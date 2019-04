"No quería ser víctima ni mártir, y le tocó ser ambas”

Voz 1 00:00 sí

Voz 1363 01:04 los muchos libros de la Ser abrimos las páginas del ensayo ganador del Premio Comillas de Historia biografías y memorias dos mil diecinueve lleva por título a finales de enero la historia más trágica de la transición está editado por Tusquets Si reconstruye la vida de tres miembros del movimiento estudiantil antifranquista de mediados de los sesenta el Frente de Liberación Popular conocido como Felipe Javier Padilla buenas noches buena noche muchísimas gracias por tu tiempo creo que durante el proceso de documentación que nuestros oyentes van a poder entender a lo largo de la conversación que fue fuerte Le decía estatus entrevistados que estaban preparando un trabajo universitario porque desconocidas hacia dónde te iba a llevar por qué escribes una historia que no sabía si vas a publicar que es lo que te atrae

Voz 6 01:55 jo bueno desde el primer momento lo que me atrajo fue la figura de Lola todo empezó en una conversación en mi Colegio Mayor en Madrid con un editor con Sergio Suárez Manolo un poco de ella y me enseñó el obituario del país que hablaba un poco de su vida y entonces empecé a investigar a partir de ahí sin verdaderamente saber qué es lo que está haciendo si entonces al principio me hago un poco de vergüenza con los entrevistados es decir un poco que no sabía muy bien qué hacía y usa un poco la la coartada del trabajo de universidad no pero ya cuando llegue amargor Ruano pues ya decidí que quería hacer un libro porque había mucho la información y me que veinte la historia aunque era muy trágica era era muy interesante y merecía desde luego la pena contarlas

Voz 1363 02:35 Leo el final del prólogo página veintiséis dice así escrito este libro para poder recrear las conversaciones las historias personales los movimientos los pensamientos perdón políticos y las profundas contradicciones de Lola Enrique Javier los dos últimos murieron jóvenes como escribió Cioran todo el que no muere joven merece morir Lola perdió subida tres veces a finales de enero en este libro he intentado contar cada una de sus vidas estas vidas son la de Enrique Ruano detenido por repartir propaganda de Comisiones Obreras asesinado durante un registro en el año sesenta y nueve las de Dolores González y Francisco Javier Sauquillo Dolores Lola decías que al de tenerte en su figura entendiste que querías escribir esta historia estos dos últimos abogados laboralistas víctimas de la matanza de Atocha en el año setenta y siete ya resultó herido allí Él murió en sus brazos a causa de los disparos recibidos mientras la protegía con su cuerpo la idea de escribir esta biografía surge a partir de una conversación de manera casual me decías antes fuera de micrófono en el colegio mayor mayor hecha mina de este libro Javier le debe mucho a las conversaciones

Voz 6 03:45 sí sin duda porque empezó de una conversación con un amigo y luego básicamente la mayor parte de la información la he conseguido gracias a conversaciones con los protagonistas un poco de la historia no los protagonistas directos pero sí más indirectos con la hermana de Enrique con la hermana de de Javier también con muchísimas de las personas que que te entrevistado no que han sido más de cincuenta entonces si las conversaciones no hubiera no hubiera pasado nada y encima un poco también yo decidí presentarlo al Premio Comillas Tusquets gracias a a una persona de Málaga Manuel Alberca que me habló un poco el había ganado el premio tres o cuatro años antes y cuando vio un poco lo que yo había escrito pues me animó a presentarlo así que si no hubiera sido por este tipo de conversaciones nunca hubiera nunca hubiera tenido lugar el libro

Voz 1363 04:31 Javier me sigue sorprendiendo que una persona de veintiséis años bueno muy formada como tú con una trayectoria impecable no has colaborado en diversas instituciones como la Comisión Europea el Ministerio de Asuntos Exteriores la embajada de España en Kazajistán en Naciones Unidas escribes artículos para diferentes medios de comunicación pero como alguien de veintiséis años se fija en la y

Voz 7 04:56 historia de estos tres antifranquistas de este movimiento

Voz 6 05:02 sí a mí me han preguntado muchas veces es hoy no sé si nunca muy bien qué responder porque fue la historia de Lola y cuando leí el obituario en el país lo que más me llamó la atención y desde ese momento quise saber más de ella no es que a mí me interesara demasiado del antifranquismo hasta entonces ni tampoco la transición sino que fue más bien la historia de los tres la historia personal un poco las circunstancias que yo vivieron tan en claro cuando yo empecé a escribir el libro tenía veintitrés años llega a una edad pues el muy parecida a la que tenía Enrique cuando lo mataron y entonces en cierto modo me sentía identificado con muchas de las cosas que pasaban a ellos aunque claro también había enormes diferencia no entre finales de los sesenta Hay la época en la que yo estudié pero yo me sentía un poco identificado por un tema de daba también hizo todas las cosas que ocurrían entonces a los protagonistas del libro que en cierto modo Mi padre cuando estuvo en Madrid me había contado pero que lo pasaron con manera con mucha más intensidad quizá tenemos ahí

Voz 7 05:58 la conexión no bueno en parte por

Voz 1363 06:01 padre sin mi padre tuvo tuvo algo

Voz 6 06:03 ver porque me ha contado siempre un poco de su tapa en Madrid cuando fue a estudiar al Colegio Mayor Cisneros pero bueno más que mi padre fue yo creo todavía la que la historia de Lola desde un primer momento me me llamó muchísimo la atención

Voz 1363 06:15 Lola toca tu corazón había sido novia de Ruano y años después de su muerte se casa con con Sahuquillo este ensayo lleva un importante trabajo de documentación viene acompañado de de fotografías que ilustran la vida

Voz 7 06:27 de estos tres de estas tres personas

Voz 1363 06:32 vuelvo a otros veintiséis años perdona eh que estén poco insistente pero sorprende saber que eres el primero que recoge la conexión entre Enrique Dolores Javier porque esta historia ya se había contado pero cómo llegas tú a esta conexión de los tres

Voz 6 06:46 sí es cierto que la Historia se había contado pero de manera fragmentaria hay libro sobre la matanza de Atocha en los que obviamente se menciona Lola ya Javier ya hay un hay varios libros también sobre Enrique Ruano pero no había tampoco mucha de la documentación aunque yo he conseguido de archivo gracias a magos Ruano sobre la muerte sobre el asesinato de Enrique pues no no estaba disponible y eso sí que yo he conseguido recopilar los la conexión de los tres es verdad que llama la atención que no hubiera habido aún ninguna ningún trabajo serio hablando de un poco los las tres personas y todas la generación de antifranquistas que los conocieron y que hicieron cosas con ellos yo llegue un poco a la conexión a través de Lola una vez que que ya sabía de la vida de Lola pues se me hizo evidente que Enrique Javier también tenían que tener un papel muy importante la historia yo en principio quería sólo escribir la sobre ella y que fueron los fía de Lola pero al final creo que era mejor que fue una biografía coral porque al final acabó Javier y Enrique había muchísimo sobre ellos eran personas que que de las que era fácil recabar información también fueron muy importantes en la vida de Lola entonces a Lola en cierto modo muy difícil entenderlas y Enrique Javier

Voz 1363 07:53 una biografía de Lola de Enrique de Javier también de aquellos tiempos del Frente de Liberación Popular el asesinato de Sahuquillo condena a Lola a una depresión durante el resto de su vida hasta la muerte en el año dos mil quince no en libro dices que Lola murió tres veces

Voz 6 08:10 sí sin duda Lola sentía que había muerto tres veces Si yo creo que es una una afirmación bastante clara que la muerte de Enrique ya destrozó a Lola Hay de un poco perdió sus esperanzas luego claro lo de Atocha totalmente acabó acabó con ella se convirtió hasta cierto punto en un muerto en vida y aunque hubo momentos en que sí que hizo algunas cosas como presentarse a las elecciones europeas con Izquierda Unida en el ochenta y siete en general se quedó anclada en el pasado ya sentía bueno ya había dicho dijo muchas veces que la habían desbaratado sus sueños y que era muy injusto porque además de todas las desgracias que había sufrido ella no no las había buscado ni quería ser no quería ser ni una víctima un mártir y le tocó hacerlo sin querer

Voz 1363 08:53 a finales de enero el título nace de una triste coincidencia

Voz 6 08:57 sí claro todas las muertes del libro y un poco el libro se estructura en torno a esos finales de enero trágicos qué bueno es un poco paradójico no porque enero que es el inicio del año en el inicio de las esperanzas ya finales un poco que es como cuando sacaban las cosas en este libro pues en esas fechas que era malditas para Lola sustento de las desgracias que marcan para siempre la vida de nuestro

Voz 1363 09:21 creo que además ella llevaba muy mal no cuando se acercaba la fecha se ponía hasta mal físicamente

Voz 6 09:26 sí exacto sí vomitaba lo pasaba fatal durante todo cada año desde desde el setenta y siete sacará Henriques acordada Javier y eran momentos muy muy muy malos para ello vamos a fin

Voz 1363 09:39 Nos en este poderosísimo trabajo de investigación que ha hecho Javier Padilla fue muy importante la colaboración de muchas personas has entrevistado a más de cincuenta entre ellas a Alejandro Ruiz Huerta superviviente de la matanza de Atocha o al ex vicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba no sé qué nos puedes decir entiendo que es dificilísimo comentara algo de estas más de cincuenta conversaciones pero seguro que lo escuchaste algo que te sí

Voz 6 10:08 poco a poco además era muy interesante ver qué había más personas implicadas en en el libro que necesita entrevistar y que habían tenido luego un papel muy importante no en los años político de lo ochenta noventa o posteriores bueno comentar así de las entrevistas que al principio yo no sabía muy bien cómo qué estaba haciendo y no sabía muy tanto del tema hay algunos entrevistados quizá me trataban con algo de condecendencia poco a poco pues

Voz 1363 10:32 descendencia así porque por bueno o no

Voz 6 10:34 me contaban del todo la verdad me contaban cosas así muy muy superficiales no me decían así en muchas cosas luego poco a poco eso fue cambiando oí la verdad es que estoy muy agradecido a la generosidad la mayor parte de los entrevistados ya habido personas como Héctor Maravall Javier García Fernández Carmen Garcia mayo o marcó Ruano que es que se han portado conmigo de una manera excepcional sin ella hubiera sido imposible escribir este libro

Voz 1363 11:00 has dicho varias veces que la colaboración de Margot Ruano ha sido determinante no

Voz 6 11:03 sí sí sí Margot de este libro no sé si hubiera ocurrido y si no hubiera sido desde luego mucho peor ha sido para mí un placer conocer a tanta gente que luchó contra el franquismo en tanta gente nacida desde los años treinta cuarenta y cincuenta y ha sido él no sé mi admiración hacia ellos pues ha aumentado mucho a partir de este libro

Voz 1363 11:22 el ensayo habla también por ejemplo de las relaciones sentimentales de la época estos jóvenes tenían un férreo compromiso con la libertad no recordamos que bueno sufrieron palizas fueron penados con cárcel pero se enamora aparte de discutir sobre política no comentaban acerca del del amor libre que ahora bueno pues tiene otro término no pero también es algo que se está revisando déjame fijen el capítulo cinco enamorarse en mayo del sesenta y ocho cuentas que además de luchar por un sistema económico distinto la mayoría de los estudiantes pretendían cambiar las costumbres de sus padres y abogaban por una liberación sexual no sé un autor de veintiséis años cuando se ha encontrado con este discurso que es lo que lo que ha pensado si has tenido algún tipo de reflexión esperabas algo así

Voz 6 12:09 yo sabía un poco por el libro de Tony Jude acerca de Mayo del sesenta y ocho por el libro porque hay cosas que había leído sobre el libro de Ramón González el ferry cosas que había leído leyendo sobre el tema pero no sabía exactamente en España que había pasado en mayo el sesenta y ocho y se había tenido verdaderamente influencia sí desde luego los jóvenes del de entonces conocían un poco los sucesos de París y aparte de luchar contra el franquismo y por un poco por la revolución socialista pues también querían cambiar las costumbres de los padres Si hasta cierto punto porque era siempre muy limitados sobre todo comparado con ahora con hoy en día es sí que tenían una una libertad sexual mayor que la mayor que la la mayoría la mayor parte de los jóvenes no respecto a lo que pueda pensar yo hoy en día pues es que dentro de lo que cabe dentro de que fue pudo ser muy bonito para muchos enamorarse en el mayo del sesenta y ocho y en organizaciones clandestina donde pasaba mucho ambos juntos y aparte de de hacer actividades políticas pues iban al cine y se enamoraba han pues a pesar de eso yo creo que la libertad sexual actual es mejor en mayor y la la posibilidades a nivel afectivo y sexual de los jóvenes de hoy en día pues son mejores que las que eran entonces al al que era un clima muy represivo y era un clima bastante limitado en comparación con ahora saque creo que los jóvenes hoy en día hemos ganado sustancialmente en ese tipo de aspecto

Voz 1363 13:28 Javier me pregunto si tenían voz las mujeres en el Frente de Liberación Popular

Voz 6 13:31 claro esa por ejemplo es una gran pregunta ay bueno las mujeres en general no tenían voz en el franquismo y en el antifranquismo aunque tenían algo más de voz pues tampoco es que tuvieran demasiado Lola era la única durante mucho tiempo en sus célula lo había más mujeres que estaban vinculados al Frente Liberación Popular como marca David Martí David K Rondo luego bueno en el PC sí que había figura femenina muy importantes no como Pilar Bravo Manuela Carmena Cristina Almeida no pero en general las mujeres tienen un papel totalmente en segundo plano por mucho que ahora obviamente hay muchas cosas que mejorar respecto a la situación de la mujer pues las mujeres están claramente mejor en la universidad más representada pero que estaban entonces repasa

Voz 1363 14:09 la historia de los abogados laboralistas del trabajo del PSOE durante el franquismo el nacimiento de Comisiones Obreras cuál ha sido tu gran descubrimiento hemos tenido que hacer un montón eh después de todo este trabajo pero

Voz 6 14:21 bueno aunque esa parte ya de los setenta cuando Javier y Lola entrar en el PC no me ha interesado tanto como la parte anterior de los sesenta de de todo lo que lo ocurrió cuando eran tan jóvenes sí que me llamó mucho atención la figura de los abogados laboralistas no porque eran una especie de figura atrapa la todo lo que hacía todo tipo de labores de asistir a manifestaciones ayudar a obreros a hacer

Voz 1363 14:43 pues propaganda del PC

Voz 6 14:45 estaban claro muy en la la el punto de mira de la policía los grupos de ultraderecha violentos no entonces la figura de los abogados laboralistas me ha llamado mucho la atención también tenían una forma muy particular de usar el derecho con este uso alternativo del Derecho en el que intentaba pues usar de manera favorable la legislación franquista para intentar sacar las mejores cosas para los trabajadores y bueno no es una figura muy curiosa y que que me parece que es eran importantes

Voz 1363 15:15 crees que esta va a ser una lectura entre los de tu generación

Voz 6 15:19 bueno desgraciadamente creo que no tanto pero qué libros se está vendiendo muy bien y está siendo un éxito pero más entre gente más mayor y hay gente un poco que vivió esa época

Voz 1363 15:27 y esa época hay probablemente desconoce toda esta otra parte de su época claros de su historia

Voz 6 15:33 mucha gente antifranquista que a lo mejor si lo conoció hay mucha otra gente que aunque quizá fuera antifranquista o no en mayor o menor grado no tienen

Voz 8 15:39 idea del activismo que había mi abuela misma abuela no es que fuera antifranquista pero que la abuela Mariluz sí que es la que le dedico el libro cuando leyó el libro dijo anda que quede cosas pasaban en Madrid que yo no me enteraba

Voz 9 15:53 curiosamente yo tuve una abuela que también se llamaba Mariluz imaginaba a ella leyendo esto hoy digo es probable que tampoco pocas supiera que todo esto estaba ocurriendo

Voz 1363 16:03 Javier Padilla que te ha traído escribir a finales de enero la historia de amor más trágica de la Transición

Voz 6 16:09 bueno me ha traído muchas cosas positivas a la oportunidad de trabajar con Tusquets publicar con ellos si tener un libro publicado que da siempre mucha confianza y luego a nivel más personal el hecho de haber conocido a tanta gente en tan interesante que nació en los años treinta cuarenta y cincuenta que lucharon contra el franquismo y que bueno aunque muchos de ellos equivocaban que mucho de ello hacían cosas disparatadas y aunque muchos de ellos pues bueno luego tuvieron que cambiar mucho de ideas porque sino no se adaptaban a los nuevos tiempos pues eran personas que tuvieron vida muy interesantes y que han hecho que mi admiración hacia ellos pues se cree porque yo no lo conocía mucho la vida de estas personas que nacieron en los años treinta cuarenta y cincuenta