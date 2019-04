Ainara Zubillaga: "Necesitamos cambios profundos en el sistema y no soluciones simplistas"

Voz 1 00:00 sí sí

Voz 2 00:03 es posible que aprovechando la caída ayer durante horas de whatsapp de Facebook e Instagram y a falta pues de un entretenimiento mejor hayan desviado ustedes momentáneamente su atención hacia los discursos políticos hacia los mítines ACA pues eso a los argumentos las propuestas si es así se habrán dado cuenta de que llevamos cuatro días de campaña y la principal noticia es que las diferencias con los días anteriores con los días previos a la campaña son totalmente imperceptibles de algún modo nuestra vida política es una especie de adaptación del del villancico clásico no vivimos campaña sobre campaña y lo que es más preocupante es que los mensajes también son los mismos se usan las mismas armas arrojadizas se agitan los fantasmas de siempre se fomentan idénticos miedos

Voz 3 00:45 vamos a hablar de España España conquiste su futuro vamos a España no suele la España que que se está rompiendo hay que reconquistar para España su unidad nacional

Voz 2 00:54 se han preguntado ustedes cuantas necesidades reales puede tapar la palabra España por muy sonora importante que nos parezca cuantas cosas realmente importantes caben debajo de una bandera yo me temo que muy pocas pero no nos importa hoy en qué dirección señal en los dedos de la política lo que nosotros les vamos a proponer desde esta franja de Hoy por hoy es reivindicar precisamente esas cosas importantes que algunos pretenden dejar fuera de los debates y de la agenda les proponemos no olvidar dónde están nuestros comunes denominadores que nos hacen más fuertes más allá de las diferencias que por supuesto también tenemos dónde está nuestro verdadero patrimonio emocional y social y les voy a poner tres ejemplos la sanidad la cultura la educación estos ya fueron los tres sectores más afectados o tres de los sectores más afectados por los recortes durante la crisis bueno pues ahora parece que los candidatos también los han recortado de sus discursos

Voz 5 01:50 Sergio Castro muy buenos días buenos días Pablo Sergio hacia donde se están enfocando la campaña en qué dirección Nos están proponiendo los políticos que miremos estos días

Voz 6 01:59 bueno lo cierto es que la distancia entre lo que nos interesa a la gente de la calle lo que les interesa a los políticos debería de ser la unidad de medida más pequeña de todas las que existen pero lo cierto es que entre una distancia y la otra puede haber bastantes kilómetros os voy a dar un dato del CIS hasta el setenta y uno

Voz 2 02:13 por ciento de los encuestados consideran que lo que dice

Voz 6 02:16 tú te habitualmente en el Congreso de los Diputados es poco relevante y un dato más entre las cinco primeras preocupaciones de los españoles nada menos que la segunda es la corrupción pero es que la tercera es la clase política y los propios partidos que lo sostiene es decir algo curioso la solución para resolver algo tan grave como la corrupción y el fraude institucional son en realidad el tercero de los problemas

Voz 5 02:37 la luego no puede solucionará a alguien que es un problema

Voz 6 02:39 presentarse como una solución por ahí hemos pasado el primer fin de semana

Voz 6 02:45 pues mira este fin de semana hemos asistido por ejemplo como eje central la la descalificación de la izquierda a la derecha en palabras de Pablo Iglesias patriota

Voz 0933 02:52 turismo de charanga iban treta trío de Colón triunfa chiquito los tres pianistas de José María Aznar o

Voz 6 02:59 por ejemplo desde la derecha a la izquierda escuchamos este fin de semana a Santiago Abascal

Voz 7 03:03 sólo son la banda de la porra de la dictadura progre que disimula que domina los medios de comunicación y que hoy está en el Gobierno de España sólo son la vanguardia ya vislumbró ambos en ellos a dónde nos quieren llevar

Voz 2 03:15 es decir hemos tenido descalificación mutua descalificación con con argumentos digamos ideológicos pero también se han agitado otros viejos fantasmas

Voz 6 03:23 sí por ejemplo por sorprendente que parezca la resurrección de la banda terrorista ETA

Voz 0579 03:27 esos herederos de Batasuna son los que ahora dicen que han merecido la pena que nunca habían mandado tanto en España que desde que Sánchez tiene que llamarles por teléfono para rogarle que apruebe sus reales decretos aunque incluso van a mandar mucho más a partir del veintiocho

Voz 6 03:43 sí o por ejemplo también la desaparición de España en palabras de mundo oval de ciudadanos estamos

Voz 8 03:49 amigos en un momento delicado de la historia de la democracia de España estamos en un momento de emergencia nacional Sánchez es un peligro para España quiere acabar con España sin más

Voz 6 04:03 hola campaña contra la desaparición de la monarquía hiel Reid votado posgrado votado según Pablo Casado por todos los españoles

Voz 9 04:10 nosotros decimos viva la Monarquía constitucional vivan Rey

Voz 2 04:14 sí cinco

Voz 9 04:17 Gas Rufián a tachar el nombre del Rey si es el jefe del Estado que todos hemos votado

Voz 2 04:23 vale y más allá de este diagnóstico de estas conspiraciones y estos fantasmas resucitados de que otras cosas se habla osea bajado a tierra hay alguna medida concreta

Voz 6 04:32 pues mira así por ejemplo como es la sanidad que está en el top cinco de las máximas preocupaciones de los españoles según el CIS que os decimos sólo hace unos días durante este fin de semana este debate ha estado enfocado por ejemplo pero el PP en un mitin el pasado sábado en Valladolid el líder de esta formación dejaba marcada la hoja de ruta asegurando que la sanidad pública será universal para aquellos que estén en España como tienen que estar en alusión directa a los inmigrantes irregulares que no formaría parte de ese grupo a los que la futura Sanidad acogería

Voz 2 04:57 en materia de educación por ejemplo pues de todos

Voz 6 04:59 enfoques posibles en educación que podrían ser muchos y muy profundos en la sexta preocupación de los españoles y no en vano esta la educación sino vamos a Ciudadanos nos encontramos como prioritario que la Constitución española se convierta en una asignatura obligatoria

Voz 0040 05:12 a quién le moleste esta asignatura tiene un problema con la democracia y con la Constitución española porque no creo que haya ningún padre ni madre que nos esté escuchando que le preocupa es su hijo conozca al país en el que viven los derechos que tiene las obligaciones que tiene el sistema democrático en el que vive

Voz 2 05:26 bueno este es el debate Éstas son las prioridades que nos están proponiendo los distintos candidatos de ese sus mítines y desee su argumentario y también desde desde sus programas políticos en buena medida Sergio Castro muchísimas gracias a ustedes de qué les gustaría que se hablara en esta campaña que echan de menos en el discurso político hoy les invitamos a compartirlo utilizando el hashtag hoy por hoy Cosas que importan quién sabe a lo mejor en el mejor de los casos les ofrecemos a los políticos nuevas ideas Cosas que importan hoy queremos afrontar la campaña electoral mirando hacia donde los discursos políticos no suele mirar

Voz 2 06:05 Don calen muy buenos días hola buenos días Tom un poco por situarnos tú haces todos los días un análisis de la prensa internacional yo quería preguntarte antes de entrar en en harina y ver qué es lo que nos preocupan España Si tú mirando las portadas de los medios internacionales de hoy cuál dirías que es la principal preocupación en el muro

Voz 5 06:23 sin duda ninguno habla cualquier lado del charco Suecia Inglaterra Estados Unidos el estreno de la última temporada de Juego de Tronos parece que es una importancia asombroso es dice

Voz 2 06:37 estas moscas a la prensa internacional las cosas que importan hoy son el destino de los personajes de Juego de Tronos y el final de la serie

Voz 5 06:43 Julian Assange pre éxito cosa quedan pero voy abajo examinados ese es otra cosa es curioso incluso ser ese televisión se forma la realidad parece estar urgentes tan tanto que incluso desplazar la realidad es necesario a lo mejor no tenía además es que en el caso de Juego de Tronos parece que es una serie fantástica para hacer mucho

Voz 2 07:03 les más con la realidad y nosotros estamos viviendo nuestro propia nuestra propia lucha por el trono de hierro en la democracia española

Voz 5 07:10 sí es Pablo más allá de de lo que diga la prensa internet

Voz 2 07:12 penal supongo que nosotros coincidiremos en que la Educación la Sanidad y la cultura están entre las tres áreas más importantes para el desarrollo presente y sobre todo para el desarrollo futuro de un país sin embargo en el campo de batalla de la política tienden a desaparecer estos elementos de los argumentarios casi casi con la misma eficacia con la que desaparecieron en su momento muchas de sus partidas presupuestarias durante la crisis por eso hoy hemos invitado a charlar a tres personas que trabajan directamente en esos ámbitos profesionales que no mira la realidad desde un atril o desde un despacho sino que se enfrentan cara a cara día a día a los problemas de sus áreas queremos hablar con ellos como les decíamos antes de las cosas que importan de los argumentos que echan de menos en los discursos y en los programas y también porque uno de los argumentos que echan de más tenemos en Radio Bilbao a Rafael Bengoa Rafael es hoy nuestro representante de las cosas que importan en Sanidad Rafael Bengoa es médico es uno de los padres del Servicio Vasco de Salud una de las personas en las que pensó Barack Obama

Voz 11 08:08 la cuando necesitó que alguien le explicara cómo

Voz 2 08:11 funciona un buen sistema sanitario y actualmente codirige el Instituto de Salud la estrategia ya es vicepresidente del programa horizon veinte veinte en salud demografía y bienestar de la Unión Europea Rafael Bengoa muy buenos días buenos días Rafael también tenemos a Ainara Zubillaga de la es licenciada en Pedagogía doctor en Educación por la Universidad Complutense ex directora de educación y formación de la Fundación Cotec para la innovación trabaja precisamente identificando los problemas del sistema educativo viendo qué áreas de consenso que pueden abrirse en un terreno donde los políticos pues tienden a atacar Arce demasiadas veces en la confrontación mutua Ainara tú nos va a ayudar hoy a identificar las cosas que importan en educación ALE muy buenos días y por último quiero que saludemos a también a nuestra representante de las cosas que importan en el área de Cultura María José Magaña ex gestora cultural es responsable de Artes Visuales del Instituto Cervantes en Madrid y ex presidenta de la Asociación Mujeres en las Artes Visuales y ha creado planes de Cultura a desarrollar lo proyectos europeos en diferentes instituciones María José muy buenos días

Voz 12 09:10 buenos días gracias recuerden

Voz 2 09:13 ustedes que también pueden participar en este debate a través de Twitter utilizando el hasta que les hemos propuesto esta mañana Hoy por hoy Cosas que importan y lo primero que quería preguntaros a los tres es un supongo que estos días habéis estado escuchando a algunos de los argumentos que han ofrecido en en los cuatro días hoy es el cuarto de campaña electoral en cuando escucháis a los políticos en campaña hacer diagnósticos y promesas que están relacionadas con las áreas que conocéis muy bien qué cosas echáis de menos vamos a empezar por Rafael Bengoa por ejemplo

Voz 11 09:42 lo bueno yo creo que lo que está pasando estos días es digamos es parte de de una representación que a muchas personas les parece más un circo que otra cosa luego ya después de la selecciones yo creo que aunque habrá una posición muy muy dura de perdedor en ese evidente que en ese momento ese entrara imagino en unas discusiones bastante más profundas de las tres cosas que estamos analizando esta esta mañana no creo que podamos estar otros cuatro años en el ciclo digamos político de tensión que ten tenemos sin crear eh en muchísimos problemas de salud mental en el país

Voz 2 10:31 es que tenemos la sensación de que esa inestabilidad política ha provocado que no se pueda siempre nos hemos mantenido digamos en ese nivel superficial del análisis sin tener tiempo de profundizar y a María José qué cosas hechas tú de menos en el discurso de los políticos en referencia de la cultura

Voz 12 10:45 bueno yo creo que para estas elecciones la cultura está bastante en visibilizar sí que tengo que decir también por mi trabajo en activismo hoy en el feminismo que la palabra mujer e igualdad a cambio se que aparece en casi todos los programas en casi todos los discursos me imagino que es una presión que ha venido de ocho EM de todos estos movimientos pero la cultura es verdad que yo creo que ha quedado bastante relegada porque lamentablemente todavía no se considera una necesidad Nos considera que forma parte del Estado de bienestar todavía no se sabe qué que es un derecho que está recogido precisamente en la Constitución en el articulo cuarenta y cuatro uno yo creo que esto todavía no no lo tenemos interiorizado y sobre todo los políticos

Voz 2 11:30 un motor y un y una fuente de desarrollo económico que a veces digamos que esas son los los elementos que más mueven las decisiones políticas no la la traducción económica de las decisiones en el caso de la cultura muchas veces se pierde de vista que también es una fuente grande de ingresos no

Voz 12 11:42 sí es curioso que salga de turismo de matrimonio como si Cultura no fuese eso también no ir italianas para que la cultura contemporánea es la que quizás queda un poquito fuera voces habla también a eso pues de rehabilitar edificios del patrimonio acuático de museos del Reina Sofía del Prado pero es que hay otra cultura y la cultura también de la ciudadanía y la participación

Voz 5 12:04 ahí está apuntando algo muy importante el turismo pierde su valor si quita pues la cultura aquí y vienen aquí no sólo para las playas lo que es España qué es España una cultura saber si es que están tan relacionados verdad

Voz 2 12:17 la era qué tal trata en los políticos en la educación

Voz 13 12:20 bueno los políticos tienda en el discurso político tiende a a polarizar el debate educativo que es justamente lo contrario de lo que se necesita hizo campaña electoral Si Si echas un vistazo a los programas electorales lo que hay es una proyección de las premisas no que que se están lanzando a a nivel de política nacional no donde esta campaña electoral evidentemente el componente territorial tiene un un factor y un peso muy importante y eso se traduce en algunas de las propuestas no que nos encontramos en en los programas pero es justamente lo contrario de lo que se necesita es decir el sistema necesita una reforma necesita una reforma urgente de temas potentes ese modelo profesional docente currículum Evaluación Financiación organización de centros y estas cosas evidentemente distraen y además se necesita una reforma global no parches sí que los cambios hay que articular los no todos a la vez pero sí con una foto de todo el paisaje por qué en educación cuando tocas una bola mueve siete claro entonces hay que tener una hoja de ruta en la que insisto no es necesario introducir todos los cambios simultáneamente pero sí hay que tener claro cuál es la foto global de que queremos que que hay que cambiar que es necesario cambiar y en esto yo creo que la comunidad educativa la entendido aunque los políticos todavía les cuesta un poquito más

Voz 2 13:44 una mirada a largo plazo hace falta una mirada que es poco comunes

Voz 0933 13:47 hablé con la política del eslogan y la confronta

Voz 2 13:49 acción del hacer ideología con asuntos de profundidad o con tanta carga de profundidad cómo son los tres que hoy estamos debatiendo no creéis que a veces los políticos piensan quizás sea así a nivel cortoplacista a nivel electoral que el conflicto tiene más rentabilidad política que el consenso que el acuerdo que las miradas a largo plazo Marcelo por ejemplo está totalmente de acuerdo

Voz 12 14:12 la cosa por ejemplo que yo he echado de menos en los programas ese hablar del Estatuto del artista que es algo que precisamente salido como consenso estuvieron todos los partidos políticos de acuerdo

Voz 13 14:23 no

Voz 12 14:24 y ahora simplemente es un proceso de ir cumpliendo la agenda legislativa yo creo que el Estatuto del artistas algo que que es más importante y relevante de lo que creemos porque es profesionalizar la cultura la cultura datos sabemos que está en una situación precaria la crisis le afectó es una estructura muy débil la mayoría trabajan

Voz 14 14:43 como como autónomos falsos o con Obama

Voz 12 14:47 sin contratos sin poder digamos pagar seguridad social sin tener derechos no digamos ya teme las mujeres con todo el tema también de de la maternidad no entonces el estatuto del artista algunos de los partidos lo mencionan por ejemplo podemos ir

Voz 13 15:02 eh

Voz 12 15:03 pero creo que debería ser esencial no digo que no haya que hablar de la ley del mecenazgo pero creo que incluso es más importante profesionalizar y dignificar la profesión de la de la cultura

Voz 2 15:13 has introducía María José una variable importante que nosotros también citábamos antes de sanidad educación y cultura son tres de las áreas que mayor o más pagaron la crisis en cuanto a los recortes concretamente Rafael la sanidad estuvo tremendamente afectada y sigue estándolo yo me pregunto si ahora que parece que la situación económica empieza a mejorar esos esa mejoría ha revertido también en los en los presupuestos y en la dedicación de las de los políticos hacia la hacia las áreas áreas como la tuya como la sanidad sí ese que hoy se ha restablecido ese equilibrio

Voz 11 15:47 no no no se ha restablecido del todo pero yo creo que la intención del actual Gobierno y espero que los siguientes Gobiernos se sea quien sea y siga estabilizando un poquito la la sanidad porque se le quitaron casi nueve mil millones en la época de la crisis y eso obviamente ha tenido un impacto muy importante dentro de un país que ya tiene desigualdades Si yo creo que es importante recordar que las las enfermedades crean pobreza Hay la pobreza crea enfermedad entonces esta integración continua que hay entre esos dos mundos la conocemos cada vez mejor y es muy importante obviamente fortalecer el sistema público de salud y no seguir igual de desviando fondos en otras direcciones el otro comentario que creo que es importante es que de los de los tres sectores que están analizando esta mañana todos vamos a hablar de algo hablamos de reformas en profundidad que necesitan un una lógica a medio y largo plazo y no estar metidos eh encontré unos ciclos políticos de unos y otros esa sostenida en el tiempo y solo se logra cuando en el caso de la sanidad en los nos centramos en qué es lo que necesitan los pacientes sino que es lo que en lo que necesitan los partidos políticos claro lo mismo aquí no en los otros dos sectores sin duda

Voz 2 17:18 de Rafael quiero comentar contigo una medida política porque la sanidad sí que ha aparecido este fin de semana en el argumentario ya sabes que a veces es casi mejor que no lo hiciera ya que Pablo Casado prometía este fin de semana una sanidad pública universal para abro comillas los que están en España como tienen que estar interesado mucho en esta frase sólo encontrado una manera de que tenga sentido que cuando se refiera como tienen que estar dice enfermos no

Voz 12 17:40 no

Voz 11 17:42 sí bueno yo creo que se está refiriendo a los inmigrantes están refiriendo a aquellas personas obviamente que ellos consideran que están abusando del sistema que etcétera y cuando los datos en España confirman que el digamos la que no son los emigrantes que sobrecarga en las Urgencias Atención Primaria ni los hospitales sino es que tenemos un modelo sanitario que es muy muy pasivo que sigue sin actuar preventivamente y activamente y por lo tanto lo que ocurre es que sobrecargados el sistema entre todos Illa informa acción que hay técnica no indica en absoluto que sean los inmigrantes que están abusando el sistema Sanidad educa

Voz 2 18:27 las culturas son sin duda cosas que importan aunque es verdad que puede que no escuchemos hablar demasiado de ellas durante estos días afortunadamente en la radio todavía podemos elegir hacia dónde queremos mirar

Voz 2 18:47 Rafael Bengoa Ainara Zubillaga y María José Magaña nos están ayudando esta mañana a identificar las cosas importantes de tres áreas como son la sanidad la educación o la cultura que en plena campaña electoral pues quedan demasiadas veces fuera del discurso político eclipsadas a veces por el enfrentamiento partidista otras por los Slovan sonoros otra como hemos comentado por las miradas cortoplacistas muchas veces cuando se habla de cultura o de sanidad o de educación en los argumentarios los políticos Ellos suelen digamos disfrazar a sus medidas o albergar todas las medidas bajo una palabra que es financiación vamos a aumentar la financiación en educación yo quería preguntarte a Enel hasta qué punto eso es solamente una manera digamos de tapar ciertas careces de tapar un análisis que no está siendo en profundidad de bueno vamos a aumentar la partida presupuestaria eso muchas veces oculta que no están haciendo un análisis lo suficientemente profundo de los problemas del área no

Voz 13 19:38 bueno el tema de la financiación que es un tema recurrente evidentemente la financiación es necesaria como habéis dicho en educación en concreto funeraria que se vio fuertemente afectada por los recortes vinculados con la crisis y eso es innecesario revertir lo es necesaria pero no suficiente la cuestión muchas veces no es solamente la cantidad dinero que se edad sino también cómo se dirige donde se coloca no hablo solamente de un uso eficaz de de ese dinero sino también de dirigirlo hacia medidas y objetivos concretos entonces eso se consigue con una buena definición de un modelo de financiación que en este país todavía en educación está pendiente

Voz 2 20:22 vamos a hablar de algunas medidas concretas ya sabéis que a veces la política funciona por por modas o por oleadas en los últimos días los desequilibrios territoriales sean ubicado en el centro del debate esto Rafael provoca curiosas contradicciones en las propuestas políticas por ejemplo mientras el Partido Socialista promete dotar de más recursos a la sanidad pública en las comunidades autónomas y los partidos de derechas proponen centralizar la yo me pregunto si es posible que lo mejor para nuestro sistema sanitario se al mismo tiempo una cosa y la contraria

Voz 11 20:51 bueno yo creo que los datos indican que ha sido bueno descentralizar la sanidad se irán mejorado los resultados finales de salud Esteban en el país y desde que sea descentralizado la sanidad en esto es importante porque si se decide políticamente con información encima de la mesa pues ahí están los datos y y yo creo que muchos andan diciendo que Si el reto centralizó va a haber más más equidad yo creo que es un es un como un error de de de análisis es decir las desigualdades en el país y las inequidad es no provienen de tener diecisiete sistemas provienen de una mala distribución de la riqueza en yes es la pobreza y la soledad las que provoca problemas de salud uno el tener diecisiete o una un sistema de salud lo importante es dirigir la atención a estas personas más vulnerables que están enfermado y que no vemos en las noticias porque no es muchas veces noticia muy sexy hablar de las personas que están en una situación de vulnerabilidad pero hay mucha gente que está así en sus casas solos que no tienen visitas etcétera Hay esta esta soledad pues está ya impactando sobre los resultados finales de del sistema ahí todo yo creo que está otra vez equivocado el análisis

Voz 2 22:21 tú hablas también de los enfermos crónicos no ellos son los destinatarios de un altísimo porcentaje de los presupuestos en sanidad tampoco son tan sexys no para los medios de comunicación para los políticos

Voz 11 22:31 no yo creo que tenemos un buen sistema de agudos pero si les preguntas a los enfermos crónicos los que tiene diabetes enfermedades respiratorias crónicas cardiacas salud mental como no les va pues ahí no estamos a la altura es decir ni nosotros ni otros países yo creo que nos lo el reto nuestro ahora es asegurar que al sistema de agudos que tenemos lo complementamos bien con un sistema de crónicos que es precisamente como comentas el ochenta y seis por ciento del gasto también el ochenta por ciento de las personas que hoy han venido al sistema esa Lugo y tiene que ver con su crónica ácida y eso es el el gran reto que tenemos todavía

Voz 2 23:10 en un momento al tema de la cohesión territorial hasta qué punto Es un reto esto también en ellos

Voz 16 23:14 la acción las diferencias territoriales las

Voz 2 23:17 las diferencias de rendimiento por regiones hasta qué punto es importante también que haya una un sistema educativo igualitario que garantice las mismas oportunidades para los habitantes de todo el país

Voz 13 23:28 bueno yo exactamente igual que que lo que ahora mismo Rafael acaba de comentar yo no creo que la solución sea red centralizar de ninguna manera osea los procesos de de otorgar las competencias a las comunidades autónomas yo creo que es un camino sin vuelta y además que es un buen camino que permite atender de manera mucho más directa las necesidades de década territorio no y entonces bueno insisto en que luego aquí evidentemente pues a los temas de cómo cada administración regula o gestiona sus políticas educativas pues si se observan diferencias pero yo me Sam más me gusta centrar la atención en en las diferencias de políticas que no en las diferencias de rendimiento entre los alumnos que es la la la batalla típica hemos pasado de él pisa de tener un puesto supuestamente no estar muy mala ahora la gente piensa que está muy bien y hemos pasado de tener la guerra entre países a tener la guerra entre entre territorios dentro del país y me parece que es un enfoque absolutamente erróneo y además fuera de de la realidad

Voz 2 24:40 además un enfoque totalmente cuantitativo no hay una vez más no hay profundida análisis unas más tendemos a a juzgar a través de los números de una manera muy mal simplista y María José a veces el problema también está en en los diagnósticos no de los de los verdaderos retos que tienen las distintas áreas por poner un ejemplo en el que todos puede que estén pensando ahora relacionado con la cultura Vox propone que a nivel cultural el fomento propone digamos que su gran medida culturales que se fomente el arraigo a la tierra las manifestaciones folclóricas las tradiciones de España de sus pueblos dentro de una óptica general de Hispanidad además de presupuesto de proteger la caza o la Tauromaquia yo me pregunto si eso es política cultural o eso no es sólo política identitaria

Voz 12 25:24 bueno yo creo que la cultura por supuesto está muy unida a la identidad

Voz 5 25:27 por supuesto no podemos hablar de

Voz 12 25:30 de la cultura en España sin pensar en tradiciones folclore pero no sólo es eso la cultura es mucho más amplia la cultura también es una actitud crítica es una es una educación para para hacer una lectura del pasado del presente y del futuro está la memoria está la cultura digamos es mucho más yo creo que eso es una visión totalmente reduccionista que no tiene nada que ver porque además también saca fuera la diversidad saca fuera otras culturas saca fuera lo diferente entonces precisamente la cultura es diálogo entonces yo creo que es una visión totalmente sesgada

Voz 2 26:03 vamos a hablar de algunas medidas concretas como esta que propone

Voz 0933 26:05 a Pablo Casado es la primera medida que anuncia al hablar de su programa de educación queremos hacer una buena ley de Educación una ley de la que se garantice la libertad de elección de las familias que acabemos con las zonas con los códigos postales con el tú vas a llevar a tu hijo a este colegio porque yo que soy político o consejero director general lo digo no

Voz 2 26:25 ahora esto de la libre elección de centro es realmente una medida educativa es una necesidad de nuestro sistema

Voz 11 26:31 eh

Voz 13 26:32 es un falso debate creo yo la la contraponer cómo se contrapone la libertad de centro con la igualdad que al final lo que subyace debajo es el tema de la escuela pública frente a la escuela concertada es un falso debate porque el debate no es de enemistad a a las a las dos titularidades no por decirlo así sino como centrarse en generar unas condiciones que garanticen la convivencia de ambas garantizando siempre la equidad evitando la segregación eso sí que es importante y en ese sentido es importante para que eso se cumpla asegurar el acceso en condiciones de equidad los estudiantes a todos los centros públicos y concertados garantizar la gratuidad efectiva que es una cosa que ahora mismo en la enseñanza concertada no es así en parte porque tampoco recibe la financiación adecuada como para poder sostenerse con ella entonces tira de los copagos en forma de aportaciones Se servicios extraescolares actividades complementarias etcétera no pero insisto que el debate no es la pública y la concertada sino el debate es cómo articulamos un modelo de financiación y vuelvo a lo anterior en el cual las dos puedan convivir siempre desde principios de equidad de de evitando evidentemente la la segregación

Voz 2 27:54 Rafael están es ya de la coexistencia entre los sectores público y privado seguramente te está sonando mucho porque en Sanidad también es uno de nuestros grandes retos nosotros hemos buscado los programas de los partidos políticos por ejemplo menciones en sus programas a los seguros privados prácticamente ningún partido hace referencia a ellos cómo debemos interpretar que se omiten los seguros privados en la en la argumentario político

Voz 11 28:14 bueno porque saben yo creo los partidos políticos que el a quiénes les digamos les iría esa esa lógica un poquito más privada saben que es un debate peligroso en estos momentos tal luego ya cuando se ponen a gobernar empieza a verse como la financiación pues no necesariamente protege al sistema público al Sistema Nacional de Salud y se desvían fondos a digamos a privada eso tiene un problema es decir yo creo que en España en la pública y en todos los países europeos la pública y la privada y digamos pueden perfectamente convivir pero la privada no debe basar su convivencia y su complementariedad con sobre la base de dinero público lo eh cortantes que el dinero público refuerce el Sistema Nacional de Salud porque el sistema público es el que atienda a estas personas más complejas mayores etcétera cosa que no hace el sistema privado y un comentario quería hacer en relación al anterior vengo ahora de de Suecia hay en Suecia dicen que las para conectar el sistema de de educación con el sistema de sanidad imagino con el de Cultura también pero básicamente dicen que las matemáticas entran con el ejercicio es decir que hay una propuesta política que aquí obviamente no se ve pero que es volver a hacer muchísimo más ejercicio no en las escuelas en los datos indican por lo menos para Suecia que la veinte minuto estos de ejercicio todos los días se mejora los resultados en ciencias y en matemáticas entonces les van a hay una decisión ya de política de salud política educativa para que los jóvenes los todos los niños en las escuelas empiezan a hacer muchísimo más deporte el que han estado hacen

Voz 2 30:13 Tom por alusiones no yo

Voz 5 30:16 estamos en aquí estamos en campaña hora pero esos temas los demente en después ya también en la misma forma se están preocupadas por la educación la salud de Sanidad también para la cultura es algo que que compartimos como europeos yo creo que es un poco el ser humano también hasta que entendemos la importancia de de de la sanidad una una relativa pero el momento cuando médico te da una mala noticia sobre tu salud o a un Annie muy cercana de repente es lo más importante es que me da lo mismo si la enseñanza para tu hijo recibe una amenaza o no tienen los recursos desarrollarse en un colegio pues derepente Se da importa se da cuenta de lo importante es ser humano también es muy imperfecto en este sentido se olvida un poco hasta que afecta directamente una pérdida no

Voz 2 31:05 María José hemos encontró también una omisión en los problemas políticos que en este caso te afecte directamente el Instituto Cervantes no aparece por ninguna parte

Voz 12 31:12 bueno creo que sólo lo menciona un partido político y relacionado con la marca España que yo creo que es algo que ya se vio que no funcionaba no precisamente cuando estamos diciendo que tenemos que trabajar en Europa y que tenemos que trabajar hay a nivel internacional no no tener en cuenta una institución que precisamente trabaja en ello me parece grave la verdad sobre todo además el tema de la lengua que sabemos el español claro

Voz 2 31:34 de nuestros grandes patrimonios más allá de cualquier maestro

Voz 12 31:36 se habla que también forma parte de nuestra economía entonces rogó falla

Voz 2 31:41 bueno parece que muchas cosas fallan hemos identificado muchas cosas importantes que están desapareciendo por completo del debate y que bueno quizá no estén escuchando y a lo mejor hemos dado alguna idea hemos hablado con Rafael Bengoa codirector del Instituto de Salud y estrategia bis vicepresidente del programa horizon veinte veinte en salud demografía Esther de la Unión Europea muchas gracias Rafael todos con Ainara Zubillaga directora de educación información de la Fundación Cotec para la innovación y Icon María José Magaña gestora cultural ir responsable de Artes Visuales de Cervantes que esperemos si está incluido por lo menos en las medidas una vez entre los partidos a gobernar son expertos en tres áreas olvidadas por los políticos muchísimas gracias esta conversación