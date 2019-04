Play Fútbol: Son, una historia de superación (15/04/2019)

Voz 1 00:00 a retrasarlo magnitud pisa la Parla en dos mil dos sin no porque sea el militar

Voz 2 00:25 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol los habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa hace un año gen min son tocó fondo el discreto Mundial de Corea le obligaba a ser campeón de los Juegos Asiáticos si quería evitar el servicio militar obligatorio de su país una mili que en Corea dura

Voz 0301 00:46 veinticuatro meses dos años portando sin competir que para son de veintiséis años hubieran significado seguro un freno definitivo a su progresión futbolística y quién sabe si el principio del fin de su carrera pero son los juegos los ganó esta firmando seguramente la mejor temporada de su carrera no suele ser el complemento goleador que necesitaba Pochettino para Hurricane sino que está consiguiendo demás ser decisivo en los partidos más importantes y cuando Kate no está esta semana en Play Fútbol nos vamos a acercar a la figura del coreano vamos a conocer su historia que no es la de un futbolista de élite común ya analizaremos su evolución futbolística con Nacho González con señero de la media inglesa que le conoce perfectamente las seguido también en las últimas temporadas hoy en Play Fútbol min son una historia de superación en el norte de Londres se levanta el imponente nuevo White Hart Lane la nueva Casa del Tottenham que ha convertido en noticia a o son a nuestro protagonista de la semana en Play Fútbol el coreano fue quien marcó el primer gol oficial en este nuevo estadio impresionante nuevo estadio también fue él quién marcó el que puede ser uno de los goles más importantes de la temporada para los expertos en la semana pasada batiendo a Emerson para firmar una victoria contra el Manchester City que llena de esperanzas a los de Mauricio Pochettino para estar por primera vez en su historia ya en las semifinales de la Champions League la semana vamos a hablar de son nos vamos hasta Inglaterra a llenos escucha ya Álvaro degradó hola Álvaro qué tal muy buenas hola qué tal cómo estamos no es la de esta temporada de los últimos meses podemos decir prácticamente de de son una historia fácil porque firmó un discreto Mundial la selección de de Corea es obligaba a son como hemos contado en la introducción Álvaro a ganar esos Juegos Asiáticos si quería librarse del servicio militar obligatorio coreano que le obligaba a estar dos años sin jugar a fútbol

Voz 4 03:10 sí es la condición que ponen allí en en Corea del Sur antes de cumplir los veintiocho años tienes que pasar dos años de servicio militar obligatorio son ahora mismo desde el pasado mes de julio tiene veintiséis así que tenía una última oportunidad que era a comienzo de temporada de hecho discuto la primera jornada de la Premier justo después tuvo que ir y a jugar este torneo esos Juegos Asiáticos que es una especie de Juegos Olímpicos en Asia donde sólo hay tres jugadores más y que te pueden tener más de veintitrés años a las más contundentes con los Juegos Olímpicos uno de ellos era son el objetivo era muy claro conseguir la medalla de oro para poder tener esa libertad digamos que no irá al servicio militar obligatorio es sólo hay dos condiciones que mi que evitan hacer este servicio militar es una es un oro en los Juegos Asiáticos lo que finalmente consiguió con comenzó o un podio es decir oro plata o bronce en cualquier juego olímpico que que esto no lo tenía así que da la última posibilidad la final ganaron a Japón dos uno en la prórroga sea un mensaje dio las dos asistencias así que no lo puedo hacer mejor

Voz 0301 04:16 es verdad ahí hay imágenes de después del partido Si si ves cómo celebra ya no sólo los coreanos te diría en el caso de un Vinson como celebra que el título son imágenes Álvaro de de celebración de de final de Champions S Se se le veía evidentemente que yo ha comentado en la presentación y creo que no me he pasado Álvaro si ahora mismo un futbolista como son está dos años tuviera que estar dos años parado sin tener que competir no sé si es el final de su carrera pero lo que es muy evidentes que cortaría de raíz su su progresión sería pan para a acabar de afianzarse en la élite mundial vamos casi la la sentencia de muerte para el futbolista coreano

Voz 4 05:03 sí además aparte de son la celebración de son yo recuerdo en eso bueno

Voz 1385 05:07 ese mes más duro la competición el seguimiento que hizo el Tottenham de los partidos de son es decir que le interesa mucho que que esto salga bien alto tras le interesa todavía casi más que esto salga bien recuerdo tuit del Tottenham poniendo como iban los partidos de

Voz 5 05:23 ha del sur felicitando a pasar de

Voz 1385 05:26 eliminatoria celebrando por supuesto el el título y es que hay que recordar que este año son ahora mismo lleva dieciocho goles y diez asistencias

Voz 6 05:34 por supuesto el gol del otro día al

Voz 1385 05:36 el Manchester City le da una ligera ventaja para el partido de vuelta

Voz 4 05:39 en la Champions estar en puestos de la en puestos del top ten de la

Voz 1385 05:45 de la Champions League en la Premier y un dato que a mí lo que me parece que que le da todavía más valor a son esta temporada hace poco estuvo Hurricane lesionado cuatro partidos en el mes de febrero en esos cuatro partidos que ominoso marcó en todo

Voz 4 05:56 entonces es es que a partir de ahí sí sí sí sin Caine son

Voz 6 06:01 Jorge valor yo creo que más no se les

Voz 4 06:04 puede pedir no pudo de esta coreano totalmente

Voz 7 06:06 además Álvaro hasta la próxima un abrazo un abrazo hasta luego bueno vamos a contar

Voz 0301 06:11 cosas interesantes sobre Ming son que seguramente no son tan conocidas son tuvo una educación casi militar sus padres eran muy estrictos para esas es una idea que era el padre de son el que le entre el no y futbolísticamente digo eh a su hijo hasta los quince años no compitió Jasmin son contra otros chavales hasta los quince años es una locura Nos cuentan también que fue su padre el que le obligaba a jugar permanentemente con las dos piernas ya es uno de los jugadores de élite hoy en día que mejor utilizan la las dos piernas es un chico de carácter le obsesiona practicamente que las cosas le salgan bien y mejorar y crecer Pochettino estuvo muy cerca de ficharlo cuando entrenaba cuando dirigía al al final no se pudo hacer esa operación Sí Se dio la la cosa cuando Pochettino llegó al Tottenham de hecho eh son sale del Leverkusen por un problema que tuvo durante esta pretemporada con el entrenador del equipo alemán que en aquella época era el austriaco Roger Smith en su primer año en Inglaterra son juega poco o al menos juega menos de lo que él esperaba trece partidos como titular y en aquel momento toma la decisión de irse del Tottenham era tan firme esa decisión de marcharse que en su segundo año no juega ningún partido en agosto hasta que se cierra el mercado de fichajes Pochettino y compañía reconduce en la situación ir recuperan la mejor versión de son desde el cuerpo técnico del Tottenham nos dicen que es impresionante cómo entrena la la intensidad que le mete que le pone siempre a los entrenamientos y esa capacidad que tiene para contagiar a sus compañeros porque es un jugador muy querido también en El Vestuario le llaman Sony de hecho la manera cariñosa que tienen en el vestuario de llamar a un millón ese Sony de hecho es uno de los causantes que que veamos esos saludos de dos minutos prácticamente que hacen chocando ese la mano los jugadores de del tendrán pues es uno de los cabecillas por decirlo así en cuanto a su progresión inciden desde el cuerpo técnico del Tottenham o lo han hecho en los últimos meses en los últimos años en tratar de mejorar sus habilidades defensivas no sólo ponerle actitud sino también señale a presionara a tratar de recuperar balones ya aseguran que es lo que más ha evolucionado el juego del coreano afirman también desde el cuerpo técnico de los Spurs que es uno de los jugadores más completos que tienen en la plantilla que no es un diez en ninguna faceta pero que en casi todo ese un siete y medio fuentes de ese cuerpo técnico reconocen que en verano tuvieron que pensar cuál era el encaje de son a nivel de importancia en la plantilla este año porque tenía como hemos dicho a los Juegos Asiáticos también la Copa de Asia es decir iban a estar dos meses sin son en la en la plantilla en un equipo que no podía fichar finalmente decidieron que iba a ser un jugador importante le dieron estatus la está responde cuándo y de qué manera lo queremos analizar todo con Nacho González compañero de la media inglesa también de de campeones que ya nos escucha les tenéis que seguir en a la gente de la media inglesa

Voz 7 09:18 lo hacéis seguro en Twitter pero son unos auténticos cracks también los de campeones hola Nacho qué tal cómo estás qué tal bueno un placer estar aquí por primera vez

Voz 0301 09:25 igualmente la verdad que para nosotros un gusto poder charlar contigo de leí el otro día un un tuit sobre la manera en que son estás sacando la cabeza siempre que le necesita el todo es decir siempre que no tiene a Harry Kane los números de del coreano cuando no está Cain realmente son impresionantes eh

Voz 1385 09:42 sí desde luego la la dependencia de Hurricane en el Tottenham es una realidad Hurricane es el gran capital en el equipo aunque el brazalete no siempre lo lleve él pero es el líder espiritual y futbolístico el Tottenham y esta temporada ha tenido más de un mes una lesión que le ha apartado de del equipo y curiosamente ha sido ahí cuando el Tottenham casi te diría que has jugado mejor al fútbol esta temporada y en gran parte tiene que ver con con germen son Icon cosas que tú ya sido diciendo de su adaptación al fútbol inglés y también su adaptación a las necesidades del Tottenham porque ya no hablamos sólo de un extremo muy habilidoso sino ahora también un delantero centro muy goleador

Voz 0301 10:19 claro para empezar la versatilidad lo que decíamos de la capacidad para jugar con las dos piernas y esa capacidad que tiene para hacer muchas cosas bien y no es un diez en nada si quieres seguramente Nacho la velocidad sea esa explosividad que tienes lo más bestia seguramente del juego de de son pero ni siquiera en eso se acerca a los niveles de los en papel de lady Di compañía que unos pueden ocurrir o los Sterling incluso de los jugadores más rápidos de del mundo ahí no llega son pero es que en prácticamente todo como nos decían desde el cuerpo técnico del siete y medio

Voz 1385 10:51 sí hay es yo creo uno de los puntos de debate más interesantes sobre la infravaloración en la que se cae a la hora de hablar de tesón ya hace está convirtiéndole en el eterno infravalorado aunque ya todos estamos dejando en su juego pero yo te diría que todo el mundo dice que es un siete y medio en todo cuando para mí esta temporada está jugando a un nivel de Ocho y medio en todo creo

Voz 0301 11:11 sí sí ese páginas de reconocimiento

Voz 1385 11:14 los está dando asumen son porque como tú bien dices gran fuerte de de son en su su velocidad pero por ejemplo yo creo que hay pocos jugadores en la premio lega y que tenía el golpe de balón que tiene su misión es una amenaza por fuera del área también por dentro por supuesto que creo que en ese sentido no se aprecia todo lo que se debería en el juego de del coreano y luego esa capacidad que tiene para tanto moverse por dentro cómo salir hacia fuera creo que es un extremo muy versátil en ese sentido

Voz 5 11:42 ambos casos por por la velocidad

Voz 1385 11:45 al que hay que comentar lo que tú has dicho anteriormente la capacidad que ahora desarrollado para participar en la presión alta del Tottenham el Tottenham entre otras cosas es protagonista en sus partidos porque no deja que el equipo rival cree que se lo digan sino

Voz 1038 11:58 a a Guardiola sí mucha mucha parte

Voz 1385 12:01 la culpa es esa hiperactividad de son en todo ese cuarto de campo

Voz 0301 12:05 además tiene la suerte son que evidentemente eso en su selección no no lo tiene en que creo que se lleva muy bien futbolísticamente con sus compañeros de ataque y me explico rápido son es un jugador que va muy bien al espacio y tiene a uno de los mejores últimos pasadores que hay en el mundo como es el caso de de Ericsson y además lo comentábamos también el otro día en la retransmisión en Play Fútbol Nacho se ha producido un proceso de de cambio en la figura propiamente de Harry Kane Harry Kane ha ido evolucionando de ser un gran delantero centro a muchas más cosas un jugador que fuera del área te te da muchísimo ya lo ha ido aprovechando o son ir lo lo han tenido que encajar también desde el cuerpo técnico de del Tottenham es decir lo que no da Cain fuera del área está muy bien pero claro tenemos que algo tendremos que tener a alguien que aproveche esos movimientos de de Kane y seguramente el que mejor lo está interpretando de todos son

Voz 1385 12:58 claro es que lo que empezó siendo un extremo para Pochettino ahora es un jugador que cuando está que a veces incluso la sensación de que son dos delanteros sí que uno genera espacios para el otro constantemente porque como te hubieras dicho hay veces que Cain se ha desarrollado tanto su juego que es un nueve diez

Voz 8 13:14 ya no es un nueve al uso

Voz 1385 13:16 pido a la velocidad de Sony esos desmarques al espacio que la fe vienen de maravilla para los todos los defensas que arrastra que arrastra Caine pero también es muy interesante por ejemplo son cuando el astado Caine como se relacionó con Llorente porque Llorente creo que ya en esta etapa de su carrera no es un goleador voraz que digamos pero cuando los equipos defienden Simenon un bloque muy mal jo el Tottenham Llorente viene muy bien en su asociación con son para generar oportunidades aprovechando la altura de del español por supuesto el sólo jugando jugando arriba como gran referencia relacionarse con jugadores como Lucas Moura que está haciendo una buena temporada a pesar de todos los los problemas que ha tenido el Tottenham pero siempre que la han necesitado ha estado ahí lo que tu dices el tener de Le Ali Cristián Eric en al lado creo que es el perfecto ecosistema para mejor como son ya sólo les faltaba esa Puntí quita en el juego pero que lo está demostrando tenía que unos unos números que eran bastante interesantes de Suu de subían evolución como jugador en la temporada dos mil diecisiete diecisiete catorce goles en Premier League dos mil diecisiete dos mil dieciocho doce en esta ya ha llegado a los doce cuando sólo llevamos en en en concreto él ha jugado veintisiete jornadas todavía le quedan para superar su propio récord

Voz 0301 14:27 Le quedan y además lo que decíamos que ha habido dos meses esta competición entre Juegos Asiáticos y Copa de Asia que que no un estado Carlo en la evolución a nivel goleadores es importa ante la de un Vinson queríamos charlar analizar un poquito el cambio y la evolución de del futbolista coreano ya un placer hacerlo con Nacho González insisto él es tenéis que seguir a los de la media iglesia inglesa a los de campeones con su compañía un abrazo Nacho y le da recuerdos al señor Olear de mi parte

Voz 1385 14:55 es un placer siempre estará aquí no nos quedan

Voz 0301 14:58 más de cosas antes de cerrar el bloque son el bloque con el que hemos empezado el programa de esta semana el primero repasar los números lo más destacado que nos dejan las estadísticas de Vinson Fermín Suárez qué tal muy buenas qué tal Bruno muy buenas lo que puedo

Voz 9 15:12 es decir de de son es que desde la temporada doce trece cuando jugaba en el Hamburgo no ha bajado de los diez tantos y eso es una cifra bastante interesante salvo en la temporada quince dieciséis en la que sólo marcó cuatro goles con el Tottenham ahora mismo lleva calcando cifras de la temporada pasada y eso que aún restan jornadas de Premier por delante para que aumente y mejore esa estadística pero son lleva al igual que la temporada pasada doce goles y seis asistencias y también en la XVI XVII consiguió catorce goles y seis asistencias por lo que suma un pase más de gol estaremos ante la mejor temporada a nivel de asistencias de son en su carrera deportiva ya sea en Alemania o Inglaterra en total les sale el gol al coreano cada ciento cuarenta y tres minutos Granada es una mala ratio en lo que respecta a remates ha hecho un total de sesenta y uno de los cuales treinta y nueve son con la derecha XXII con la izquierda y ninguno con la cabeza aún no Prado ningún remate de cabeza de estos sesenta y uno veinticinco van a portería de los Veinticinco portería ese derivan doce goles siete goles con la derecha cinco con la izquierda de veintiséis ocasiones seis finalizan en asistencia

Voz 0301 16:27 además como decíamos Fermín es un jugador muy completo un futbolista son capaz de hacer muchas cosas bien

Voz 9 16:35 es un jugador muy completo que saca una muy buena nota bien notable en muchos de los parámetros y eso que es numéricamente no podemos contabilizar la cantidad de intangibles que tiene este jugador en forma de desmarques de ruptura presiones electricidad de movimientos maniobras todo eso no lo podemos eh recapitular pero realmente seguro que también sería extraordinario la nota que que sacaría a parte del tema de goles y asistencias son podemos decir que te remata dos coma tres veces por partido tiene una precisión en el pase de ochenta y cinco coma cinco que gana el cuarenta y dos por ciento de los duros que disputa que no está nada mal para ser un extremo un segundo a punta después un regate por partido eso no quiere decir que pese a ser tremendamente eléctrico y desequilibrante no tira ni abusa del regate para la marcharse en el uno para uno un volumen de pases de veinticuatro por jornada de de Premier después dos centros también por por partido hizo una estadística Bruno que me ha llamado bastante la atención que es que el lo que lleva de temporada de premier ha bloqueado dieciocho disparos que son cifras de Defensa mirándolo es que no me equivocado porque en total en la Premier suma ciento veintiséis partidos en estos partidos ha bloqueado setenta y un disparos es muchísimo trabajo defensivo de repliegue de de son y como ayuda a sus compañeros en una suerte que es más propia defensas que atacantes

Voz 0301 18:00 íbamos a acabar el bloque escuchando lo que cuentan sobre son qué dicen sobre son gente con la importancia de su entrenador Pochettino su compañero y cavidad Harry Kane o un o como Thierry Henry un trabajo que le hemos pedido a nuestro compañero en la redacción en Barcelona Ferran gustar o la Ferran qué tal muy buenas

Voz 10 18:19 hola buenas Bruno para comenzar Mauricio Poquetino su entrenador en el Tottenham justifica porque son es un jugador tan completo

Voz 11 18:27 quiso Ubis mueven Friso suenen toda vez posesión en la Defense si tú ves posesión inofensiva situación Annaud Boys lleven de Posibilitum de hecho Running fue informar e opten anden no Roy en fondo ese con la hay que cumplir previos

Voz 10 18:47 en otra ocasión Poquetino también destacó lo que aporta son como personal equipo

Voz 11 18:51 es probable Thiem a los doce Vértigo Films y es que tras la performance y sin sin Prüfer producen

Voz 10 19:04 su compañero Harry Kane también destaca lo bueno que es en la buena forma física en la que ese encuentro

Voz 12 19:09 la sanidad son son no sólo no estuvieron no hubiese pidiendo se

Voz 10 19:19 también el compañero y canterano Wings dijo que con un jugador como él es muy fácil tener ocasiones de gol

Voz 13 19:25 han Jiménez y Minogue Busi o esa volviendo

Voz 10 19:30 el entrenador Poquetino comentó el nivel de madurez en su juego y lo describió en dos

Voz 14 19:35 palabras Stewart han vuelto

Voz 11 19:38 Sony es una falda yo for the small macho dada la Seasons de estima lo Every One cansina mismo relé gol de believe ande confidentes show en en España

Voz 10 19:53 Thaçi también lo comparó con Messi en sus movimientos su manera de correr y buscar espacios en el campo

Voz 11 19:58 demos importan abolió afecte de capaces de Quality Bautista es la que Messi gran Sans no va a Play de de peso que en el Moment made the different Sansón is es asimilar Vico en en Quismondo

Voz 10 20:18 sí para terminar aunque no forma parte el Tottenham Thierry Henry una leyenda de la Premier League elogió al surcoreano por su juego polivalencia

Voz 14 20:26 en pleno de raids campeón del misil hindú es tiempo acá que adopten mucho ha dicho equilibrio

Voz 10 20:34 estos Bruno han sido algunos de los elogios y análisis tácticos que Hume Missoni ha recibido por parte de compañeros y entrenador

Voz 0301 20:41 gracias Ferrán nos contaba Nacho González que seguramente son es uno de los jugadores más infravalorados de la Premier pues bien hemos querido ayudar a que no lo sea la tanto en el programa de esta semana vamos ya con toda la Champions

Voz 15 21:13 nos dan dando van dando al dan dando la dan han dilapidado donde ha apuntado

Voz 16 21:27 no te guste

Voz 0301 21:30 en hemos hablado mucho de roaming son en la portada de este Play Fútbol tiene un partido importantísimo seguramente el partido más importante de su carrera este próximo miércoles vamos a analizar ese Manchester City Tottenham que nos viene que aparece como uno de los partido seguramente más emocionantes a priori en estos partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League el Torres qué tal muy buenas te pillamos si no me equivoco en Madrid que vas a estará en ese partido con el Real Madrid en Leganés eh

Voz 17 22:04 sí exacto partido del lunes del Real Madrid es poco habitual pero y aquí estaré por gas en competiciones europeas creo que uno de los alicientes del partido es que le obliga a subir al tren de competir por una plaza Europa League gana hoy así que bueno

Voz 18 22:20 con esa idea con esa vamos a ver ese partido

Voz 0301 22:24 bueno hablando ya de del partido de de la Champions Axel lo primero no te pude escuchar en directo y seguro que lo comentaba este durante el el encuentro pero no me interesa tu opinión sobre el hecho de que Guardiola dejar en el banquillo sí a Kevin De Bruyne y la verdad es que escuchando a al técnico catalán en rueda de prensa pos partido también incluso en la previa del Crystal Palace le preguntaron sobre el tema del vino a decir que quería dos centrocampistas como le llaman en Inglaterra dos Holden Fielder dos jugadores los centrocampistas mediocentros más posicional es como Fernandinho Dogan yo creo que Axel interpretando un poco sus palabras lo que quería era que es vaya que su centro a campo tuviera dos jugadores de más control y que no le pasara lo del año pasado de Liverpool de perder tantos balones en en esa zona y en el otro que podía elegir el otro interior que podía haber elegido a a De Bruyne simplemente eligió a David Silva no no encuentro otra interpretación y me apetece escuchar qué es lo que piensas

Voz 0267 23:24 sí entraban en el recuerdo de la temporada pasada estaba muy presente creo que ellos pagar mucho la cabeza que el partido va a ser largo que dura una ida y vuelta decantarse cantó Aida por lo tanto les conviene atrae a tener dos jugadores en esa zona que puedan recibir que que no está tanto en el pase y además yo creo que en cierto modo puede afectar al tener un partido muy comprometido de perder litro porque peñones Crystal Palace medición no estoy convencido aquellos pieza que todos los partidos de Premier que quedan a ser campeón el Liverpool ganaba ayer cómo acabó ganando todos los demás que le queda es asumible así que tienen que que costó gestionar todas las competiciones pero que prefirieron jugar más con control del capo el Tottenham mascotas equilibrio en el Crystal Palace

Voz 6 24:24 la sangre

Voz 0267 24:26 a jugadores San explosivos a continuados porque yo creo que sitúan en un mismo plano de trascendencia ese duelo Park

Voz 6 24:37 Ivana tenemos

Voz 0267 24:39 dos días la ira en el en el partido del Crystal Palace la puerta entonces partido de Premier importantísimo contra el Tottenham no por todo ello bueno creo que sí se hicieron uso para controlar más a ciento ochenta minutos del duelo guardarse a los cuadras explosivos y de desequilibrio para destacar Crystal Palace que suele atacar los partidos anteriores le había complicado incluso le había ganaba

Voz 0301 25:05 tú crees Axel que en el Manchester City Le da la misma importancia realmente a la Champions que a la Premier en el tramo final de la temporada

Voz 0267 25:16 a Guardiola se preguntan tocados desde fuera por los cinco títulos lo que me parece un poco icodense extra contarle permanentemente si van a ganar los cinco títulos y hueco que también puede estar pensando en la Premier atizarle porque no prioriza la Champions desde luego si la alicientes y el objetivo es intentar ganarlo todo pues habrá que sacar sacaron es para intentar ganarlo todo hombre yo estoy convencido Guardiola quiere ganar la Champions sabe bueno va a ser juzgado por la Champions pero pero dentro de Inglaterra va a ser juzgado por por la Premier League yo creo que esto es algo que si no es en este contexto si no estás en ese día a día puede sorprender pero en el día a día Iglesias la Premier ata mucho vitola la puedes puedes tirar aunque evidentemente Pep Guardiola pues no le ve que además ha recibido muchas críticas por Sandro Funny ganar con un parche de esto está a todos los años y bajar la Champions de todos los buenos creo que incluso con su propia firma en la que venía a decir que los equipos dominantes de los últimos años habían en Barcelona el Bayern Múnich que la Juventus no una declaración que sorprendió y que fue muy criticada en Madrid pero una declaración en la misma línea de dar mucha importancia a los títulos nacionales quitar importancia al que pelea por fruto al cien no lo al que no ha puestas todas las cartas a la a la misma a la mesa sino que que estás con con un panorama más global la cabeza para estar administrar sus hecha para poder ganar todos los títulos

Voz 4 27:03 dijo que el deber intentar atacar todos los tipos

Voz 0267 27:06 pues es que es que tiene muy cerca esa posibilidad ya Granado dos está en una final Cup en la que el favorito es líder en la Premier League así hablamos de igual dado secuestro porque es verdad que ahora va primero al Liverpool partido sí ahí tiene una pelea muy dura sí

Voz 0301 27:28 le quedan cinco partidos los entre los cuales tiene al Manchester United y al Tottenham el Manchester City y el Liverpool en su caso tienen que jugar contra equipos primero de menor nivel II que prácticamente ninguno se juegan nada excepto el Cardiff ya veremos cuando fue encontrado Cardiff que se están jugando los galeses pero va a ser un tramo el de la temporada luego los repasaremos impresionante en esa lucha Liverpool Manchester City por ser campeón de cara al partido del miércoles Axel ves un guión de encuentro muy diferente lo digo porque tampoco fue un partido bueno al final lo lo que quería Guardiola que era un partido más controlado más o menos sí se vio no no controlado por el Manchester City sino en el que pasaran pocas cosas eso yo creo que si por ejemplo lo comparas con el otro que comentabas estén entre semana entre Juventus perdón Ajax Juventus porque jugaban en en Amsterdam tuvo bastante menos ocasiones claras el el partido de de Inglaterra prevé un partido de vuelta bastante diferente en el Etihad

Voz 0267 28:28 el City fue comporta normalmente Casa de manera arrolladora yo estoy convencido de que veremos eso no se retiró rico más alto es lo de menos es seguro que va a ser distinta seguro que a algunos jugadores que no el inicio del caso tendría más que ella será es bastante consciente esto que tienen que hacer goles cuál es el plural casi casi tres en plena que se contragolpear un espacio coger Eric conjunto te hace mucho daño yo creo que el los hombres que seguro que reciben pero que es muy posible que conceda en contacto y que por lo tanto necesiten School noventa minutos para pasar la eliminatoria por lo tanto sí sí creo que la eliminatoria está pensada para jugar con controlen la vuelta

Voz 0301 29:26 y por último la baja de Kane en el Tottenham es verdad que no tienen un jugador en el banquillo Pochettino ya no sólo de la importancia de la ascendente y además de Harry Kane sino tampoco un sustituto que haga exactamente lo que hace que que es delantero hoy en día en el panorama internacional también bastante sui generis que hace muchas cosas muy bien fuera del área también crees que va a optar por Llorente por el brasileño Lucas Moura pensando en que tendrá más espacios por donde crees que tirar a Pochettino

Voz 0267 29:55 me sorprendería muchísimo jugar a Lucas

Voz 0301 29:58 claro saco

Voz 0267 30:01 a los goles además Herce tercero de difícil ejecución goles desde jugador que llega en carrera y con mucha determinación golpea una golpeo dos complicados el tipo de a abastece puede encontrar osea que tanto por sus características que es más un jugador para tráfico este Lloret como por el nivel de confianza en de Libia después de ese hat trick creo que viene pero la plaza para Lucas sería una sorpresa para mí que no jugara Lucas Moura

Voz 0301 30:30 va a ser un auténtico partidazo en el Manchester City Tottenham y queríamos a analizarlo en la previa con Axel Torres la semana que viene más Axel muchas gracias un abrazo

Voz 0267 30:39 un abrazo Bruno hasta luego

Voz 19 30:47 y ahora

Voz 0301 31:05 semana de partidos de vuelta de los cuartos de final vaya semana tenemos seguramente el único partido más o menos decidido podemos decir que es el del Liverpool ya veremos porque el Oporto en casa ese es un equipo muy muy potente veremos también lo del Barça que ganó fuera si tiene el día yo creo que es complicado que los de Valverde queden eliminados si no estén en las semifinales dicho lo cual ha es más que decir yo solo en mi opinión lo vamos a Federer debatirlo como hacemos siempre la tertulia de Play Fútbol con Aritz Gabilondo hoy con José David López que ya me escuchan o la David qué tal muy igual las muy buena pero no con por ahí anda también Aritz Gabilondo cómo estás Ariz hola qué tal muy buenas bueno no sé cómo como veis estos partidos de vuelta empezando por el del Barça mañana martes se enfrenta al el Barça al Manchester United con ese cero uno una renta la muy buena de del partido de de ida Aritz es verdad llover en algún momento al al Barça igual sufriendo en la eliminatoria no digo que sea imposible que que pueda sufrir Si el United sobretodo arriba tiene tiene el día pero visto lo visto en el partido de ida haciendo la fotografía de unos y otros esta temporada como compite el Barça en los partidos más importantes que el Barça quede eliminado a mi se me hace complicado de de vaticinar la verdad

Voz 6 32:20 sí sería difícil de ver yo creo que el que el partido Gambia porque el rey asilo

Voz 17 32:25 que lo obliga no si hubiera ganado

Voz 6 32:28 con cero cero en Old Trafford seguramente deberíamos partió muy similar al del otro día pero con un cero uno y el United va a tener que abrirse más no sé si va a repetir incluso el el esquema con tres centrales de la otra vez que les salió relativamente bien qué no sufrió en exceso pero aún así el Barça ganó y tuvo alguna ocasión incluso para llevarse un marca por más abultado así que bueno va a ser un partido diferente a aquel pero yo por ejemplo todavía me acuerdo de la eliminatoria frente al Lyon el Barça ganando en casa uno cero oí y lo pasó realmente mal osea que en estas eliminatorias cualquier rival te puede poner en problemas si aparte este Barça que yo estoy viendo esta temporada me parece un Barça diferente Quijada a los de años anteriores un Barça más menos brillante y más fiables y se puede decir entre entre comillas porque bueno en el partido de Manchester lejos no fue un Barça arrollador pero sí fue un Barça que encaja pocos goles que defiende bien y bueno pues a partir de ahí ha basado esa idea Valverde poder ganar la Champions y creo que no es no es mal no es mal camino hacia por lo menos la final será un equipo defensivamente más solido de lo que había sido hasta ahora

Voz 0301 33:38 David a mí me sorprendió que con lo que se está jugando el United en la Premier le diera descanso italiano tiene la eliminatoria contra el Barça les diera descanso Solskjaer algunos jugadores importantes en el último partido de la Premier y la verdad me me llamó la atención por por cómo está el resultado ahí voy yo creo que que que nos lleva a pensar que Solskjaer cree de alguna manera en esa posible remontada

Voz 8 34:03 casi que lo único que que no dejan poco por imagina

Voz 20 34:06 lo que tenga en cuenta las rotaciones que hizo el otro día teniendo en cuenta sobre todo también la muchas lesiones que padece que yo creo que ahí es donde se está viendo claramente que es pues ahora mismo en cuanto hay un número también importante cierto lesiones pues el tema las costuras que de lo que imagino haríamos en en otro equipo de que está compitiendo por todo pero la sensación evidentemente dista mucho

Voz 8 34:30 eso es ser un equipo hoy en día fiable sobre todo

Voz 20 34:33 todo es un equipo tan irregular tan indescifrables incluso en esta temporada que es difícil imaginar United levantando la eliminatoria pero igualmente era casi imposible que lo hiciera en su día París evidentemente imaginar que esto va a pasar dos veces sería ya un cúmulo demasiado excesivo optimismo teniendo en cuenta cómo va el United de la temporada y creo que justamente esto ultimo partido ante Jan el otro día en Old Trafford evidencia que marca

Voz 1385 35:00 dos goles de penalti

Voz 20 35:02 el otro día ante el Barça en casa no no tiranía puerta es decir que está metido en un problema muy grave cuando se enfrenta a equipos que tiene una identidad clara manejo automatismos mecanismos muy bien trabajados para verdaderamente estar arriba cada vez morado y competir por todo pues LB muchísimo más las limitaciones de este equipo creo que por más rotaciones que hiciera el otro día y rápidamente se ve cómo el equipo tiene necesidad de de Ràfols necesidad de meter incluso alguna novedad con jugador que sepa tener algo más de comportamiento buena gestión de pelota en entredicho las como antes has Pereira quién diría que pueda aportar incluso como hizo el otro día final es decir es me parece que tiene muchísimas limitaciones yo no me imagino verdaderamente es el problema se ahora en el plano al Barça la verdad

Voz 0301 35:49 el Barça está la duda de si de embeleso era titular o no les vimos a buen nivel contra el Huesca hombre Ariz yacía la reflexión en Carrusel que es un jugador de melé desde el banquillo que te da tanto que no están dos recuperado de del todo no estando al cien por cien tener esa bala de de en Belén el banquillo por si las cosas Esteban tal Lesaka si te agita al partido con su uno contra uno demás o si te van bien pueden esperaron poco más agazapado como está haciendo el Barça muchas veces con Valverde matar con la zancada de melé a la contra a mí me cuesta entender que que vaya a ser titular pero es verdad que por nivel ya lo demostró el sábado que lo puede ser

Voz 6 36:27 no sé cómo lo planteará Valverde pero vamos eso que has comentado es absolutamente cierto y yo añado el hecho de que aunque haya sido por lesión pero un jugador esas tres semanas parado bueno ya me vale hasta un partido como es el caso de Messi pero a estas alturas de la de la temporada estar Un partido de descanso

Voz 0267 36:45 dos o tres semanas como es el caso de envíele

Voz 6 36:47 al final es una diferencia muy grande porque todos los rivales viene muy cargados de partidos ya son equipos pues que físicamente les cuesta estar en su punto óptimo meter un jugador como deberé que haya podido estar descansando que haya tenido esa chispa que haya estado lejos de la tensión competitiva aunque sea recuperándose de una lesión pues puede ser un factor a tener muy en cuenta la verdad es que algo tan sólo ha encontrado Valverde con

Voz 0267 37:13 con

Voz 6 37:14 varias opciones en el equipo que bueno hablan también de que han mejorado la plantilla

Voz 0267 37:19 no podría

Voz 6 37:21 por ejemplo metió Abidal en el segundo tiempo que yo sigo pensando que es un jugador que para cerrar partidos para sellar el medio campo es muy útil para el Barcelona en este tipo de encuentros sobre todo en Europa en en máxima exigencia tiene lo de Coutinho que bueno no ha hecho una buena temporada pero es un jugador que yo creo que si tiene un buen día puede ser fundamental

Voz 21 37:40 tiene de melé o sea que realmente

Voz 6 37:44 tiene tres cuatro piezas más allá del once titular habitual que él mismo puede recitar de carrerilla

Voz 0301 37:50 veremos lo que pasa en ese Barça Manchester United se enfrentan también en un partido que ya lo decíamos que tiene bastante miga la Juve Ajax los de Cristiano contra hay que decirlo así los de Frankie de John David porque firmó un partidazo impresionante porque es noticia de este medio día anunciado el el Ajax que viaja ha llegado ya al Ajax a a Turín ya ha viajado friendly de John que tuvo una lesión unas pequeñas molestias el sábado ante el Excelsior pero que que está en esa lista de convocados es verdad también que viajan veintidós eh así que todo podría pasar pero al menos ya sabemos que ha viajado de John y tal y como están las cosas yo creo que para el fútbol David para los que somos imparciales y casi nos da igual que pasen unos u otros es una gran noticia porque otra gran prueba europea para de John es en este caso contra centrocampistas de la talla mundial de Pjanic y mendaz bueno está más empezando pero jugadores es un centro campo de de verdad Copa de Europa de los candidatos debe ganar la Champions si se volvió a salir de John E

Voz 20 38:55 sí la verdad que el otro día hizo un partidazo más sea estadísticas que lo reflejan hay una que se llama mucho la atención además de como el Ajax se basó también en en la fortaleza y el gran momento que pasa ahora mismo de John para liderarlo fue el jugador más joven en alcanzar e más de ciento veinte que me parece que era con con la pelota superando incluso a búsquedas de Bastad

Voz 4 39:19 a años ya en la mejor versión es decir no

Voz 20 39:22 no sólo es lo que evidentemente mostró sino que evidencia un liderazgo de de una además increíblemente atractivo de verle puede salir mejor o peor pero la propuesta del Ajax yo lo comentaba el otro ya en redes sociales me parece que es la más atractiva la que más engancha la la más vistosa de un club de segunda línea tercera línea casi me atrevería a decir en Champions en pocos de de esté primerísimo nivel en muchísimo tiempo no no recuerdo un equipo del que todos sabemos que sea una liga menor que además atravesado por los problemas tú típicos que de obstáculos insalvables que normalmente les ponen la UEFA ahí un poco la línea del fútbol que tenemos hoy en día que sea tan atrevido y digamos que de John lo lo lidera la pelota en los pies y además con una casi te diría con un mecanismo que está generando que que sea la el el auténtico icono de un equipo que súper vistoso oí pase lo que pase como bien dice Bruno tanto él está en un momento espléndido yo creo que a la gente del Barça está haciendo bastante la boca agua en este sentido porque se están dando cuenta del gran jugador han fichado y sobre todo pase lo que todo ocurra lo que ocurra realmente y el Ajax no pueden ser mejor teniendo en cuenta todos los problemas que atraviesa esta semana además ha vuelto a ganar en Eredivisie y de manera muy holgada lleva con bastante fuerza mental también con energías tramo final un equipo que también es bastante joven con lo cual la carga incluso de partidos también teniendo en cuenta lo que liga pues creo que llega más fresco que cualquier otro de los que están en esta fase final de la Champions y por tanto yo creo que todavía aquí sí que veo que le puede generar algún problema el Ajax por la manera de jugar ahí por el mecanismo también automatizado que tiene ya de los tres jugadores arriba que están dando

Voz 6 41:11 bueno y además que viajan viaja Turín con un resultado que que es mejor que el que tenía en el Bernabéu cuando dio aquella exhibición frente al Real Madrid entonces perdió uno dos

Voz 1385 41:20 me va con un empate a uno es decir

Voz 22 41:23 ver he que que yo desde luego igual que piensa David creo que puede haber partido hoy

Voz 0301 41:29 es Aritz Lasa la única manera Arts que que nos quedemos sin eliminatoria rápido seguramente es que marque dos goles la la Juve muy pronto y no sé si aún así porque lo que es seguro es que vamos a ver a al Ajax yendo a poner el partido oí queriendo ser protagonista casi desde el principio exacto

Voz 20 41:46 pero que es un perfil de partido muy definido

Voz 6 41:50 la sede del Ajax el que domine casi desde el principio y la Juventus aunque también le gusta hay que reconocerlo pero va a limitarse a contragolpear lo que yo creo que en algunos casos eso es bueno cuando tú tienes un equipo que te va a dominar ya te sabes tan fuerte al contragolpe pero hay veces que si el rival tiene tanto potencial para el juego asociativo y de posición como es el de Ajax deben saber muy expuesto ahí ya se vio en el partido de ida por ejemplo que que la Juventus incluso adelantándose en el marcador casi diría que durante todo el partido estuvo a expensas ya Mercedes lo que hizo el el Ajax no me olvido tampoco de ese partido de ida frente al Atlético de Madrid en el que la Juventus deja una imagen bochornosa para mí en el segundo tiempo que hay que fue ampliamente superado por el Atlético a que no creo que esté muy por encima de los rivales como para no dejarles todo el peso del partido oí renunciar prácticamente a atacar

Voz 0301 42:46 es un golpe de aire fresco este Ajax para la Champions League como lo fue el Mónaco dos mil diecisiete por ejemplo yo dije me aventuré a decir a justo cuando arrancaba la temporada que el Ajax podía ser la revelación de la Champions reconozco que no pensé que al punto de eliminara al Madrid estar a las puertas au quizá con opciones al menos de de hacerlo con la Juve la otra eliminatoria entre Liber Liverpool y Oporto en este caso el partido no Dragao en teoría David con el el Liverpool muy favorito no cómo lo ves

Voz 8 43:13 no porque evidentemente sabemos primero el momento de forma en el que se encuentra

Voz 20 43:17 Liverpool segundo lo concentrado que está metido de lleno que está claramente como este fin de semana incluso en circunstancias muy complicada sabe sacar adelante los partidos así evidentemente te espero porque la ventaja que tiene sentido no cuenta que dio sobretodo de hasta donde más capacidad tiene donde más donde mejor ha desarrollado digamos en Europa sobre todo los últimos tiempos ha sido al contragolpe teniendo en cuenta que lo puerto voy a tener que dar un paso adelante y que además tampoco es una seguridad excesiva lo que tienen defensa pues creo que está muy muy encarrilado no decimos sentenciado porque el fútbol es lo que es pero claramente el contexto no no puede ser mejor hay que tener en cuenta poquito dos tanto Oliver como puertos están en una pelea muy muy concreta también en Liga en la cual evidentemente los dos se juegan muchísimo es decir si decimos quién se juega más en I o en la liga portuguesa quién resistiría más por ganar este título me costaría ver cuál de los dos ha respecto priorizar lo me refiero a a la Champions pero creo que que el inercia que tienen Hércules superior que la capacidad que tiene jugadores evidentemente superior y que el Oporto sabe que la eliminatoria está tan complicada que como no se rápido con un gol rápido oí que lo pueda hacer crecerse creo que incluso el paso de los minutos ya incluso el año pasado vimos eliminatoria el pues lo lo mata al contragolpe me me cuesta mucho ver un contexto igualmente en el que no tenga Mané Salah afirmó sino ocasiones eso con espacios pues casi que no ha hecho que algunos la marcar

Voz 6 44:50 el único motivo de esperanza para el el Oporto yo creo que es el bajón evidente que suele dar el Liverpool fuera de casa en Europa los equipos ingleses en general pero en el caso el Liverpool es muy llamativo esta misma temporada sin ir más lejos en la fase de grupos perdió los tres partidos creo recordar fuera de casa hay ganó los tres de casa es decir una diferencia abismal la que hay entre el Liverpool cuando Juan Finley cuando jugaba fuera en Europa luego en la Premier sí que es verdad que está rindiendo mejor lo que sí pie eso de Liverpool es que ha atravesado una época no excesivamente brillante en la temporada y aún así ha salido airoso ha salido airoso en la el premio ha salido airoso en en la Champions hilillos estoy empezando a ver cierto rebrote de jugadores muy importantes el equipo Salah por ejemplo ayer hizo un buen partido marcó un golazo tremendo en la línea de lo que fue el sala del año pasado firmó y no me parece que está empezando a mejorar Navy Keita también y pienso que están empezando a dar el nivel que dio al primer tramo de la temporada el que le fichó en Liverpool

Voz 20 45:51 o sea que es un

Voz 6 45:53 es un partido en el que se dos cero puede ser definitivo porque al final el Liverpool convertía a David a la contra alguna puede cazar si mete uno ya el aeropuerto está obligado a marcar cuatro

Voz 0301 46:03 eso sería la muerte directamente para para el Oporto porque no es una cosa es que se meta en la eliminatoria que incluso marque dos goles que es lo que necesita para igualarlo y otra que tenga que marcar cuatro a a todo un Liverpool lo veo bastante complicado nos da tiempo a repasar de lo que os ha gustado más de la jornada de Europa League partidos de los cuartos de final tuvimos esa

Voz 6 46:25 a Félix no yo Félix no vale

Voz 0301 46:27 hombre va a hablar de Jon Félix pueda hablar de de esa victoria no sé si sorprendente incluso del Arsenal por la contundencia contra el Nápoles podéis elegir lo que más te ha llamado la atención del pasado jueves es que estuve viendo el Arsenal en directo

Voz 6 46:40 sí la verdad es que me gustó mucho a mí como viene haciéndolo últimamente en casa sobre todo es un equipo que es tremendamente rápido vertiginoso al contragolpe hay el primer tiempo arrolló al Nápoles hubo una mezcla de todo entre muy buen juego del del Arsenal una debacle monumental de Nápoles pero en realidad yo creo que era el partido más parejo de cuartos de final hay sacó un resultado excelente el Arsenal no sea que yo me quedé un poco con ese con esa mejoría genérica que ha hecho el arsenal desde hace ya unos meses sobre todo cuando en casa ya muy reconocible al estilo de Emery de estar bien metida atrás y salir rápido al contragolpe sobre todo en partidos de de eliminatoria y bueno fue la verdad es que una me me sorprendió gratamente para bien esa superioridad que tuvo el Arsenal sobre Napoli

Voz 0301 47:31 un Arsenal que jugó con Torres en el centro del campo y le funcionó especialmente bien esa medular se iban intercambiando esa posición de iniciador del juego y además estaban muy coordinados en la presión les fue realmente bien David tú con qué te quedas de la jornada de Europa League que estuviste comentando como siempre en Carrusel

Voz 8 47:49 pues estaba muy pendiente porque era mi apuesta desde buenas desde el mes de agosto septiembre cuando empezó esto no no no ni mucho menos a eso