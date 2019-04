"El 1-O fue peor que el 23-F"

Voz 1

00:00

en uno de octubre esas otras mensaje importa sean las cloacas del Estado no no no no empobrecen brotes en una democracia y si hay cloacas del Estado de demuestran se tapan se digamos se limpian y se depuren responsabilidades y eso estoy convencida de que se hará si la sentencia es la que tiene que hacer en cuanto a un golpe intentar liquidar un Estado constitucional por las bravas en fin convengamos que que eso eso es un ataque directo y yo he dicho lo que comparado con el 23F me apareció impresor peor que el 23F