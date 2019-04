Voz 4

00:08

Nueva York lo que más recuerdo de salud naranja de la madrugada por casualidad a veces por inquietud o por incomodidad saltaba de la cama antes de lo previsto y así las sorprendía con ese naranja antes de virar al amarillo la luz naranja superpuesta mezclada con todos los demás colores el grifo algún clavel esporádico la cafetera todo todo todo revestían naranja matutino con una gala Nuria feliz congestión entonces se disipa un poco debido sin lugar a dudas a la sorpresa ante tanta belleza y eso es lo que más recuerdo de mi apartamento en Nueva York olía siempre a comida o a sueño de la calle entraban hollín y ruido pero aquella luz naranja esa era única alguna vez puede que me atreva a fundir me con ella daré un paso me sentaría en algún rinconcito de su recuadro mientras tanto algunas veces recuerdo mi apartamento en Nueva York aquella luz naranja disponibles sólo siempre por casualidad