El Palacio de Aranjuez

Voz 1 00:00 cuántas historias caben en una ciudad como Madrid seguramente tantas cuantas puedan en aquí

Voz 2 00:32 una hay XXXVIII minutos continuamos en Hoy por Hoy Madrid como hacemos los lunes buenos gusta buscar historias y para eso siempre contamos con la ayuda con el apoyo con nuestro guía que nuestro compañero de SER Historia Nacho Ares hola Nacho qué tal cómo estás

Voz 0772 00:49 qué tal Elena hola saludamos no debe

Voz 2 00:52 pues no te veo en toda mi lado eh

Voz 0772 00:54 pues no ha pasado a ver dónde fíjate que el otro día lo comentamos no queda el programa parece que te evito ya no yo a mi tierra a León donde me encuentro ahora mismo que los compañeros aquí de Radio León flipa van cuando me estaban viendo detrás del cristal suena la sintonía yo me pongo de pie y me me llevó la mano al pecho que la gente se cree que es de broma que no que es de verdad ya que tengo un montón de testigos que Diego pláticas

Voz 2 01:16 oye que y eso los testigos aquí compañeros de Radio León les damos las gracias por esta conexión a la distancia

Voz 0772 01:21 mi tocayo Nacho que además de tocayo es vecino mío en la casa de mis padres así

Voz 2 01:26 queda todo cómo vive en la casa de tus padres no Carlos bosques que maquinas hermano secreto bueno me parecería genial oye que el vecino seis dale en vuestra casa bueno que yo me alegro de por tu familia que vayas a verles pero bueno que vamos que te la tengo guardada abajo siempre te vale pero bueno pero es que está muy bien embrión imagino no buen tiempo y esas cosas

Voz 0772 01:50 pues mira cuando llegado ha caído una tormenta bastante

Voz 2 01:52 eso es buen tiempo entonces porque como estaba previsto

Voz 0772 01:55 ha llovido mando ahora también pero vamos no conoce temperatura Guaita no se vaya a temperaturas y que toda la gente

Voz 2 02:02 bueno vamos a ver dónde nos va a llevar hoy porque como dice la careta Nos llevas a las historias de nuestra ciudad de Madrid pero claro hoy esta semana estamos hablándole a toda la Comunidad de Madrid con lo cual ensancharlos un poco nuestras fronteras y donde nos vas a llevar

Voz 0772 02:15 pues mira como anunciabas antes de de la publicidad vamos a visitar el Palacio de Aranjuez uno de los lugares es quizás más emblemáticos de de la comunidad porque siempre pensamos en El Escorial el Palacio Real en en Madrid pero también la Comunidad de Madrid tiene lugares tan tan maravillosos como este Palacio de Aranjuez cuya historia quizás nosotros la vinculamos más con los Borbones con el siglo XVIII con la figura de Carlos III pero sus orígenes se inician cuando Carlos primero y luego su hijo Felipe II pues toman interés por este sitio sobre todo Felipe II porque se cura en los parajes que hay había los aires que él que el intentaba se intentaba beneficiar de ellos como una especie de de Medicina pues Secure de una serie de enfermedades no y esto es lo que hace que eligiera este este lugar también muy famoso por la cacería por la naturaleza como una de las sedes de la de la Corona si te parece hemos preguntado un poco por los orígenes de esta historia a Nico Ferrando que es el coautor de un libro estupendo que se llama Aranjuez Patrimonio de la Humanidad que no lo olvidemos jueces Ciudad Patrimonio de la Humanidad vamos a escuchar venga

Voz 3 03:24 bueno básicamente las crónicas hablan de un sitio con con grandes dotes naturales los vez de todos los rehenes tenían como afición la casa y al juez en este sentido es un sitio donde veíamos la Casa Amador se podía coger muy fácilmente las crónicas hablan de aquí los animales salvajes que estaban se paseaban como animales domésticos hay clónicas de los tras Tamara Gross quién quién se asienta estarlo el emperador Carlos Pinto Carlos I de España allí quién decide ir permanentemente se ha hacer una construcción permanentes Felipe II

Voz 0772 04:02 fíjate Elena Felipe II es el que pone los pilares de este maravilloso monumento en la Comunidad de Madrid pero luego son otros marcas de la dinastía siguiente no son los Austrias sino que son los Borbones cuando llegan a comienzos del siglo XVIII quiénes empiezan a hacer esas remodelaciones esas ampliaciones porque Felipe II realmente inició los trabajos de la mano de de uno de sus arquitectos más encomiables que era Juan de Herrera el mismo que estuvo trabajando en el en el Escorial pero Se abandonaron se dejaron ya está nosotros sobretodo ha llegado gran parte de esas salas eso es edificios levantados en época de de Carlos III sobre todo

Voz 2 04:41 te voy a pedir Nacho que antes de que continúe sus llevándonos por por Aranjuez y por todas esas joyas arquitectónicas que tiene hitos esos jardines y vamos a pedirles a los oyentes también que nos hablen de Suu Aranjuez venga perfecto y no sé si tienes planteada alguna pregunta para que nos llamen no acierten a unos o qué hacemos a ver cuéntame qué podemos hacer que nos hablen de Aranjuez que claro

Voz 0772 05:05 es precisamente lo que dices no porque es un es un lugar casi en el que se pueden tener experiencias propias no en el sentido de que es un paisaje maravilloso son unos jardines estupenda quisimos que no solamente la la belleza del de la arquitectura sino la belleza propia de esos jardines que ahora comentaremos un poco en en detalle seguro que les han hecho protagonizar paseos maravillosos que nos llamen y que nos cuenten qué es lo que han vivido visitando Aranjuez paseando por los jardines en donde antaño paseaba en los grandes monarcas de la de la monarquía española y ahora pues está abierto al al público y se puede disfrutar de ello

Voz 2 05:38 bueno pues el nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta es el teléfono del programa para que nos llamen y nos cuenten bueno pues esa experiencia que hayan tenido en Aranjuez y a la primera persona que nos llame tenemos un libro para

Voz 0772 05:53 la persona declaró uno de mis novelas está ambientada en el antiguo Egipto no tiene nada que ver con el parecer Aranjuez pero es una dura muy entretenida precisamente para realizar cuando estas paseando o en algunos de los bancos que hay en los jardines del Palacio de Aranjuez fíjate

Voz 2 06:08 en el libro en la tumba perdida tú me pérdida efectiva

Voz 0772 06:11 te al primero que nos llame Le mandaremos un libro firmado de la tumba perdida muy bien me parece estupenda la pena es que no pueda ello pero bueno ya te puedo regalada otro buena

Voz 2 06:23 venga pues seguimos metiéndonos un poco en Aranjuez por donde los llevas ahora

Voz 0772 06:26 entonces pues mira el dejaba comentando que quizá el lo que nosotros podemos ver ahora in situ lo que los entra más por los ojos se claro es la parte de los Borbones sobre todo la figura de Fernando VI y sobre todo sobre todo Carlos III que fue quién bueno pues construyó mandó construir algunos de esos salones siguiendo la inspiración italiana y francesa que tan en boga estaba en en aquella época no hay algunos salones espectaculares y que chocan mucho con con la con lo que se puede esperar de un palacio real de de a los que estamos acostumbrados no con ese esos salones donde vamos a encontrar pues elementos de las culturas más distantes de de nuestro reino como como China no había un gabinete de porcelanas había también otro gabinete árabe con muchos elementos de la de la cultura musulmana vemos cómo todo ello se implica en un arquitectura en ocasiones pomposa pero muy delicada muy elegante en definitiva para para generar pues ese tipo de de de contrastes que que llama tanto la atención a los a los visitantes porque no hay que olvidar que Carlos III utilizó este palacio prácticamente como si fuera Suu sumó su oficina diaria no de de de trabajo y eso es como una de las características que ha quedado hasta nosotros Felipe II utilizaba más El Escorial Carlos III utilizaba el Palacio de Aranjuez también porque era un gran aficionado a la a la cacería la naturaleza en muchos de los Borbones y caracterizado también por por esa nostalgia esas podríamos definirlo hoy en términos médicos como depresiones no es el que les daban a muchos de ellos le tendían a a recluirse en espacios como La Granja de San Ildefonso en Segovia o más cerca de nosotros en Madrid en el Palacio de Aranjuez

Voz 2 08:11 buenos sitios desde luego bueno de los jardines que podemos decir a ver

Voz 0772 08:16 me los jardines quizá es lo lo para mí lo más espectacular de todo porque vale contamos en nuestra arquitectura nuestro patrimonio nacional hay infinidad de edificios que podríamos decir que son muy parecidos no son muy distintos pero la gente los ve como como muy parecido sin embargo los jardines son extraordinarios los jardines son bueno pues quizá una de las fuentes naturales más destacadas de de de esta época y sobre todo gracias como decía antes a ese legado de de los primeros Borbones que llegaron a a España e intentaron emular a algunos de los Aspe actos de diseños de estilos que se hacían tanto en Italia como en Francia no que es lo que ha hecho que pues podamos encontrar plazas lo hemos comentado en otras ocasiones cuando hablábamos de la figura de Carlos III en relación a ese mejor alcalde de Madrid la reestructuración que hizo de de la de la ciudad colocando en muchas de de esos cruces de plazuela plazas esculturas con elementos mito lógicos pues ahí vamos a encontrar muchos de ellos no no olvidemos que Isabel de Farnesio la madre de de Carlos III era una apasionada de la literatura del del mundo clásico muchas de esas o esculturas pues como lo el jardín de Ceres Nola la fuente de la boticario aquí hay que decir que muchas de las plantas de estos jardines serán utilizados como como medicinas la famosa China unía la Nereida la plaza en la que podemos encontrar las figuras de Hércules y Antena son elementos que se dice bueno ese distancian mucho de esa como decía Felipe II dos su católica irreal Majestad en España la Inquisición perseguía todo aquello que transgredir aunque se saliera de la religión católica y sin embargo los reyes los monarcas hacían estos jardines con elementos paganos no que que no sorprendían a nadie es bastante es bastante llamativo

Voz 2 10:06 Ignacio tenemos por aquí otro otro audio otro corte como les hablemos de Nico Ferrando yo creo que precisamente hablando de los jardines no

Voz 0772 10:14 vamos a escucharle

Voz 3 10:16 el papel de los jardines pues más o menos hacerlo más bonito para llevar a los reyes imagínate tú quieres un sitio de grandes características naturales había muchísimos frutales muchísimas plantas Medicine que en ese tipo se utilizaban para la medicina hice de editan a figuras mitológicas a tiros metodológicas para realzar valores como la espiritualidad la libertad el esplendor la de esas hizo convive perfectamente con los férreos principios de que estaba muy instaurados en este tiempo no le incoó muy curioso

Voz 0772 10:49 fíjate Elena que encuentran concomitancia se encuentran elementos paralelos en las cosas más rocambolesca porque realmente nada tiene que ver pero bueno como lo dice la monarquía lo dice al Rey vamos a meterlo con calzador y así nos quedamos todos y todos contentos no pero los jardines realmente es uno de los esos lugares maravillosos que podemos visitar en en en el Palacio de Aranjuez esa es

Voz 2 11:13 vamos a preguntarle al primer oyente que ha llamado así que va a ser el que se va a llevar

Voz 0772 11:18 el el libro La tumba perdida sobre

Voz 2 11:20 en Egipto firmado por Nacho Ares vamos a preguntarle a ver qué nos propone de Aranjuez a ver qué experiencias tiene con Aranjuez Jose Juan hola cómo estás hola buenos días hola muy buenos días bienvenido a Hoy por Hoy Madrid gran dónde andas José Juan donde te Don desde dónde nos llamas

Voz 4 11:38 pues sí ahora mismo estoy dicen por la zona de licitar al fuego la estoy trabajando

Voz 2 11:42 qué trabajas

Voz 4 11:44 pues trabaja vuelve el taxi muy bien

Voz 2 11:47 aquí cuéntanos no sé si has estado en Aranjuez eres cuéntanos a ver qué relación tiene

Voz 0184 11:53 un Estado ya lo había visitado de vez en cuando unos tres años decidí ponerme a estudiar

Voz 2 11:59 sí estudiar muy bien

Voz 0184 12:02 el arte que me fui a estudiar la Rey Juan Carlos que tenía Bellas Artes son el campus de Gara pues ya los dos autores meses de estar yendo allí a diario pues toma la decisión

Voz 5 12:13 de irme añadiendo que

Voz 0184 12:17 porque era el mejor sitio que puedo que había visto utilizar para para poder vivir y para poder desarrollar esta esta nueva vida que que quería tener un sitio que es una fuente de inspiración brutal

Voz 2 12:30 que saque que estás viviendo allí en Aranjuez

Voz 0184 12:33 llevo tres años viviendo allí y estoy encantada

Voz 4 12:36 antes donde vivía aquí en Madrid ciudad donde vivía la

Voz 2 12:42 en el mal sitio tampoco pero imagino que ha donado en calidad de vida o qué

Voz 0184 12:47 pues efectivamente y lo hará mal si Dios lo estaba viviendo pero es que donde estoy viviendo ahora no tiene comparación no tiene comparación esto y vengo a trabajar todos los días y irá a la hora de estar aquí ya estoy deseando volver

Voz 5 13:01 es que salir del paraíso prácticamente no ya no totalmente Jo

Voz 2 13:07 José Juan Ike pasó con con los estudios de Bellas Artes

Voz 4 13:11 qué me dices que estás estamos a vale pero estoy en tercero Málaga un añito más que te vamos a jugar un poquito más bueno porque no era lo estamos fácil compatibilizar trabajo y estudios lógicamente

Voz 0184 13:24 estudios sobre todo para una persona ya adulta las facilidades que quedan con bastante pocas pero bueno es lo que yo no yo no pido nada de compensan el esfuerzo

Voz 2 13:34 qué bien pues oye José jugando primero muchas gracias por llamarnos lo segundo enhorabuena por poder disfrutar de vivir en Aranjuez y por el cambio de de vida Ia por los estudios de Bellas Artes eh

Voz 0184 13:48 muchas gracias caballo un saludo para difundir a Nacho que soy adicto a SER historia

Voz 2 13:55 muchas gracias José pues muchísimas gracias pues nada te llegas a poner en el libro Nacho de firma a José Juan ya lo que es algo muy especial

Voz 4 14:06 sí que te podrían Nair cantaba recibirlo que muchísimas gracias a vosotros un abrazo gracias Jose Juan igualmente pues Nacho Company

Voz 2 14:15 pero oye que ya te dejo ahí que vaya pensando te la dedicatoria que le hace está a José Juan nuestro compañero del taxi que se ha ido a vivir a Aranjuez a ganar en calidad de vida y oye que tú disfrutes mucho de León un beso también a nuestro técnico Nacho que que está allí en en nuestra radio allí en leones nuestra emisora en León y que nos está ayudando a esta conversación así que nada a disfrutar de la Semana vale

Voz 0772 14:41 muchísimas gracias un beso muy fuerte Nos vemos en unos poquitos días