Play Basket: "Semana de PlayOffs" (15/04/2019)

Voz 3 00:00 play baste con Francisco José Delgado Cadena Ser punto com

Voz 0699 00:36 hola a todos aquí estamos somos nosotros bienvenidos a la edición número veintisiete de la décima temporada de Play Basket o lo que es lo mismo bienvenidos el tiempo dedicado al baloncesto han estado os confieso que esta es la semana la que más tememos cada año a la hora de hacer un programa porque secundan un montón de cosas por medio que hacen que el Play Basket pueda quedar en cuestión de horas más anticuado que la cinta de caset o los vídeos VHS e os lo explico así rápido sabéis que grabamos los lunes a estas horas del lunes no sabemos si Valencia Basket será o no gana dos de la Eurocup y por lo tanto tendrá plaza para la próxima Euroliga al ser es una no sabemos cómo irán los playoff de la Euroliga que mañana comienzan para Baskonia y el miércoles para el Real Madrid y para el Fútbol Club Barcelona de la NBA que os voy a decir lo que han sido uno primero partido con sorpresas de Orlando y Spurs por ejemplo pueden haberse dado la vuelta como una tortilla empiezo diciendo ojo que puede haber sorpresa pueden haber empezado yo pasando el rodillo Toronto Denver o Sixers dejarme a mí con tres palmos de narices en la presentación hasta la Liga día está en semana de primeros playoff eliminatorias por resolver más allá de la clasificación para semis de las dos favoritas por el así que puedo hacer el comienzo estilo Elige tu propia aventura o tirar de historias que más o menos dominamos estos algo Elige tu propia aventura sería algo así como enhorabuena Valencia Basket por ser campeón de la Eurocup y su acceso a la Euroliga Valencia Basket tendrá que esperar a una buena clasificación liguera para estar en la máxima competición del baloncesto europeo porque perdedor bla bla bla bla Elige tu aventura en la Euroliga sería Real Madrid Barcelona y Baskonia no representan con orgullo en la máxima competición del basket porque han empezado como un tiro o problemas para nuestros equipos que tendrán que hacerlo mejor si quieren estar en la Final Four porque la semana nos ha dado bien y labradores que que me dejó de Blabla vamos a la certeza tengo la certeza de que lo más grande de la semana pasa por Europa la Euroliga femenina la ganado la gran Alba Torrens con el Ekaterimburgo suma Alba su quinto título se convierte en la española más laureada de la historia de esta competición superando a Sancho Lyttle que hasta hoy tenía el póquer con ellas en la Euroliga masculina la semana puede dejar apuntadas tendencias de cómo nos va a ir con Real Madrid Barcelona y Baskonia de hecho los vitorianos son los que empiezan primero contra CSKA vienen de ganar en Liga y por lo tanto son la portada de este programa con protagonista Vitoria Carmen Fernández muy buenas tardes

Voz 1208 02:56 hola buenas tardes aquí estamos con el Pato Garín uno de los jugadores de Quirós les Baskonia pensando ya en miniatura con el CSKA pero o la Pato buenas tardes lo primero en Andorra había que ganar ha tocado sufrir totalmente bueno la verdad es que no no fue bonito pero irnos Rusia con la sensación de que ganamos el último partido no sé no sé muy bien nos tal vez tendríamos que aceptar un par de de taxis para que no se lo mismo de hoy pero es buena aprendizaje y bueno siempre el último partido ganarlo antes del play off es algo positivo CSKA cómo llega el equipo está dando buenas sensaciones a nivel de juego no vosotros cómo lo ves la verdad que muy bien ahora estamos entrando en rotación jugadores que están sanos y otros jugadores tienen más descanso de minutos que tenía mucha carga así que es algo muy bueno no el equipo se de muy buena forma hay muchísimas ganado realmente es el puedes meter mano al al CSKA totalmente estamos vencidos de que no es imposible sabemos que va a ser una va tasas súper dura obviamente son unos de los mejores equipos de Europa Luanda estante hay que dar un plus un extra de energía pero sabemos que puede ser totalmente alcanzable importante importantes ahí a traernos una de las dos primeros partidos de que ese Juan ahí en Moscú súper importante obviamente el objetivo es traernos al menos uno a Vitoria obviamente que las ganas serían de de que sean los dos pero bueno concentrados en el primer partido sin hacer ninguna titulación es cierto que a vosotros interesa correr darle intensidad al al partido que es algo que no les interesa a ellos no que ya habéis demostrado hace diez días que les que les podías meter Manel es puedes competir de tú a tú ahí eso es lo que interesa Un poco darle ritmo al juego creo que somos un equipo totalmente distinto cuando corremos tenemos energía marcamos el primer el primer empuje en defensa no eso de correr el contragolpe que esos no no les sienta muy bien sabemos que va a ser una de las claves cómo estás ya imaginó como un león enjaulado con ganas de volver y ahora sobre todo con energía no porque has tenido tiempo para estar preparado hasta final de temporada total la verdad que me sobre las energías ahora obviamente recuperando un poco las piernas esta primera semana de entrenamiento que tuve completa pero súper energético con muchísimas ganas sí que estas la mejor etapa la más linda de de la temporada en el cuarto suerte en Rusia Se marcha Pacojó el jugador de quienes vez Basconia Patricio Galindo todos ya con los cinco sentidos en el CSKA o el CSKA de Moscú como lo quieres decir

Voz 0699 05:22 la manera me parece que se entiende gracias Kevin deseamos toda la suerte del mundo a Baskonia ya Barcelona Real Madrid que no representan en Europa de paso ya a Valencia Basket por si en el tiempo que grabamos determina el partido lo pueden necesitar en España la Liga por Riga sirve más o menos como la dejamos la semana pasada gran parte de lo de abajo se decidían una cancha el Palacio de los Deportes de Madrid en un partido el Movistar Estudiantes Cafés Candelas Breogán el encuentro lo ganaron los locales de paliza el brazo ejecutor fue Vícar en Mendi que hizo su mejor partido de la temporada de largo y quizás a la altura de sus mejores de la etapa pasada de azul con Movistar Estudiantes y de la NBA en la portados traigo la voz de dos leyendas que nos han dejado bueno que dejan el basket sino queda como muy funesto una de un jugador que ha estado toda la vida en un mismo equipo los Mavericks sin la Aubisque ya no será lo mismo

Voz 4 06:25 Méndez Gubern ha

Voz 5 06:28 lo coméis desgranar madre Magín los quemados que hizo la son Max la vida es cruda cruda significa eso es lo mismo el viola Mark Webber si echarme

Voz 6 06:50 os idolatrado decía en Aubisque y decía

Voz 0699 06:53 marque más no ha podido esperar a poner seny camiseta que yo me retire

Voz 5 06:57 a sus malas son que respeto es el último partido en casa el cuide cuide igual que nada

Voz 0699 07:22 se trata de darme pero no está funcionando mucho

Voz 5 07:26 la suma de Pippo en AVE Markel no no me absorbí seis

Voz 0699 07:34 si acababa dando las gracias a toda la gente a toda la gente de la organización de su equipo de los Dallas Mavericks en la retirada de Dirk Nowitzki se va a un trozo de historia de de la franquicia yo diría de la NBA con el debate de fondo de si no habrá sido el mejor europeo de toda la historia con el alemán también se nos va uno de los mejores escoltas de la historia el jugador de los Heat

Voz 6 07:54 Wayne White yo es que me vais a hacer llorar antes del partido

Voz 8 08:18 no me digas eh

Voz 9 08:27 a ver vamos a ver si de de si dejas de novelar dado me es más se aplica a Machín Meis en Macao

Voz 8 08:59 Juan Cruz

Voz 10 09:07 de

Voz 0699 09:12 emocionante a tope las despedidas de los dos les da las gracias por todo por todo lo que han apoyado durante una temporada que ha sido mucho de él pero que ha tenido el equipo detrás el peso de ambos tanto de White como de novillos que ha sido brutal en la última década de la NBA y como tal lo queríamos reconocer en el arranque del programa y luego les vamos a preguntar antes verlo ya tiemblan noticias diferentes ojo del júniors del Real Madrid los de Aruba sean cascada un veinticuatro cero en Liga y buscan el título de campeones de la Euroliga con una generación de jugadores dicen que no se recuerda desde la época de Luka Doncic en el Real Madrid luego de algún nombre en plan diferente un internacional español tuvo que volver a vestirse de corto seis años después de su retirada digamos por necesidades del guión de su equipo de categorías inferiores y en plan diferente pues una enhorabuena más enhorabuena Maite Cazorla elegida en segunda ronda del Draft de la WNBA después de salirse este año en el último año universitario María Conde y Ángela Salvadores también fueron elegidas en rondas de él WNBA de la NBA femenina aunque un poquito por debajo de nuestra Maite Cazorla todo serán temas desde Play Basket y todo lo vamos a acompañar del mejor equipo con el que se puede contar en un podcast para el análisis del baloncesto con Marta Casas al frente de todo lo que han periodístico con Alfredo Moreno al frente de todo lo que es técnico y con Antoni Daimiel al frente de la opinión de este programa horas es el un saludo para

Voz 11 10:32 a los oyentes de Play Basket

Voz 12 10:35 sí

Voz 0699 10:44 vamos a ocupar como siempre lo primero minutos de este Play Basket preguntando Antoni Daimiel por la semana que dejamos atrás y la que viene por delante que me da que para él va a ser agita Millás hola gran Antoni Daimiel muy buenas tardes tal Paco

Voz 0200 10:55 luego cómo estás con qué te quedas de lo último

Voz 0699 10:57 visto de los últimos siete días

Voz 0200 10:59 pues mira en Semana que no ha habido Euroliga eh me quedo con el inicio los play offs de la NBA con dos detalles uno obvio en la primera jornada de playoffs hubo tres victorias visitantes además dos de ellas sorprendentes la victoria de Brooklyn en Filadelfia la de Orlando en Toronto luego podían entrar más dentro de la previsión que San Antonio ganara en Denver pero que en una primera jornada de cuatro partidos haya tres victorias visitantes pues es bastante raro no no no he buscado referentes históricos pero es realmente difícil pero me quedo con otro que sea nombrado menos es que también es la primera jornada bueno en en el primer fin de semana ha habido tres expulsados en dos días tres expulsados el año pasado en playoffs hubo tres expulsados en todos los playoffs aquí en dos días Kevin Duran Patrick Beverly Andre dramón por una falta muy fea sobre ante tocó un puesto de ultimo pues han sido expulsados con lo cual no sé si iban a ser unos playoffs bastante duros y donde los árbitros van a ser van a tener que ser expeditivos

Voz 0699 12:06 no hay nervios hay navajas las dos cosas es en el comienzo de los playoff de la NBA en cuál te parece el protagonista de la semana

Voz 0200 12:14 pues aquí también reparto al cincuenta por ciento y me quedo con los play offs porque hay un jugador que juega su tú como jugador importante sus primeros proyectos es verdad que estuvo el año pasado en San Antonio pero era un jugador residual de hecho en en la temporada jugó sólo diecisiete partidos como novato y este año ha sido más importante en el equipo de Popovic se llama Derry White es un escolta eh puede jugar de base de escolta alero eh pero es un jugador que curiosamente en Universidad estuvo en dos universidades de Colorado en Colorado Springs en la Universidad de Colorado jugaba en Denver su partido ya como jugador importante en playoffs fue determinante en esa victoria Antonio Mateo dieciséis puntos E hizo el robo de balón también decisivo del partido y bueno pues eh llama la atención porque siempre se dice en los offs es muy importante la experiencia no mira este es sin experiencia decidió un partido y luego ese otro jugador del que sí ha hablado mucha gente DJ Agustín jugador de treinta y un años que ha jugado en ocho equipos en once años que fue el jugador más importante de la victoria sorprendente de Orlando en Toronto

Voz 0699 13:20 la o las citas imprescindibles

Voz 0200 13:23 aquellas y me quedo con Euroliga no que es una semana esta en la que se junta pues estos playoffs de la NBA con la Euroliga y bueno pues eh sobre todo me llama la atención de ese primer partido el el Efes Barça no el el Efes Barça del miércoles a las siete creo que es una cita obligada hay me tendré que organizar como sea aunque tengo algunos compromisos laborales pues lo tengo que ver por supuesto atención también ese mismo día el Real Madrid Panathinaikos Si el día anterior al CSKA

Voz 0699 13:54 con es que claro todo me lleva a símiles Semana de Pasión Cuidado con que no sea un viacrucis lo fin lo dejo para más adelante la pregunta de Play Basket un equipo español crees Anthony que puede acabar la semana con un dos cero en la Euroliga también hemos puesto la opción ninguno de los

Voz 13 14:12 tres vale pues yo diría esa me parece que es la que va ganando así

Voz 0200 14:18 pues sí es es difícil ganar dos partidos seguidos si da la sensación que ninguno de los tres o bien por estado propio o bien por la categoría del rival pueda acercarse a dos victorias seguidas ojalá así pero yo diría ninguno no

Voz 13 14:32 es firmaría aunque no fueran cero dos al final de la ESO ninguno de los bueno

Voz 0200 14:35 eso también es difícil sí es difícil pero

Voz 13 14:37 pero bueno bueno vamos a dejarlo ahí vamos a vender optimismo luego ya la semana que viene Dios Dios Dios en Holanda a la que sino vamos

Voz 14 14:46 para hacer otra cosa un abrazo fin fuerte abrazo del gratuito

Voz 0699 14:49 pues con la opinión de Daimiel hemos comenzado desde Play Basket en mi opinión lo que dieron a también mola mucho

Voz 0699 15:00 teníamos una promesa en Play Basket ya a nosotros nos gusta cumplir con las promesas vamos a abrir el programa abrir con una campeón Ekaterimburgo y de course se enfrentaron en la final de la Euroliga femenina el pasado fin de semana o lo que es lo mismo un duelo en los banquillos de españoles entre Miguel Méndez y Lucas Mondelo y en la cancha también de españolas entre Alba Torrens Anna Cruz y Marta tasar gay la victoria de nuevo para las de Ekaterimburgo con un marcador bastante sobrado Illa va la victoria les Silver Alba Torrens para hacer historia y así queda todo un poquito

Voz 13 15:34 en verso Alba Torrens muy buenas muy buenas muchísima

Voz 0699 15:41 felicidades enhorabuena eh algo

Voz 16 15:43 muchas gracias gracias ya has vuelto a Rusia

Voz 17 15:48 sí sí sí ya hemos vuelto vuelta a casa

Voz 0699 15:51 vale ya estáis en casa como ya hay confianza y que ya son unas cuantas entrevistas en Play Basket cuéntanos una interioridad depués de ganar ayer la Euroliga cuántas horas has dormido Alba

Voz 18 16:02 es verdad que vocal griterío aquí desde que es verdad que que ya el partido hay que agotar que estoy vivo es con el con el equipo el cenando hoy es disfrutando de este momento no que ha sido un largo camino para llegar hasta aquí no no podíamos al darnos él disfrutar de ese momento porque es algo muy difícil lo conseguido

Voz 0699 16:26 si cuántas Euroliga como fue la noche que tuvo esta de diferente de celebración del título

Voz 18 16:34 y la verdad que eh que que en eso sí que no lo celebramos estando juntas no no no te puedo decir que fue una sufrieron anoche no pero lo disfrutamos lo disfrutamos mucho eso no estando con con el equipo los familiares de todo todo todo pues el club no junto y fue un momento bonito para celebrar un momento

Voz 13 17:02 muy bonito se que no es fácil pero los marcadores pudieran reflejarlo contrario quiero decir has visto muy superiores a las rivales eh

Voz 18 17:12 no yo creo que al final el marcador a lo mejor no no refleja no no no refleja y lo no dicho es decir que es conseguir una Euroliga no porque yo a parte del del del resultado que casi que es el que es mirar un poco todo el camino no recorrido y yo creo que el equipo ha trabajado muchísimo ha trabajado bien para llegar a esta final four con bueno preparadas no para para competir y la verdad es que hay que decir que que se han hecho dos muy buenos partidos tanto en semifinales como como en la final Di y creo que es de de valorar él el buen baloncesto no que hemos podido hacer y al final conseguir esta esta victoria ahí esta Euroliga

Voz 0699 17:59 a nivel personal Alba imaginas qué se siente al conquistar la quinta Euroliga

Voz 18 18:06 Nuestra pues ayer no pensaba en las obras cuatro ayer estaba tan contenta de haber conseguido el objetivo no que que que nos marcamos al principio de temporada hay que llevamos no ocho meses trabajando cada día con con ese objetivo que que en ese momento no no no piensa en el pasado no sino de la felicidad es esa no mirar atrás que conseguido el objetivo que que bueno que no que no es peor marcar no

Voz 19 18:37 sí

Voz 0699 18:37 yo sé que tú no piensas en el pasado para eso estamos los periodistas para pensar en el pasado ponerlo al lado del presente sumar los títulos vemos cinco hasta ayer eras junto con Sancho Lyttle la española que tenía más títulos empatadas las dos a cuatro hoy ganas tú por ponerte un reto Si quieres podemos ir por qué tiene seis

Voz 20 19:01 no os pediré

Voz 18 19:03 no pero sí que bueno sí que es verdad que que ahora mismo es verdad que el objetivo es dentro de unos días ya empezamos la final de la final de Liga rusa ahí

Voz 20 19:14 eso

Voz 18 19:14 esto es lo que está en mi cabeza pero pero sí que es verdad que que bueno que tengo ganas ilusión y motivación para el año que viene en volver a plantear una una temporada Carlos

Voz 21 19:27 los objetivos así eh

Voz 18 19:29 intentar pues luchar por un nuevo título pero siendo muy enciende que queda que queda muy lejos que nunca sabes qué que que puede pasar en qué puede pasar mañana portando ahora mismo me quedo con el objetivo de de Liga rusa hay que volver a eso no a bajarnos de la celebración para el ponernos a trabajar y preparar esta final

Voz 0699 19:50 a todo lo que es alrededor de un título es bonito lógicamente conquistar el título mayor de Europa lo es no sé si hay algún instante en donde esa felicidad te comprime un poco el corazón cuando tienes que acabar el partido irte a por las amigas que están en el otro equipo entre comillas para

Voz 1173 20:06 no consolarle pero bueno pues sí quizás también consolarle no a Ana ahí a Marta que también se han dejado la piel han quedado justo en la orilla a la que ha llegado tuvo no

Voz 18 20:17 si es así porque cuando estás de dentro sabes lo que cuesta llegar a esta final no hay valoras muchísimo el trabajo el de el de Kurt oí en este caso por mi parte de de Bibiana Montano por tanto sí que bueno siempre está palabras de ánimos aunque es en ese momento también simpatiza sabes lo duro que es por eso no porque bueno al final es una final Hay todo mundo quiere quiere gana no pero sobre todo de simpatías por eso porque sabe lo difícil que es llegar y todo lo que han trabajado su no o más para para estar donde está desde de darle mucho valor

Voz 0699 20:59 tengo Euroliga ha sido en BP mejor jugadora de Europa coleccionan Se medallas éxitos con la selección a ver yo ya te conozco un poquito se cómo eres eres muy humilde no te gusta a hablar de los términos que lo voy a hacer pero tú eres consciente de lo importante que es para el baloncesto femenino español no

Voz 20 21:20 vive con su trabajo

Voz 18 21:23 yo lo que he visto cada en cada campeonato en cada cita colas seleccionen en los clubes que ha estado en cada día en cada entrenamiento es es dar el máximo de De Mingo en algunos momentos hay un máximo y en otros a lo mejor

Voz 20 21:47 cien a lo mejor era ese ochenta que en ese momento el máximo nuevo pero siempre

Voz 18 21:52 siempre intentaré entrar en el máximo de uno mismo con todo no creo que que bueno suenan bueno con compromiso con con lo que haces de poner todo todo todo hay más no soy creo que bueno intento eso es ya mi misma manera de de hacer las cosas siempre es verdad que siempre miró más para adelante con los nuevos objetivos que que para atrás no pero bueno a ver si algún día me me para mí

Voz 13 22:21 ya

Voz 0699 22:24 son diez años haciendo este programa oculto mis debilidades reconozco que a mí Séneca lavaba escuchando y viendo jugar a Alba Torrens pero creo que hay alguien al que se le puede caer un poquito más don Miguel Ángel muy buenas tardes

Voz 20 22:38 buenas tardes yo estoy que siente

Voz 13 22:41 Boris hola

Voz 22 22:43 hola hola hola doping

Voz 20 22:47 enhorabuena a él

Voz 13 22:52 es la leche es la leche lo que lo que ha conseguido su a Miguel Ángel

Voz 23 22:57 la verdad la verdad es que sí es verdad que ya no es consciente en este blog

Voz 21 23:01 lentos lo que ha dicho que a lo mejor más adelante

Voz 23 23:04 sí que separará a valorar lo que ha hecho pero es muy grande muy grande

Voz 0699 23:10 cuando usted vio ayer que levantaba su quinta Euroliga que que sintió

Voz 23 23:15 bueno una emoción uno más que nada por ella porque el trabajo por el esfuerzo por momentos duros ella lo sabía más que nadie nosotros también nada más que nadie a la satisfacción de la ella ACI

Voz 0699 23:35 supongo yo que en estos momentos de alegría Miguel Ángel uno también se acordará de los sacrificios de las horas de entrenamiento de los partidos cuando la cría que serán mucho momentos que están detrás que acaban forjando lo que tenemos en el baloncesto español con Alba no

Voz 23 23:49 sí la verdad que que bueno son muchos paz

Voz 21 23:51 el madre verdad no que que bueno

Voz 23 23:55 que para acompañando a sus hijos a sus hijas yo creo que todo lo hacemos todos los hacemos lo hacemos pues con con mucho gusto no porque los demos a ellos felices por nuestra parte nosotros veíamos a Alba seguir que iba a los entrenamiento

Voz 20 24:14 dos que iba a los partidos

Voz 23 24:16 son las niñas de su edad que competía

Voz 21 24:19 ya que que disfrutaba

Voz 23 24:21 bueno yo esto para un padre pues es lo más era un hijo crecer feliz

Voz 13 24:28 si no puedes pedir cuando su cuanto Pérez

Voz 0699 24:32 dime ahora mismo Miguel Ángel de hija quiero decir

Voz 13 24:34 es para presumir mucho eh

Voz 20 24:36 bueno bueno nazi Malta en la Lage la verdad la verdad es que sí

Voz 23 24:47 yo lo que digo veremos tenemos dos hijas no tanto de una como de otra siempre unos presumido

Voz 13 24:54 por lo buena

Voz 23 24:56 jugadora en este caso Alba que no por lo buena persona que nosotros siempre nos quedamos por donde ha pasado Alba pues siempre nos quedamos con lo mismo oye aparte de que es una extraordinaria jugadora es una bellísima persona pues nosotros como padres nos quedamos con eso ileso pues tenemos la satisfacción más grande no

Voz 0699 25:19 escuchando a un padre o una madre se sabe muy bien cómo es una hija empiezo a intuir de dónde vienen los valores de Alba y están muy lejos eh de de Mallorca echas mucho de menos a la familia

Voz 23 25:35 en ese puesto puesto que que que

Voz 18 25:38 que se echa de menos no estar con con tu familia pero a la vez también es una parte muy importante de lo ha sido toda mi carrera que aun estando muy lejos entre los he sentido muy cerca siempre sentidos apoyo y al final ellos saben que yo también estoy viviendo mi sueño no que está haciendo lo que más me gusta en todo momento he sentido apoyo no hoy en ningún momento ha sido como un drama porque al final ellos saben que yo estoy feliz de aquí que que estoy haciendo lo que lo que más me gusta y al final

Voz 20 26:14 pues bueno cuando pero cuando estoy en casa aprovechamos esos estos momentos juntos

Voz 0699 26:19 ahí pero Miguel Ángel la niña renovaba hasta dos mil veinte allí quiero decir la va a tener un tiempo todavía lejos

Voz 23 26:27 sí bueno está estamos acostumbrados

Voz 20 26:29 no estamos acostumbrados Si bueno

Voz 23 26:31 como hablaremos de ella te lid pues tanto su madre como yo pues también somos pelis a que mientras ella ella haga lo que les gusta y lo haga con esta pasión con esta entrega con este sacrificio no estos valores está humildad que la caracteriza pues nosotros somos felices

Voz 0699 26:51 no no estoy más déjeme que ver con cuya preguntando una cosa a usted en vez de Alba cuando usted escucha los periodistas como yo decir que estamos hablando con la mejor jugadora de la historia de nuestro baloncesto cree que no estamos pasando o cree que estamos siendo objetivos

Voz 23 27:07 bueno yo hablaré un poco pues con el corazón no a vivir un poco con él pero yo creo yo creo que Alba está escribiendo una página es teoría en el deporte femenino y en el deporte español no lo que pasa que claro siempre

Voz 20 27:25 eh esto y al día de hoy no

Voz 23 27:27 no no se da a lo mejor la importancia que esté liderará dentro de unos años no

Voz 13 27:32 pero yo creo que ella es

Voz 23 27:35 en una página ahí creo que más que nada creo que puede cero es un referente para otras niñas otros niños no que que bueno que quieran practicar este deporte del deporte en general no es lo que yo creo que nos falta un poco es dar más visibilidad dar más noticia dar más pie a que bueno queremos las jugadoras a nivel a nivel europeo a nivel mundial pues oye que están marcando un hito un están marcando una pagina historia

Voz 13 28:10 que bueno nunca

Voz 23 28:12 he escrito aquí en España no yo creo que esto es lo que se tiene que valorar no

Voz 0699 28:18 Alba no sabía lo que iba a responder tu padre pero que sepas que firmo debajo vale

Voz 22 28:24 pues ya se

Voz 20 28:27 claro no depende también comentan yo también claro que hablando de corazón y de siempre siempre vienen cosas buenas

Voz 0699 28:36 que no te veo pero te imaginó con el habita eh

Voz 13 28:40 te te imaginó colorada eh

Voz 20 28:45 pero bueno también también le podrías preguntar por las cosas no tan buenas también te contaría unas

Voz 13 28:51 cuentan no sólo vamos a dejar para otra entrevista no te preocupes esa para la sí

Voz 20 28:55 vale vale vale vale vale entonces también se tiene

Voz 25 28:59 bueno pues yo te doy contar todo lo bueno lo malo

Voz 13 29:01 vale perfecto pero que sabes qué pasa que hoy no nos apetecía contar no me algo íbamos a contar lo bueno de hecho lo vamos a hacer

Voz 26 29:06 sí y lo bueno es que ya tu padre ya tía

Voz 0699 29:11 los dos lo bueno que tenemos una jugadora de baloncesto como como tú en en nuestro país de la que presumir presumo tu padre presume con orgullo pero presumimos todo por mucho que a ti te ponga colorada de Miguel Ángel muchísimas gracias por estar con nosotros en Play Basket ha sido un placer

Voz 20 29:26 muchas gracias a vosotros muchas gracias

Voz 0699 29:30 la enhorabuena

Voz 20 29:32 muchas gracias un abrazo fuerte gracias

Voz 0699 29:37 una protagonista muy feliz con muchos motivos para abrir este Play Basket otro protagonista con un historial este pasado fin de semana para continuar con el programa

Voz 0699 29:59 este pasado fin de semana ha vuelto al baloncesto internacional que lo ha ganado todo pero a sus cuarenta y dos años tuvo un regreso a lo grande en un equipo más de chavales en la Liga Eva y a las ordenes de Germán Gabriel para coger dieciséis rebotes en un partido y no sé si el rebote al final de no ganarlo lo presento pero con el nombre y el apellido no va a necesitar más presentación Carlos Jiménez muy buenas tardes

Voz 13 30:24 hola buenas tardes como las agujetas

Voz 0267 30:28 bueno voy ir hoy estoy peor recordando ayer optaba mejor pero bueno ya ya se pasa nada no pasa nada más de seis años después de

Voz 0699 30:38 su último partido como profesional como como te sientes cómodo como te sentiste en el regreso a las canchas

Voz 0267 30:45 pues mira si te soy sincero disfruté un montón

Voz 19 30:48 en principio estaba preocupado porque bueno

Voz 0267 30:51 pisaron el miércoles por la tarde de que al final no se había podido cambiar el el partido y bueno pues que por coincidencia de fechas igual que otras temporadas pues no ha surgido este problema pues existen

Voz 25 31:04 que no se haya conseguido evitar

Voz 0267 31:06 dentro de nos encontramos que hay que disputar el partido evidentemente bueno pues el equipo era verdad lo que era entonces pues dos preocupaciones una no hacerme daño ni hacer daño a nadie segundo pues no intentaron con ojos claros pues también de allí todos los niños y estas cosas en la cantera que vinieron a ver a sus entrenadores y al final pues un rato muy agradables yo chavales y lo pasaron muy bien el pabellón estaba lleno también se disputan cadete masculina y femenina de Málaga y bueno hubo muy buen ambiente yo creo tardes de muchas

Voz 21 31:40 comunión ahí dentro todos así que por nada

Voz 0267 31:43 me interesa más a la pena el esfuerzo

Voz 0699 31:45 que jugar los entrenadores tuve incluido

Voz 26 31:49 porque el equipo juvenil

Voz 0699 31:52 en el equipo de Liga Eva está jugando con el en el campeonato juvenil no es así y claro nada

Voz 13 31:56 si no podían estar en los dos sitios físicamente

Voz 0267 31:58 pues nosotros disfrutamos con el equipo júnior

Voz 13 32:02 no he coincidía que el equipo

Voz 0267 32:04 sí en ese ese Juana pues está disputando desde el martes pasado la fase final de campeonato de Andalucía el sábado por la mañana jugando en las semifinales de ayer por la ayer por la mañana jugaron la final que ganaron bueno pues que no era de recibo de sentarle en el partido el sábado por la tarde

Voz 13 32:26 bueno pues nada ahí estaremos

Voz 0267 32:28 pues en el equipo

Voz 26 32:30 emergencia Carlas jugaste treinta y dos minutos eh

Voz 0699 32:34 cinco puntos dieciséis rebotes tres asistencias dos robos

Voz 26 32:37 dieciocho de valoración no se puede decir que hiciera un partidario eh

Voz 0267 32:41 si te digo la verdad no no pretendía jugar tanto ni mucho menos pero claro es que éramos ocho personas para jugar y bueno pues partidos yo pensaba que entre todos seamos aguantar un poquito mejor pero no tenemos para aguantar el gran cosa que pues sí me tocó jugar más de lo de lo previsto pero bueno ya te digo que fue lo te da no queda más que en una anécdota

Voz 0699 33:08 qué tal la relación con el entrenador en el banquillo

Voz 0267 33:12 pues bien yo creo que es un entrenador muy cordial muy cercano como si nos conociéramos de toda la vida

Voz 20 33:17 las

Voz 0267 33:20 sí muy respetuoso fue muy respetuoso con con los cambios con los tiempos intentó meter todo el tiempo posible para que descansara lo recuperaremos Si bueno pues muy bien que fue en todo yo creo que fue un partido de de los partidos con menos tensión que he jugado eh en mi vida por parte del entrenador nosotros sí intenta

Voz 25 33:39 hemos pues hacerlo lo mejor posible

Voz 0699 33:42 en alguna instrucción que Gerland que Germán Gabriel os diera que suscitar algún tipo de polémica

Voz 0267 33:49 no hay ninguna empezó con conceptos al hombre dio que nos perdíamos bueno estamos nada entrenados los fundamentos lamentos y mucha comunicación

Voz 0699 34:03 oye sólo avión jugador habitual del equipo que es Morgan estima quién Filippo más al ver un campeón del mundo de corto el chaval los rivales la gente en la grada es Germán Gabriel noche

Voz 25 34:14 pues mira yo creo que fue sobre todo no

Voz 0267 34:17 iguales porque como venían desde San Fernando pues sí dio había pasado allí muchas concentraciones con la selección

Voz 13 34:24 claro pues el que no había estado aquí

Voz 0267 34:27 de mapa ayudándonos en los partidos pues Xavier hecho una foto con algún momento o había estado por allí viendo los partidos en bueno o habíamos estado también por la base militar en alguna visita tratan en que entre unos y otros con con todos había tenido relaciones en el pasado yo creo que fue uno de los que más disfrutaron con el con el partido yo por supuesto pues también deben verles que yo les suponía eso una alegría no porque ya que estás en tu vida pues todavía recibí de vez en cuando algún tipo de comentario de este tipo pues la verdad es que salga

Voz 0699 35:02 digo una cosa eh allá algo en el baloncesto que hace que no quieren que que te retires porque a ver no fue igual pero creo que hace unos años con la lesión de Sergi Vidal ya me tocó jugar once partidos no

Voz 0267 35:14 sí aquello bueno aquello fue en otro tipo de sustancias

Voz 13 35:16 sí sí más liga profesional

Voz 0267 35:19 estaba en mi retirada más residente bueno pues todo la verdad es que todo se desarrolle porque las circunstancias llamativas yo estaba por aquí y por allá definiendo vivir un poco prensa intentando reubicar TI pasar página lo que hayas hecho hace muchos años en ya que ya pues ida por las circunstancias como te comentaba es sexy por echar una mano y bueno aquí yo también fue fue duro más que esto evidentemente es mucho mayor lo que hay en juegos muchísimo más importante hizo mucho más tiempo pero bueno si lo que tú dices no consigo tirarme en esto de tonos

Voz 26 35:59 ahora es que esta temporada los despachos y que tiene la experiencia del partido del fin cercana y a ver cómo te lo pregunto qué qué te mola más quiero decir viendo otra vez el baloncesto de cerquita

Voz 0267 36:11 nada evidentemente jugando con al parecido aparece además separado pero cuando te preparas durante toda la Navidad lo que llegas a son menos controlado tener conciencia de todo lo que ocurre Yi evidentemente qué es lo que más su tan toda mi vida no tiene ni punto de comparación

Voz 0699 36:31 me voy a poner una pregunta al director deportivo de Unicaja estamos en medio de la temporada estamos en un parón para Unicaja por el partido de Valencia como como se ha venido esto qué qué qué balance haces de de la temporada de momento hasta ahora Carlos

Voz 0267 36:46 pues mira esta pregunta la llevo recibiendo bastante durante todo el año con la respuesta siempre no no no no es además yo yo lo entiendo si hay normalmente siempre lo he hecho toda mi vida pues me ser jugador igual de la mano a final de temporada sacaban las cosas puedes tener sensaciones pero todos sabemos que en el deporte llevarnos explota por supuesto también pues las cosas cambian mucho de un día para otro entonces bueno todo yo creo más desde este punto de vista que tienen los siempre la valoración desde la perspectiva de la global no es su conjunto de contra las circunstancias que ocurren durante la temporada entonces bueno por el momento yo creo que ahora mismo estamos crear un poco de de los problemas las sensaciones que había un momento puntual de la temporada el inicio fue muy bueno ya yo creo que con esta esperar al nuevo para aunque vamos a tener pero que hay Sencianes ventanas pues contamos con todos los jugadores para entrenar pues creo que estamos ilusionados en la final de la temporada de de terminar lo mejor posible ir luego cuando todo termine pues ya veremos todo en su en su contexto general

Voz 0699 37:57 Carlos si este próximo fin de semana ante algún equipo que es una mano que eh

Voz 0267 38:03 pues hombre yo creo que es una va a ocurrir evidentemente

Voz 19 38:06 hay que me hubiera visto

Voz 0267 38:08 el otro día jugadas del daría cuenta de que esto ya el otro día fue una una neta su todas las circunstancias y ya está hay que pasamos un buen rato nadie se hizo daño que afortunadamente pues lo único que tengo agujetas y ya está

Voz 0699 38:23 vale yo te digo que hay algo en el baloncesto que hace que no cierre pues la etapa sea lo que sea eh algo así

Voz 26 38:28 sí etéreo que da la impresión de que de que de que vamos a seguir ahí pero bueno eh

Voz 0699 38:33 seguramente a la primera pensaba es que iba a ser la segunda ahora ha habido una tercera un poco rara Vendetta saber no digas de Belén no vaya a ser que no es arte hemos a vale

Voz 0267 38:42 por si acaso enfrentar está prepararme

Voz 19 38:46 es un poco mejor para este tipo de situaciones

Voz 26 38:49 Carlos gracias por estar con nosotros en Play Basket

Voz 0267 38:52 nada un placer que también le

Voz 26 38:55 director deportivo de Unicaja como una historia interesante este fin de semana vaya historia

Voz 0699 39:01 de un histórico a los clubes que operamos hagan historia que son los que no representan esta semana en los playoff de cuartos de final de la Euroliga

Voz 0699 39:14 junto a nosotros el miércoles y el viernes esperamos grandes actuaciones de Víctor Claver con el Barça porque estamos en la semana de Euroliga masculina como cita esencial de martes a viernes se van a jugar los dos primeros partidos de los play off de cuartos para nuestros tres equipos supervivientes en competición Mañero del diario a Ricardo González muy buenas hola muy buenas compañero del diario El País Agustinos hay muy buenas el Viernes Santo va a ser viernes pasión que no superen en procesiones a ninguno de los dos a pesar de que para la prensa el Viernes Santo hacer una crónica Ricardo no debe como

Voz 21 39:51 no pues no lo que pasa es que en Barcelona se que sí que sale osea que que bueno bajas trabajo parcial digámoslo así para la web y pagar una parte de del país solamente

Voz 13 40:05 bueno vamos a habrá que pensar que como hay cada vez más tecnología y más gente así Internet la van a seguir leyendo mucha gente

Voz 0699 40:11 te no

Voz 28 40:12 sí todos aprovecha además después de una semanita de parón la gente yo creo que tiene ganas de de más Euroliga ahora que se acerca el tramo decisivo así que lo buscarán en en en papel por tierra por aire

Voz 21 40:24 venga pues vamos al turrón empezamos

Voz 0699 40:27 fiche por el principio Ceseca Baskonia que la primera eliminatoria que se pone en marcha como robar una victoria en Moscú que es lo que se estará preguntando por Perasovic ahora mismo

Voz 21 40:35 pues me tienen que dar muchos condicionantes primero hacer un partido perfecto claro si tener un poco de suerte porque como al CSKA le salga una buena actuación sus jugadores principal están a buen nivel en la verdad es que es muy muy difícil hacerles en casa yo creo que el que el Baskonia tiene una la ventaja es el juego interior creo que no o interior por centímetros por calidad incluso por tiro puede puede hacerle daño al al CSKA y bueno el CSKA es que tiene muchos jugadores capaces de de crear juego degenerar Jo en el uno contra uno dos contra dos sí es muy difícil de pararles porque bueno Sergio De Colo si Airbus si no es uno es otro muy difícil

Voz 0699 41:16 Faus has en el ella le vimos bien en el último partido de Liga en qué porcentaje un buen Shengelia da opciones de ganar allí

Voz 28 41:23 sí sin duda la su su presencia más allá de los números es determinante por por liderazgo y por lo que hablaba Ricardo por si si si alguna opción tiene tiene Baskonia pasa por ahí perdió casi la mitad de de la competición y aún así por número sigue siendo el mejor del equipo tú a a pie de momento los cuatro partidos desde que ha vuelto no ha alcanzado los veinte minutos en pista veremos si eso es suficiente contra el CSKA hay que exprimir lo un poquito más pero pero es un hombre clave en los en los automatismos de de el mejor Baskonia si hay alguna opción que facil fácil lo es porque el CSKA no falla desde dos mil once lleva un balance de dos dos en eliminatorias de cuartos no perdió ningún partido en casa en en esas eliminatorias pero si hay alguna opción pues gran parte de ellas

Voz 22 42:18 aleaciones números de asustar todos los de él

Voz 0699 42:21 CSKA y hay veces que no perdemos un poco en

Voz 26 42:24 el desarrollo de los equipos

Voz 0699 42:27 españoles lógicamente que es donde tenemos el foco nos olvidamos de los jugadores españoles que están fuera así que Ricardo qué tal temporada hecho Sergio Rodríguez este año con el CSKA

Voz 21 42:36 yo creo que este año ha sido un poco más irregular que que la temporada pasada pero bueno aun así es un jugador con mucho peso en el CSKA muy importante que hasta buen nivel pero ha bajado un poquito sus números han sido un poco peores porque yo creo que ha bajado un poco el porcentaje porcentaje de tiros pero bueno sí que tiene mucha ascendencia sobre sus compañeros y bueno ahí también recordar que dado que la temporada pasada hizo catorce puntos de media casi quince hay números que firmó cuando fue nombrado mejor jugador de de la Euroliga cuando antes de marchar a la NBA osea que era difícil también tener una temporal ese nivel han crecido mucho a su lado O'Higgins Si Clive porque tiene mucho protagonismo ofensivo hoy ya hay que repartirse mucho del verano hay un balón cuatro-cinco jugones no hay no hay sitio para que todos brillen vale la primera alemana

Voz 0699 43:26 memoria vistazo a la segunda Fabius en orden cronológico Barça ni Copa del Rey ni gaitas el paso real del Barça para volver a ser un grandes estará en una final four de acuerdo con esa frase

Voz 28 43:37 pues sí sí es el es el escenario donde donde es el espera no entre dos mil nueve y dos mil catorce de estuvo en cinco de seis Se perdió nada más la de San Jordi precisamente ya son cuatro años sin aparecer por por una Final Four hacen demasiados para para un club como como el Barça es verdad que no es no es un clásico tiene nueve equipos por delante por delante del en el palmarés de la Copa de Europa

Voz 21 44:01 pero por por entidad y por el hipo

Voz 28 44:04 el prestigio el espera ya por allí ese prestigio precisamente ese gana pues pues haciendo secuencias como pues como la que tiene el CSKA que hablábamos ahora o o la que ha hecho Olympiacos hola que tienen todavía en vigor el Madrid el Fenerbahce yo creo que es que es el momento por el el rival al que tiene delante que que esa cable y por por el crecimiento progresivo que está teniendo es el momento de la ese saltito y que aparecer reaparecer en una foto

Voz 0699 44:36 Ricardo siendo el deporte de altura no te parece que aquí los bases en esta eliminatoria pueden desequilibrar los partidos

Voz 21 44:43 sí sin duda yo creo que el peso de los jugadores exteriores del del es es tremendo desde Michi que va el propio con nosotras seguimos Lar que hay muchos jugadores con con manejo capaces de dejar en el uno contra uno y con una calidad muy grande saber si con se aprovechan mucho del buen momento de forma de su amenaza en el tiro incluso a Pleiss sus diecinueve lo hemos visto también lanzar triples cada ya lanzar todo el mundo de tres sino de tres ya no parece que esto no es baloncesto y sí sí sí pero

Voz 19 45:15 no es bajitas van a tener un peso muy importante

Voz 21 45:17 eliminatoria en otras también

Voz 0699 45:19 en nombraba Ricardo a Messi Faust a mí sic les sigue en medio mundo aquí vamos a ver si está ya para cosas grandes Mesic

Voz 28 45:27 pues sí es es sumo es su momento también en los últimos años parece que se elevan

Voz 22 45:32 que dando todo pequeño va equipo por año

Voz 28 45:35 debutó en Euroliga con el Bayern lo hasta un año una estrella arroja un año en alto cursa un año en el Zalgiris en ella sí que vicios

Voz 22 45:43 que que fueron de donde se puso en el escaparate

Voz 28 45:46 en este año en el Efes pues lo que dice School en Le quiere media Europa ya suena con fuerza para para el Madrid y veremos a ver en en esta reválida que suponen los play off a ver qué tal sale es va a ser grande en base fuerte buen pasador resolutivo intenso es lo más parecidos dos mil distancias a

Voz 16 46:07 sí sí sí

Voz 28 46:10 que que te puede hacer muchas cosas y que con veinticinco años pues pues le pone claramente en el escaparate de los que estén

Voz 16 46:19 buscando jugadores de ese perfil

Voz 0699 46:21 el Barça CSKA Baskonia tercera eliminatoria Ricardo Real Madrid Panathinaikos le ha dado algo Pitingo a este equipo a los griegos que no le diera Xavi Pascual

Voz 21 46:30 y bueno sí lo ha reactivado pero yo no creo que que fuera porque es ahí Pascual hiciera un mal trabajo

Voz 13 46:36 yo creo que

Voz 21 46:37 se han juntado una serie de factores también ha llegado Piti no no sé con todos sus comentarios en en después de los partidos en la rueda de prensa lo está viviendo como si fuera un niño de sesenta y seis años pero un niño con una ilusión tremenda Hay con esa novedad no de llegar a un sitio a una experiencia nueva en su carrera deportiva y yo creo que está transmitiendo esa energía al equipo y luego ha tenido pues también una serie de pues no se han fichado

Voz 17 47:02 a un jugador como como Kill Patrick que es

Voz 21 47:04 de un jugador de gran calidad gran talento aunque de momento no ha explotado pues ha terminado de recuperar había sido el fichaje estrella este año pues tuvo una lesión ese perdió bastantes partidos con con Xavi Pascual y ahora ha vuelto con su mejor nivel Ivonne piscina también ha tenido en su haber pues es recuperar a Papa Janis no

Voz 16 47:25 sí

Voz 21 47:26 chico de veinte que parecía que estaba fuera de de la élite tras volver de la NBA ya está haciendo también aportando sus cositas sí ayudando al equipo

Voz 0699 47:34 sé que esta recurrente Faus pero teniendo Alcalá látex en el Panathinaikos la baja de Sergio Llull es un agujero doble en la eliminatoria

Voz 28 47:43 la baja de Llull es un agujero gigante

Voz 20 47:46 pero pero fíjate yo creo que que los

Voz 28 47:49 recelos por el futuro de la eliminatoria no pasan tanto por el buen momento de Cala trabaja como por la sensación de de mayor irregularidad de este de este Madrid June precisamente es un poco la metáfora del equipo no que que que lo mejor de este año lo hizo en el primer mes mes y medio de competición cuando ganaron las

Voz 22 48:07 la Supercopa

Voz 28 48:08 y que tuvieron una gran puesta en escena de la temporada pero después no no ha alcanzado esa velocidad de crucero que suelen alcanzar otros años y que y que le hace más más inabarcable y es verdad que igual que el año pasado llegaban con con Giuly sin Campazzo y este año es al revés pero yo creo que es más por las por las sensaciones que al Madrid el otro día es verdad que en Liga subieron un poco un baño de de autoestima para para mejorar esas sensaciones y quizá aunque no lleguen en tan buen momento como el año pasado que que la dinámica era de de recuperar gente y de de ir creciendo pero lo cierto también es que conoce muy bien el el territorio en el que se mueven y si hay que confiar en algún equipo es en este Madrid