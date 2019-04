Voz 0867 00:00 ver si ya se levantó de la nada era un terreno muy escarpado y hostil que exigía inventiva hay determinación hace tres mil años los antiguos persas nómadas deambulaban por las adultas planicies iraníes para buscar agua había que cubrir largas distancias fueron los Maggie los hechiceros de las tribus mitad ingenieros mitad geólogos quiénes idearon la manera de llevar el agua a los pueblos sin más utensilios que unos pinceles estos hechiceros pusieron los pilares del Imperio persa y lo hicieron mediante un revolucionario sistema de canales subterráneos de irrigación llamados canales su funcionamiento se servía de la gravedad para aprovechar la topografía natural del terreno que de

Voz 0772 01:01 la historia de Persia en definitiva también un poco la historia de lo que luego hemos ido en en Occidente marca un poco los próximos minutos que vamos a hablar que vamos a dedicar aquí en nuestro programa SER Historia a precisamente al al mundo de los antiguos persas a colación de una exposición que podemos ver en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante hasta el próximo como mes de septiembre Irán cuna de civilizaciones ya lo escuchábamos en el fragmento con el que hemos comenzado este nuevo bloque de un documental de Discovery Channel donde resaltaba un poco las virtudes y los valores de una cultura que quizá ha estado un poco a la sombra de otras grandes civilizaciones del pasado como la cultura Babilonia lo su méritos los asirios a los egipcio ya un poco más cerca de nosotros en el valle del Nilo pero que desde luego tiene infinidad de aspectos que nuestra cultura a evolución a mejor dicho ha heredado y que podemos disfrutar con curiosidad y con inquietud en esta exposición como digo en el Marc en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante Manuel Olcina bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 0772 02:15 bueno es director técnico del del Marc y con él queríamos compartir algunas de las preguntas que nos ha surgido un poco por por esta maravillosa exposición en común hace este este nuevo proyecto vosotros a lo largo de los últimos años os habéis ha caracterizado por acuerdos con instituciones en Estados Unidos en Europa el British por ejemplo en en Inglaterra y es bueno pues entablado esa ese acuerdo o no con el Museo Nacional de de Irán un museo que yo conozco en Teherán es absolutamente extraordinario yo os habéis traído verdaderas joyas de este de este lugar

Voz 1162 02:50 en esto va recorría viene incluido una Europa insta útil que estaba en Assen en Holanda entonces ya ahí volvía a Irán pero se contactó con el Museo de previamente y también con el Musée de Teherán para proponerles que antes de volver a a Irán la exposición podría recalar en Alicante y así se hizo con la colaboración inestimable de ese museo de Assen la bueno y el beneplácito y la colaboración evidentemente de las autoridades iraníes

Voz 0772 03:23 las piezas van desde la prehistoria hasta la edad islámica una de las cosas que a mí me me llamó la atención cuando estuve en en Irán es que ellos el el calendario que utilizan el calendario islámico que es diferente al nuestro

Voz 0772 03:40 ya también todo hay que decirlo no son en ese sentido muy muy muy extremos pero es un repertorio de piezas muy amplias no

Voz 1162 03:49 sí es una muestra de el recorrido histórico de las tierras que conforman Irlanda antigua Persia desde precisamente a la prehistoria hasta ahí hasta el papiamento no deberíamos

Voz 2 04:07 en las tres a las que tuvimos el museo es una muestra unas doscientas cincuenta piezas

Voz 2 04:15 Nos hacen ese recorrido muestren esos ruidos de la prehistoria como digo prácticamente hasta la familia

Voz 0772 04:19 a y ciento noventa y seis piezas casi trescientas se como decías Manuel Olcina director técnico del del Marc en tres salas algo que vosotros habéis cuidado mucho desde esa inauguración hace prácticamente casi veinte años del del mar que es el la bueno pues la la puesta en escena no el el discurso museístico no que dicen en ocasiones algunos pedantes de de la distribución de las de las piezas eso está muy cuidado

Voz 3 04:44 sí en las piezas de de comer envolviendo las en el discurso es decir no solamente que se contenga una ciudad sino que significa en en su contexto el contexto histórico geográfico en tiempo y el espacio para ello cuidamos con muchísima información a la arropados con muchas imagen

Voz 3 05:07 cosas del estrés de etcétera etcétera para que el visitante pueda comprender mejor aquello que se está mostrando a través de las piezas piezas en sí mismas muchas veces no dice mucho sino se les complementa con un aparato informativo mucho bien

Voz 0772 05:23 Manuel de todas las piezas imagino que el es algo que preguntamos siempre a conservadores lo directores de museos con cuál te quedarías de todas ellas de esas doscientas imagino que hay

Voz 1162 05:33 que te haya llamado especialmente las

Voz 3 05:36 sí normalmente cuando pregunta no El rincón de oro que la magnífica bien yo como arqueólogo como historiador me quedo con aquello que es relevante por ejemplo para definir una civilización hombre un estadio cultural e histórico por ejemplo en las primeras manifestaciones de escritura en las tabletas uno Roger de arcilla con escritura con uniforme pues me me emociona mucho no ver como una sociedad Se con se muestra compleja precisamente porque tiene que recurrir al registro escrito y eso es un avance importantísimo en la civilización y eso hace que todos estemos donde estamos precisamente porque se incorpora a esa sociedad es ese tipo de signos de de de registro y eso me emociona mucho más que por ejemplo de verdad que lo digo que las bellas obras de arte ya que allí la joyería de oro el rito en fin son emocionantes son bellas pero me motivan a mí mucho más eso ya

Voz 1162 06:56 sí sí es una complemento a la exposición que estaba de del museo y te gane nosotros hay existe una una une un útero estudios una cátedra de estudios Islami

Voz 1162 07:10 en la que en la Universidad de Alicante que se que precisamente a estudiar las relaciones entre Felipe III Yell a irse a Abás de las primeras piensa Faulí que entablaron entablaron en contacto pero para Unidos haciendo una pinza a atacar el Imperio Otomano me informase los dos como aliados para eliminarlo intentar debilitar el imperio otomano y entonces se producen esas cree que hay una documentación muy importante muy copiosa en el museo de perdón en el en el Archivo de Simancas hijos Cutillas el investigador hélice de Alicante ha trabajado mucho en este en este aspecto histórico ha hecho una con una un apartado una pequeña la exposición también que trata de sobre este tema junto con en el museo es interesantísimo porque realmente habla de las relaciones muy ya muy antiguas bueno diecisiete dieciséis principios diecisiete entre la monarquía hispánica

Voz 0867 08:15 Darío III que había escapado a ese ataque fue finalmente asesinado en el verano del año trescientos treinta por sus propios aliados el último de los Reyes a Kemeny dos había muerto Alejandro le proporcionó a Dario un majestuoso funeral más tarde incluso se casaría con su hija hice presentaría asimismo como uno de los reyes persas dándole su capítulo final a la historia de un imperio que se había extendido por tres continentes durante más de dos mil setecientos años

Voz 0772 08:59 de la antigua Persia podemos ver un poco la epopeya no de esos momentos de la guerra entre los griegos los persas en el siglo IV antes de nuestra era esa muerte de Darío y como Alejandro Magno reconoció la valía de de su eterno enemigo no pues con esas un ese Fausto en esas enterramiento tan fastuoso de que le que le proporcionó un poco de todo ello vamos a ver en esta exposición eh que podemos disfrutar de ella en el mar que hasta el próximo mes de septiembre Irán cuna de civilizaciones Manolo Olcina director técnico del del Marc antes nos comentabas que quizá tu pieza preferida son son esos textos no que nos ayudan a reconstruir un poco la la historia no pero también desde el punto de vista estético unos avanzaba también ese rincón conocidísima a través de los libros de Historia de del arte que podemos ver en estos meses en el Marc pero en la propia estética del del arte persa es muy particular no Iker también vamos a poder disfrutar de de de ello en esta es en esta exposición

Voz 1162 10:00 sí sí nuevas piezas que tenemos allí se seis ilustradas con vistas por ejemplo de Persépolis no de la Monumental Persépolis una cultura fascinante que bueno que maravilló a los propios griegos y que y que se muestra como digo allí la reproducción de las por ejemplo de Darío también está presente ir hablar la magnificencia precisamente de este imperio persa que la introducción que has hecho que ha quedado un poco ocultos respecto a vosotros es decir culturas de la antigüedad yo recuerdo que el Museo Británico realizó en dos mil cinco y una exposición sobre el el imperio persa y lo llamó The Fall Got es decir el empeño olvidado llena una una una una escuela maravillosa también que hablaba sobre las conquistas cultural eh Si estética así ciclista teorías también del Imperio de imperio persa

Voz 0772 10:55 tenemos todavía medio año seis meses para poder disfrutar de estas piezas en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante el Marc porque Manolo Olcina director técnico luego las piezas volverán si no me equivoco también el Marc va va a ceder no también un algunas piezas de la propia

Voz 0772 11:15 disfruten un poco también de nuestra propia arqueología

Voz 1162 11:20 a nosotros llevaremos allí unas una selección de nuestras piezas también en recorrido desde la prehistoria hasta la altar amigas trabajan a media incluso en época moderna también os podemos

Voz 1162 11:33 más de doscientas piezas que en están instaladas una exposición en el Museo de de de verano han ido podrán

Voz 2 11:43 podrán también contemplar pues ese recorrido histórico que nosotros llevaremos allí en justa correspondencia con el que ellos no han traído a Alicante

Voz 0772 11:52 entonces museos maravillosos por cercanía quizás yo me quedaría con el que no pero el Museo Nacional de Teherán que lo conozco muy bien es un museo fantástico lleno de de de tesoros de historia de misterio con ese recuerdo la momia del hombre de sal aparecido en una mina una historia realmente increíble y todos esos relieves extraordinarios esos capiteles con con los toros es es sobrecogedor el el el Museo como como tal una buena parte de ese arte de ese legado de ese reflejo cultural del mundo de los antiguos persas lo podemos de disfrutar en el Marc en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante hasta el uno de septiembre tal y como nos ha contado en estos minutos Manuel Olcina director técnico del Marc Manuel una vez más muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia

Voz 1162 12:43 gracias a vosotros invitaran a todos los que nos oigan ya que es hacer que por Alicante a ver esta exposición desván les va a gustar más a diario y conocerán muchísimo mejor