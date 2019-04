Voz 0772 00:00 continuamos con los libros de Candela Candela bienvenida una semana más a SER Historia qué tal cómo estás

Voz 0419 00:27 sí han ido esta semana nuestra es dos

Voz 0772 00:30 libros nuevos además de personajes históricos que es algo que a ti también te te gusta mucho las hace unas semanas hablabas de de civilizaciones de cómo dibujar de cómo pintar en otras ocasiones hemos hablado de de culturas diferentes del pasado pero esta ocasión traes dos personajes son realmente interesantes en la historia de la humanidad sobre todo por lo que vio por el la ropa que llevan son del siglo XIX no sé quiénes son cuáles son los los libros que unos recomienda semana

Voz 0419 00:59 a Elisa made la física que era era atómica Charles Darwin el viaje que cambiar la historia

Voz 0772 01:09 son libros que publica Vegueta Unicornio

Voz 0419 01:13 sí pertenecen a la colección genios de la ciencia

Voz 0772 01:17 genios de la ciencia Sara otra de las disciplinas que a ti te gusta mucho a parte de de la historia la ciencia te chifla vamos a empezar por este de de Darwin si te parece Ray Allen Darwin con la teoría de la evolución una persona pues implicada con la ciencia que lo revolucionó absolutamente todo qué nos puedes decir de este libro

Voz 0419 01:37 pues es ha escrito Jorge Alcalde las extracciones son de María Padilla cuenta la biografía de hechas Darwin su teoría de la evolución de

Voz 0772 01:53 sabes que hay mucha gente que todavía no se cree la teoría de la evolución

Voz 0419 01:57 eso no lo sabía

Voz 0772 01:59 no lo pone en duda es cierto que han corregido muchas cosas de las que propuso Darwin no no tenemos que frivolizar diciendo el hombre viene del mono no no no es tanto eso pero desde luego el dio la la clave con con muchas y muchos aspectos de una teoría revolucionaria no hay fíjate en la portada está pidiendo silencio no hay en la llevándose el dedo índice a la a la boca y que más porque porque te gusta este lío porque las elegido

Voz 0419 02:28 pues no sé que es un científico sido importante la ciencia

Voz 0772 02:41 me gustan más las humanidades lo que es la historia el arte la arqueología o las ciencias que es pues la física teórica degustar las ciencias porque te llaman más la atención sí

Voz 0419 02:53 me he pequeña la química era me me diferentes productos obtenidos de otras cosas pero luego poco a poco en vez de cosas como astronomía

Voz 2 03:05 mira es estrella es eso cuando eras pequeño no porque ahora eres mayor si tanta ayer tarde diez años recordemos Candela

Voz 0772 03:15 el otro libro que nuestra es que es de la misma colección es una mujer en este caso una científica que también es un tema con el que estás muy involucrado no

Voz 0419 03:23 el SMI tener

Voz 0772 03:25 en quieren esta mujer fue excelente

Voz 0419 03:28 vestido era en física nuclear que inició la era atómica tanto fue su papel en la ciencia pero aún así nunca le di

Voz 0772 03:39 es un premio Nobel qué pena sucede mucho con con muchos investigadores no que desarrollan de su vida a la a la investigación y luego quizá no son recompensados fíjate que yo tengo que reconocer que no la conocía no nunca había oído hablar de de de ella lo mejor sí que oído alguna ocasión pero eso no había olvidado Lise Metzner un libro de Mónica Rodríguez con ilustraciones de África fan

Voz 0419 04:06 a mí como una frase que en la primera página leer un párrafo que dice tuvo una vida déficit vividos me veo obligada oír vivo a muchos de los míos lo tuve marido hijos pero mi vida ha sido plena porque pues porque pude dedicarme en cuerpo y alma minan pasión también porque todo es buenos amigos

Voz 0772 04:29 qué importante es plantearse objetivos en la vida tú ahora que tienes diez años y muchos de los que nos escuchan que me consta que son niños porque lo escuchan con sus padres en el programa que importante es marcarse no tanto quizá un objetivo no para realizar toda tu vida pero ir construyendo imponiendo las las bases no de de de los gustos por así decirlo no pues voy a leer un poco de historia voy a leer un poco de arqueología voy a leer un poco de ciencia de Física de Química y a partir de ahí pues podamos tener los mimbres necesarios para poder disfrutar de de nuestras pasiones no y que en definitiva alcanzar lo que lo que somos fíjate que yo te decía antes del siglo XIX por las ilustraciones que veo no esta mujer si hablabas de dos guerras la Primera y la Segunda Guerra Mundial imagino estamos en el en el siglo XX ante te gustaría parecerse a Aleese menos

Voz 0419 05:26 sí bueno pero

Voz 0772 05:31 el aspecto mucho más amable no quizá pero desde luego seguro que consigues los mismos objetivos que se habían marcado Candela porque Aleese le le tocó vivir una época muy convulsa muy triste muy difícil no

Voz 0419 05:45 si nació en Viena fue perseguida por nazis en Alemania

Voz 0772 05:52 y eso es lo que le imagino le hizo perder muchísimos amigos

Voz 0419 05:56 fue judío

Voz 0772 06:00 tú con diez años Candela sabes quiénes fueron los nazis

Voz 0419 06:03 pues yo me acuerdo de los de Indiana Jones que mucha gente

Voz 0772 06:10 fíjate a unos la película Indiana Jones Le les ayudó a comenzar su carrera como arqueólogo y a ti pues te te ha dado una perspectiva histórica no de de quiénes fueron esa gente los los ubicarse en el lado de los malos no asiente asiente Candela con la muy bien Candela pues no es es recomendado recuérdanos lo esta semana dos libros no recuerdo

Voz 0419 06:34 seres Darwin el viaje quitarme de la historia en él

Voz 0772 06:39 están publicados por vez metabólico Vendetta Unicornio libros que recomendamos en la sección los libros de Candela