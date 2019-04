"Durante los cincuenta años que vivió habló de locos, inválidos, negros y pobres"

Voz 1274

la hija del joyero le dije enferma del joyero pobrecita quince años y en camada fiebre romántica una dolencia mala esquiva invalidante corre el año mil novecientos treinta y dos el sur de Estados Unidos languidece lamentándose de su pasado de plantaciones y esplendor perdido las fotografías de Carson McCalebb nos muestra a una mujer de rostro redondo una venta dura espléndida y un corte de pelo casi infantil que la convierte en una niña crecida irreflexiva incluso hasta poco tiempo antes de morir como todos los queridos por los dioses murió joven pareció aún más joven durante los cincuenta años que vivió habló de locos en Bali negros y pobres mientras la sociedad estadounidense de posguerra intentaba por todos los medios una limpieza superficial de sus rincones un intento de paz y amor con el mundo hippy ella contaba las historias que nadie desea ver las heces amor y angustia comparaban los sureños con los rusos con su orgullo desmedido su racismo y su vegetación exuberante paradójicamente en un momento en el que quiénes no caminan o ven o escuchan como en la mayoría son vistos y oídos existe aún un silencio literario sobre ellos en los años cuarenta cuando ese silencio se extendía los alcohólicos a los homosexuales a los niños que no fueran perfectos McCalebb escribía sobre ellos con naturalidad de quién cuenta diferencias IDC los sanos disimulados la locura bajo las depresiones la histeria controlada la ingesta de Prozac para ella la normalidad no era sino una farsa los discapacitados representaban sin pudor las deficiencias que culta vamos con tanto esmero la coger espiritual los afectos paralizado el lenguaje políticamente correcto ha destrozado la enseñanza que esos cuentos esas novelas breves magníficas podrían pringar Los Llanos escribía así entonces la obsesión por la verdad esta escritora siempre enferma es siempre desvalida era compartida por un gran número de lectores el amor porque ni siquiera nos mira la fuerza vital desperdiciada en algo que no llegará a dar forma supo antes de que la sociedad tenderá puentes arquitectónicos que los sanos los enfermos somos idénticos protegido su amenazados por la suerte o sencillamente la misma persona en un tiempo distinto la tentación de sentirse inmortal lleva tan a tantos a la terrible experiencia de la París Carson se enamoró de un soldado herido y se casó con él dos veces cuando supo que él aspiraba a ser escritor ella sin un lamento abandonó su incipiente carrera de pianista dispuso acompañarle recaía en su amor por él en su alcoholismo de la misma manera que en su enfermedad observaba la realidad a través de un fascinante ojo morado por comparación el resto de los escritores perdían farsantes cuando hablaban de dolor de de su ubicación ese era el terreno de los cazadores solitarios como ella Reeves su marido se suicidara en un hotel en París habían al lodo hacerlo juntos pero de nuevo CAR son le toma la delantera elevando el tiempo hará que quede paralizada de medio cuerpo pero sus historias para saltarán llegarán donde ella no puede macabros Maestre en mi oficio tan lejos de la cursilería como ilustra la vida ve la justicia siempre cerca de la realidad siempre a punto de alcanzarle McCalebb fascinante inabarcable rota de rabia de comprensión frente al mundo lean baila no se la pierdan dice lo que usted piensa