"Una de las cosas que más azúcar tiene es el sushi"

Voz 1826 00:00 estamos en esta semana de la torrija Santa Semana Santa y ese es el luce desde luego por cierto el otro día por la redacción una de nuestras compañeras Aróstegui fue haciendo una encuesta no es el CIS pero fue una encuesta ha sido alcance entre los compañeros sobre si preferimos el chiís Kick el Brown ni o la torrija higa no ampliamente la la torrija imaginemos por la cercanía tú con qué te quedarías Sanchis que hoy con el chico Mustang que tiene que ahí está por debajo le eh pero vamos que tú no le hace ascos a al azúcar

Voz 1546 00:29 vaya pues no soy muy eh no te gusta mucho once no no no no me atrae mucho es cierto que el Xisco es una excepción según el restaurante según la receta también estoy muy dado a algún helado pero normalmente eh

Voz 1826 00:46 no tuvo tanto azúcar tú sabes tú tienes alguna idea de cuánta azúcar puede tener una torrija término medio que te me atrevería a esa es decir no se eh no Juan cuantos Terrón es ya azúcar podría tener una una torrija

Voz 1 00:59 no son pocos eh y yo creo que

Voz 1826 01:03 seis son quince quince terrenos de de azúcar una torrija hay que hacer mucha bicicleta eh para quemar la torrija bueno esto lo sabemos gracias a sin azúcar punto o RG este es un proyecto que pretende mostrar mediante la fotografía porque es un proyecto que apela a una cuestión de salud pero lo hace a través de una forma artística eh pretende mostrar la cantidad azúcar libre que tienen en su composición muchos de los alimentos que tomamos cada día no lo que es evidente como una torrija sino otros muchos donde los podríamos llevar donde Nos llevamos de hecho mucha sorpresa cuánto azúcar debemos comer cada día una barrita energética tiene azúcar hay alimentos salados con azúcar por ejemplo el jamón york

Voz 1546 01:44 jamón bueno sólo por qué me preguntaron supongo que los después que si estuviera pensamos que no sospechamos que no pero es bueno

Voz 1826 01:53 Antonio Rodríguez Estrada es creador Design azúcar punto o RG que además acaba de publicar un libro donde recoge fotografías que ilustran muy bien todo esto de lo que estamos hablando Antonio qué tal buenas tardes por empezar con esto último así que bueno el jamón dulce

Voz 2 02:10 York es dulce porque tiene azúcar

Voz 3 02:14 bueno lo crean utiliza los fabricantes para que se conserve un poquito mejor dar el sabor dulce permite que sea un conservante y de tal forma que muchos productos que no son muy Wilfred al paladar sí que llevan a tu entrar a forma cuando leemos los ingredientes encontramos a la azucares Ximo a productos más de los que piensa

Voz 1826 02:35 claro oye en esto de los azúcares hay hay muchos tipos no hay muchas familias no imagino que no todos son malos y después cuando me hables de de la maldad la perversión del azúcar me gustaría que me dijera por qué ahora de repente nos hemos dado cuenta de que esta mala el azúcar

Voz 3 02:50 mira no no tenemos que pensar como el azúcar es malo no lo que hay que pensar que el problema del azúcar su abuso no de tal forma que se nosotros tomamos algo con con con azúcar por ejemplo la torpeza que hablábamos ahora pues si si lo tomamos de forma excepcional y gastamos una pues no pasa nada el problema está en el consumo diario de azúcar productos que quieren nosotros conservamos otros empezábamos al día por ejemplo con con un café con con azúcar bueno puede parecer poco pese la acompañaba o con galletas zumo de naranja un yogur pues a lo mejor son pasado no el medio mundo de Salud establece el límite de seis tres rondas diarias que como has venido

Voz 1826 03:28 quiero quedar los que imaginaba Michael que tenía una torrija merecía una pregunta

Voz 1546 03:34 como digo como he dicho antes que no suele tomar algo de azúcar por ejemplo cuando tome mimbre fresco tomar a cero o lo que se diga pero mi mujer me dice bueno esto de la sacarina esto lo quise ponen ahí es casi peor que el azúcar de los no

Voz 3 03:56 las principales son seguros en el sentido que que no por tomarlo no no vamos a enfermar lo que sí que es verdad que hace que el el dulce sea altera de tal forma que si nosotros estamos acostumbrados a tomar refrescos sino sólo refrescos sino el la cantidad de es que hay muchos productos al final cambiamos nuestra percepción de los sabores dulces no nos puede apetecer sabores dulces a diario no hay gente quince tengo mono de azúcar no hay modo de tomar algún esas son a veces está acosado por por el consumo de antes y de forma constante

Voz 1546 04:29 ya has de poner un impuesto como ha hecho en el Reino Unido han puesto un impuesto sobre el azúcar como las bebidas frescos y tal y las cosas que tiene azúcar tiene que pagarlo impuesto

Voz 3 04:44 sí en algunos países y está poniendo en Méjico por ejemplo o cómo se estaban y no en otros países como en el Reino Unido y parece como resultado la gente cuando le toca ser felices Trust que esto es un poquito más caro voy ahí producto con menos a tocar no y tal forma que abrir los ojos y darte cuenta que que llevan el impuesto productos menos saludables y de esta forma la gente reducen su consumo

Voz 1826 05:14 oye en el etiquetado está claro que nos tendrían que advertir de que eso lleva azúcar hay alguna forma de hecho se enmascara de alguna manera

Voz 3 05:23 pues mira nosotros cuando hablemos siempre dientes muchas veces hay consumidor es se encuentra perdido no porque a veces el azúcar no viene tan clarito como azúcar entre otros ingredientes

Voz 1826 05:32 así como bien ha disfrazado entonces

Voz 3 05:34 claro por ejemplo utilizan nombres alternativos como destrozan o utilizan nombres como con con mucho más glamour no como Pamela o utilizan como si Lope de haga ve que son

Voz 1826 05:47 centrados

Voz 3 05:48 claro son que que a veces el consumidor puede P pensar que son mucho más favorables no hay no pues porque al final son azúcares que tienen los mismos problemas que el azúcar blanco refinado no porque el problema no es que sea refinado no el problema está en que son azúcares que él como el el cuando los consumo se comporta de forma igual idéntica al al azúcar original no entonces a veces son consideraron sabe ahí está el problema que muchas veces en el etiquetado no es lo suficientemente claro

Voz 1546 06:16 no es que has de tener estudios no porque lo coge su mujer me me me dijo que me quería aquí no tienes tanto de estudios Si pone una

Voz 2 06:25 quiere decir que eso es malo

Voz 1546 06:27 los es hay que evita los cuales son los que son según la según la mujer de

Voz 1826 06:34 Michael la es de Evita lo sabes

Voz 3 06:39 es la abreviatura de Europa no son son aquellos añadidos que que sean añadido de los productos para conseguir que a veces sean conservantes otras veces para parar antes hizo lo que hay que decir que son seguros no hay en el problema no es que lleve ellos o deje llevar no el problema muchas veces en que son producto Sulca procesado no debemos pensar que que hace tiempo los el alma ideas con que comíamos serán pues hechas con con ingredientes caseros naturales que no ven hoy en día te tomas productos que siempre de dices tiene veinticinco estaba Rita eres muy bueno tiene que ser no no sino que es la que tiene que ser una varita que que que nos ayuda eso a a a cortar la no pues el sitio de tómate una pera no que tenemos una barrita energética media mañana

Voz 1826 07:32 oye tú Antonio antes de saber tanto sobre sobre el azúcar antes de medirlo todo entre erróneas como veo que lo haces qué es lo que más te sorprendió cuando empezaste a meterte en el análisis en el estudio de todo esto qué es lo que más te sorprendió que llevaba azúcar no te lo podía saber ni imaginado

Voz 3 07:49 pues mira sorprende mucho los los sabores salados no porque claro tú pues bollo pues una Macarena galleta pues hasta ahí todo bien no pero igual no bueno envuelto en sabores salado no por ejemplo el sushi cuánto azúcar crees que puede tener sus

Voz 2 08:04 ya lo veíamos como siempre es bueno es que se que me va a fastidiar venga cuánto cuánto tendría

Voz 3 08:13 pues mira medio Terrón por pieza parece que no es mucho pero sí

Voz 1826 08:17 donde a juzgar por piezas

Voz 3 08:19 aquí en una fina te puedes tomar al mejor ocho diez piezas que comandó a lo mejor cinco Terras de azúcar en en una cena a base de sus

Voz 1826 08:26 sí porque verlo

Voz 3 08:28 claro porque dice no hay trampa ni cartón yo estoy yo estoy viendo el arroz pescado donde está el azúcar

Voz 1826 08:33 Duran claro se añade

Voz 3 08:35 al al arroz señora de vinagre de arroz azúcar en en un aliño que hace que sea un poquito más meloso y que se peguen logradas de sí en sí para para formar la la el arroz que que que luego se combina con con el descaro no entonces ahí está en en sabores salados no que no te lo esperas o en productos ultra procesados o por ejemplo el tomate frito el hacemos en casa pues te echan poquito azúcar no me industrial no lo echa un poquito echa muchas no por ejemplo hay ahí recetas que es receta de la abuela que como tal bien poner Z casera de la abuela del mejor un botecito en hasta ocho torneos azúcar pero hombre es mi abuela está tanto azúcar al tomate

Voz 1546 09:18 es que vi un documental de un australiano que quiso como seis meses sin tomar nada de azúcar que era muy difícil como repleto estado comentando que no sabemos dónde se halla la azúcar y tal pero él sí

Voz 1826 09:36 nosotros iba a Antonio eh estaba bueno

Voz 1546 09:38 lo hizo después de un buen tiempo calculan como dos meses él entró por una fase de cómo la gente que está intentando salir de una droga entró una especie de de sudor frío que empiezo pasarlo muy muy mal han por esa ausencia de azúcar y luego se mejoró es dice que era como algo pasó el mono mono ir empezaba ya pues un poco mejor su espectro cambio pero tuvo que pasar ese ese proceso de mono a eso sí entiende no

Voz 3 10:14 claro a veces cuando estamos tan acostumbrados y desde pequeñitos hasta más azúcar cuando alrededor retiran pues sentimos el deseo muy fuerte de tomar no sólo a tu cálcico los los productos quieren la azúcar no porque estábamos acostumbrados a a comer ultra procesados no oí de nuevo a media tarde lo que te apetece no es a lo mejor fruta no hay gente que prefiere Picard unas de chocolate pero pero o simplemente tienes el hábito no te una vez que lo retira si es capaz de superar esa fase inicial de cuentas mejor ves que se te reduce las ganas de explicar notas que te encuentras menos cansado no porque un estudio ha demostrado que consumir azúcar hace que te sientas más cansado con peor estado de ánimo no entonces

Voz 1826 10:57 es que es que hasta hace nada hasta hace nada Antonino es que estamos en las antípodas de todo eso que no estás contando quiero decir en cuanto a creencia popular claro que toda la mala prensa el lo digo por coger la calle para dar más explicaciones toda la mala prensa que ahora recae sobre el azúcar antes era buena porque partía de la sabiduría de la abuela el decir bueno pues sí contra el estómago una Coca Cola pero bueno azúcar estás un poco mareado tomate un vaso de agua con azúcar estás muy cansado para que mañana no tengas Agujetas agua con azúcar y así podríamos seguir así estás bajo de ánimo un poquito de azúcar te ven

Voz 1546 11:30 en en un vestuario de fútbol profesional de élite de me refiero que en el descanso antes del partido nos daba un café solo en expreso doble con no sé cuantos azúcares para buscar mayor energía en Utah que ya realmente nos debilita no

Voz 3 11:48 afortunadamente son son son mitos que sean pasa y así hablando un poco de fútbol de sin azúcar pintor a que me sabéis cuál es el seguidor más uno de los más antiguo de sino con todos

Voz 1826 12:02 quién es

Voz 3 12:03 Cristiano Ronaldo sí desde el principio me ha seguido a ha apoyado con hombre

Voz 1826 12:09 por eso tiene el cuerpo que tiene claro

Voz 3 12:12 es una persona que se cuida mucho no luego entrevistas vez pues que casi no no consume productos productora procesados que evitarlo refrescos incluso los edulcorantes voy tenía que ser el no es decir está muy concienciada con el consumo saludó la ley y evitar en los autocares

Voz 1826 12:29 sin azúcar punto org sin azúcar punto RG ha salido ahora el libro Antonio Rodríguez Estrada muchísimas gracias por endulzar los a la hora de estudiar la hora del café un abrazo pero tú ahora antes de vehículos así entre tuyo Antonio espero momento una torrija si te digo verás tú Adrián no sí

Voz 2 12:51 el problema sea este problema hay torrijas light mejor que te escrita ahí deja toma temería torrija entendería torrija se igual

Voz 1826 13:05 la Antonio un abrazo muy fuerte de muchas gracias venga hasta luego hasta ahora Michael A