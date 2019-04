"El incendio está fuera de control, no es un incendio forestal y lanzar toneladas de agua puede colapsar la catedral"

siento que el viento a favor de la progresión hacía digamos hacia la que no está quemada eh porque va progresando hacia las dos torres tan típicas de las fotos no que quedan más vas a la parte digamos sur no entonces todo

Voz 1

01:57

bueno ahora está fuera de control no no tienen capacidad ni siquiera de refrescar las zonas para que no se quemen como es un egipcio antiguo que no es no hay compartimentación sectores incendió va si progresa de esta manera Stafford entero iba Coles va cola toda la cubierta superior que mi pronóstico es muy malo porque hay miles de personas aquí parisinas sentadas porque en esta zona que estamos los que no hay turistas no es la zona digan formar visible de París ya hay franceses y la gente está impresionada por la voracidad ellas más