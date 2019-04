José Luis Corral: "Está ardiendo un pedazo de la historia de Europa"

bueno pues amigos míos me han llamado puesto rápidamente las previsiones para ver qué estaba ocurriendo que está perdiendo me lo estaba quemando es la techumbre de madera vistosidad de París pero que es una techumbre el siglo XIX que se colocó eh después de la selección francesa que la que quedó bastante estropeada ese restauró desde aquí unos arquitectos más importantes de de esa época en Francia o el más importante y lo que está quemando es esa esa madera esas esas techumbre de madera que se colocó a mitad del siglo XIX

Voz 1

01:41

bueno no te dan tiene un valor extraordinario porque es un símbolo eso es símbolo de Francia ha dicho cuando se restauró en el siglo XIX eh la República francesa la nueva república francesa tomó la catedral de Notre Damme la restauración de Nuestra Señora como un símbolo de la nación francesa porque no te dan había quedado literalmente destrozada en la época de la revolución e incluso antes en la por ejemplo en el siglo XVIII se derivaron las portadas góticas que son del siglo XIX sede destruyeron las vidrieras para que entrara una nueva luz esa luz blanca la luz de colores de las higueras pero no dejó de ser la restauración de Nuestra Señora algo realmente que impactó porque se descubrió de nuevo después de unos siglos oscuros porque no nos gustaba que la tengo Tito este tipo de arquitectura que además hay un símbolo todavía si cabe más intenso ya que Víctor Hugo escribió publicó en mil doscientos treinta y uno en su famosa novela Nuestra Señora de París más conocida aunque no se llama así por el jorobado de Notre Dame de cuya catedral cuyos símbolo fundamental de esa novela hay por tanto el símbolo de esa Francia romántica de mil ochocientos treinta es precisamente porque discurre la novela de Morón famoso jorobado en Nuestra Señora por tanto es un símbolo literario artístico e sentimental de todo tipo para Francisco a Europa