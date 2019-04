Claves matemáticas del románico

Voz 1 00:00 a un monasterio en una montaña la esencia del Retiro benedictino del mundo real símbolo de un mundo ideal monástica aquí como contraste al caos mundial que sucedió a la caída del imperio romano si sigue un estricto régimen la regla de San Benito orientada a la lucha contra el mal

Voz 2 00:23 ora et labora oración y trabajo

Voz 1 00:28 esta fórmula describe un tipo de vida monástica dividida entre el servicio divino y la oración en comunidad por una parte los deberes cotidianos por otra la inclusión posterior del trabajo manual fue un contrapeso saludable al exagerado amor por la penitencia del ayuno

Voz 0772 01:00 como escuchábamos en este fragmento de un documental alemán dedicado al románico en la voz de nuestro compañero José María del Río el románico quizá la Edad Media está imbuida en un ambiente en una atmósfera quietud de sosiego de trabajo ora et labora escuchábamos en una de las o quizás de las pautas no de comportamiento de las leyes de de muchas órdenes monásticas de la época todo ello implicaba esa conexión esa ese sosiego como decía ahora ese silencio para interconectar al ser humano con la con la divinidad dentro de ese trabajo estaba también el diseño y la construcción de los edificios en donde los religiosos vivían o en donde la comunidad se reunía para las celebraciones y las celebraciones religiosas el mundo del románico la construcción de sus catedrales está repleta de enigmas que todavía hoy siguen en pie cuál era el verdadero significado de muchos de esos grupos de trabajadores que significaban las marcas de cantería que había sobre algunos de los sillares de piedra en definitiva como eran en realidad esos métodos de construcción que hoy nos pueden parecer sencillos pero que desde luego en aquella época pues hace practicamente mil años hacia el siglo XI el siglo XII en plena ebullición de el del románico muchas de esas técnicas se perdieron con el paso del tiempo y hoy todavía siguen planteando mucha las dudas a Miami Sanz bienvenida a Ser Historia

Voz 0772 02:28 esta es doctora en tecnologías cartográfica seis miembro del del grupo de investigación de patrimonio construido hayas profesora de la Universidad del País Vasco ya hace pocas semanas salía a los medios de comunicación por un trabajo que a mí me parece absolutamente original que intenta hacer una introspección en los métodos de trabajo en estos edificios del del eco ahora podremos adentrarnos un poco más en en estos en las conclusiones de estos primeros trabajos pero la primera pregunta que le quería hacer Amaya es lo que es este grupo de investigación de del patrimonio construido

Voz 4 03:04 pues nosotros empezamos según esta investigación patrimonio construido al TS se denominaba arqueología arquitectura grupo investigación arquero arqueología arquitectura comenzamos sobre todo a funcionar a raíz de las excavaciones y del proyecto de recuperación de la catedral vieja de Vitoria Gasteiz en el año pues ya en el año noventa y siete el que hace hace más de veinte años entonces a raíz de de ese proyecto Nos juntamos una serie de investigadores de diferentes campos dices nuestro grupo investigación tenemos arquitectos tenemos arqueólogos ingenieros químicos Nos dedicamos poco a estudiar sobre todo el patrimonio construido no sólo pero sí que es sobre todo esto a ese tipo de de edificios que tienen un cierto un cierto interés y a raíz de de de muchos proyectos lo que hemos podido ir tomando parte pues han ido surgiendo diferente ese tesis doctorales diferentes investigaciones y una de esas tesis doctorales es precisamente la que la que hice yo que la hice precisamente eso en una en una iglesia románica

Voz 0772 03:58 quizá él el resultado las primeras conclusiones a ojos bueno pero a ojos poco vista en el sentido de que quizá el el horizonte de trabajo sea mucho más dilatado en el tiempo no en el futuro quizá podramos tener conclusiones mucho más amplias pero empezando como este con una pequeña iglesia románica queda podemos descubrir un poco el los métodos de trabajo que que se realizaron en las grandes catedrales no porque sí que es cierto que lo decía al principio quizás me me me he comprado un poco en el sentido de decir que desconocemos cómo se hicieron las las grandes catedrales pero quizá el el el plan de trabajo es lo que desconciertan muchos a muchos investigadores no por donde empezó como ese continuo que herramientas utilizaban todo eso se puede llevar a cabo hoy se puede reconstruir a partir de los trabajos que ustedes realizan

Voz 4 04:45 eso es en nuestro o en su grupo tenemos

Voz 0772 04:47 de una hay una parte de la arqueología

Voz 4 04:50 la mina arqueología de arquitectura que lo que trata es de día estudiando la evolución histórico constructiva de los edificios de la misma manera que en una excavación arqueológica pues los hay arqueólogos van identificando los diferentes estratos pues algo similar puede hacerse con los edificios históricos decía hay que ir identificando los diferentes estratos porque eso nos va ir dando una idea de cómo se pudo hacer esa ese edificio se ha hecho en varias fases ya tenía diferentes intervenciones entonces lo que yo quería plantear en mi en mi tesis era bueno pues esa misma investigación que los arqueólogos arquitectos hacen un poco de fijándose en determinados indicios que pueden haber en el edificio pues en mi caso como ingeniera lo que pretendía es hacerlo dar un digamos un pasito más adelante intentar automatizar todo ese proceso de identificación de estratos en edificios históricos no de tal forma que luego desde luego es necesario que un experto en arqueología historia Le de interpretación no a esos estratos pero mi mi participación fundamentalmente a eso intentar eh automatizar esa búsqueda de de los estratos para luego poder hacer una una interpretación del del edificio pues mucho más profunda

Voz 0772 05:53 la iglesia románica a la que usted ha dedicado su trabajo de San Vicente dejo en el Condado de Treviño que es un edificio relativamente pequeño pero muy extendido en su estructura en el sentido de que quizás estamos acostumbrados como decía antes a las grandes catedrales del románico pero la inmensa mayoría de los edificios que han llegado hasta nosotros no son esas construcciones mastodónticas sino Iglesias de Dunn tamaño relativamente pequeño e incluso minúsculo en el caso de algunas ermitas que quizá pueden ayudar no al al ser más accesibles al ser más tangibles más me hables más medibles en el hecho de poder investigar sobre

Voz 4 06:27 efectivamente cuando planteamos el trabajo en realidad como estamos utilizando posee algoritmos temas de Machine Learning etcétera sí que hemos trabajó como es edificios hemos trabajo también con todas las las piedra la sillería de la basílica de Armentia también aquí en Vitoria de la catedral Santamaría heló para que luego esos algoritmos los somos aplicado necesitábamos aplicarlos en un templo que no fuese excesivamente grande ya que es la primera vez que es hacer un estudio de estas de estas características hasta ahora no hemos encontrado nada semejante entonces claro necesitábamos un edificio que fuese lo suficientemente interesante para poder aplicar el método pero que no fuese excesivamente amplio para que lo tuviésemos todo controlado y es por eso que bueno pues eh elegimos San Vicente Jo cumplía una serie de requisitos pues en que compartía respecto con a la catedral y con respecto a a la basílica Armentia en todos no parece que era un sitio muy interesante y además a priori cuando hicimos una primera visita nos parecía que un edificio de lo pequeño que era he parece como muy sencillo todo hecho en un sin en único momento y luego a medida que hemos ido avanzando con esta con esta metodología hemos visto bueno que el edificio aunque parece muy homogéneo ya parece que está hecho en su momento pues ha tenido diferentes fases diferentes intervenciones bueno pues ha resultado un proyecto realmente interesante como yo

Voz 0772 07:38 Sanz usted está hablando de algoritmos y los que somos de letras como yo ahí nos perdemos un poco es un término que hemos utilizado y hemos escuchado muchísimas veces sobre todo en esta en esta generación última generación está más metida en el mundo de Internet de las redes sociales de de la tecnología los códigos binarios etcétera una un algoritmo en realidad Caisse

Voz 4 07:58 en realidad lo que tratamos de hacer es diseñar un patrón para que el ordenador bueno con todo así de forma muy sencilla para que el ordenador de forma autónoma sea capaz de identificar un determinado proceso un determinado patrón que se repite no entonces en nuestro caso por ejemplo una de las cosas que que nos propusimos es que el ordenador o tomar dignamente supiese diferenciarse un sillas una piedra está suman puesto por ejemplo entonces algo que a la vista de cualquiera ese superviviente de ante estamos delante de una de una fachada a cualquiera lo puede distinguir de una manera muy rápida intentar que uno por entiendan en qué se diferencia un millar de que se han puesto y que él sea capaz de identificar automáticamente eso se hace a través de un algoritmo es decir necesitamos una serie de datos a los que hay que entrenar para que aprendan a hacer esas diferencias y una vez que están entrenados en el algoritmo el resultado lo dice bueno pues mira todas estas piedras que cumplen con estas características eh vamos a decir que eso sillares y las que cumplen con estas otras son van puestos entonces ese algoritmo lo aplicamos luego en otro templo que esté digamos exento de ese de ese entrenamiento para ver si efectivamente se verifica lo que el algoritmo nos ha dicho y eso es lo que hemos hecho en en este proyecto de museo utilizado datos de la catedral de Santamaría Hay de la basílica Armentia para entrenar es decir para que el ordenador aprenda a distinguir determinadas señales y una vez que ha aprendido tenemos una especie de eso un algoritmo es un unas condiciones que tiene que cumplir esas piedras que hemos aplicado en San Vicente

Voz 1 09:25 la nueva regla de construcción puso especial énfasis en la luz de las iglesias pero las ventanas con vidrios de colores no fueron permitidas la luz penetra por todas partes a través de las ventanas del lado frontal oeste desde el crucero norte la travesía y los pasillos laterales un concepto de luz puro y rico único en el periodo románico

Voz 0772 09:52 la complejidad del del románico es infinita a pesar de que la sencillez de de su estética de su arte de su puesta en en común pues es muy fácil de entender no muy himnos llega a los ojos de una manera muy sencilla Amaya me ensalza o a través de de sus trabajos en el estudio de esta pequeña iglesia románica de San Vicente Jo en el Condado de Treviño han sido capaces de de poder seguir un poco el el trazado de los constructores no para realizar esta la construcción no de de este de esta iglesia de este edificio que no es simplemente es quizá una de las conclusiones llegar imponerse hacer muros irá para arriba

Voz 4 10:36 exactamente todo esto sigue una pauta son otros en realidad lo que hemos hecho es bueno hemos utilizado mucha estadística para analizar estos estos sillares ir una vez que teníamos los los los sillares estadísticamente utiliza estudiados veíamos que no salían hacíamos unos serie de gráficos Nos aparecía que en vez de seguir digamos una distribución normal que todos eran de la misma del mismo de la misma forma que compartían características no salían que que existían cinco grupos diferentes cinco grupos estadísticamente sí que parecía que era algo diferente pero que necesitábamos plasmar en el propio edificio para ver si eso respondía a un comportamiento en concreto y efectivamente después una vez que los arqueólogos digamos entrarán a formar parte del proyecto en esta última fase vimos que efectivamente esos cinco grupos que la estadística nos decía que había es decir que había cinco cosas antes respondían un poco a cómo ha ido fue formándose en la iglesia de San Vicente Gil es decir por donde empezó a construirse hemos visto que empezó a construirse por la cabecera que es una lógica no es decir las normalmente las iglesias suelen empezar por la cabecera luego si eran la bóveda van cerrando todo es bueno pues esos grupos que estadísticamente no sabíamos si si sobre el digamos sobre el terreno los iban a decir algo pues efectivamente no han dado nos han dado la razón responden a a fases constructivas de del propio edificio

Voz 0772 11:54 en la publicación que he visto bueno yo lo ha publicado en la revista arqueología de la arquitectura aparecen esas fotografías no con los manchas de color en algunas zonas de de los muros para determinar cuál es el el orden que se ha seguido para para la construcción yo creo que es la forma más didáctica no den a conocer el este tipo de trabajos e investigaciones

Voz 4 12:15 sí sí desde luego nosotros trabajamos además siempre apoyando los sistemas de información geográfica y programas informáticos que aparte de digamos de todo el de todo el modelo 3D de toda la parte toda la componente gráfica también viene acompañada de todas las variables de toda la información alfa numérica entonces el poder trabajar con la parte gráfica la parte digamos numérica todas esas variables todo junto la potencialidad que tienes es enorme no porque no solamente trabajas con numerosas bajas con datos sino que esos resultados luego los plasmar sobre un modelo tres D pues efectivamente eso puedes ver cómo se comportan esos esos grupos que hemos detectado si sigue no sigue sigan una una pauta

Voz 0772 12:52 en definitiva lo tenía que ha anotado es una evidencia más no de que las matemáticas están imbricados en la vida cotidiana de una manera extraordinaria es lógico pensar que los arquitectos de aquella época hace más de hace mil años un poquito o un poquito menos tuvieran conocimiento de de de esta ciencia pero es un es una forma no de de de de dar sentido a esta disciplina que muchas veces lo hemos defendido aquí aunque son programa de historia es un programa de Humanidades las matemáticas están tan relacionadas con nosotros mismos que sin ellas no podemos entender nuestra vida y por supuesto no podemos entender la historia

Voz 4 13:26 efectivamente yo creo que de las matemáticas son fundamentales siguen prácticamente todo oí en arqueología yo creo que son muy interesantes y muy importantes la estadística por ejemplo una una gran desconocida que a veces asusta no parece que nos metemos en temas estadísticos íbamos a hacer una cosa supere compleja y con ve con herramientas muy sencillas podemos llegará a identificar cosas muy importantes y muy interesantes

Voz 0772 13:48 yo recuerdo hace pues ya veinticinco años cuando yo me licenciarse en Historia Antigua en la Universidad de Valladolid con una tesina que hace un estudio de de fuentes clásicas recuerdo que mi profesor Santos Crespo me dijo Nacho mete todos los esquemas que puedas en aquella época estamos hablando hace veinticinco años las estadísticas hacían de una manera pues de aquella forma no era bastante interesante pero podías hacer tus quesitos con los porcentajes de de menciones de una cultura de otra en las fuentes y todo eso te ayudaba a tener una visión generalizada no del del del concepto que que va mucho más allá de un denso tratado de de de simple literatura con párrafos en muchas veces incomprensibles una imagen vale más que mil palabras vale más que mil palabras imagino que ustedes cuando hayan visto sobre la pantalla del ordenador esa plasmación de de colores sobre sobre los muros los arqueólogos habrán tenido la palabra Eureka no en la cabeza para sí poder entender el mecanismo de construcción de de estos edificio

Voz 4 14:50 sí claro inicialmente plantear un proyecto así ese realmente complicado preclaro en en una disciplina que ese muy típica de las humanidades no de las ciencias sociales de repente vamos a meter los números y vamos a ver que que que nos sacan los los números no bueno también es interesante que dentro de los grupos de investigación haya profesionales e investigadores de diferentes ámbitos no que no sean sólo arqueólogos ni que son ingenieros porque precisamente igual el perder el miedo a esa estadística no pues bueno pues han visto que haciendo unos cálculos relativamente complejos pues se pueden llegar a grandes grandes descubrimientos

Voz 0772 15:22 qué sé yo ustedes yo creo que lo han conseguido a Miami usanza en Dra Egia tecnologías cartográfica es profesora de la Universidad del País Vasco del País Vasco y miembro de este grupo de investigación de patrimonio construido muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia