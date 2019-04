Los alimentos ultraprocesados

Voz 1 00:00 más cosas que nos interesan a todos hablamos ya de alimentación y salud con el autor de un libro que habla mucho de esos alimentos en los que todos los expertos tienen puestos el ojo los procesados y los Ultra procesados

Voz 2 00:14 alimentación y nutrición sin letra pequeña recuerdan la famosa película Matrix

Voz 0927 00:25 los humanos creen que lo que ven y experimentan es la realidad pero están en un mundo imaginario creado para ser engañados y sometidos a los intereses de las máquinas Leo en la actualidad la mayoría de la población de nuestra llamada sociedad moderna industrializada vive engañada con respecto a su alimentación la película Matrix Nos dice no vivimos en el mundo real sino en el mundo que han puesto ante nosotros Carlos Ríos muy buenos días buenos días y es autor de un libro que se ha presentado recientemente come comida real este arranque tu arranques sobre matriz y la relación que tiene matriz con nuestra alimentación

Voz 4 01:05 sí digamos es un símil de cómo la gente vive un poco engañada o inconsciente con el tema de su alimentación que cree ser libre de sus decisiones pero en realidad esas decisiones está están perfectamente guiadas conducidas por el ente

Voz 5 01:23 por no estén tan no es el que crea la industria de estos procesados para que coman sus productos

Voz 0927 01:29 no Carlos y el libro es como a comida real una guía para transformar tu alimentación y tu salud es de está editada por Paidós sin duda muy interesante porque nos quieres enseñaros quieres hacer ver cómo es hasta qué punto la industria alimentaria y nos tiene equivocados no y la percepción que podemos tener de los alimentos sin embargo tú dices que que tener cuidado con muchas cosas y pones mucho el foco en los Ultra procesados

Voz 5 01:57 sí bueno eso tienes que pasear te por cualquier supermercado a echar un poco el ojo a la cesta de la compra dos carritos de la compra de los de de la la gente te encuentras fiestas claro yo más susto te encuentras decena hay cientos de estos productos que Se presentan como comestibles pero que guardan en su etiquetado en su ingrediente una serie de peso de componentes que sabemos que no son saludables y que bueno que al final pues representa un gran porcentaje de alimentación actual de los españoles y que y que eso le va a llevar a aumentar su probabilidad de una serie de enfermedades por culpa de esta alimentación insana y aquella

Voz 0927 02:40 los tú la comida real eso que te enseño la la como dices

Voz 5 02:43 en el inicio del en el prólogo del libro pues es la comida a verdadera la que no tiene esos engaños en la etiqueta que te intentan poner como light como eco vídeos os saludable cuando son productos comestibles ultra procesado no la comida real en la comida mínimamente procesal los alimentos digamos que no han tenido una transformación por la industria que son tales como pues eso lo producto fresco fruta verdura hortalizas carne pescado huevos lácteos mínimamente procesado no le han añadido un ingrediente no le han retirado siempre digo que una berenjena es una berenjena el único ingrediente es la propia berenjena no todos estos únicos ingredientes que son el propio alimento es la comida real lo que me en mayor frecuencia encontramos por ejemplo en los mercados en lo que está siendo sustituida por los Ultra procesados en en en los supermercados ya tú eres

Voz 0927 03:42 los movimientos y no sé si en uno de los primeros capítulos primeras páginas dicen los alimentos mínimamente procesador alimentos que están más procesados menos procesados eso es muy confuso para la gente no normal

Voz 5 03:54 veinte si yo digamos clasificó la alimentación en tres categorías que la comunidad real la que es el propio ingrediente el alimento pues eso fresco luego el buen procesado decir que ha tenido una un cierto procesamiento por ejemplo como la congelación el envasado en Bot de aceite leche y te el propio yogur el propio aceite de oliva virgen extra el famoso ahora chocolate negro puro las conservas por ejemplo observas que además son procesados muy antiguos como incluso el propio pan integral no decir que al final cabo no es sólo harina así no que es es más no pues eso son buenos procesados porque ese procesamiento no han alterado de forma perjudicial el el producto como sí lo haría si añadimos dejará de de glucosa en gran cantidad aceite de soja ha refinado o

Voz 6 04:52 la gran lista de sal la aditivos Si

Voz 0927 04:55 entre los ultras procesados pones aquí refrescos bebidas energéticas zumos lácteos azucarados bollería incluso panes refinados pisa galletas cereales precocinados patatas fritas chucherías productos dietéticos salsas hay un montón que está todos los días en la mesa en todos los frigoríficos y en todas las

Voz 5 05:16 nada puede tener sumó su variante comida real no decir su variante buena como un lácteo natural entero sin azúcar añadido y su variedad ultra procesada con un montón de azúcar añadido o puede tener pues eso sí tu subir el el alimento real que es unas patatas avale unas patatas es normal y corriente que tú vas a cocinar pues haciendo un guiso de patatas pues lo vas a encontrar ultra procesada en esos es NAC de patatas fritas en aceites vegetales refino dados con un montón de sal etcétera no entonces la industria está transformando estos están materias primas en ir digamos haciendo ofreciendo una gran variabilidad estos ultra procesados con múltiple forma es que incluso el captan tendencias y ahora se pone de moda sin gluten pues van a sacar ultra procesado sin gluten Si se pone de moda vegetariano van a saltar producto vegetariano ultra procesado y Carlos por qué son tan perjudiciales las harinas porque aquí de la simplemente por sus ingredientes primero porque cuando comes ultra procesado dejas de comer comida real si sabemos que la fruta verdura por ejemplo o los frutos secos son muy beneficiosas para la salud si comes ultra procesado ya está dejando de comer esos alimentos beneficiosos entonces desplazan los alimentos saludables pero es que el propio alimento en este caso el ultra procesado es insano per se porque sabemos tenemos evidencia científica que los azúcares añadidos los aceites vegetales refinados olas harinas son perjudiciales por ejemplo sabemos que las harinas refinadas provocan un pico grande de glucosa en sangre que son va a tener pues una consecuencia una respuesta de él insulina una hambre posterior el al igual que esto aceites vegetales refinados que digamos trastocan un poco en nuestro sistema inmune porque generan lo que se llama inflamación en fin una sería cosa que tengo documentado en el libro de cómo poco a poco nos van en firmando ya tenemos equivocado o el tiro un poco los consumidores que no estamos fijando mucho en otras cosas como los aditivos conservantes los colorantes los potenciador de sabor mira sin embargo el peligro está en otras cosas exacto yo por ejemplo hago mención a los aditivos dentro del libro de que son un añadido más que no allí duda obviamente a esos ultra procesado porque tú cuando le añades a unas patatas fritas le añades potenciador del San por lo añades porque quiere que sea más adictiva todavía o cuando le añade a unas chucherías colorante lejano lo lo añade porque quiere que sean más atractivas entonces eso aditivo no ayudan a nada incluso empeoran al ultra procesado sin embargo el gran problema no es ese conservantes colorantes que mucho ya te ponen sin colorantes en conservante no el gran problema ese azúcar es harina ese aceite que muchas veces se considera como algo natural y para nada lo es

Voz 0927 08:16 hablan muy mucho decíamos del marketing y hablas de que el marketing producto promoción puntos de venta precio porque claro el marketing nos oculta lo malo de todos esos productos y nos hace ver con eso con términos por ejemplo como natural y otra hay otras palabras que son como gancho para para las personas y en eso tenemos que tenerlo muy en cuenta

Voz 5 08:35 sí sí como cualquier negocio en el ámbito por ejemplo de la informática o la telefonía van utiliza el mejor marketing para que tu compre es ese teléfono pues lo mismo con los Ultra procesado van utilizar todas las estrategias de marketing para que tú lo compres y lo van a hacer por ejemplo ocultando T esa información que yo aporta en el libro de que son pero judiciales y lo van a intentar eh

Voz 6 08:56 digamos que hacerte verde que son

Voz 5 08:58 saludables incluso poniendo de pues el envase verde haciendo alusión a que es Bío a que tiene vitaminas hablar hablar de la industria alimentaria pero claro es que en uno

Voz 0927 09:09 de los capítulos dices en cuanto a su estructural supermercados están confirmados de tal manera que el veinte por ciento los alimentos mínimamente procesados como frutas verduras huevos legumbres están colocados de forma estratégica separados entre sí para que así los consumidores tengan que recorrer otras muchas zonas Care donde pisamos y donde compramos lo que vosotros nutricionistas decís que que no debemos comprarlo consumir tan a menudo

Voz 5 09:30 no no claro o ojalá dentro del supermercado hubiera muy claramente diferenciado la zona de alimento saludable y la zona de alimentos no saludable para que ya el que va va a tiro hecho que sin embargo tú tendrás que pasar de para ir a comprarlo huevos cerca de pues eso de de las patatas fritas para comprarla

Voz 6 09:50 me eche cerca de los embutidos au de las bebidas energéticas hizo bueno

Voz 5 09:57 si al final pues el supermercado también ganan porque son estos ultra procesados los que le da más rendimiento económico

Voz 0927 10:04 las citas a a un investigador estadounidense Howard moscovita que de que que desarrolló un trabajo pionero con el descubrimiento del punto la felicidad que hace referencia a la combinación entre azúcar grasa y sal que produce la máxima percepción placentera sensorial hay muchos productos eso sí en el mercado que tienen ese equilibrio perfecto para hacer que continuamente tengamos que comerlo

Voz 5 10:28 sí ese sobre todo si se ven las estadísticas de consumo y también de de de problemas de adicción a ellos estaríamos hablando de sobre todos los productos a base de bollería pastelería galletas y demás donde combinan tanto las harinas como estos azúcares y aceite y sal que hacen perfectamente que sean un producto muy pala Table un producto donde sea muy difícil decir oye me voy a comer una galleta o una patata frita no es imposible que practicar

Voz 6 10:59 hay que seguir y seguir Seeger sigue sin sin ningún tipo de control y consciencia hay

Voz 5 11:05 está perfectamente diseñado hacen muchísimas pruebas antes de sacarlo al mercado solo sacan cuando saben que van a contar

Voz 6 11:11 seguir el máxima la máxima respuesta por el consumidor

Voz 0927 11:16 Carlos Ríos autor de Kome mira real para transformar tu alimentación tu salud bueno pues te haremos caso eh sin duda un libro muy muy interesante para que nos abramos lo abramos los ojos de lo que estamos viendo todos los días en las en en en la compra también en nuestra casas ha lamentado

Voz 5 11:35 Clemente eh pues sí espero que ayuda a mucha gente sobre todo eso a despertar sumó su conciencia en en en lo que está comprando y lo que está consumiendo

Voz 6 11:43 soy bueno pues muy agradecido de Double está aquí