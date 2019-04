Música en la transición

Voz 1 00:00 los FIES los que te paguen si para evitarlo pero

Voz 0772 00:32 comenzamos este nuevo bloque escuchando de fondo una canción que ya hemos puesto en otras ocasiones en nuestro programa SER Historia aquí en la Cadena Ser siempre que hemos hablado de la transición no de esos años finales de la década de mil novecientos setenta una época que marcó de una manera muy clara el devenir de los acontecimientos y sobre todo la historia de este país el desde luego es una canción que se tomó como referente como hoy no me atrevería decir de aquellos años de cambio de muchos aspectos positivos no dejar atrás a un aspecto oscuro la dictadura y otros momentos también convulsos de la historia de nuestro país y dar pues bueno abrir una ventana abrir nuevas puertas a tiempo se diferentes queremos comentar la historia de esta canción y el contexto histórico que le tocó vivir y protagonizar de la mano de uno de los componentes del grupo marcha que eran los que interpretaban esta canción Libertad sin ira que estamos escuchando de fondo Ángel Corpas bienvenida a Ser Historia muy bien muchas cosas Ángel Copa era ese personaje joven barbudo que como todos los de los años setenta parecían mayores no incluso con del del de la edad verdadera que tenía no por ese cabello largo el esos pelos esa esa barba Ángel usted como como recuerda el el nacimiento de esa canción

Voz 2 01:50 pues lo recuerdo en un momento todavía muy convulso nosotros nacimos como grupo en el año mil novecientos setenta y dos y que conocimos un poco los últimos estertores de la dictadura que fueron realmente pues pues muy muy muy fuertes en algunos aspectos no todavía hubo penas de muerte y hubo momentos muy muy convulsos liquidez de aquel momento entonces en libertad a llegó como como una especie de de de de de soplo de qué aire fresco de una canción en la que tratamos de de que las libertades que tanto perseguimos en aquel momento pudieran ser una realidad ir con ese ánimo enfrentamos a aquella canción que que recuerda más que tuvo su su momento de discusión interna dentro del grupo porque nació como bien es como un una canción quebrar un poco la salida de un un diario del Diario dieciséis no dejaba de ser una canción como como promocional no y eso que en aquella época nos cogíamos todo con papel de fumar pues había gente del grupo que que hacía bueno podamos hacer algo publicitario no

Voz 2 03:11 medicación como como un periódico pues era un una herramienta cultural muy importante la transmisión de ideas de que de valores porque en aquella época el periodismo todavía tenía ese tipo de cosas y finalmente lo lo lo lo hicimos y luego la sorpresa nuestra fue porque uno no pueden nunca imaginar que cuando estás haciendo una canción una obra tenga o no tenga éxito se centro a posterior no

Voz 2 03:40 mucho la acogida que que tuvo en la gente bueno a partir de ahí en la historia de libertad ha ido paralelo a la historia de marcha para bien para mal porque también tuvimos muchos detractores en aquella época sobre todo esto a la gente más integrista el Partido Comunista nos decía que no se no rendido

Voz 2 04:05 la comercialidad porque llenamos discotecas y de la gente cosas que te van pasando por el también que queríamos ser un grupo popular a mí me me daba mucho gusto un pueblo cualquier pueblo de España llenar una discoteca con aquellos jóvenes con las uñas utopía negras de del trabajo que están haciendo con el paquete gustó en el bolsillo con lo ubiquen habano aquel era el pueblo también

Voz 0772 04:31 no porque ustedes lo lo decía ahora ustedes nacieron en en Huelva en el año mil ochocientos setenta y dos de la canción Yo lo tengo aquí anotado desde José Luis Armenteros y Pablo Herrero y la letra de Rafael Valadez es ustedes como el grupo marcha eran un montón de componentes no una fórmula también éramos cinco seis

Voz 2 04:51 no me acuerdo exactamente me tal

Voz 0772 04:53 mula que funcionaba muy bien no combinar chicos y chicas en grupo y en este caso relacionado también con la cultura más popular no que que en aquella época pues tenía ese ese ese agujero y cualquiera por ejemplo que que busquen Youtube hubo o escucha esta canción la primera voz que suena es la es la suya Ángel Corpas llega entonces esa transición y esa canción Dion que va un poco a camino entre la cordialidad y el recuerdo del tiempo pasado se toma a pesar de que había sido quizá el referente para el el grupo Cambio dieciséis en el lema de la de la Transición imagino que usted lo comentaba ahora Ángel les pilló de sorpresa absolutamente no

Voz 2 05:33 estas cosas nunca pueden ser programadas dieron porque finalmente yo creo que el éxito de una canción no lo decide el artista ni el productor ni la compañía discográfica lo es y el público final y la gente entendió que un mensaje era el que el que era apropiado para aquel momento de de de la España que vivíamos porque yo creo que estamos un poco hartos de cuya represión faltos de libertad pero al mismo tiempo queríamos desterrar la palabra Irak que tan tan tan a contra mano viene siempre de de la convivencia qué sería conveniente ahora también poder desterrar una gran cantidad de la que se va acumulando poquito a poco en el en el en el ambiente que aspiramos en la España de dos mil diecinueve pero en aquella época eran poco caso sacado no ir finalmente propusimos como artistas esa canción la gente la aceptó se fue digamos nuestro nuestro mérito pero que en definitiva es una canción que que es lo que es porque el público porque la gente decidió que así fuera

Voz 0772 06:38 me imagino también que sus inicios en esos comienzos de la década de mil novecientos setenta ustedes que hacían temas canciones con con poemas de Alberti de Lorca ah y no sería nada fácil no ya diseñada harían no hay desde un principio mira estos hay rojillos no y cómo intentan hacerse un hueco ahí en el en el mundo musical y luego convertirse en este referente pues el el el iba a decir el cambio en realidad es un poco la la propia transición no el propio devenir de la de la evolución lo que eh siempre se ha comentado como una de las grandes virtudes de la transición no el saber ceder no tanto unos como otros supieron ceder de de los dos bandos cosa que ahora por desgracia no se hace para para seguir adelante en un en un camino común

Voz 2 07:23 efectivamente yo creo que nadie puede pretender que sus postulados vayan siempre

Voz 3 07:29 para adelante cuando estás buscando

Voz 2 07:31 bueno un punto de unión de consenso hay que ir cediendo porque por poco todas partes pero nosotros pertenecemos a una generación de artistas en la que literalmente nos jugamos la vida en cada canción y esto introduce un elemento que hoy día no no seré porque no no no no hay esa necesidad pero cuando tú has sufrido censuras temido multas a pasó noches en comisaría después de un concierto etc etc de las cuenta de que se canta de una forma diferente porque estás poniendo el alma en cada canción porque estás jugando un montón de cosas en cada canción y eres consciente de eso ya es continuar con eso porque tal vez sea la forma de ofrecer tú tú tu participación tu pequeña o tu pequeño legado al al al mundo en el que vives indica que alguna forma construir del mundo que sueñas esas y creo que definitivamente cambian la el enfoque artístico de de que cualquier persona nosotros realmente estábamos mucho más interesados en el en el en la reacción social que podía tener lo que hacíamos mucha más que que recrearnos en qué bonito o que maravillosamente podíamos cantarlo Mancheter me explico

Voz 0772 09:19 escuchamos ahora de fondo el último tema quizá recurra intentando recuperar ese espíritu de hace cuarenta años que Ángel Corpas como músico como cantante en esta ocasión es una canción titulada Hablemos que ha hecho junto con Benjamín Prado buen amigo también de la Cadena SER colaborador de La Ventana con Carles Francino en donde ese título ya no está haciendo ver también otro de los problemas que tenemos en la actualidad no que se puede ya he visto el vídeo musical está focalizado en los problemas que hay en Cataluña en estas fechas pero que también se podría ampliar a un espectro mucho más amplio de la clase política española no en donde muchos están en pues lo que decía usted Ángel copa en enrocado en una posición y nadie cede sí esto es una cosa que el he comentado yo con en ocasiones he tenido la la posibilidad de conocer a muchos políticos de la década de los setenta de los ochenta que eran verdaderos de los dos bandos no no no me podría de Qatar con decantar con ninguno la gente que eran realmente hombres de Estado no parece que los políticos de ahora vienen ya con todo puesto todo hecho ya tiene una Constitución ya tienen sus normas tiene sus leyes tienen un asiento donde donde eh colocar las posaderas de hay no les muy absolutamente nadie no ya han perdido la virtud que tuvieron los políticos más mayores ahora de de hablar no quizás un poco es el el el trasfondo que detrás de esta canción

Voz 2 10:44 sí yo creo que hoy día la política sobran muchos miserables que no tienen no me caso muertos que están ahí porque hay porque sacan un beneficio de la época de la Transición yo creo que el gran éxito de es que es un momento histórico es que en las mejores individuos hombres y mujeres de la sociedad española fueron los que pusieron a tirar del carro de la democracia y eso terminó en aquel momento porque cuando el esas un montón de gente pistas de intelectuales periodistas de abogados gente muy valiosa entendió que el carro de la democracia estaba en funcionamiento estaba marchando pues discretamente fueron saliendo fueron yéndose cada uno su estudio a sus oficinas tal si finalmente se quedaron ahí los que no tenían que no varían atracos de visto ha ido deteriorándose año años lo que uno escucha hoy dio provoca de de los políticos en Senegal general es cierto que todos no son iguales es muy claro pero eso es algo muy muy muy rastrero a ver si se casi casi ningún espíritu casi carroñero que a veces se de notas en los discursos de de ciertos líderes y esto no beneficia en absoluto a poder de imaginaron un un presente y un futuro medianamente viable no

Voz 0772 12:16 desde luego la música en muchas ocasiones marcan no solamente el devenir de los acontecimientos sino la propia historia no porque nosotros como seres humanos sentimos quizá el el el el afecto algunos como vemos por una música por una letra por una obra de arte en definitiva que está reflejando un poco el escenario del contorno donde nos movemos de este hemos estado hablando con nuestro invitado Ángel Corpas componente del grupo marcha uno de los intérpretes de esa canción eh te iba a decir icónica no de de la España de los años setenta Libertad sin ira Ángel copa como siempre muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia