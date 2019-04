SER Deportivos: Nuevo casting en Leganés (15/04/2019)

Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER mira que el fútbol tiene cosas bonitas tiene la cara de un crío cuando ve a Messi Benzema Griezmann o cualquiera de sus ídolos marcar un gol tiene la alegría de una remontada o del tanto en el último segundo para puntuar o ganar con uno menos tiene la espera de todo una semana porque el fin de llega el partido que llevas deseando todo el año pero desgraciadamente también tiene un grupo de ultras que desea que el rival Sundance Segunda A treinta imbéciles que insultan a la familia de un entrenador como Marcelino o unos cientos que tras diagnosticarles una leucemia Caparrós le gritan que la siguiente noche va a morir en la previa de un derbi ante el Betis dicen que a los segundos les resta importancia no hablando de ello yo no estoy de acuerdo informar advertir denunciar perseguir sancionar y aislar esos comportamientos son lo que nos va a hacer disfrutar del fútbol como si se tratase de ver la última temporada de Juego de Tronos Hinault convertirlo en la primera temporada de un juego de tontos lastres y un minuto comenzamos aquí SER Deportivos

Voz 1 01:11 en la Cadena SER SER Deportivos

Voz 2 01:14 Don Francisco José Delgado

Voz 0699 01:16 evocan con toda la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro los vamos acompañan Un día más con el resumen de lo que el hemos consumido al lunes gracias por estar ahí del modo que más os mole por la radio de toda la vida por la aplicación de la SER en el teléfono móvil por nuestros enlaces en redes sociales por la web tres W Cadena Ser punto com o por donde sea que lo importante es que tenga hay mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que hoy va de Sonia Lus en la producción a Noema Valido Yeray Martínez como cracks de la técnica hoy juega el Real Madrid mañana juega el Barça hoy hay liga con Zidane haciendo pruebas mañana hay Champions con Valverde que no se puede permitir ni media prueba así que situemos los escenarios de la noticia porque en el Camp Nou hoy actividad previa al partido de Champions de mañana casi en nada Adriá Albets Camp Nou muy buenas tardes

Voz 1284 02:02 hola Pacojo qué tal buenas tardes si el protagonismo en la previa del partido será para mí

Voz 0017 02:06 Marc André Ter Stegen el portero alemán que se sentará en esta sala de prensa en menos de una hora a partir de las cuatro menos cuarto de la tarde para atender a los medios de comunicación cuando acabe Ter Stegen será el turno de Valverde y a partir de las siete va a entrenar el Barça en la Ciudad Deportiva con todos los jugadores disponibles con la gran mayoría de los titulares descansados tras no jugar el sábado en Huesca de hecho Ter Stegen será seguramente el único que va a repetir en el once de mañana frente al Manchester United ayer Rakitic Sergi Roberto pudieron entrenar también con normalidad así que también estarán disponibles para este partidazo de maña

Voz 0699 02:39 abrimos líneas con el Camp Nou desde ya hay volvemos por allí enseguida hablamos del Barça Manchester United que es la cita de la semana la Champions antes contaremos cómo acaba la jornada de liga en Butarque con el Leganés Real Madrid de lunes de casting Zidane sigue a lo suyo y las preguntas de la prensa obviamente van más sobre el futuro que sobre el presente al francés se le pregunta por las salidas que pueden de jardineros de verano en el Real Madrid les sale esta respuesta

Voz 1994 03:01 bueno aquí hay muchos jugadores que puedas eh Caja club porque son todos muy buenos hay muchos creo que que quieren a a muchos jugadores del Real Madrid pero esto no es no es nuevo Isco es un jugador importante a mi me gusta ahí veremos lo que vamos a hacer el próximo años pero sabe lo que pienso de de disco y muchos jugadores aquí

Voz 3 03:26 eh

Voz 1994 03:28 voy a dar más más noticias

Voz 0699 03:30 ya os las doy yo Isco Le gusta pero ya no es intocable como lo son Ramos Carvajal Modric Vinicius o Benzema que son a día de hoy los más intransferibles en el Real Madrid ahora mismo ahora mismo no pero en nada estaremos con la previa del partido que cierra la Liga hoy liga que ayer tuvo un claro protagonista el bar del Barça habló en Bilbao en Valladolid en Anoeta un botoncito demuestra Iñaki Williams y Paco Jémez sobre el tres dos en San Mamés Sergio y Bordalás desde los banquillos sobre el dos dos de vallados

Voz 4 03:58 sí sí a ver yo yo incluido que él iba a meter la pierna hay creo que se que me quema tocó creo que no sido lo suficiente pero yo he rápidamente en cuanto es sentido leve contacto me me he dejado caer sí que es cierto que que podía no haberlo pitado como ha hecho y creo que casi o bien bien arbitrado sí

Voz 5 04:15 nunca perder un partido quiero perderlo como lo hemos perdido hoy dándose todo en contra hay que mi equipo nunca perdió la cara al partido nunca hincado la rodilla siempre adelante cuando navegaba que iba todo mucho mejor será el tema del

Voz 1566 04:27 es es subjetivo yo sé que es lo que quitará tarde no de yo creo que el Barça está siendo demasiado protagonista para así que seísmo no eso no que yo creo que era una ayuda una herramienta más para árbitro y ahora parece que el país importantes el árbitro la ayuda Alba

Voz 6 04:42 Penal injusto la jugada increíble no que te pitan un penalti así porque balón iba en dirección a la portería era un rebote y bueno yo podía hacer Gené

Voz 1284 04:52 arrancarle brazo no va por aquí y por allá

Voz 0699 04:55 se nota que llega al final de temporada porque lo que antes eran críticas en otros años a los árbitros ahora son críticas publicadas

Voz 0016 05:00 dos se la llevan los árbitros el bar por cierto han sido

Voz 0699 05:03 dos los jugadores que han sido robados este fin de semana mientras jugaban un partido solos digo que hay una pareja de jugadores del Betis que no sólo vieron cómo perdían el derby ante el Sevilla sino algo más cuando volvieron a casa el fútbol los da hoy prácticamente de todo pero agarrados con el polideportivo porque hoy podría hacer casi el SER Deportivos de entero hablando de que Valencia Basket se juega esta noche un título europeo la Eurocup Rafa Nadal vuelve a jugar en tierra en la de Montecarlo Tiger Woods regresa las victorias ganando el Master de Augusta de golf

Voz 1284 05:33 sí volviendo casi literalmente de las cenizas la nota

Voz 0699 05:35 más grata del fin de semana incluso más sorprendente la victoria la victoria del español Alex Rins en el Gran Premio de las Américas de motociclismo en donde se cayó Márquez y en donde ganó Rins pasando Valentino Rossi

Voz 0107 05:46 es increíble la verdad que es es increíble y es más eh conseguirlo aquí con ganando otros en Moto2 y Moto GP no yo creo que ha sido una una carrera es quedar delante de Valentino luchar con con Valentino es es sin palabras no pues esas palabras las

Voz 0699 06:04 tenía Alex Rins anoche en El Larguero así que hay motor tenis golf baloncesto hasta ciclismo con noticias de tiro pero sin olvidarnos de ello antes de fútbol mucho fútbol en el primer tramo de este SER Deportivos Lastras y seis vamos

Voz 0699 06:44 pues vaya ya vuelve la Champions al Camp Nou Barcelona Manchester United con ventaja de los azulgranas en la ida cero goles a uno con los jugadores descansados tras las rotaciones en la Liga este pasado fin de semana tras el empate a cero ante el Huesca en espera como decíamos en la portada de una rueda de prensa que en un poquito más de media hora tendrá lugar que va a despejar las primeras incógnitas con respecto al Fútbol Club Barcelona el ambiente y lo que prepara Valverde Adrián dice sí al ascua

Voz 0017 07:09 otro menos cuarto como decíamos hablarán Ter Stegen y Valverde en rueda de prensa veremos si el entrenador del Barça despeja las pocas dudas que podemos tener sobre el once de mañana aunque no suele dar pistas es verdad en la previa del partido está claro

Voz 1284 07:22 Pacojó que volverán al equipo los pesos pesados

Voz 0017 07:25 que descansaran en Huesca Messi Suárez Piqué Busquets y Rakitic una de las dudas ese mantendrá desvele que el sábado dejó buenas sensaciones totalmente recuperado de su lesión o Valverde apostará por Coutinho para completar el tridente en el centro del campo es posible que veamos Artur en lugar de Arturo Vidal y la otra duda está en el lateral derecho entre ese miedo Sergi Roberto en la ida fue titular el portugués podría repetir mañana sobre las nueve de la noche tendremos ya la convocatoria del Barça para este partido donde estará en juego el billete para las semis de Champions

Voz 0699 07:56 no es cualquier cosa tiene mucho que decidir Valverde pero es verdad que los jugadores de llegan descansados después de las rotaciones de el fin de semana así está el Barça el United también va a ser noticia en Barcelona tras su victoria en premier ante el West Ham con ganas de remontada su boda con desplazamiento de afición Nos vamos a Manchester Álvaro de Grado cuéntanos muy buenas tardes

Voz 0107 08:16 hola buenas tardes pues efectivamente ganó el Manchester United aunque Solskjaer dijo que si ese partido lo hubieran jugado contra el Barcelona varios días antes como los jugaron les habrían metido cuatro cinco no quedó demasiado contento el técnico por ya además recordó que a pesar de todo pueden recordar los partidos contra el PS yo la Joventut esta temporada ganando a grandes equipos para motivarse de cara al futuro ha dado la convocatoria veintidós futbolistas entre ellos están Matic y Alexis Sánchez que vuelven de lesión y también está lucro todo a pesar de estar sancionado para el partido de vuelta

Voz 0699 08:48 esas son las novedades de una convocatoria donde no está Ander Herrera en el Manchester United más allá de la actualidad de los dos equipos hay datos para la confianza en que el Barça llegue a las semifinal relacionados con la racha Champions de los azulgranas en casa verdad abren alemán muy buenas tardes

Voz 0301 09:04 Pacojó muy buenas pues si para empezar en Champions como decías también en Liga en Liga sólo dos derrotas este año contra Girona Betis pero para encontrar el último resultado en casa en la Champions League que que ha recibido el Barça que le eliminaría de la Champions hay que irse Pacojó hasta el dos mil trece en aquel momento el Barça perdió en aquella eliminatoria de semifinales contra el Bayern de Múnich de Heynckes que luego se proclamaría campeón desde dos mil trece por tanto hace seis años que no tiene un resultado el Barça que le eliminarían esta eliminatoria contra el Manchester

Voz 0699 09:34 Tonight ha llovido mucho y ojalá siga lloviendo mucho tiempo más gracia Bruno el partidos mañana las ruedas de prensa son esta tarde y las escucharemos en la sintonía de la SER en el carrusel Carrusel que hacemos desde las ocho y media con el Leganés Real Madrid el partido de Liga de los lunes que completa la jornada con Zidane se supone que con novedades en lo blanco el Javier Herráez muy buenas tardes

Voz 7 09:54 es que tal Pacojo muy buenas tardes si va a haber novedades porque hay hombres que no están por lesión por ejemplo Sergio Ramos tampoco está Vinicius Courtois lo que me dice que no tiene nada o casi nada pero él dice que le duele así que habrá que esperar a que recupere el portero belga Toni Kroos que tuvo una gastroenteritis sábado mucho de lo que tú comentábamos al principio que en SER Deportivos de la frase que dijo ayer Zidane sobre los futbolistas que tienen buen mercado preguntaron por Isco y él habló en general me consta que Isco quiere queda o en el Real Madrid de Zidane quiere que se quede Isco sala o como digo mucho de este tema veremos lo que pasa pero si te digo que Isco lo tiene mucho mejor que el alemán Toni Kroos así que veremos lo que pasa en el futuro pero el Madrid está pensando en el partido de hoy a las nueve frente al Leganés en el futuro inmediato Keylor o Luca en la portería veremos a Varane y Nacho como pareja de centrales toda vez que está lesionado Sergio Ramos vuelve Dani Carvajal después del partido frente al Ajax una lesión muscular vuelve Dani Carvajal arriba veremos a Benzema Marco Asensio

Voz 0699 10:56 el Real Madrid que va a llenar Butarque Leganés prepara la visita de los blancos a la espera de poder incluso sellar la permanencia Óscar Egido buenas tardes

Voz 1643 11:04 me están todas las entradas para esta noche por lo que si no fallan muchas socio porque el lunes porque a las nueve y porque son vacaciones de Semana Santa se espera al menos un casi lleno en Butarque para recibir al Real Madrid por tercera vez en primera vuelta a la lista no deportivo en número veremos también si vuelven al once de Pellegrino y son baja Óscar y Luccin por la cláusula del miedo porque está cedido por el Madrid Arnáiz es baja por gripe is Imanol por lesión y recuerdo que es el gana en Madrid algo que ya hizo en Copa en Butarque hace tres meses van a regalar todas las camisetas vendidas esta semana que ahora mismo estas horas son más de trescientas

Voz 0699 11:38 bueno pues ya son unas cuantas es una pasta devolver si ocurre eso gracias Óscar partido a las nueve de la noche desde las ocho y media en Carrusel deportivo con Dani Garrido y todo el equipo el Leganés Real Madrid completa una jornada que ayer tuvo mucho protagonismo del bar ahora contamos

Voz 0699 12:14 lejos punto com ir pero vamos a abrir un tiempo de reflexión sobre la jornada de liga del fin de semana en primera división aunque en realidad el lo que abrimos son las puertas a las quejas sobre el bar porque había un montón Valladolid dos Getafe dos los dos equipos se quejan pero digamos que los antecedentes de la temporada el Valladolid se queja un poco mal José Ignacio Tornadijo muy buenas tardes

Voz 10 12:39 muy buenas si la mochila de Sergio pesa mucho más que la de Bordalás que se quejaba pero el Valladolid evidentemente suma hay silla aunque quizá no haya sido el día de más quejas no pero sí que es verdad que vuelve a ver

Voz 1284 12:49 ah sí asume claramente que el penalti de plano

Voz 10 12:52 final es penalti si asume que el gol anulado en el que le pasa la pelota a Nacho Waldo en posición de fuera de juego también está bien anulado pero lo que no se asimila es que ha habido dos imágenes muy claras en las que hay empujones dentro del área jugadores del Valladolid descarados uno de genera Moyano y otro sobre todo de Bruno Anwar esos de ahí el Valladolid carga las tintas con Munuera Montero indicando que esas dos acciones podrían haber acabado perfectamente

Voz 0699 13:14 es el Valladolid el Getafe por cierto pierde Antunes por lo que resta de temporada por una rotura de ligamento cruzado anterior es una baja importante para todos lo que les resta pelear al Getafe en lo del bar no paramos aquí Athletic de Bilbao tres

Voz 0239 13:26 el Rayo Vallecano dos Gol anulado al Rayo penalti de rarito

Voz 0699 13:29 fin pitado a favor del Athletic los madrileños en posición de descenso y las quejas aquí

Voz 1576 13:32 son de lo franjirrojo Amanda gala si no

Voz 0419 13:35 de conformidad en Vallecas es el partido San Mamés de encuentro donde hubo mucho humo del Barça tienes que tuya señalado penalti a favor para los de Garitano dos goles anulados uno para que no compartían los aficionados del Rayo que están molestos también por esa exclusión de Luis a vincula en el cincuenta y dos expulsión determinante jugador veían dos tarjetas amarillas en menos de cinco minutos partido que acabó con un tres dos victoria que coloca al Athletic en puestos europeos y al Rayo Vallecano le mete más en puestos de descenso penúltimo en la clasificación a cinco puntos de la salvación y con una finalísima por delante porque en la próxima jornada los vallecanos reciben al Huesca batalla absoluta en la lucha por las armas

Voz 0699 14:10 en el Día Mundial del bar e también intervino el bar ayer en Anoeta Real Sociedad Eibar empate aún hoy también el bar con un gol de la Real Roberto Ramajo sí pero en este caso el

Voz 1825 14:20 la ratificó la buena decisión del asistente que en este caso anuló el gol de la Real Sociedad en el minuto noventa y tres hubiera supuesto el triunfo de Mikel Oyarzabal en este caso no hay queja porque tanto existente como el bar acertaron eh esa decisión que hubiera definido el derbi guipuzcoano en lo que sí se queja la Real es en no poder contar ayer con William José expulsado dicen en la Real que de forma injusta pues el árbitro el bar no rectificó la decisión del colegiado en Balaídos durante la semana los diferentes comités han ratificado esa decisión de un partido de sanción a William José el TAD no se reunió Hinault informó a la Real de esa no reunión para tratar de darle la cautelar al

Voz 7 15:00 así Leño la Real está muy molesta

Voz 1825 15:02 contó lo ocurrido con William José y se plantea en las próximas horas emitir un comunicado de protesta por todo lo ocurrido con el brasileño

Voz 0699 15:10 hay jaleo por los cuatro costados próximo partido de la Real contra el Barça el finde y aún la resaca del finde tenemos un gesto mucho más bonito el del capitán del Valencia consagrada frenando los cánticos en contra del descenso del rival Pedro Morata

Voz 1716 15:21 sí lo hizo Dani Parejo en el transcurso del partido cuando una parte de la afición de Mestalla la zona de La Curva Nord reprendido por el resto de Mestalla la zona de la curva Noor gritaba a Segunda B a Segunda B al Levante Unión Deportiva y el capitán Dani Parejo en el centro del campo dijo no con su dedo índice mientras tanto el Valencia tiene motivos para celebrar en la jornada diecinueve hace trece jornadas el Valencia estaba diez puntos del Sevilla Marcelino prácticamente daba por imposible la clasificación para Champions hoy el Valencia está a tres puntos a falta de seis jornadas y ojo Pacojó en los últimos veinte partidos de competición oficial entre todas las competiciones que juega el Valencia sólo ha perdido un partido es decir el Valencia está exprimiendo al máximo los pocos goles que marca los pocos goles que le marcan el batazo a favor de

Voz 0699 16:10 Valencia y una cosa más de la primera hay dos jugadores del Betis que pueden decir con razón que le robaron durante el derbi ante el Sevilla Joaquín Carballo lo denuncian Ibán serio Fran ronquidos muy buenas

Voz 11 16:20 sí muy buenas los ladrones fueron a tiro hecho aprovecharon que estaban tanto ellos como sus familias en el partido con lo cual afortunadamente no había nadie en casa pero entraron en la de Joaquín en la de William Carvalho sólo han alborotado los sistemas de seguridad saltaron las alarmas por tanto nada estaba allí la Guardia Civil por un lado en Mairena donde tiene el chalé Joaquín y por otro en Camas donde reside William Carvalho con lo cual todo está ya en manos de la policía que ha abierto la investigación afortunadamente no han cogido mucho han alborotado más que nadie y sobre todo no hay que lamentar más allá del susto que haya gente en casa a la hora del robo así que queda en una anécdota pero no es la

Voz 7 16:59 primera vez que ocurre con futbolistas tanto del

Voz 11 17:02 es como en otras ocasiones del Sevilla cuando hay partido

Voz 0699 17:04 eso es lo peor que no lo que ocurre con jugadores del Betis de Sevilla y una noticia en Segunda División el Málaga sean cargada Muñiz el jeque lo hizo casi a través de Twitter la pregunta recurrente sería Suena Michel pero no Enrique Aparicio

Voz 12 17:17 se llama Víctor Sánchez del Amo viejo conocido ya es oficial en este momento ha ocho el equipo malaguista afirma hasta final de la temporada esta misma tarde a las seis y media se pone al frente del equipo mañana será presentado ha llegado esta misma mañana hay rápidamente se ha cerrado el fichaje Muñiz fue instituido por la mala racha de resultados a pesar de que el Málaga siempre ha estado esta temporada entre los seis primeros

Voz 0699 17:35 por Sánchez de Lamo nuevo entrenador del Málaga la recién confirmado eh recién encontrado en la sintonía el deportivos el fútbol tiene prácticamente de todo pero el polideportivo ni os cuento o mejor lo cuento ya que el fútbol es un carro de actualidad baloncesto al Valencia Basket he se lo juega a todo o nada en la final de la Eurocup esa tarde noche Guaita

Voz 1284 17:57 pues sí Pacojo buenas tardes partido decisivo ocho y media Fonteta después de la derrota el viernes en la prórroga en Berlín nueve cinco nueve duda Guillem Vives que ha entrenado con el equipo esta mañana va a ser una prueba llegaba al pabellón para ver si he visto no él quiere jugar aunque sea con dolor se va a llenar la Fonteta ocho mil doscientas personas para empujar a Valencia Basket a su cuarto título europeo Si gana será equipo liga para la próxima temporada

Voz 0699 18:19 toda la suerte del mundo para Valencia Basket para Rafa Nadal en tenis vuelve a la tierra en Montecarlo Miguel Ángel Garray muy buenas

Voz 1566 18:26 hola muy buenas intenso Montecarlo seriamente Bautista debutó hoy jugó a Nilmar ganando uno seis tres seis seis uno y seis uno empezó dando despistado pero luego me dio una paliza a mil hermano después ahora está jugando Munar con Katharina local con el CAR pero hubo un antes has hecho tardando seis a cero mañana jugada Verdasco con Hervelle pasado mañana debutará Nadal un partido muy interesante porque sabes las

Voz 0239 19:00 con Bautista que está francamente

Voz 1566 19:02 en forma mientras que Nadal es totalmente bonita

Voz 0699 19:04 Nuestro más grande protagonista por el retorno en el tenis Rafa Nadal uno de los grandes noticia por su retorno en el Gob Tiger Bud que ha ganado el máster Amanda

Voz 1509 19:12 sigan sueños después norteamericanos lo volvía a hacer conquistar

Voz 0419 19:14 en Augusta Victoria que se convierte en la quinta consigue

Voz 13 19:17 este máster decimoquinta vez que te Airbus conquista un cuarenta y tres años sigue haciendo historia sin duda uno de los mejores deportistas que ha sabido sobreponerse a sus graves lesiones

Voz 0699 19:27 muy buena noticia de la vuelta de Tiger Woods buenísima para el motociclismo español Gales Ring gane el Gran Premio de las Américas en Moto GP es primera hábito la de risa en la categoría reina además ganando en el mano a mano Valentino Rossi la caída de Márquez con primer Mundial el nuevo líderes David Dovizioso en Moto3 ganó Arun Canet por delante de Jaume Masia los dos españoles liderando el Mundial y en Moto2 primero Luthi segundo retener tercero Jorge Navarro próxima cita del Mundial de Motociclismo en Jerez el cinco de marzo Gran Premio de España de ciclismo Nos cuesta Borja Cuadrado que el Tour de el Giro de Italia dos mil veinte pasa saliente Hungría Budapest y nosotros no salimos del Deporte hasta las cuatro en SER Deportivos en Madrid lo más próximo es el partido de esta noche entre el Leganés y el Real Madrid juega en Butarque con cientos de seguidores del Lega esperando a ver si les sale gratis la camiseta de su equipo que desean comprado esta semana eso pasaría si el Leganés gana el Real Madrid devuelven todo el dinero hay que pagar un vistacito a a como de preparada está la cantera del Atlético de Madrid para llegar al primer equipo después de las lesiones y lo visto esta semana y hay que pagar un vistazo al partido clave de la semana en la Liga entre Getafe y Sevilla que se juega en el coliseo Ike puede decidir la Champions pero antes del fin de lo más enfadado del fin de son los jugadores del Rayo Vallecano tras venir de San Mamés en donde tienen la impresión de que jugaron contra el Athletic que hubo contra el bar acaba de concluir la sesión de recuperación del equipo de Paco Jémez emails de José Palacio para ir con protagonistas ahora o nunca sigue que sea ahora hola José muy buenas

Voz 14 21:01 hola qué tal muy buenas Pacojó si estamos en las ahí el entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano un entrenamiento de recuperación después de esa derrota ayer domingo en San Mamés tres a dos ante el Athletic Bilbao si con uno de los hombres en el once titular ayer de Paco Jiménez hola Jordi qué tal muy buenas muy buenas con lo conquenses ha vuelto a Madrid después de ese partido en el que hubo más acción del bar que que a lo mejor fútbol no más

Voz 0016 21:27 sí es ha habido pues muchas acciones que nos han ido en contra pero me quedo con la reacción del equipo buenísima muy positiva fuimos a por ellos en todo momento viendo las acciones del bar a un muy dudosas a veces que te quitan hay veces que te dan yo sólo quiero que eso que al final a la gente lo tenga claro no porque yo creo que todo el mundo pues sale con con dudas y eso no es bueno para para el fútbol a muchas cosas en contra la reacción del equipo es muy buena ha habido momentos muy buenos donde el equipo de cara Hay ya luchado en todo momento nos da mucha rabia pero eso que que no sirva para el siguiente partido en casa contra Huesca

Voz 14 22:09 en rueda de prensa Paco hijo ayer que

Voz 0016 22:11 en el fútbol está mejor sin

Voz 14 22:14 nosotros también El Vestuario

Voz 0016 22:16 yo quiero un bar pues que que ayude yo quiero un bar que que nadie tenga dudas en el campo los jugadores tenemos más dudas que nunca a unos dicen una cosa y otros dicen otra y en el momento que Mario marca el gol a nosotros eso nos da pues a la vida Iggy recibes al final una una patada no entonces bueno te digo me quedo con la reacción del equipo que todo momento ha dado la cara y que este radio no se debe no se va a rendir

Voz 14 22:41 el equipo que sensación deja de cara a estos seis partidos ya que quedan para la permanencia porque se escapan puntos y además los rivales humano

Voz 0016 22:49 bueno a quedan seis finales a en no se va a rendir vuelvo a repetir hay nada en una final en casa contra Huesca que queremos que que ganas muchas

Voz 0699 22:59 Jordi

Voz 14 23:00 pues he ahí escuchábamos uno de los hombres fuertes del vestuario después de derrotar ayer en San Mamés se marcharan en muchas alegaciones o por lo menos opciones de recortar puntos en la clasificación ponerse haberse puesto a sólo uno de la permanencia que marcaba el Valladolid pero bueno hay que levantarse pensar en ese encuentro del próximo sábado ante el Huesca que ya el Rayo tiene que ganar todas estas finales que tiene hasta final de temporada

Voz 0699 23:25 tanto que tiene que ganar los gracias José todo son finales para el Radio Vaticano como lo era para el Estudiantes en baloncesto lo de ayer ante Breogán era ganar o sufrir y ganó así que un dos al precio de uno con uno Feriz Marta Casas muy buenas

Voz 1509 23:41 qué tal muy buenas pues en un fin de semana en en el que dos de los tres equipos madrileños sonríen es el caso del Real Madrid es el caso del Movistar Estudiantes no tanto para el Montakit Fuenlabrada pero yo estoy con uno de los que sonríe Vicedo qué tal muy buenas por en porque la victoria de de ayer contra el Breogán será de las las importantes si de las que tienen que hacer que el vestuario vaya

Voz 0016 24:01 por supuesto por supuesto era el partido más importante de temporada junto al anterior pero bueno se dieron los los dos parte han sido poco parecidos al principio no escogimos a bastante distancia bueno hemos sabido responder el error no que cometió la semana pasada e más semana buena de trabajo tener conciencia de que no podíamos flojear en la segunda parte no entonces bueno hemos mantenido pues ahí están cielo mantengo bien ayer nada ya deportivos

Voz 1509 24:27 hablas desde el partido contra el GBC en el que tenéis una una ventaja muy amplia en el caso del partido de ayer la subasta mantener

Voz 0016 24:35 tipo muy metido y muy concentrados los cuarenta minutos a Édgar sí por supuesto que también tenía su afición detrás también ha salido bastante a mantenernos poco debate de redención en el partido y bueno yo creo que no bajaron los brazos ni el fuelle en ningún momento mantuvimos cuarenta minutos ya si conseguimos amplia Vitoria

Voz 1509 24:51 y ahora que diez victorias en los partidos que vienen por delante son contra rivales directos también eh ahí se va a definir el Movistar Estudiantes la temporada del Movistar Estudiantes este año

Voz 0016 25:01 sí bueno e intentaremos ir partido partido no va a ganar a ir demasiado posibles intentar acabar lo lo más arriba posible de la clasificación

Voz 0699 25:10 hagan algún aficionado nada más terminar el partido me decía José hubiesen

Voz 0016 25:13 jugada si todos si juegas si todos los pues otro cayuco encantado entonces bueno lo que hay de baloncesto es deporte bueno está abierto a veces está peor pero bueno una cosa intentar ahí salir de abajo y mira para arriba

Voz 1509 25:24 el enhorabuena por esa décima victoria y tan importante

Voz 0016 25:27 muchas gracias pues la décima victoria de la temporada

Voz 1509 25:29 para el Movistar Estudiantes que llave un poquito más alejado en los puestos de descenso victoria importante frente a un rival directo como el Breogán de Lugo en un fin de semana en el que lo decíamos al principio el Real Madrid consiguió la victoria también en su cancha frente al Rio Natura Monbus Obradoiro y el Montakit Fuenlabrada caía en el Fernando Martín frente al Herbalife Gran Canaria así que dos alegrías y una tristeza para los equipos madrileños este fin de semana

Voz 0699 25:51 nació Marta joyera urgente a esta hora buena nunca lo protagonizan pero son dos protagonistas que tenían cosas que decir con respecto al fin de semana con los protagonistas de la información vienen los protagonistas de la opinión como cada lunes SER Deportivos hoy el Madrid el Barça viene de probar la cantera el Cholo viene de pedir aplausos a Griezmann llevárselos porque ha metido el gol veinte esta temporada Antonio Romero Madrid muy buenas tardes hola buenas tardes a todos Manuel Esteban diario As muy buenas tardes hola

Voz 15 26:18 visca el Barça Jordi Martí Barcelona

Voz 0699 26:21 hola buenas tardes buenas tardes Pacojó desde el Barcelona convencida de que mañana con pez comparecerá entre el united el Barça fiable sólido y solidario de Valverde en un lugar creo vacacional pero no sé dónde Miguel Martín Talavera muy buenas tardes todavía

Voz 1576 26:37 tasa que no hay guardería muy bueno cómo estáis

Voz 0699 26:39 al canalla guardería para no

Voz 0239 26:42 yo no me cuida me cuida el andina

Voz 1576 26:44 vi llorón por decir que estoy cuidando a la niña que no tiene nada que decir

Voz 1372 26:49 por empezamos a tope

Voz 16 26:52 no me ha gustado poco hola los los tres calificativos que le ha puesto Jordi al Barcelona estoy muy de acuerdo con ellos pero no creo que ninguno o por lo menos a mi me falta

Voz 1284 27:03 es un calificativo del que siempre han estado vacilando en la Ciudad Condal esa Barcelona que cada día se escribe Jordi

Voz 0239 27:10 de una manera con con su verbo fantástico eh eh

Voz 16 27:14 o yo escuchaba mal creo que no porque estuviera enganchado digo enganchado a la línea eh o no escuchó mal o no he visto no escucha

Voz 0239 27:23 por ejemplo brillante espectacular divertido no lo has dicho Jordi verdad

Voz 0985 27:27 no porque yo este duelo al superado

Voz 0699 27:29 yo vale vale vale yo me Antonio

Voz 17 27:32 Brice unos talibanes de la palabra del Deportivo talibanes de del espectáculo de la diversión del pensamiento que el pensamiento único del balón teníais un balón en la redacción es un púlpito y lo adoraba AIDS resulta al ganado la Liga tienes prácticamente la clasificado

Voz 0239 27:51 para semifinales en el bolsillo porque yo veo muy pocas posibilidades por no decir ninguna cuyo tampoco la veía del Ajax que de que el Manchester United les remonte la eliminatoria el Barcelona Hay entras diciendo que es un Barcelona fiable que sumaron un Barcelona solidario es un Barcelona al otro te faltase currantes

Voz 0985 28:08 viable solidario solidario fiable sólido insolidario

Voz 15 28:14 pues yo creo que hemos venido a menos se creo creo que hemos venido a menos y me parece un primer paso que lo reconozca de jugar al fútbol

Voz 0985 28:21 me permíteme que en otros sitios mucho que está la niña despertará y esto es mala cosa pero permíteme que digo una cosa Antonio tus vaticinios sobre quién pasa o no las rondas Copa Parraga laderas no quiero sacar la cinta jamás les

Voz 15 28:37 dice que lo que venía eh yo dije que no tenía por si acaso alguno sólo perdió que el Ajax no tenía ninguna posibilidad de eliminar al Real Madrid

Voz 1372 28:46 lo has hecho ves tan bonito

Voz 0985 28:49 cuando utilizar la palabra cinta Antonio hay mucha gente muchos oyentes que no saben lo que te refieres dicho esto yo Pacojó el el duelo ya lo hecho ya lo dijo Valverde y cualquier persona con sentido común sabe que cualquier comparación con el mes por fútbol de la historia que es el que practicó Guardiola el fútbol de la excelencia al de Xavi el de Iniesta cualquiera que

Voz 15 29:11 adiós esta comparación cae en un error

Voz 0985 29:13 por si gravísimo pero faltó hay que acertar de lloró importante tala tú has cantado algún gol precedido por cincuenta toques de sometimiento ni más ni menos que al Manchester United

Voz 18 29:26 sacan de un niño está encantador desde la prohibición no perdona saca Grillo de la previsión no saca de la premio es la siguiente tabla recuerda o tienen recuerdo ya no hay encantados me parece

Voz 0985 29:46 que venga precedido por cincuenta toques com

Voz 15 29:49 yo lo has exquisitas yo seguro que para acabar sometiendo hizo el más de que Jordi yo seguro que si yo seguro que sí pero te aseguro que he tenido yo yo quiero yo segura con España este problema tiene razón no hay con la con el Madrid también seguro pero te aseguro de Madrid que ese toque precedido por cincuenta lo de someter es un verbo que a mí no me gusta demasiado porque el deporte porque no me gusta los oye anda Antonio a ver si ahora habrá oye Pacojó estas buena a ver si pura de un pero bueno te digo que tiene una

Voz 0239 30:26 anda perdido vale exactamente igual ese gol de precedido por cincuenta vez que uno a la contra en tres toques

Voz 15 30:32 exactamente igual que aunque ya ver

Voz 1576 30:36 Jordi una una Jordi una cosa mira lo has estado perfecto y estoy muy de acuerdo lo que ha dicho de Valverde pero yo creo que te ha faltado una cosa importante pedir perdón tener disculpa si pedir perdón y pedir disculpas ya te digo porque porque vosotros con el pensamiento único habéis durante muchos años faltado el respeto a otros equipos si faltó el respeto los triunfos no valían los chulos los triunfos los triunfos no valen lo mismo las copando los vimos vayan lo mismo porque sólo se podía jugar de una determinada forma eso es el problema porque el problema no es que se compare y que hayas hecho el duelo el problema es que tú hablabas no de un equipo Howes hablabas de una filosofía era la filosofía filosofías ha venido abajo pero todos los años de faltar el respeto menospreciar a otros equipos no te oído todavía pedir disculpas

Voz 0985 31:21 dime que yo jamás pensé que me la pondrías a bote pronto pero si alguien tiene que pedir perdón y pedir disculpas ya hace una semana de los hechos esa alguien Un jugador un futbolista del Atlético

Voz 15 31:35 pero no mezcle churras con merinas que no tienes que lo ha Bebo o pedir perdón porque el Barça jamás ha visto Talavera trocar banda hablando y otra cosa diferente perdona hay que pedir

Voz 1372 31:50 yo sí yo me quedó yo nota en la mayoría de equipos que están luchando por no bajar con el Huesca están muy contentos con el once que el Huesca

Voz 15 32:00 te asegura

Voz 0239 32:01 ya preocupa por salvarse antes esto que es muy gordo eso exactamente lo mismo que le pasó cuando el Real Madrid también también aquí ve una doble vara de de medir porque yo recuerdo cuando lo hizo el Real Madrid

Voz 15 32:11 pronto un pollo pero se montó un poco por haberlo hecho el Fútbol Club Barcelona a mí me parece fantástico que lo hago si repito me parece fantástico que lo vas a que estas espero el pollo el pollo se ha reducido al tres por ciento al Real Madrid

Voz 0239 32:25 dicho esto Manolete a todos estos amiguetes de estos equipos que te llora ni te dicen que me haya equipo que sacó el Barcelona o que me haya motivación con la que se va a presentar hoy por ejemplo el Real Madrid en Butarque que se lo hubieran Curra durante toda la temporada porque el Barcelona que presten los Age

Voz 15 32:38 he entrado que pretende San bueno pero que pretende

Voz 0239 32:41 esa gente que el Barcelona jugándose a las sí claro mañana salga el equipo titular

Voz 15 32:44 pues no claro no tenía claro quisiera Valderas no yo creo que sí

Voz 0239 32:49 yo era Valverde mientras Castelo mientras que se que esté acorde con el reglamento el que quiera Valverde

Voz 0985 32:54 una pregunta muy directa aparatito sabes que yo siempre utilizo poco la palabra la hacer bastantes preguntas a veces con necesidad de Grillo preparen el grillo Manolete Si tuvieras a quince puntos del Barça o ya quince de del Real Madrid tuvieras a las puertas un partido ni más ni menos que contra Manchester United contra la Juventus o contra el Liverpool protegería as en precaución en cautela tus jugadores titulares para que no tuvieran lesión yo utilizaría la unidad ve cierro interrogante

Voz 1372 33:24 yo creo que el Barça no jugó jugó con Laure

Voz 0699 33:27 que no ha logrado colarse

Voz 1372 33:29 sí yo protegería a los dos otro es indiscutible

Voz 15 33:34 no creo que se merece un respeto la competición en la gente que va a un estadio a ver al Barça

Voz 0985 33:39 si hubieras hecho Manolete sinceramente jugar no se acoge a Griezmann a Diego Costa si es que pudiera hay debate Botín hay debates que no hay debate todos los la memoria exiliados cómo alguien puede discutir el derecho derecho que se ha ganado el bar la lona como con

Voz 1576 33:56 secuencia

Voz 0985 33:58 utiliza el verbo someter pero como no les gusta eh pues de ganar de dejar en la cuneta al Atlético a este derecho ha ganado Barcelona nadie lo puede discutir Manolete siente

Voz 15 34:07 pero a mí me gustaría a la misma hora Aravaca Pollo sea igual cuanto Sultan por una cosa así

Voz 0985 34:18 juego están pasando los minutos in en no hemos tocado tema de la caja

Voz 0699 34:22 el tema de la Caja de hacer caja con el Madrid dices

Voz 15 34:25 a eso me refiero pocas palabras porque uno chiste

Voz 1372 34:29 puro chiste porque que el mal se gracias a a Zidane ya una oficina del Bernabéu

Voz 1576 34:34 no pero ya está quieto perfecto

Voz 1372 34:37 Metola seguir está consiguen hacía a Zidane ya la cotización en el mercado de fichajes los nombres del Madrid caigan en picado ya da Paul Weitz posa a lo mejor van a tener que pagar del Madrid el billete para el equipo que el Loyola

Voz 1576 34:53 no pero más la gente se ha quedado un poco con la con la palabra Caja pero yo creo que lo importante de lo que dijo en rueda prensa ayer Zidane varias cosas de las que ocurrieron allí en el Real Madrid es precisamente eso que está

Voz 19 35:05 estas semanas que la gente piensa

Voz 1576 35:07 que no que no valen de nada si valen para que empiece ya la hoja de ruta de Zidane Zidane sabe que por mucho que ponga a jugadores hay algunos con los que no cuenta con ellos y con los que va a intentar hacer negocio tienes tu hoja de ruta de fichajes que quiere para la próxima temporada tanto yo no estaba críticas podría explicar dónde están pero todo lo que se dice se tiene que criticar yo no lo critico yo te dio positivo yo creo que sí yo creo que lo dejé determina Antonio minuto lo que sí críticos una cosa es que con la convocatoria de ayer para jugar un lunes en Butarque que no jugó al dos mil catorce Si se ha puesto de manifiesto que Mariano al que no había visto Zidane Novo tiene que hacer casting porque no cuenta con él no le va a darnos

Voz 15 35:48 lo que no había visto Zidane pero esto lo dices tú

Voz 1576 35:51 no lo hacen al oponerse a estos sin jugar

Voz 15 35:53 Brahim uno pero que lo digas cosas que no se pueda meter vida déjame de Alemania no lo conoce perfectamente porque María destinan a una dijo

Voz 1576 36:05 dijo que iban a jugar todos iba oportunidades comentó a este nuevas oportunidades Brahim que utilizó para la coartada de esa el tercer portero pues ya como uno bajó al tercer portero Brahimi siquiera va a Leganés

Voz 0239 36:16 la verdad es que Zidane necesita coartada parecerá algo Sacyr tú crees que Zidane lo Delta una algo parado no empezarán a sacar el equipo que es algo Zidane Zidane primero no necesita coartada para hacer nada porque ahora mismo es el amo y señor del Real Madrid

Voz 15 36:32 no no de no querer bueno admite

Voz 0239 36:38 te Zidane evidentemente Manolete Zidane querría fichará en papel no se puede cuando digo eso te entiendo tan inteligente como para comprender que ahora mismo Zidane en la parcela deportiva no necesita coartada para hacer nada porque tiene las manos libres juegos otra cosa

Voz 1372 36:54 soy Mabel hay alguien que autor que mandan y que es vital

Voz 0239 36:57 ya como por encima del Cholo está Gil Marín está Enrique Cerezo bueno no sólo Gil Marín porque no un muy claro

Voz 0985 37:03 molestias de Courtois sin que qué pasa ronda

Voz 0239 37:06 el uno tres cinco yo lo soy médico Antonio yo no soy médico el programa desde el principio dice Javier nazca nos áspero te vas hasta tres molestias de Courtois mira te voy a decir una cosa yo justo el programa desde el principio no tú has tenido la oportunidad a un compañero sí

Voz 0985 37:22 como ayer no estabas no me dejas

Voz 0239 37:25 si hubiera estado en el sanedrín como estuvimos de vacaciones bastante da bastante Depor directo la formula ahora pero no te molestes pero pero mira que prime punto número de yo no soy me digo punto número uno yo no soy médico punto número dos tengo la sensación sólo las sensaciones de que si el Real Madrid estuviera vivo en la Liga en la Copa de Europa Courtois no tendría molestias pero como es mi sensación no la puedo contrastar con información pero ya que me lo pregunta si para yo

Voz 15 37:50 sabes tú para que me pero tú tú me pregunta si yo

Voz 0239 37:52 te contesto en mi sensación y ahora viene la información que ha dado Javier Herráez al principio del programa o al principio de la desconexión local del programa en la que ha dicho en la que ha dicho

Voz 1372 38:02 no sólo no tiene nada que tiene muy poquita cosa

Voz 0985 38:04 la irritación

Voz 0239 38:06 que tiene muy poquita cosa a partir de ahí repito a partir de ahí no sé que os molesta de que Zidane deje fuera de la convocatoria Brahim de que deje fuera de la convocatoria Mariano de que Zidane diga en rueda de prensa

Voz 1576 38:18 es evidente que hay que hacer caja para fichar pero porque creo que hemos podido porque tienes que utilizarlo desde un tema espero porque todo tienes que utilizar de betún frentismo de una textos están al mismo Onofre consiste en sentar de enfrentar dos posturas en un enfrentamiento no hay cada vez cada vez cata dice algo que te puede molestar a ti personalmente lo que nunca molesta que piense una crítica yo lo que pienso que Zidane independientemente de estos partidos

Voz 0239 38:44 a final de temporada puede tener alguna mínima duda en algún futbolista no creo que sea el caso de Brahim alguien año

Voz 1576 38:51 mira te vas fuera D'Antoni lleva un montón de años lleva un montón de años en este negocio y un montón de autora del Real Madrid pero y si te parece normal anormalidad aquí a que aquel el portero que sea firmado teóricamente el mejor del Mundial que ha sido elegido que era que era el portero que era el portero del Real Madrid con una molestia leve inmundo Gautier de varias semanas fuera de combate es que le dais normalidad y ahí tienes

Voz 0985 39:17 no lo digo cada día aquí en el Madrid se asume con la máxima normalidad estará quince puntos

Voz 0239 39:23 mira que a mí me encantaría romper la antena una pregunta antes de que sus Jordi yo no soy tan atrevido como tú a mí me encantaría romper la antena diciendo Courtois está borrando me encantaría pero es que no lo puedo hacer

Voz 15 39:35 tú dirás porque porque no tengo la información sobre la información pero pero

Voz 1576 39:39 es decir que que que que que te suena raro no lo lo que está pasando y ya lo he dicho pero pero que ya lo he dicho

Voz 0239 39:44 he dicho no se espera Talavera está la niña llorando no mira pues te lo voy a repetir te he dicho que tengo la sensación de que si el Real Madrid estuviera vivo en Champions Liga Courtois no estaría lesionado te parece poco es que ya lo estoy diciendo eso de avión y tengo la certeza la hacer esta de que a Zidane seguramente les guste mucho más Keylor que Courtois pero hay decisiones que no sólo van en me gusta me gusta al menos porque la próxima temporada ahí en la portería hay un follón que veremos a ver yo creo que es de lo poco que Zidane todavía no tiene

Voz 15 40:17 todo claro qué va a pasar la próxima temporada porque hay un contrato

Voz 1372 40:20 de ahí que que la auténtica maravilla del mundo

Voz 15 40:24 yo no voy a ir ídolo la vida de doce minutos tres partido Manolete tocarla va a calar Fernández de espera que yo

Voz 0239 40:32 pero mira yo sí que se ha golpeado al que tú Álvaro al que llama se llama Álvaro Benito decir que Brain era una apuesta de riesgo que él haría porque le ha visto en todas las categorías inferiores de la selección española salía el chaval yo no puedo decir que no o que sí porque no lo he visto lo que tengo que Brain el año que va del Madrid como escuchando ayer a Zidane tengo claro que Marcos menos que el año que viene en Madrid

Voz 0699 40:54 a ver Iggy qué hacemos yo Pacojó te pido

Voz 1576 40:57 cuando puedo veinte segundos venga pues vamos a David no piensa

Voz 0699 40:59 cada uno y tira tira los míos quince tengo ganas

Voz 0985 41:02 has de ver a Zidane liderando la reconstrucción

Voz 0239 41:07 el Real Madrid le claro está viendo perdona

Voz 0985 41:10 le vimos gestionando el Plantío con el que se encontró será capaz de liderar la gestión de la reconstrucción con altas y bajas Ajax

Voz 15 41:18 hola que bueno no va a tener cincuenta y cinco jugadores

Voz 1576 41:21 pues nada simplemente recordarle a Manolete soy no habla Antoine Griezmann que se ha convertido en el quinto máximo artillero de la historia del Atlético de Madrid el mejor artillero los últimos cuarenta años cuando han pasado delanteros como Falcao Courier dentro de votos como todos como todos estos equipos uno ha dicho entre tu nombre no ha terminado la Liga no termina la Liga no ha no ha terminado la Ali

Voz 15 41:46 ya lo hacía veintitrés kilos y por lo tanto

Voz 1576 41:51 tanto ahí extraiga del PSOE local igual hay que sacar pecho

Voz 15 41:53 hecho Calderón Calin de Turín en el Camp Nou

Voz 1372 41:58 si me quitan todo él vivía vale

Voz 15 42:01 Atlético Diego Costa

Voz 1372 42:03 yo podría decir algo a los aficionados del Atlético de jefes significativo

Voz 0239 42:10 no no si ya te lo dice Talavera que te ha dicho

Voz 1372 42:13 eh es que termine que que eso quede del documental de Piqué

Voz 1576 42:17 qué tiene que decir pero que lo tiene que decir nada

Voz 15 42:19 pero hoy no hay ni una sola posibilidad

Voz 1576 42:22 que salva equipo dinámico

Voz 1372 42:23 con no juegues porque yo que puede hablar bien las veces que por ejemplo Luis Suárez ha llamado a Cinema X

Voz 1576 42:32 que ya me lo que quiera a salido tiene ganas hay un intentando

Voz 0699 42:35 yo estoy llamando a Einstein a ver si me estira el tiempo pero no va a ser así que

Voz 0016 42:39 que casi esto lo lo debatimos la semana que viene feliz Semana Santa a los que las tengan valen

Voz 15 42:45 sí un abrazo todos sí claro que tiene alusión

Voz 0016 42:51 hola te venga un abrazo un abrazo a todos lados

