Voz 1 00:00 sí dejo aquí

Voz 0772 00:03 a ver dejar de hablar y dejar de beber Jesús Jesús Callejo bienvenido a Ser Historia

Voz 1 00:08 qué tal Nacho Ares hombre déjame ver un poquito que venimos aquí después de esa travesía por el desierto claro claro que sí

Voz 0772 00:14 esta semana lo comentábamos también hace unos días la gente ha adivinado relativamente de una manera sencilla el tema de nuestro Cronovisor figuras de Playmobil que teníamos no Moctezuma y Hernán Cortés que realmente son un poco personajes que iban a hablar de del del momento histórico que vamos a tratar en este programa no lo vamos a focalizar solamente en en ellos no es así así

Voz 1 00:38 es que estamos en un año clave de esos quinientos años del descubrimiento del Nuevo Mundo no de de Méjico y es verdad que desde distintas perspectivas enfoques puntos de vista se va a hablar mucho de Hernán Cortés y se está hablando de hecho entonces nosotros en este caso no es como tenemos ese privilegio de poder ir a la época y al momento que nos de la gana pues es verdad que hay momentos previos que ya se vaticinaba este encuentro para algunos encontronazo entre los dos mundos el nuevo y el viejo mundo ahí es cortante claro la figura de Hernán Cortés evidentemente pero también es importante los presagios prodigios misterios Milagros que ocurrieron antes durante esa conquista entonces pues yo creo que visto así posiblemente desvelemos descubramos nunca mejor de esta enervó pues algunos aspectos inéditos del momento en que se produce ese encuentro entre dos formas de pensar deber de concebir el mundo

Voz 0772 01:40 dos formas de pensar y de ver que desde luego sorprendieron tanto a unos como a otros estamos en el en el siglo XVI desde luego pues fue un momento clave para entender la evolución de la de la Historia Hay comprender también un poco lo que nosotros somos que Jesús Callejo tenemos aquí ya el teclado de nuestro Cronovisor cuál es la fecha que nos propones esta semana toma no

Voz 1 02:04 veintiuno de febrero de mil quinientos diecinueve

Voz 2 02:09 no

Voz 4 02:17 sí

Voz 5 02:21 adelante pasen Jesús Callejo les está esperando junto al Cronovisor

Voz 6 02:39 sus

Voz 7 02:40 que yo no me mareo fue en el marco pero aquí hay mucho movimiento de olas donde estamos estamos en la isla de Cozumel

Voz 8 02:46 y él es una isla

Voz 1 02:50 muy llamativa dentro del mar Caribe

Voz 8 02:52 la tercera isla más grande de México pero entonces no se sabe qué es una isla

Voz 1 02:58 tan grande pero sí se sabe que

Voz 8 03:01 hay hay indígenas en este caso fíjate Hernán Cortes cuando llega

Voz 1 03:07 a las costas de esta isla por eso hemos elegido esta fecha es el primer contacto que Etienne

Voz 8 03:12 n con México en general

Voz 1 03:14 le parte de lo que hoy entendemos el espacio claro

Voz 0772 03:17 digo de Méjico cuatro América para entrar

Voz 8 03:19 a un poco porque el viene de Cuba el ya sabes que estaba allí

Voz 1 03:26 los Preciado sobre todo por el gobernador de Cuba

Voz 8 03:29 Diego Velázquez con él

Voz 1 03:31 tuvo una buena relación al príncipe Diego que no estamos hablando del pintor Diego Velázquez de Cuéllar que era el gobernador de o adelantado de la isla de Cuba y en aquel momento pues él tiene pues la pretensión además ordenado por Carlos I por el obrador de seguir descubriendo territorio para el imperio de la Corona española

Voz 8 03:50 y uno de los prohombres uno de las

Voz 1 03:52 personas que tenía más beneficio para Diego Velázquez era Hernán Cortés hasta que cayó en desgracia Hernán Cortés estuvo en la cárcel por un motivo de conspiración pero bueno al final sí que les la la posibilidad de que vaya a nuevas tierras y las nuevas tierras era lo que estaba relativamente cerca de Cuba eran estos territorios del caos

Voz 8 04:13 debe

Voz 1 04:15 no vamos a entrar en detalles al final Diego Velázquez no quiere que salga aún así él emprende ese viaje llega a distintos puertos de Cuba para abastecerse y al final llega ese veintiuno de febrero de mil quinientos diecinueve que es el momento que estamos ahora viviendo donde arriba a las costas vamos hablando de qué estamos hablando de diez naves carabelas su momento quinientos dieciocho infantes dieciséis jinetes trece Arco Luceros importante porque los cauces daban mucho miedito en aquella época XXXII Ballesteros cierto día es marineros y como no doscientos indios y negros como auxiliar de tropa ya que no estamos hablando es verdad que siempre se habla de entre cuatrocientos quinientos hombres que tenían cortes pero había alguno más pero como soldados se que se puede hablar de esa cifra de unos quinientos soldados en general ya llegan que es lo que se encuentran qué es lo que estamos viendo Nacho que no hay nadie en las costas pero no sólo en las costas están adentrando sigue sin haber nadie ningún indígena ojo y esto es muy importante enseñarlo no estamos hablando de una isla que esté habitada por mesitas o aztecas aquí hay mallas los mayas ya habían tenido una disolución hacía unos cuantos años habían dividido como en diecinueve ciudades estado fin se había producido esa diáspora sobre todo a partir del siglo X algo ocurrió con el imperio maya que va desapareciendo paulatinamente todos los que se encuentran So como eso como tribus aisladas ubicadas en zonas geográficas como la isla de Cozumel lo que les sorprende a Hernán Cortés y a sus capitanes hay hay varios capitanes entre ellos Alvarado no lo Diego de Ordás que no encuentran a nadie entonces bueno lo que hace es mandar una comisión de personas para ver si encuentran alguien al final encuentran a algunas mujeres con sus niños esas mujeres con ellos cuando la actitud pacífica es lo que hace que llamen a sus caciques final los jefes tribales de la isla de Cozumel y a partir de ese momento ya que es importante es decir no hay ningún momento belicoso has visto la actitud pacífica que tienen cuando entra en contacto ya con las hábitos antes porque porque ha venido a las montañas sencillamente porque tenían miedo de lo que llegaba ellos habían visto unos barcos habían visto que no era de su cultura que tampoco eran aztecas y ante el miedo lógicamente se comportan como si hubiera comportado cualquiera huyen de ahí que estuviera totalmente despoblada la cosa pero cuando ya por fin llega el el cacique principal el al H Winnie que que es un poco el nombre que se daba al jerarca de entonces a partir de ahí empiezan a dialogar tienen un carga que podía es decir ahora Nacho bueno como dialogada si uno hablaban español en los otros hablaban Nawal evidentemente porque ya tienen algún a interpreté que bueno me echará Le llaman que le habían capturado no en las Islas mujeres que él sí sabía un poco de malla entonces a través del maya un poco también de Nawal pues van interpretando que lo que buscan es una relación cordial siempre cuanto Jackie Earle Cortés ponen condiciones ya es muy importante porque esto es lo que marca luego las pautas de de la conquista marca unas condiciones a ver yo vengo de parte de la Corona de Castilla tenemos un emperador que es el rey del mundo es Carlos I I os pedimos vasallaje si nosotros o rendirse a nuestro poderío ya nuestra religión es decir a la fe católica nos va a pasar nada entonces el cacique dice vale perfecto que tenemos que hacer puede pues a que hay una historia interesante sexta en el templo principal que es el templo de Chen que es la diosa de la fertilidad además un oráculo un lugar de peregrinación a que tenemos que que dar los ídolos paganos llevamos a con una cruz la imagen de la Virgen María que es una entidad femenina en tanto hay que su suplantar ves cool qué dice vale pero es que hace que le pide algo a cambio dice muy bien vosotros vais a estar aquí una temporada pero luego os vais firman una carta un salvoconducto de que los que vengan unos arrase porque ya se empiezan a dar cuenta de que hay un encuentro entre una cultura hay otra que en principio podría ser hostil Hernán Cortes les firma un salvoconducto siempre y cuando se cumplan esas condiciones que ellos acata es decir elimina los ídolos se someten al vasallaje Hernán Cortés como representante de la Corona de Castella y aquí paz y después gloria y así permanece durante quince días abasteciendo sede alimentos agua no ven oro no ven riquezas pero en ningún momento hay ninguna actitud hostil es cierto Jesús que

Voz 0772 08:47 no sé si en este caso pero en otras ocasiones cuando llegaron los españoles con esos trajes refulgente es esas armaduras fueron entendidos como como dioses claro claro es que aquí

Voz 1 08:57 éramos el otro aspecto a ver por qué lo reciben así primero con reticencias evidentemente porque estar hablando de personas que van en unos barcos unas carabelas que ellos no conocían evidentemente pero luego hay tres elementos muy llamativos para un indígena maya lo y luego a los que se iban encontrando en unos casos casi por supuesto los Messi caso los aztecas tiene tres elementos que llaman poderosamente la atención primero la armadura no todo el mundo Yebra habrá madura pero evidentemente Hernán Cortés sus capitanes llevaban una armadura ya va sus mociones que relucen cuando da el sol allí no estamos

Voz 0772 09:31 los gorriones son estos cascos gastos forma de media luna invertida tan curioso

Voz 1 09:36 eso ya les llama la atención ya no tanto los barcos que los barcos pero bueno al fin al cabo viene del mar Rojo

Voz 8 09:42 bien además de el este viene

Voz 1 09:44 de Oriente donde sus mitos y sus dioses han prometido volver pero bueno hay entraríamos luego ya en el mito de que es Azcoaga el de conculcar que es posterior pero hasta ese momento ya les llama la atención que vengan del lugar donde sus dioses les han prometido estaban a merced de Oriente mal pero tiene esa esas armaduras por otra parte tiene unos caballos que en un principio ellos lo identifican casi casi como la misma caduca es decir el jinete y el caballo son lo mismo Sun Centauro hasta que es cabalga pero hasta ese momento ven que hay una especie de animal extraño que tiene cuerpo de hombre eh tronco de hombre y cuerpo de de animal en este caso eso de equino en soledad manchar ATC porque no había de un caballo segunda y tercera cosa que no pudieron comprobar pero si lo compraban los demás es sus armas de fuego los cauces ya digo que es una es una toma pacífica de la isla por cierto no es una la que descubra Hernán Cortés y sus hombres sino que aguante Grijalba el año anterior ya había llegado allí Juan de Grijalba era todos esos capitanes de Diego Velázquez de Cuéllar de este gobernador de Cuba pero bueno pues había arribado hoy había tenido una estancia

Voz 8 10:56 muy muy corta pero si había visto

Voz 1 10:58 izado a la isla de Cozumel como la isla de Santa Cruz por qué porque llega un tres de mayo tres de mayo es la festividad de Santa Cruz cuando se va Hernán Cortés después de esos quince días la rebautizó como Santa Cruz duró lo que duró porque luego era conocida como es actualmente Cozumel

Voz 7 11:14 esta historia está envuelta en mito y leyenda como una tribu de nómadas o el imperio más grande de América en sólo doscientos años tuvieron que inventar sistemas de ingeniería que eran extraordinarios para su época su civilización compitió con Roma en sofisticación

Voz 9 11:37 y hasta los aztecas tenían la mejor tecnología que se podía conseguir tu dadas las condiciones en las que vivían Liz

Voz 7 11:45 acueductos Palacios pirámide y templos se alzaron como tributo a sus dioses y como testimonio de poder para la humanidad el mayor logro de los aztecas fue su flamante capital que asombró a los exploradores europeos y la llamaron la Venecia del nuevo mundo pero su sed de poder y sangre les condenó a la destrucción

Voz 0772 12:15 escuchábamos Jesús Callejo cauta en este fragmento del inicio de un documental de National Geographic dedicado a los aztecas un poco los logros y todo aquello que Hernán Cortés y bueno se topó o no en aquellas fechas de ya mil quinientos venta redondeando un poco el el el el dato no imagino que ese verían ellos mismos sorprendidos no por la por la sofisticación también de de de esa cultura dentro de la ingenuidad lo atrasados que debían de entenderlo

Voz 8 12:47 sí evidentemente haber ellos cuando entran en este tema

Voz 1 12:53 porque ya digo que entra por Cozumel hay Nobel lujo Nobel sofisticación porque estamos hablando de un imperio que ya estar declive que es el mayo entonces lo que encuentran ahí son restos de una antigua cultura que por cierto Xavier seguían sacrificando a seres humanos a menos que los aztecas pero siguen sacrificando una de las condiciones que puso Hernán Cortes era sacamos los sacrificios humanos también duró hasta que se marcharon ellos claro porque luego volvieron a sus retos pero menos importante también lo que sacrifica van mucho los mayas eran perdices y codornices eso a sacrificar más perdices y codornices y otro tipo de animales que seres a los a diferencia de los aztecas que sacrifica seres humanos que otro tipo de animales luego un poco te contaré porqué no esos rituales sí porque la importancia de la sangre cuando Hernán Cortés van avanzando ya llegan a la parte más centro americana más ya de Nuevo México ahí Saban encontrando con otro tipo de tribus irse dando cuenta de una cosa por una parte el temor existe hacia los mesías que todavía no lo están viendo lo caro empiezan a encontrar a tribus que se siente súbdito jugadas por un imperio que no lleva mucho tiempo en esta zona no de Mesoamérica ten en cuenta que los me secas llegan eso América lindando con América del Norte exactamente de Carlos que lo debo porque hay mucho tiquismiquis que eso escucha la gente no entiende de estábamos por por no citar siempre Méjico o si evidentemente Méjico no se conocía como tal de hecho se llama a España pero para entendernos evidentemente México actualmente en Bali bueno pues entonces qué es lo que se va encontrando Hernán Cortés y su gente buena parte gente atemorizada no por ellos sino por el yugo al que estaban sometidos con el imperio azteca ya digo aquellos llegan allí los aztecas en el año mil trescientos veinticinco después de Cristo estamos listos aquel no oye no llega tanto tiempo sin embargo los mayas ya estaban asentados

Voz 8 14:44 que durante centurias

Voz 1 14:48 pero los aztecas no además los aztecas es un pueblo que en parte se corresponde fíjate lo que te digo Nacho con el pueblo hebreo con el pueblo judío es un pueblo elegido por su Dios en este caso hicieron posible que les somete elegido porque cielo pues creo que es el dios del sólo pide lo dice la soltura decirlo dicho es buen han la pronunciación no sé pero vamos eso el filón para que quede constancia para el hecho es que su Dios principales el tíos del sol el dios vengativo es un tíos que les elige a ellos ellos procede de una zona indeterminada que se llama aclara nada que ver con la Atlántida posiblemente vinieran del norte de América pero ese peregrinaje que dura ni más ni menos que trescientos años les lleva hasta que encuentran unas señales que el propio dos los diste el el Tenerife que tiene que ser un lugar donde tiene que para donde vean a una a un águila encima de un no Pal comiéndose a una serpiente que por cierto Nacho es el símbolo de la bandera de México entonces para que te das cuenta poco de cómo es un pueblo elegido por Dios ves un poco la conexiones con el pueblo hebreo Pablo sólo estuvo cuarenta años en este caso estuvieron trescientos pero llegan a la tierra prometida a la tierra prometida El lago de Tesco ahí es lo que tiene que construir su gran Imperio empezando por su capital por la gran ciudad que además ese es impresionante que externos Titan que por cierto sigue un poco de referencia luego para futuras ciudades que se construyen entonces lo que va encontrando es pueblos atemorizados por turnos Titán por Monte Zuma que es el emperador reinante en ese momento por otra parte se empiezan a dar cuenta de que cuanto ya llegan en entrar en contacto con los me secas ya hay momentos en los que los embajadores de Moctezuma se encuentran con Hernán Cortés que es el veinticuatro de abril de mil quinientos diecinueve haya empiezan a ver esa sofisticación AIS empiezan a dar cuenta que estamos hablando de no de una cultura que también lo es sino de un imperio pero una imperio que está utilizando al resto de pueblos sea Sasa Totón acaso las becas con los habitantes de hecho Lula que les utilizan en sus guerras coloridas eso dieras qué nombre es ese de las guerras fluidas las guerras Florin es lo que hacían los aztecas pero también otro tipo de tribus para seguir prisioneros de guerra para que para sacrificar los a sus dioses sea entonces claro el horror por ejemplo que se encuentra Hernán Cortés y así es contado por Bernard tía del Castillo no su cronista oficial el que hace la historia verdadera de la conquista de nuevo a España que curioso que siempre lo llamaran verdadera no para poco reafirmar que lo que estaban contando era exacto lo que se encuentra en los lugares donde los aztecas tienen su su imperio antes de llegar al hospital eso aquello sí que fue un acabose casi se cae para atrás de la sofisticación de la cultura del desarrollo de la crueldad es empiezan en contra pues eso pirámides de cráneos donde los cráneos de los sacrificados se utilizaban luego como altares como lugares de culto para sus dioses hice lo posible es el más conocido pero hay muchas más dioses relacionados con los distintos elementos no con la lluvia con la tormenta fue el fuego y con muchísimas cosas

Voz 0772 17:52 estas diciendo un poco salvando todas las distancias lógicamente que estamos en el siglo XVI ante un imperio pues muy parecido

Voz 1 18:00 con con otros con otros fines

Voz 0772 18:02 otros objetivos a lo que fue el nazismo no en el en el siglo XX es decir un genocidio interno eliminando a a pueblos que que eran utilizados para para esos sacrificios humanos y como siempre digo pues es salvando todas las distancias de haciendo una lectura de atemporal no pero pero es llamativo no todos es llamativo

Voz 1 18:24 importante conocerlo porque claro muchas veces nos quedamos sólo con la parte vamos a llamarlo más superficial de la conquista pues llegan unos españoles unos europeos aplican subnormal de de fuego de ETA no es que lo que se encuentran allí es un Estado genocida que eso lo diga porque Hernán Cortés sólo con quinientos hombres puede vencer a un imperio con tantos miles y miles de hombres y que tuvo la ayuda de todos los enemigos propios de los exactamente les tenían ganas a los aztecas les tenía ganas porque los aztecas en ese momento estaban en su momento caro para que te descuentan pocos si hacemos caso a los cronistas más fieles no ha a la conquista luego hay datos hidratos pero estamos hablando de que se hablaba de entre mil y tres mil personas que se sacrifica van en cada templo cada año esto arrojaba una cifra de víctimas de muertes doscientos cincuenta mil al año dices área muchísimos millones de habitantes en aquel momento no estamos hablando pero eso antes de que llegara a los españoles lo que hacen los españoles de hoy no estamos aquí justificando si la conquista fue más sangrienta menos sangrienta eso nos daría para rato con el revisor y otro momento lo que estamos hablando es que daba igual que fuera Hernán Cortés o cualquier conquistador de Europa lo que se encuentra allí es dos cosas primero el horror de lo que estaban haciendo este imperio azteca por otra parte la sofisticación porque nos citarán era una ciudad que vivían trescientos mil habitantes en aquel momento mucho más que en cualquier ciudad europea entonces dices pero cómo pueden vivir además con multitud de templos con calles asfaltadas una planificación urbanística increíble USA pero entonces por qué esta situación porque este contraste luego ellos empiezan a entender que evidentemente si quieren salir airosos de allí tienen que aprovecharse ya una arma importante tiene que aprovecharse de sus supersticiones ellos eran muy supersticiosos ellos pensaban que eran dioses y ellos pensaban que se utilizaban eso a su favor tendría el efecto psicológico y terrorífico que luego a la postre es lo que les sirvió para conquistar el pelo

Voz 10 20:35 cómo te has durante bastante tiempo los aztecas no entendieron que ocurría que estaba en juego y que podía suceder lo pensaban que la llegada de aquellos extranjeros que al principio habían tomado por dioses eh podía significar una sentencia de muerte para el sistema que conocían que asumieron el control de su moto cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde por supuesto se debería las técnicas que conocían los españoles sus armas y el hecho de que tuvieran caballos y perros eso contaba pero sólo en cierto modo yo creo que la conquista se habría hecho de todas formas antes o después porque ya se había descubierto esa parte del mundo y la Corona española ahí la gente que la representaba estaban decididas a instalarse conquistar esos nuevos horizontes pero lo más importante que lo que explica cómo ocurrieron las cosas que se hicieron en Méjico fue la gran inteligencia del jefe de Hernán Cortés

Voz 0772 21:42 escuchábamos a Dominique Micheletti arqueólogo del CNRS en un documental de televisión titulado Civilizaciones secretas hablando precisamente de esa conquista de Méjico por parte de la figura de Hernán Cortés que fue un tipo inteligente como escuchábamos en la en la voz de del doctor et también no solamente por ser un un intelectual de la guerra un estadista aún realmente una persona brillante desde el punto de vista militar pero también por por hacerse acopio saber manejar no las propias supersticiones que tenía los propios enemigos de de los aztecas no

Voz 1 22:17 pero es importante resaltar lo eh Hernán Cortés no era un descerebrado no era el clásico soltado que no tenía estudios él estudió en la Universidad de Salamanca el es verdad que sólo estuvo dos años pero conocía la T conocía a derecho once sabía manejar será un gran estratega conocía muy bien un poco lo que eran las técnicas de guerra cuanto él llega allí se tiene que adaptar caro tener cuota que estamos ante un territorio selvático húmedo donde yo no están muy acostumbrados a batallar pero aún así se acostumbra sus intenciones en principio eran pacíficas el había perfectamente que entrar en batalla o en campo abierto con esta gente era contraproducente el final entran porque no les queda más remedio porque sabes que ya cuando los mesitas empiezan a dar cuenta de quiénes son intentan acabar con ellos de hecho no acaban en la famosa noche triste de milagro pero bueno si es cierto lo que tú decías Nacho que Hernán Cortés como persona inteligente que era mucho más que Pizarro por ejemplo con el imperio inca Hernán Cortés dice a saque hay muchas supersticiones alrededor nuestros era fíjate son hombres blancos Barbato vienen de él este de Oriente donde dice que viene esos dioses entonces empieza a conocer la historia de que es actual de de la diplomada de seres que estuvieron allí muy parecidos a ellos que crearon pues un grupos de cultura de de civilización un poco los dioses instructores y luego también se da cuenta de una cosa importante sobretodo la tuvo cuando entregado tacto con los aztecas el contrato que otra cosa Texas Pepe pacífico ha hecho uno de los grandes errores que comete Moctezuma así lo llamamos errores es que le abre el paso a la ciudad a partir de ahí Hernán Cortés de las defensas menos puntos débiles ya ahí es donde está perdido y por eso acaba como acaba apedreado por sus propios hombres pero bueno con el dependiera de eso él se empieza a dar cuenta dice que ya estaban esperando nuestra llegada sí sí como dioses que era pero por qué entonces es cuando le cuentan a Hernán Cortes que diez años antes de que esto ocurriera ya se habían visto en el cielo en la tierra lo que ellos llaman prodigios no sólo uno ni dos sino hasta ocho prodigios por qué no saben buscar estos se escribe a posteriori porque lo sabemos por uno de los cronistas de Indias más reconocidos un franciscano que era Fray Bernardino de Sahagún ya que Nacho queremos que mencionar que Sahagún es de de siempre mencionamos o León

Voz 11 24:42 no estabas tú preguntando qué raro que todavía no se ha salido haciendo gala de León que has salido León

Voz 1 24:46 Fray Bernardino de Sahagún bernadinas

Voz 0772 24:49 según era el nombre de un aula que yo utilizaba mucho en la universidad en Valladolid primero

Voz 11 24:54 que me ha venido a la cabeza el aula cero esposar a los personificado pues aún

Voz 1 25:01 es más importantes de León fue cronista bueno ya sabes que había dos tipos de esta por una parte los civiles o militares soldados como Bernard Díaz del Castillo otra parte la mayoría eran misioneros en este caso franciscano pero este es un franciscano que tenía también una cultura antropológica importante porque él sabía Nawal techo sus informantes que fueron diciendo las cosas que ocurrieron previamente a la conquista entonces lo que cuenta Fray Bernardino Sahagún en esa historia general de la conquista de la Nueva España que luego en algunos casos sí que ha traducido os ha colocado como el Códice florentino sea estaríamos hablando de una de las versiones de Saúl a estos ocho prodigios que es muy importante tenerlos en cuenta porque casi nunca se hace referencia a ellos pero que a nivel psicológico a nivel mental sí que allanaron el terreno para que Hernán Cortés le fuera tan fácil llegar con quinientos hombres hacia un imperio ya digo sólo la ciudad tenía trescientos mil habitantes osea imagínate lo que había por allí qué prodigio serán esos importantes porque hay algunos que tiene que ver con el mundo fue lógico con el mundo Fortea porque ya no merece Chas for que tú conoces cosas extrañas

Voz 0772 26:07 insólitas esas entradas

Voz 1 26:09 si seguimos un poco el itinerario de Fray Bernardino de Sahagún que Le contar ya digo sus propios informantes Nawal dice primero el primero de esos ocho presagios es la aparición de una mazorca ardiente otros dice que una especie de espiga de fuego en los cielos T de de Mesoamérica de de México de acuerdo con los relatos tiene que se asemejaba a un triángulo ha alargado esto es muy interesante triángulo alargado que era como si estuviera dando punzada es decir como si estuviera desprendiendo algunas partes del que tenían color rojizo y que brillaba como si fuera la luna sin ser la luna pero se movía también claro mucha gente dirá por su cometa a ver

Voz 0772 26:51 a los aztecas sabían gastronomía sabían lo que

Voz 1 26:54 el cometa sale ya lo que eran distintos fenómenos atmosféricos meteorológicos ya astronómicos no era un cometa era algo que apareció diez años antes por lo tanto lo tendremos que ubicar en en el año mil quinientos sobre dónde para ellos sus sacerdotes sólo interpretaron a Moctezuma como presagio extraño pero es que hay más el segundo presagio fue un incendio en el templo de útiles post tenemos otra belga que a nuestro gran dios la deidad azteca más importante según los relatos el incendio tía durante días ese al echaban agua ahora como suele le echabas petróleo seguía ardiendo aquello lo cual llamó la atención era un incendio no se conocía un origen claro pero que tampoco lo pido a pagar durante días estuvo ardiendo hasta que destruyó el templo decirlo pues le imagínate en su mentalidad el templo más sagrado es como si aquel la cara Pedraz de de Madrid ocurriera algo que sólo cubriera en la Catedral no los sitios más más aledaños segundo presagio nefasto algo va a pasar el tercero un rayo que según los aztecas cae sin sonido alguno con lo cual también llama la atención que digo que ellos conocían perfectamente los Feroz pero el meteorológico pero éste cae además en el templo de suerte el Cool otro de los de allí no

Voz 0772 28:06 el Pérez el que fuera da igual no creo

Voz 1 28:08 los del fuego ya tengo que cada dios estaba asociado como elemento determinado les llama la atención un rayo sin sonido ninguno pero que fulmina al templo curioso estamos lado entre esos diez años no todo ocurre el mismo día y luego en el mismo mes cuarto presagio una impacto de un meteorito pero yo lo describe como estrellas que están corriendo encendiendo juntas con unas colas que sepan partiendo desde Occidente se van caminando hasta Oriente es decir algo raro ese un meteorito pero que tiene un comportamiento anómalo otra presagio Si seguimos así para resumirlo poco el quinto sería un tsunami pero un tsunami que serán el lago Tesco pero tsunami extraño estamos hablando largo no estamos hablando de un mar eso arrasa todo lo que tiene también alrededor como si de repente en las aguas en levantaran por un fenómeno que ellos desconocían el sexto peritajes la presagios la aparición que el espíritu de una mujer interesante porque aquí hasta ahora estamos hablando de fenómenos más o menos naturales a pedradas parece una mujer es una mujer que por cierto mucha gente no la veo esa sencillamente la escucha qué va llorando estaba diciendo hay Mis hijos ya han Llanos vamos a perder hay Mis hijos donde os llevaré recuerdo un poco las apariciones marianas no

Voz 0772 29:24 el mucha gente no lo ve pero lo oye ha habido casos pero

Voz 1 29:27 fíjate llanto lástima pero esta frase

Voz 0772 29:31 el mensaje un poco apocalípticos amenazadora

Voz 1 29:34 que se asocia con un mito local que no sólo se da México sino que también se da en otras partes tanto de Mesoamérica como de Sudamérica que es La llorona verdad Marte el mito si te das cuenta la llorona es la mujer que ha perdido a sus hijos y que está lamentándose y Kaiku una especie de maldición para errar para abundar casi eternamente por es el lugar donde se produjo en este caso pues el infanticidio o la tragedia por citar te ya el el último caso de los dos últimos rápida el séptimo Serena en la captura en un lago de un ave un grande que tiene una especie de espejo donde Moctezuma ve que hay unos soldados que llegan de un lugar indeterminado pero que van a acabar con su imperio sea una especie de espejo mágico pero centro de la cabeza de un AVE que que que pescan en el lago Tesco rarísimo y por último que en varios lugares de la ciudad aparecen monstruos bicéfalo que aparece desaparece de las aguas tan pronto trece encuentros sin intenta capturar no tienen dos cabezas vuelvan a desaparecer bueno estos ocho presagios de unos agur fueron la antesala de que el imperio Mexican estaba preparándose para algo que no podía ser bueno porque tanto en Grecia como en Roma no como en Egipto sabes que los augures sobre todas las señales celestes Se tenían muy en cuenta para determinar los acontecimientos futuros esto les sirvió a ellos de oráculo cuanto llega a Zuma de alguna forma psicológicamente estaba preparado para qué esta esta nueva cultura civilización que llegaba del Este iba a terminar con ella eso sería una pequeña justificación además de las armas que portaban además de los caballos de los perros y eso puede ser una justificación de porque anímicamente moralmente estaban ya vencidos antes de que se proteger las batallas decisivas

Voz 0772 31:21 batallas decisivas que en definitiva como decíamos antes a los aztecas antes de la llegada de los españoles les sirvió para hacer acopio de de de tierras enemigas de lugares de los que nutrirse como comentabas Jesús para esos sacrificios humanos

Voz 1 31:36 sí

Voz 0772 31:36 tenemos apenas un par de minutos au tres de de este Cronovisor pero no quería dejar eh que escucháramos para mí algo estremecedor que son unos silbatos tienes un aspecto mágico ahora nos puedes comentar algún detalle del que tienen una calavera grabada etcétera cuyo sonido es realmente espeluznante es espectacular y que seguramente estaban vinculados a esos sacrificios tan tan horrendos que caracterizaron a esta cultura a la cultura azteca vamos a escucharlos vamos a escucharlos Un poco de

Voz 12 32:04 el fondo desde el voto de barro que predice

Voz 1 32:19 prácticamente el grito de una persona

Voz 12 32:21 sacrificado en este tipo

Voz 1 32:25 poder rituales sangrientos lo que se buscaba también era por decirlo así el escenario la catarsis ya esto silbatos generaba esa sensación ese estado alteradas de conciencia determinado para que el sacrificio se produjera sólo nada en un minuto minuto y medio Nacho porque yo creo que es importante los esclavos los sacrificados iban como alegres iban aparte de resignados sabían perfectamente que lo que estaban haciendo era una función sagrada porque porque esto está relaciono con una palabra que posiblemente muchos oyentes sea la primera vez que los coches que es la Tello olía la tele olía es la fuerza divina el aliento vital que estaba contenido en el corazón sabes que el sacrificio humano lo que se buscaba precisamente con los cuchillos dos Syriana era arrancar el corazón ellos pensaba que en el corazón estaba la teoría es decir estaba

Voz 8 33:18 la energía lo que daba igual

Voz 1 33:20 pulso al ser humano morir de esa manera les correspondía directamente un puesto en su cielo no en el cielo azteca tal como yo los concebía por eso tanto los que llevan voluntariamente como los que iban forzados éticamente a prisiones de guerra o eran esclavos el fondo sabe que estaban cumpliendo una función sagrada porque la tele olía es decir el espíritu vital que anidaba en el corazón es lo que luego se conservaba en otra parte luego te cortaba las extremidades había un rito de canibalismo ritual hípico todo lo que tú quieras pero son las cabezas se colocaban donde se colocaba qué es lo que se daba al CIS lo postes sí es decir el tíos no come las vísceras no come la sangre no come la tarde come el espíritu vital de la persona y el ex Prieto vital estaba en el corazón y esa palabra era te lo digo porque para entender un poco el porque ese hacía estoy porque se generaba es ambiente de terror porque la gente iba resignada de ahí recomiendo la Pablo a la película Apocalypto de Gipson curioso lo hacen con los mayas realmente esa película lo asocian más a los aztecas se correspondería más a lo que sabemos históricamente que hacían en su momento todo era para tener a bien a los dioses sean los dioses tú les daba su alimento ellos a su vez te daban su protección pero una procesión que según sus profecías terminaba qué curioso en el año mil quinientos diecinueve

Voz 0772 34:42 fascinante esta historia que hemos descubierto redescubierto en este Cronovisor junto con Jesús Callejo en donde hemos aprendido un montón de cosas nuevas entre ellas el significado de la Tello olía Yeste Dios innombrable que yo lo tengo aquí anotado y lo Potts

Voz 11 34:58 de hecho una primera acabó para todo vaya muy bien

Voz 0772 35:02 sus fantástico como siempre muchísimas gracias una semana más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia fantástica la semana pasada en San Juan de la Peña que bien lo pasamos

Voz 1 35:11 el éxito qué bien qué bien la verdad es que se portaron genial y de verdad que son de esos momentos entrañables donde no sólo comimos bien en Aragón siempre se come bien sino que más que el lugar más impresionante para hacer un programa que también quedó impresionante

Voz 0772 35:26 rodeados de buenos amigos todos los compañeros de Radio Jaca Radio Huesca los que mandamos un abrazo muy muy fuerte

Voz 1 35:33 lo dicho

Voz 0772 35:33 eso es Callejo hasta la semana que viene muchísimas gracias como siempre por habernos ayudado a hacer un poquito más Historia

Voz 1 35:39 gracias a ti Nacho hasta la próxima semana