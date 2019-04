La historia contada en memes

Voz 1 00:00 si una imagen vale más que mil palabras cuánto vale un meneo con los mes podemos expresar absolutamente todos los estados de ánimo pasó reírnos bien a gusto de todo el mundo de nosotros mismos además con Menem puede estar triunfando al mismo tiempo en todas las partes del mundo pero qué es exactamente un mes porque se llaman mes Internet acogido el término del biólogo Richard Dawkins de su libro El gen egoísta el es una idea que se expande de persona a persona dentro de una cultura igual que un virus en el cuerpo humano es común Gent pero aplicado a la cultura osea alguien en una punta del mundo decide coger una imagen o reproducir un dibujo le pone una frase con gancho sarcástica y gamberra y de repente todos nos reímos y nos sentimos identificados la vamos pasando unos a otros hasta que llega al otro lado del mundo esto es lo que se denomina como virtualidad un mes sin vitalidad es como si no existiera ambos conceptos van de la mano los mes llevan casi tanto tiempo como Internet así que hay que remontarse mucho para ir al primer memez

Voz 0772 01:15 la verdad es que no hace falta aprender Historia

Voz 3 01:19 son libros sesudos con libros

Voz 0772 01:21 muy eruditos las diez temporadas que vamos casi con con este programa lo demuestran así no muchas ocasiones pues planteamos bromas planteamos va pues a las las gracias no en otras veces nos ponemos muy serios

Voz 4 01:34 sí

Voz 0772 01:35 sin embargo las nuevas tecnologías y el devenir de los acontecimientos el la ampliación también de las plataformas para para comunicarnos entre nosotros como escuchábamos ahora en este fragmento de un vídeo de Youtube de Drogba en Life hablando de la de la historia de los MMS nos puede permitir posibilidades absolutamente increíbles de de conocimiento de comunicación y en definitiva de aprendizaje Guillermo Pérez Romero es nuestro próximo invitado ya ha publicado con Plan B historia enorme el libro Guillermo bienvenido a Ser Historia Guillermo es el bueno antes buen Master ahora como lo podríamos decir

Voz 4 02:18 administrador de una página en Facebook

Voz 0772 02:21 es mucho mejor ahí en castellano la página es historia mm tenis un Twitter que es arroba Historia mm Faure en Facebook que es el el mismo el mismo nombre os lo recomiendo porque bueno podréis descubrir el recorrido de la historia igual infinidad de aspectos de los que vamos a comentar en la en los próximos minutos con nuestro joven invitado qué edad tienes ahora ya

Voz 4 02:45 no tengo veintisiete años veintisiete aparezca es mucho

Voz 0772 02:48 menos Juan eh que como te dio por esto de hacer historia con me me es bueno pues yo

Voz 4 02:54 veía que en en Facebook o en Twitter había páginas que se dedicaban a hacer humor mediante mes de temas tan variopintos como el motor los deportes la política ya da llovía en clase que dábamos cosas que a mí me parecían graciosas dije pues voy a hacer algo parecido a ver si estudias Historia esto de Historia en la Universidad Autónoma de Madrid me dije voy a probar a ver si también hace gracia la historia abrí un Twitter con unos amigos al principio tuve bastante hice bastante gracia a la gente principalmente yo creo que es gente que que estudia Historia

Voz 5 03:28 bueno como había

Voz 4 03:30 gente que me seguía pues yo seguí y seguí y seguí y seguí hasta el que manda la oportunidad en un libro

Voz 0772 03:35 la verdad es que es fantástico porque este libro como digo publicado por el plan B que es el del grupo Random House Ediciones B también tienes un montón de de dibujo en su libro de Historia pero historia con con mes no antes escuchábamos el el inicio de de los bebes la explicación no de lo que significa un UME retomando un poco es esas imágenes en las que una ilustración una fotografía una imagen un cuadro acompañado de un pequeño texto nos recuerda no es hace eh en referencia a un dato en este caso histórico o cualquier otro no encontró cualquier plano de la de del conocimiento de la de la realidad de la sociedad etcétera y eso le hace gracia a alguien empieza a compartir entre unos y otros a través de whatsapp o a través de yo no tomó basa pues a través del correo electrónico o a través de las redes sociales etcétera llega a millones de personas a lo largo y ancho de todo el mundo y la verdad es que algunos son muy muy muy divertidos no claro el término me M como escuchábamos ahora es un término que hace referencia al hubo contemporáneo algún moderno pero estoy convencido de que tú como conocimiento de la historia Historiador es más de un ocasión viendo alguna viñeta algún incluso algún grafito antiguo a la espesa dijo esto podría ser un BM pero hace miles y miles de años no

Voz 4 04:55 claro exacto yo creo que los mes son la manera moderna las viñetas de toda la vida pasé que como no sabemos dibujar pues los hacemos con ordenador pero luego tú ves los los grafitis que habían antigua Roma de gente como miembro viril descomunal dices prácticamente lo que hago yo pero hace dos mil años y con razón hacía una palidez entonces tampoco hemos creado nada creo que es es que esa temporada de humor entonces no creo

Voz 0772 05:21 que que hayamos cimentar su muchas ocasiones cambiamos de de nombre pero seguimos siendo exactamente en haciendo lo lo lo lo mismo no hay esa herramienta es lo que te ha permitido este libro Historia enorme entre paréntesis el libro hacer precisamente e Historia no desde la prehistoria hasta la hasta la actualidad si yo

Voz 4 05:43 quería sobre todo dará a conocer episodios a lo mejor menos conocidos de Historia o analizar episodios muy conocidos como puede ser la conquista de América o la reconquista desde un punto de vista un poco más desde el humor porque me parecía que para el público más joven era más fácil de llegar así porque desde mi experiencia en las redes sociales cuánto subes algo con mucha mucho texto no sé de nadie en cambio si haces una imagen de cualquier Rey con cuatro palabras riéndose de él sea que sea tiene muchísima más repercusión que si escribes dos folios enteros diciendo lo bueno lo que era

Voz 0772 06:20 a mí me gusta de Red tuitear muchos chistes y hay muchas cosas no muchas viñetas que es lo que decías porque en realidad es una una viñeta una idea eh eh genial en en muchas ocasiones nos preguntamos quién es el autor de este de este Many hay hay gente que se dedica en el mundo hacerme mes lo se puede llegar a saber cuál es el origen de Don me me determinado

Voz 4 06:43 bueno yo normalmente pongo Historia me me debajo porque ha habido veces que me ha llegado alguno que yo no llega a saber si la mío no lo he dicho esto es mío estos entonces hay gente que sí que lo firma hay gente que no que lo regala al mundo por así decirlo

Voz 0772 06:57 el otro es que los copian y borrar exactas y también me pasa que también lo lo he visto ISO sobre todo la la idea de que hay que adaptarse a las nuevas tecnologías no porque quizá al en lo lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones en Ser Historia en la idea tradicional de aprender Historia a través de un profesor a través de un libro es cierto que sigue siendo válida pero ahora hay herramientas cómodo documentales de Televisió juegos interactivos de ordenador los propios mes que te ayudan a aprender la historia no las nuevas tecnologías están abriendo en una una bueno una nueva ventana no como diría nuestro compañero Francino a a las a al conocimiento en este caso de la historia

Voz 4 07:38 sí yo creo que es otro medio más auxiliar publicada ahora de la Historia siempre es lo que dice el profesor y a lo mejor te recomiendan o una película o un libro porque no recomendar un cómic o porque no recomendar una M que te condensa lo mejor cien años de historia en una es una idea muy concentrada sí que es verdad que no pues aprendí lo que tiene que ser algo que complemente el saber cómo son medio de sintetizar yo creo que es una forma hacer una primera aproximación quizás Historia

Voz 0772 08:08 porque tu libro Historia mm no pensemos que es un libro sólo de Messi sino que lo estamos viendo ahora es son casi ciento cincuenta páginas con ilustraciones de mes pero también tiene mucho texto no

Voz 4 08:20 y todo me lo dice todo el mundo que ha visto aquí aquí va a ser más de imágenes llegó no es que ya que mandaba oportunidad escribir un libro pero no te voy a escribir yo voy a hacer lo menos dibujos que pueda escribir porque aunque valga más una imagen que mil palabras estamos acostumbrados a escribir que ya dibujan entonces prefería con mi opinión

Voz 0772 08:39 en en palabras más que sólo en dibujos y a veces estamos acostumbrados a leer ya no comprender exacto porque cuántas veces se lo que voy a decir yo no se lo he comentado aquí alguna vez pero me han pasado muchísimas veces y escribir una una nota en mi twitter en el Facebook de mañana a las ocho doy una conferencia en este sitio primera pregunta a qué hora es no acepta pasado imagino que infinidad de anécdotas de de este tipo bueno en este caso relacionadas con la con la historia también te han propuesto yo en el de algunos lugares de museos de yacimientos de de emplazamientos que promociones un poco su lugar a partir de con con mi mes pues no no me ocurrir

Voz 4 09:24 nunca lo que si ellos son profesores que me escriben de vez en cuando parece y me he estado dando la la reconquista o estado dando el Reino Aragón pues todos los nombres que hiciste sobre el suceso la campana eso me llena un montón de Huesca Huesca cuando cortó cabeza todos y puso la cabeza en medio haciendo bajo entonces a mí eso me llena de orgullo porque digo Llanos quede gusta cuatro talados en en las redes sociales ya hay un señor que es profesor de historia que considera que el contenido que yo hago es válido para educar a a los chavales entonces pues es lo que más me gusta es que iba a un profesor he utilizado este utilizado alguno me escriben puedes hacer algo VM sobre ETA Pascual que tengo porque es que ahora mismo tiene que venir cuando viene no puedo claro a petición es muy difícil hacer cuál crees que es el sigue

Voz 0772 10:13 de paso después de de la condena

Voz 4 10:16 de de la información en una imagen con unas pocas palabras pues supongo que iremos a unas pocas palabras más ya que bueno es un poco el espíritu de Twitter sí pero creo que hay que intentar resistirse un poco a eso aunque igual yo estoy contribuyendo pero donde esté un libro sesudo que te explica la historia bien porque yo lo hago desde un punto de vista humorístico entonces claro no me paro en detalles muy concretos son pinceladas de Historia claro si quieres aprender Historia de verdad a lo mejor esto sí que es un primer paso pero te tienes que es que era una biblioteca mirar dos libros que hay

Voz 0772 10:53 por lo menos que que sirva de de herramienta para rascar un poco no en la en la piel de el del interesado de la interesada y que a partir de ahí tenga esa curiosidad no para para no hacer algo más de de historia pues desde aquí recomendamos el libro de nuestro invitado Guillermo Pérez Romero historia en me el libro entre paréntesis publicado por plan B donde vamos a aprender Historia con una serie de ilustraciones no son ilustraciones son me mes divertidísima es que nos van a acercar de una manera pues directa y cómica la realidad de nuestro pasado Guillermo Pérez Romero muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia