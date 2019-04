Flash deportes de las 14:30 (15/04/2019)

Voz 0419

00:00

hoy en día de derbi madrileño en Butarque los pepino reciben al Real Madrid a las nueve de la noche en el partido que cierra la jornada XXXII de la Liga el Madrid llega a Leganés Tim Cross Sergio Ramos también cinco Courtois pero con Carvajal que vuelve después de su les los blancos llegan con el objetivo claro de pelear por la segunda posición porque de momento los de Zidane son terceros a cinco puntos del Atlético de Madrid por su parte Pellegrino cuenta también con ausencias son baja hosca en Unnim por contrato ya que son jugadores cedidos por el Real Madrid a las que se suman a Arnáiz por gripe y manos que por lesión la buena noticia para los locales es que vuelve a la convocatoria en Siri Homero además recordar que si los pepineros ganan esta noche el equipo devolverá el dinero de todas las camisetas compradas a lo largo de esta semana hay al margen de esto hay ultima hora en Getafe malas noticias para los azulones porque Antunes sufre una gran lesión rotura del ligamento cruzado anterior y esguince lateral interno en su rodilla derecha esto hace que el jugador vaya estar alejado de los terrenos de juego durante seis meses y fuera del fútbol en motor vivimos ayer el Gran Premio de las Américas en Moto GP cuando hubo sorpresa Mar Márquez era el gran favorito y ayer cayó en Austin la carrera se la llevó un gran Riesch que completó podio con Rossi Kim Il en Fórmula Uno Hamilton se llevó el Gran Premio de China seguido de botas Vettel y cerramos con Tiger Woods que once años después el norteamericano lo volvió a hacer conquistando Augusta Victoria que se convierte en la quinta que consigue en este máster it decimoquinta vez que Tiger Woods conquista un grande a sus cuarenta y tres años sigue haciendo historia sin duda uno de los mejores deportistas qué has sabido además sobreponerse a sus reiteradas y graves lesiones y seguir sumando títulos en su gran palmarés de momento esto es todo más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER Carrusel deportivo en todas las emisoras de la Cadena SER