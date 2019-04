Nacho: "Es complicado salir a cada partido sabiendo que no te juegas prácticamente nada"

Voz 1 00:00 y nos pide paso también Javier Herráez que está con protagonistas Real Madrid

Voz 2 00:04 bueno digo situación difícil como comience el míster lo estamos acostumbrados a esto yo lo intentamos hace las las cosas de la mejor manera posible estamos entrenando bien y como te digo no al final en los dos lo que queremos ganar cada partido

Voz 3 00:15 en un partido así para vosotros que estáis acostumbrado a jugar jugarnos pasta eso hasta junio con la selección casi todo cómo afronta porque claro que deje querer ganar pero me ama las piernas como como es

Voz 2 00:26 no es complicado complicado por lo que te digo no salía cada partido sin saber que que no está nuestra estás jugando absolutamente nada como te digo no intentamos hacerlo lo mejor posible sabemos que estamos representando a Madrid nuestro objetivo siempre ganan es verdad que pues que partidos como el de hoy tampoco les vamos con muy malas sensaciones que derecho que creo que no somos un poquito más pero pero como te digo es son momentos complicados hay que hay que aguantar ahora ahí ya pensaba en que

Voz 4 00:49 sí pero el futuro de Barà de celo lista fichan lo ha militado siempre te hemos preguntado porque damos por hecho que quiere seguir aquí por decir sí sí sí nos y todo lo contrario todo el contrato con el club

Voz 2 01:01 lo digo estoy en mi casa es cuando llegue el final de temporada yo creo que como todos los jugadores no se tomaban valoraciones que mi sueño siempre ha sido igual en este aquí hay que pelear el puesto y cuando más conveniente ya creo que es bueno para todos Si bueno yo creo que el tema de las salidas que estamos en un equipo donde todos los veranos todos los inviernos se hay hay polémica

Voz 4 01:21 yo creo que en el once inicial ocho jugadores que han ganado cuatro Champions suele es partidario de hacer una revolución para el futuro es que esta plantilla merece un respeto

Voz 2 01:33 que haya revolucionó no creo que estaba blandía el respeto del mundo no creo que lo hemos pasado a la historia de del deporte de la historia del fútbol por supuesto y bueno el respeto hay que tenerlo haya no estén tras Nacho quisieran la agencia como compañero grave estamos en un club donde estés bien no estés mal siempre va a hablar de de polémicas de fichajes y estamos sacos con doce años

Voz 5 01:55 esto es sólo por los resultados por ejemplo en la etapa de Solari que es como Marcelo Isco casi apartados que ahora con la vuelta decidan estemos hablando de Gareth Bale eso es sólo por los resultados si no no estaríamos hablando

Voz 2 02:09 con el fútbol se habla siempre por el resultado no es cuando ganas porque hay que cambiar las pocas cosas que sale mal cuando pierdes porque todo ese es un desastre digo bueno creo que estamos en un club donde estamos acostumbrados Si Like aguantaba el chaparrón que es complicado bar nosotros lo sabemos perfectamente pero pero ser fuertes de cabeza que el Madrid siempre vuelve para una hay una posición siempre que es la de central que es muy cotizada no bueno en Inglaterra paga millonada por centrales tú que es un futbolista con recorrido en el Real Madrid cuando oyes hablar de que iban a llegar centrales al fútbol español y más al Real Madrid que piensas llevo escuchando que van a llegar centrales al Madrid desde hace seis siete años no que

Voz 4 02:47 que empecé a jugar aquí en el primer equipo

Voz 2 02:49 estoy acostumbrada a mí lo que me gusta es trabajar cada día intentar ganarme la confianza del míster que que por suerte todas las temporadas la detenido oí el año que viene será otra temporada más y habrá que pelear mucho más grande que nosotros fue bueno pues es es Nacho hablando clarito si me quedo