los partidos independentistas bajan precios las líneas rojas para negociar con Pedro Sánchez cada vez son más coloridas la razón y simple son conscientes de que en las elecciones generales y les pueden jugar muchos votantes hacía los socialistas para impedir que gobierne la derecha a menudo la ciudadanía jerarquizar mejor los problemas que los dirigentes políticos y en Cataluña como en el conjunto de España cada vez son más los que piensan que la prioridad inmediata es evitar que Vox PP y Ciudadanos se hagan con el poder aunque eso signifique abandonar las lealtades adquiridas por un día dice Albert Rivera que hay que dar la batalla al nacionalismo porque es el auténtico cáncer de Europa y de España cuál de ellos el español el catalán el francés el alemán el vasco todos los nacionalismos o solo los de los demás el fundamentalismo constitucional debería ser una contradicción en los términos pero es lo que practican los que nombres la Constitución no tienen otra propuesta que endurecer la ley y acudir al juzgado de guardia quizás a unos y otros les sería útil está pedagógica reflexión de Francis Fukuyama en El País la identidad viene de las experiencias compartidas no existe una democracia en el mundo con todas las experiencias compartidas de hecho no creo que sea deseable que es la democracia compatible con la cultura de realización de los mensajes como más breves más escandalosos y más ofensivos más se propagan lo que hace que cualquier intento de razonamiento de liberación se va por en el aire y que la confrontación el desprecio de la adversarios se adueñan de la escena política se olvida demasiado a menudo que la democracia es un instrumento delicado que tiene dos objetivos principales la sublimación de los conflictos por la vía de la palabra en la negociación en la lucha contra los abusos de poder

