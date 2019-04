Edurne Portela: "Se pueden dar abusos en parejas con una educación y nivel cultural elevado"

Voz 1 00:00 sí sí

Voz 1363 00:59 la escritora y doctora en literaturas hispánicas por la Universidad de North Carolina en Estados Unidos país donde fue profesora titular de Literatura española y latinoamericana la autor que esta noche nos acompaña desentrañar la violencia en Euskadi en el ensayo el eco de los disparos dio voz a los silencios sobre el terrorismo la novela mejor la ausencia llora se asoma a la violencia de género con formas de estar lejos editada por Galaxia Gutenberg Edurne Portela buenas noches con la buenas noches desde Radio Coruña el la violencia está en el centro de de tu obra la física la política el estructural es la violencia una preocupación

Voz 4 01:41 sí siempre lo ha sido no desde desde que en realidad desde que empecé esa carrera académica nuevo pues hace veinticinco años todos mi eso estudios estuvieron enfocados en en un intento de comprender la violencia como los afecta también como la cultura nos pueda ayudar a a representarla ya entenderla mejor no entonces la verdad es que mi obra así es una progresión no podemos decir de diferentes reflexiones y ahora a través de la ficción también pues indagaciones no de de la violencia como bien has dicho no que puede ser violencia política violencia estructural o violencias que a veces son más difíciles de señalar porque son invisibles no y que se producen en espacios he de intimidad no como es lo que pasa no esta última novela

Voz 1363 02:31 sí porque desde las primeras páginas entendemos que haya algo que ocurre demasiadas veces en la vida no que no podemos identificar una violencia pero la estamos sintiendo

Voz 4 02:41 sí eso yo creo que bueno es una de las cuestiones de la novela que más está llegando a los lectores y las lectoras no de Repsol ante se identifica o es visibilizar violencias que buenos las tomas por separado no puede ser un gesto puede ser una mala palabra puede ser poco la tortura china no la gota a gota que va minando y que va horadando tu bueno tu bienestar incluso tu identidad pero es muy es señalar bueno cuando cae la primera gota cuando la siguiente gota es la que hace daño no

Voz 1363 03:17 formas de estar lejos cuenta la historia de una pareja heterosexual de Alicia Mati que se conocen en un pueblo del sur de Estados Unidos enamoran comienzan una vida juntos la novela empieza con un prólogo en primera persona Alicia está en su casa está sola está encerrada está aterrorizada cree que Matti está fuera no se atreve a salir Edurne conectarse al lector o la lectora con la situación de violencia desde la primera página hay una frase que es determinante que Alicia dice no podría decir cuándo empezó todo

Voz 4 03:47 sí a mí me interesaba ella poner las cartas sobre la mesa desde el principio no el como bien has dicho el prólogo empieza con esa voz de Alicia a la que sigue la voz de Mati sucedió el que entonces es su ex marido ella sitúa la pareja en ese punto de no retorno en el que Alicia siente ese miedo que enseguida entendemos que esa hacia él en la que Matti después se pregunta también no pero bueno aquí que ha pasado no sabes que me están acusando y luego ya el desarrollo de la novela a partir de ese planteamiento es el inicio de la relación entonces yo ya sitúa al lector en un espacio que es el espacio de la indagación que es lo que yo quería hacer inmensa novela no intentar acompañar a esos personajes desde el principio ir viendo cómo se produce ese deterioro no cómo se producen esos desencuentros y cómo se produce que ese abuso no cada vez más pues eso más grave

Voz 1363 04:50 según vamos avanzando en ese abuso después de haber visto estas cartas que están destapadas desde el principio repasa es estas causas que llevan Alicia padecer el miedo porque la novela explora un tipo de violencia de género que es muy dañina pero que es imperceptible es verdad que en los últimos tiempos sea tocado un poco más pero podemos decir que es relativamente nuevo no sin agresiones físicas es una violencia que que destruye y hay algo también muy interesante que es que ambos tienen una formación intelectual tiene un futuro Matti es un maltratador conciencia de serlo no no agrede físicamente no es un monstruo que se va desde lejos pero claro no deja de violar la intimidad de Alicia L su diario la controla social sexualmente económicamente son dos miradas muy interesantes

Voz 4 05:42 pues claro es que lo que a mí me interesaba hacer en la novela era entrar en un bueno en una en una relación de pareja que no fuera eh pues podemos decir una representación en blanco y negro no que no fuera Alicia una víctima y sólo fuera víctima Im Matti fuera el típico maltratador de manual no yo creo que son dos personajes con muchas aristas no Alicia por supuesto tampoco tampoco es una Santa Nonia es una mujer sufrida como podemos así no como una representación pues esos más simplista imbatida es un hombre que que bueno es es también un nombre con una vulnerabilidad no y con IU en una dependencia afectiva muy fuerte entonces me interesaba también poner a estos personajes pues con su complejidad no hay consumo de eso con sus veleidades y debilidades en un contexto eh que no fueran contexto de pobreza o de falta de recursos intelectuales económicos no sino en una clase media educada porque es que el maltrato también ocurre ahí no a veces tenemos estas estos prejuicios que son prejuicios de clase que pensamos que bueno una mujer maltratada pues es una mujer que no tiene Educació que no sabe cómo salir que tiene recursos económicos para dejar a su marido Ivo las relaciones de poder en la pareja yo creo que son mucho más complejas que eso hice pueden dar este tipo de de abusos desigualdades de poder en parejas con una educación un nivel económico y cultural y demás elevado

Voz 1363 07:21 esa es una de las de las reflexiones que nos ha tocado más hay otra Alicia está empezando una carrera profesional en Estados Unidos es una mujer culta intelectual y a la violencia que sufre según el desarraigo

Voz 4 07:36 sí es es era otro de los temas que a mí me apetecía mucho apetecía mucho explorar no porque yo creo que el pues esas experiencias de migración como la que tiene Alicia encontrarse en un contexto en un espacio que no entiende muy sola muy aislada porque además el tipo de sociedad en la que vive es una sociedad que aísla en igual Le bueno le daba pie a aceptar una relación y un tipo de comportamiento que en un ambiente más protegido y con una red social más no más de apoyo igual no hubiera aceptado no entonces a mí me interesaba mucho también indagar en cómo la soledad afecta a nuestro carácter nuestra personalidad incluso transforma a veces nuestro sentido de identidad y eso claro Alicia es un personaje que lo que lo sufren mucho y a través del cual me ha permitido pues reflexionar también mucho sobre ese tema

Voz 1363 08:32 Edurne les das mucha voz a Alicia estamos hablando de Alicia pero también tiene mucha voz Mati otro de los protagonistas no el victimarios habla de su patrimonio emocional de su relación con el padre

Voz 4 08:45 a es un nombre claro yo cuando empecé a escribir la novela al principio estaba desarrollando el punto de Alicia lo el punto de vista Alicia pero no me llegaba convencer porque decía Bono si hablo sólo desde el punto de vista de Alicia no voy a entenderá Matisse se voy a quedarme con ella no voy a saber qué tipo de hombres no hay que que la llevado también actuar así entonces es empezar a desarrollar una biografía bastante bastante exhaustiva en hoy parte de ella está la novela parte no parte ha quedado en en la reflexión previa is si es un nombre que tiene un contexto familiar muy complicado en tienen un padre inmensamente abusivo no ese sí que sea más maltratar físicamente a su madre pero también pues los hermanos nos dan nos da a entender la novela no sobre leer sobre todo el hermano que es gay no el tipo de abusos que ha tenido por parte del padre entonces es un padre en el que Matti no se quiere ver reflejado el no quieres

Voz 1363 09:41 de no se ve como eh núm

Voz 4 09:44 para nada porque claro él no llega a esos niveles de violencia y él es un chico educado es un chico que que él cree que quiere no oí quiere querer pero emocionalmente y afectivamente tiene muchas carencias entonces eso también pues de alguna manera el afecta su forma de entender quiénes Alicia o de no entenderla claro también Le bueno limita en la forma en la que podría crecer es un hombre que igual en otras circunstancias podría haber sido un poquito más comprensivo o no más flexible pero también hay pues es otra otra reflexión no como nuestra educación afectiva a veces te qué carencias tan grandes que teniendo el potencial de ser diferentes igual no podemos llegar a ello no sobre todo si no se trabaja hicimos es consciente quiere ser consciente de esas carencias

Voz 1363 10:42 hablando de este trabajo creo que volviendo también al desarraigo que comentábamos de Alicia es muy interesante el hecho de que ella se vaya reconociendo vaya reconociendo su deterioro a través de las palabras de de la amiga ideal diario aquí las palabras contienen Moon

Voz 4 11:00 sí a mí me interesaba mucho esa evolución también de ella no combo que cuando uno en su pasado luego cuando ha estado en Euskadi ha tenido a sus amigas nuevo ese mundo afectivo muy rico es una Alicia cuando está en Estados Unidos se va transformando en otra no me interesaba mucho que ella volviera a casa de vez en cuando

Voz 4 11:26 y situarla otra vez en ese entorno afectivo sólido

Voz 4 11:30 lo que era capaz de contar que no como se enfrenta a su pasado lunes en Euskadi también las formas de diversión y de sociabilidad de repente cuando ya está de nuevo en casa hay sale con sus amigas las fiestas del pueblo y tal eh renace una alegría en ella que es natural pero que en Estados Unidos poco a poco está perdiendo no pues por el contexto de larga relación con Matti pero también por el tipo de vida social que que tiene que es que es muy pobre entonces esos contrastes no también me interesaba mucho porque creo que dice mucho del personaje no sí y también nos puede dar una idea de dónde puede estar también la salida no esa que que que fortalezas tiene ya dentro que pueda igual acudir a ella hay a Si rescatar se no de de esa situación

Voz 1363 12:24 cómo se enfrenta Alicia a la maternidad es la madre Mazzola de este mundo no es no sé me parecía una parte dura bastante dura de de de la novela

Voz 4 12:37 clave es que ya es una mujer que tiene muchos bueno y tienen un deseo muy fuerte de no ser madre es decir es una mujer que ha elegido que ese no es su camino porque no siente no siente esa necesidad no siente ese deseo Sixto entonces ahí está uno de bueno una de las uno de los dramas de esa pareja la presión por parte de él no que quiere una mujer normal yo estos se repite bastante en la novela no si yo sólo quiero una mujer normal ya ya está cuestionar no es bueno que es lo que es una mujer normal que es lo que la sociedad prescribe que es la normalidad para la mujer y claro eso está muy asociado con la cuestión de la maternidad

Voz 1363 13:22 es otro de los puntos interesa tantísimos de la novela creo que sería más apropiado por mi parte decir que es una no madre muy sola porque no tiene con quién compartir esta este sentimiento de no madre no del que ahora también parece que estamos hablando un poco más en tiempos de de revisión Edurne rescatando experiencia en los campus estadounidenses donde has pasado dieciocho años de tu vida como profesor la retrata las formas de violencia relacionados pues con el sexismo con el racismo las fraternidad es por ejemplo que a nosotros en esta parte del mundo pues nos llegan a través de bueno pues de la cultura no den sobre todo de del cine no siempre de la mejor manera representadas son espacios de poder perfectos para la crueldad para la crueldad masculina

Voz 4 14:05 sí eso es algo que que yo quería quería revisitar de alguna manera la novela el personaje Alicia me permite volver a experiencias que bueno que las que fui testigo durante esos años no de de universidad sí a hacer un bueno un análisis esto suena como ensayística o no pero sí es una reflexión y una representación de los abusos de poder CAI que hay en ciertas universidades en Estados Unidos sobre todas las pequeñas universidades privadas que tienen esa tradición de fraternidad es no no todas las fatalidades son son así pero muchas de ellas sí vienen de una tradición muy antigua no en la que hay una superioridad machista tremenda cuando los campus se abrieron a a estudiantes a mujeres supuso que esa bueno esa masculinidad exacerbada ese machismo que se daba a las universidades pues se en esas en a en esas jóvenes no siga encontrando en esas jóvenes bastante incautadas pues el las víctimas iniciadas para bueno para abusos ya está violaciones no que son muy frecuentes en en ese tipo de Campus y luego también la cuestión del racismo no estas universidades muchas de ellas tienen muy pocos estudiantes afroamericanos hispanos los que hay pueden estar admitido Nos por becas entonces tienen un bueno tienen un nivel socioeconómico más bajo que la media porque bueno estamos hablando de universidades que los estudiantes igual pagan setenta mil dólares al año y matrícula entonces el nivel socioeconómico muy alto en la que estos estudiantes están bueno no sólo discriminados no sino sino en algunas ocasiones ese ejerce una violencia contra ellos tremenda entonces todavía esto existe en Estados Unidos por supuesto Irán pese es una manifestación de que esa sociedad todavía todavía existe no hay no digo que sea mayoritaria no digo que pasen todas las universidades es pero mi experiencia así fue esa

Voz 1363 16:13 voy a decir una simpleza eh pero esta novela es muy novela pero tiene mucho de ensayo y esto hoy en día reconforta no porque cierras el libro oí te quedas con mucho

Voz 1363 16:24 dolencia contra las mujeres hemos avanzado muchísimo sin duda el feminismo incluso ya se va aceptando como una forma de estar en el en el mundo no pero el patriarcado está ponen una gran resistencia no sólo en campañas de propaganda feminista sino también en el ámbito político

Voz 4 16:41 sí bueno yo creo que es una reacción a ese impulso del que hablas no a ese impulso feminista que yo creo que ya es imparable es una reacción no lo quiero llamar pataleta porque es es analizarlo no yo creo que hay que tomárselo muy en serio pero si es una forma de de intentar frenar Noos bueno frente a eso yo creo que que tenemos que ser muy claras muy claros es decir que ni un paso atrás no hay en el ámbito de lo político pues ya veremos qué pasa en estas elecciones no eso yo creo que va a ser un un medidor de dónde está la sociedad española que dentro de las campañas políticas y se está a la palabra feminismo o bueno las derivaciones que pueda tomar la palabra feminismo sexto teniendo aún no un papel importante que a mi me parece que es que son buenas noticias no

Voz 1363 17:34 sí que por lo menos forma parte de la agenda no que antes no podíamos decirlo

Voz 1363 17:39 en este programa habitualmente preguntamos a los autores ya las autoras porque escriben y cuál es la motivación de de Edurne

Voz 4 17:46 pues yo es que siempre he escrito mucho lo que pasa que bueno la ficción es para mí es nueva no pero la escritura para mí siempre ha sido una forma de entender una forma de conocimiento en porque ellos sino escribo no acabo de entender las cosas entonces cuando algo me preocupa tengo que escribirlo y tengo que desarrollar esa reflexión ese pensamiento a través de la escritura entonces iguales porque tengo una cabeza muy desordenada luego la escritura me ordena mucho in me hace profundizar incluso con lo que decías que no me parece una simpleza de parece un comentario muy bonito no que la novela tiene algo de ensayo yo creo es por eso no porque para mí la única forma de de de intentar incluso entender no ya ni siquiera entender es a través de la escritura entonces para mí es es una necesidad nuevo no siempre lo que he escrito lo publicado a veces escribo para mí pero siempre ha sido el vehículo para entender por supuesto es acompañado de la lectura claro

Voz 1363 18:46 no hay lectoras como yo que están muy agradecidas porque necesitan que otras personas que saben más se lo ordenen así que es un trabajo que que agradezco hablábamos fuera de micrófono Edurne te decía yo este libro no está dedicado a nadie ni tiene agradecimientos digo o me ha pasado a mí

Voz 4 19:04 no no está dedicado hay una bueno una especie de dedicatoria homenaje pero ese implícitas en el texto entonces la persona a la que se lo dedicó sabe sabe quiénes no pero soy un poco pudorosa para esas cosas además a veces dedicarlo ya significa Bono desvelarnos parte parte de tu intimidad en este caso me lo sé prefería mantener el homenaje implícito no ese es uno bueno es una de las personas a las que se la dedico in Ivo por ejemplo pues en la figura de la madre que sería mi madre está muy presente entonces Bono yo creo que la las personas a las que a las que rinde homenaje también en esta novela se han visto reconocidas en ella hay bueno lo hecho de manera pues un poco tímida cero pero está ahí se

Voz 1363 20:02 manera es muy valiente no es habitual que un acoja una novela sin y sin agradecer aunque aunque dentro tengan mucho de agradecimiento que te ha traído formas de estar lejos Edurne

Voz 4 20:17 pues fíjate que hace poquito que está que está en la calle no apenas un mes pero me ha traido respuestas de de lectores y lectoras muy conmovedoras no gente que bueno que me ha llegado a decir que escrito su novelas yo saberlo no estén incluso una colega escritora que me dejó de piedra y luego me ha traído muchísima satisfacción el interés que ha despertado pues en medios no bueno en esta entrevista por ejemplo que me que me hace mucha ilusión estar está desgranando contiguo igualmente luego críticas muy buenas y como no sé que que llegan desde desde puntos de vista creo que bastante personales no entonces me da la sensación que es una novela que se lastrado apropiándose ahora los lectores y eso es muy bonito luego el proceso de escritura pues me costó fue un proceso bastante doloroso porque es una novela dura no pero al mismo tiempo me abrió creó una un conocimiento pues de de muchas cosas lo que tienen que ver con con Mi vida pero también de la forma en la que nos relacionamos si me sirvió creo que para entender mejor algunos de estos procesos tan difíciles

Voz 1363 21:33 me Portela muchísimas gracias por esta novela hay por esta conversación

Voz 4 21:37 gracias gracias aquí gracias al programa es una maravilla y a todos los que están escuchando a estas horas de la noche