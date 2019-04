"¿Cuando será Madrid una ciudad accesible? ¿y su Metro?"

baños para moverse necesita una silla si ya que por cierto no puede subir por las escaleras mecánicas del metro segundo

el lema en el planilla de Metro pues te pone cuáles de estas tienen cuales te puede bajar pues se hace sobre el cual él no sino pues con el carro a pulso el carro sólo pesa dieciocho kilos oí dieciséis kilos niño

Voz 4

00:44

no el Tour de Santiago Bernabéu pues comentan que la opción que me miran más fácil es que acceda solamente a lo que tiene el museo a vestuarios ya tiendas en las tiendas siguen accesible ahí no hay problema