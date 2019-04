El Larguero (15/04/2019: Primera parte

Voz 1991 00:00 once y media a las diez y media en Canarias sólo a todos qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero de este quince de abril día en el que se ha completado la trigésimo segunda jornada de Liga en Primera División ya sabéis que teníamos el partido de Butarque entre el Leganés y el Real Madrid y que ha terminado con empate Se adelantaron los locales gol de Jonathan Silva justo antes del descanso en el segundo tiempo Benzema una vez más el mejor de Real Madrid hizo el empate definitivo el Real Madrid se pone con sesenta y un puntos a cuatro ahora del Atlético de Madrid que segundo y el Leganés con la salvación la salvación lograda de forma virtual porque tiene cuarenta y uno puntos de hecho está más cerca de Europa que el descenso pero bueno tiene ese colchón de diez puntos los sobre la zona peligrosa de la tabla PAL partido en el que decidan contaba con las bajas por lesión de Ramos Cross Courtois Vinicius ha dejado de Gareth Bale en el banquillo ya metido en el once inicial la gran novedad hace de Valverde me da a mí que el galés está cumpliendo sus últimos partidos con la camiseta del conjunto blanco contaba Antón Meana en Carrusel deportivo que el entorno de Gareth Bale estaba bastante enfadado por la decisión hoy decidan deponer habéis de inicio en el banquillo y esto no va a hacer más que seguir sumando motivos para que el galés como digo no serían el Real Madrid la próxima temporada en un instante estamos en Butarque antes os cuento el resto de cosas que nos ha dejado el día como que el Barcelona ha entrenado la previa de ese partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester United ese tras el buen resultado de la ida ese cero uno y lo tiene que hacer bueno en el partido de el del Camp Nou este fin de semana descansaron todos los pesos pesados del equipo van a estar todos de de vuelta para ese partido no estuvieron ni Messi ni Rakitic ni Sergi Roberto Busquets por decisión técnica y además cumplir un partido de sanción Piqué y Luis Suárez así que todos descansa adictos para ese como digo importantísimo partido de vuelta contra el United en Segunda División noticia en Málaga donde ha sido presentado como nuevo entrenador del conjunto andaluz Víctor Sánchez del Amo el técnico madrileño llega para sustituir a Muñiz fue destituido ya sabéis el domingo al haber caído el sábado en casa frente al Extremadura el Málaga sexto con cincuenta y cinco puntos en puestos de playoff ahora mismo a seis del ascenso directo justo por detrás tan sólo un punto tiene al Deportivo de la Coruña en baloncesto hay que dar la enhorabuena a felicitar al Valencia Basket que esa proclamado campeón de la Eurocup después de derrotar en la Fonteta a en el tercer y definitivo partido al Alba Berlín además la pasó por encima en la dejado opciones y eso que empezado perdiendo el partido pero rápidamente ha puesto por delante y al final con autoridad se lleva este título es el cuarto título continental del Valencia Basket que además como premio extra tiene el poder disputar la Euroliga la próxima temporada en tenis Roberto Bautista será el primer rival de Rafa Nadal en el Masters de Montecarlo Bautista derrotado y a un australiano a miman el miércoles encontrara en la pista con Rafa Nadal Nadal que ha ganado ni más ni menos que once veces en el Master mil de de Montecarlo las tres últimas de forma consecutiva así que contado todas las once XXXIII Nos vamos a Butarque

Voz 1991 04:34 nosotros a Butarque empataba uno el Leganés y el Real Madrid Antonio Romero qué tal muy buenas Yago muy buenas a todos partido muy de lunes muy aburrido y la verdad es que deseando que acabe yo creo que como la tónica general un poco Ramarias deseando que acabe la temporada

Voz 0239 04:47 yo no creo que haya sido problema el día aunque a lo mejor un poco también digo porque había buen ambiente que sea prácticamente llenado el Leganés le ha puesto más ritmo y más intención en una primera parte absolutamente infumable por parte del Real Madrid ha querido mejorar un poco en la segunda tirado por el orgullo de por el gol de Karim Benzema y honestamente que en la segunda parte ha sido mejor el Real Madrid que la primera pero ahora tenemos oportunidad de ella escuchando las declaraciones de los protagonistas sitúa escuchas como dice lo que dice Zidane y cómo lo dice es evidente que el hastío ha llegado al Vestuario aunque el mensaje que se tiene que mandar de puertas hacia fuera sea un mensaje diferente pero el fútbol al final es lo que transmite a este equipo y ahora mismo es un equipo absolutamente muerto que además deambulando repito fundamentalmente por la prima en la primera parte por el el tapete debutar que me parece que eso ya no tiene solución cada uno está pensando en una película diferente a terminar este Campeonato Nacional de Liga hay por mucho que se esfuercen la motivación no se encuentra

Voz 5 05:45 Antón Meana qué tal muy buenas hola qué tal cómo está Yago buenas noches yo estar con Zizou eh yo

Voz 1991 05:50 da hoy está basta con pereza para estar ahí atendiendo los compañeros en la rueda de prensa en la lectura del partido es sencillo es el Real Madrid ha empatado y en otro partido en el que no ha estado a la altura yo creo e imagino que el lo que le está pensando y planeando es la próxima temporada pues tiene mucho curro por delante

Voz 6 06:09 eh sí muchísimo yo creo que no le apetece tampoco explicar mucho partidos que no tienen demasiada historia y que el Madrid está jugando pues de mala manera y que le pregunten pedrisco y que le preguntemos por Bale y que solamente pueda destacar el papel de Karim Benzema hoy ha tenido un par de guiños en francés y en castellano para la tragedia de Parisi

Voz 0239 06:27 la catedral de Notre Damme le preguntábamos en directo

Voz 6 06:30 en Carrusel por Gareth Bale y esto es lo que decía el técnico francés crees

Voz 7 06:34 a ver cómo piensa recuperar a Bale por momentos de la estación de que parece que que el que les sobra lo que le molesta en su plantilla como Le piensa recuperar ustedes a estado ahí sí da de que no de que la incómoda que le preguntemos pero él que no es tan contundente

Voz 1994 06:48 como como colores tú me puedes preguntar todos los días me me dejas y la verdad que se le pregunta mucho por él soy por eso te pido te voy a contar a los días no es un jugador eh es su jugada la plantea importante ahí no sé cuánto cuánto cuánto partido jugó desde cuando llegué de la segunda no se cuatro partidos jugó tres me parece entonces nada y voy a ser el campeón ahí está y al final es como como Lucas Vázquez es verdad que bueno jugando diez quince minutos a lo mejor es es complicado para ellos letal el partido pero los cambios se hace para para para cambiar el partido inofensivos

Voz 6 07:32 las palabras de Zinedine Zidane sobre Gareth Bale que hoy ya ha visto otra vez más cómo calentar en la banda de Butarque o tener pocos minutos puede ser lo que le espere en el Madrid

Voz 1991 07:44 Javier qué tal muy buenas hola qué tal Yago muy buenas noches ido delante de ti el galés como siempre en su mundo con sus cascos parece que vive en otro mundo no

Voz 8 07:53 se iba con sus auriculares blancos la gorra negra mirando al suelo sin mirar a nadie de la zona mixta hay tampoco de la zona un poco VIP que estamos muy cerquita tanto aquí en una zona de prensa como en la zona del palco quise ha metido rapidamente en el autobús bastante serio el el galés que no bueno no sé ni los compañeros ni tampoco de los rivales en el terreno de juego tal y como hace últimamente se leve pues si el cuerpo está aquí pero el alma no no está en el Real Madrid veremos lo que pasa en los próximos meses pero parece que Bale no seguirá en el equipo blanco bueno blanco y en botella leche por cierto acaba de pasar por aquí también no animo Zinedine Zidane bastante serio el técnico francés que no les gusta empatar ni perder ni a las chapas pero bueno esto es fútbol y como ha dicho Antón Meana en la sala de prensa es muy complicado motivar estos futbolistas que están acostumbrados a ganar casi todo y que este año pues han perdido todo muy pronto en el mes de marzo enseguida te pido paso Browne el último protagonista que va a ser Nacho Fernández OK eh

Voz 1991 08:51 tanto también buscamos la reacción del Leganés cómo han vivido el partido Óscar qué tal muy buenas

Voz 1643 08:56 hola muy buenas pues hay satisfacción porque con este puntos a otro madro grandes que no gana en Butarque y además con este punto es la permanencia en la cuarta temporada consecutiva en Primera está casi hecha está hablando ahora con toda la radio soy un minutito temido paso con el capitán del Leganés vale fenomenal pues bueno

Voz 1991 09:13 tanto vamos ir aprovechando para ir analizando el partido Dani Garrido qué tal muy buenas Antón buenos sigue por ahí también Santi Cañizares buenas noches buena noche Yao eh nos piden surgido Ejido coprotagonista

Voz 1643 09:25 según minutaje dos menos ochenta segundos capitán del legado no gusta está muy buena que tiene este estadio que aquí no gana los grandes perdió el Barça de los diez primeros de la Liga a falta porvenir el Athletic de Bilbao Athletic y los demás han empatado no ha ganado ninguno

Voz 9 09:39 bueno e pues este campo tiene que que parece que no es fácil al final bueno atmósfera que se vive con con la gente que nos acompaña es es muy buena muy positiva para nosotros y nosotros nos sentimos cómodos Si y la verdad es que aquí en casa que siempre competimos

Voz 1991 09:54 digamos de escucha en directo en El Larguero el capitán del la hola qué tal buenas noches ese jugáis toda la temporada con los seis derribó Mathijsen en Champions

Voz 9 10:03 bueno bueno sí estaría bien que que si hubiéramos sospechado pero todavía queda queda tela por cortar y ahora que seguir peleando

Voz 1991 10:11 pues peleando con cuarenta y un puntos lo hecho no la salvación ya ya No mires para abajo no

Voz 9 10:16 bueno hasta que no sea matemática aquí tenemos muchos años que llevamos sufriendo un montón y queremos un añito un poco más más tranquilo oí y además bueno al final de cada partido que que te quedes buenas sensaciones estallido montón para para llevar mejor la semana para para no dejarte para para acabar

Voz 1991 10:33 eso es lo que buscamos no mira más para arriba que para abajo

Voz 9 10:38 bueno yo te digo que que miramos lo que nos permite la clasificación al final he ya te digo que queremos seguir sumando porque eso no sabido montón paras las cerámicas porque somos muchos jugadores para que todo el mundo se iban enchufado y luego si es bueno pues intentar intentar estar más cerca siempre se de arriba abajo pero pero todo pasa por por conseguir la permanencia matemáticamente lo antes posible

Voz 1991 11:00 con qué sensaciones ha sido el del campo y que habéis perdido una gran oportunidad de ganar al Madrid

Voz 9 11:06 bueno si no sé si es parte de del de la emoción ante el entusiasmo pero pero si queda un poco sensación agridulce al final pues pues bueno con el fuera de juego que la invitado a Youssef con con un par de contras como propio eso es poco Martín o podíamos haber incluso metido es llevarnos el partido pero pero bueno hay que estar contento y ser realistas que que el trabajo en equipo así o ha sido muy bueno ha competido muy bien ante un gran equipo y y bueno quedarnos con él

Voz 1991 11:33 la con sinceridad esperábais más del Real Madrid y me explico vosotros en el campo notáis la falta de tensión que a lo mejor ese hecho de que el Real Madrid no esté jugando nada realmente en la clasificación eso se nota

Voz 9 11:48 bueno no lo ve así es cierto que que bueno han sacado un equipo igual para para mantener más la posesión del balón es cierto que que bueno los poderes con juega arriba a excepción de incluso el propio Benzema no son jugadores más de de de deposición menos eh eh de juego directo y entonces pues bueno sí sí parece como que quedan tenía mucha posesión pero eran creo muchas ocasiones pero bueno no cuando salido Willy Lucas ya cambia un poco la cosa es de un equipo que juega más directo oí yo creo que que ellos se están jugando también cosas al final pues bueno ha venido muy externo el próximo año esta temporada Hay y al final no te pueden dejar nunca

Voz 1991 12:23 si acaba agradecer no a la afición el estar ahí un lunes también es creo que como consecuencia como culpa vuestra temporada no que tenéis enganchada a la afición

Voz 9 12:30 sí sí te dijo que me preguntas que porque es difícil de ganar aquí pues una de las razones es es un lunes pues un ahora un poco pulpo que cuesta venir porque los mayores hay que trabajar pero pero la verdad que que que la gente pues pues por ejemplo oí cómo han iba yo falla está eso nos ayudan muchísimo es lo agradecemos pero se hubiese ahorrado devolver en las camisetas una pena una pena no no haberles podido arreglar las camisetas Si bueno me parece que es más igual de tenían que descontará

Voz 1991 12:58 los eh con con ganas de medirse al Athletic

Voz 9 13:02 no en fin nada leer no este año estoy muy muy contento aquí y bueno al final de he de agradecer un montón como como me valora Ny muy contento

Voz 1991 13:12 con ganas de enfrentarte a la tele digo

Voz 9 13:15 enfrente enfrentarme si se enfrenta me estoy a falta de de de una tarjeta para cumplir con ciclos veremos si se en Villarreal tengo suerte de jugar puedo pues seguramente se casaban María pedagogo pero bueno primero pensar en el próximo que es el Villarreal como ya te digo con ganas de de hacer un buen un buen partido allí como llevamos haciendo últimamente en casa sacar puntos Si porvenir

Voz 1991 13:42 Justicia enhorabuena la temporada un abrazo muchísimas gracias elegidos gran temporada a la que está cumpliendo el desesperado esperaba la pregunta del Athletic la tenía interiorizado aún así pero yo creo que claro ha huido Athletic aquí al final de temporada MAVIR Athletic que contiene un gran chaval de la cantera

Voz 0458 13:59 muy trabajador que dejó un recuerdo muy muy bueno en en Lezama en el Atlético en el primer equipo no tuvo demasiado buena fortuna porque Valverde Ernesto Valverde después de no contar mucho con él durante la temporada le puso titular en una final de la Copa del Rey que el Athletic Club perdió contra el contra el Barça evidentemente aquel día pues no fue no fue su mejor partido no pero muy buen chaval Gran Capitán

Voz 1991 14:20 para cerrar la temporada de Leganés es fantástica yo creo en la salvación está más que lograda a falta de seis jornadas estar con cuarenta y un puntos es un éxito

Voz 1643 14:29 si va de récord superar superarlo puntos que consiguió ser Garitano la temporada pasada ahora mismo décimo primero en la clasificación mitad de tabla seguramente acabe con la mejor clasificación histórica de una corta historia en Primera porque son sólo tres temporadas pero bueno era difícil superarlo de Asier Pellegrino lo está consiguiendo así que es de notable alto lo delega Gro

Voz 1991 14:48 ha seguido un abrazo hasta mañana

Voz 1643 14:49 tal mañana y pide paso también

Voz 1991 14:52 Javier Herráez que está con protagonistas Real Madrid

Voz 10 14:54 la situación difícil e como dice el míster no estamos acostumbrados a esto yo no intentamos hacer las cosas de la mejor manera posible estamos entrenando bien y luego te digo no al final en los dos lo que queremos es alargada partido preparar un partido así

Voz 11 15:06 para vosotros que estáis acostumbró a jugarnos hasta eso hasta junio con la selección casi todo cómo se afronta porque claro que deje querer ganar pero pesan más las piernas como como se

Voz 10 15:17 es complicado complicado con lo que te digo no salía cada partido sin saber que no nuestra nuestra estás jugando absolutamente nada como te digo no intentamos hacerlo lo mejor posible sabemos que estamos representando a Madrid nuestro objetivo siempre ganan es verdad que pues que partidos como el de hoy tampoco nos vamos con muy malas sensaciones derecho que creo que no sólo merecido un poquito más pero pero como le digo es son momentos complicados hay que hay que aguantar ahora ahí a pensar el año que viene

Voz 12 15:39 sí pero el futuro de Vara de mantengo formaliza fichan lo ha militado ciento te hemos preguntado por qué damos por hecho que quiero seguir aquí es por decir sí sí sí nos y todo lo contrario de todo el contrato con el club

Voz 10 15:52 lo digo estoy en mi casa cuando llegue el final de temporada pero yo creo que como todos los jugadores no se tomaban valoraciones el mi sueño siempre ha sido igual en este club aquí hay que pelear el puesto y cuando más competente ya creo que es bueno para todos Si bueno yo creo que el tema de las salidas de también son un equipo donde todos los veranos todos los inviernos se ahí hay polémica

Voz 12 16:12 mucho creo que en el once inicial ocho jugadores que han ganado cuatro Champions Tour es partidario de hacer una revolución para el futuro tienes que esta plantilla merece un respeto

Voz 10 16:23 el que haya revolucionó no creo que estaba blandía el respeto del mundo no creo que lo hemos pasado a la historia de del deporte de la historia del fútbol por supuesto y bueno el respeto hay que tenerlo haya revolucionando Chuquisaca

Voz 12 16:36 lo tanto de fichajes

Voz 10 16:37 o como compañero grave estamos en un club donde estés bien no estés mal siempre hablar de de polémicas de fichajes lo estamos acostumbrados a ello

Voz 12 16:45 esto es sólo por los resultados por ejemplo en la etapa de Solari que es como Marcelo Isco casi apartados que ahora con la vuelta decidan estemos hablando de Gareth Bale eso es sólo por los resultados si no no estaríamos hablando

Voz 10 16:59 el fútbol se habla siempre por el resultado no es cuando ganas porque hay que cambiar las pocas cosas que sale mal cuando pierdes porque todo ese es un desastre y bueno creo que estamos en un club donde estamos acostumbrados Si hay que aguantar el chaparrón que es complicado bar nosotros lo sabemos perfectamente pero pero ser fuertes de cabeza que el Madrid siempre vuelve para una hay una posición siempre que es la de central que es muy cotizada no bueno Inglaterra paga millonada por centrales duquesa Un futbolín

Voz 1991 17:25 está con un recorrido en el Real Madrid cuando oyes hablar de que iban a llegar centrales al fútbol español y más al Real Madrid que piensas

Voz 10 17:33 llevo escuchando que van a llegar centrales al Madrid desde hace seis siete años no que que empecé a jugar aquí en el primer equipo estoy acostumbrado a mí lo que me gusta es trabajar cada día intentar ganarme la confianza del míster que que por suerte todas las temporadas la detenido oí el año que viene pues será una temporada más y habrá que pelear mucho más adelante nosotros paginas bueno pues es Nacho hablando clarito sí

Voz 1991 17:52 pero alguna frase de lo que ha dicho que lo más interesante revolución o no está plantillas se merece todo el respeto Higuero que tiene toda la razón del mundo y al hilo de lo que decía antes Carvajal que lo hemos escuchado en el tramo final de de Carrusel ha dicho también un par de frases interesantes hay que disfrutar de los seis partidos que quedan desde luego la aficionó de momento disfrutar está disfrutando poco ya hay que demostrar que somos válidos para seguir la temporada que viene es decir que hay algunos de ellos que están ahora mismo con el futuro en el aire podemos escuchar lo que ha dicho que arrojan esto solamente no creo que quedan seis partidos al disfrutar los partidos cimentar ganarlos sin clase profesional también hay una convocatoria de la de la selección y bueno creo que cada uno tendrá un objetivo sabrá quién yo era que terminan quien quiera que no disfrutar los partidos que demostrar que somos válidos para para año

Voz 5 18:40 pues bien ahora os pregunto por veis que ha sido uno de los protagonistas

Voz 1991 18:46 el día más por lo que ha pasado fuera que por dentro lo que suele ser habitual también en los últimos meses con Gareth Bale pero Romero te parece que hay jugadores a día de hoy que se están jugando su futuro en el Real Madrid

Voz 0239 18:58 yo creo que lo tiene todo bastante claro que hay algunos que puede que estén jugando parte de su futuro o que el estén quitando la razón al entrenador en el sentido de que los que era recuperar hoy el partido de Marcelo es insufrible el partido de Isco es lamentable ya sé que en un en un choque como el de hoy particular Izar es complicado porque el rendimiento general del equipo ha sido bajo pero como parto de la base de que hay muchos son de Carvajal se ha metido en el saco que lo tienen garantizado pase lo que pase de aquí a final de temporada estar lo que viene a las órdenes de Zidane yo creo que el paso adelante lo tienen que dar futbolistas que no han pegado una patada a un bote durante toda la temporada y ahí independientemente que la decisión está tomada al ochenta noventa el noventa y cinco al setenta y cinco a imagen imágenes que no se pueden permitir hemos empezado Larguero con lo de Bale porque noticia pero hoy Bale yo no soy dudoso no tiene culpa de nada bueno no suma es un marciano oí no saluda y se va pero no ha sido titular jugó diez minutos o hay que buscar el foco en futbolistas que tienen que dar un paso al frente y estoy pensando fundamentalmente en Marcelo hoy en Isco yo sé que yo sé que el resto como mal pero el resto ávido tramos de la temporada en los que a lo mejor han estado algo bien en algún partido es que estos dos llevan toda la temporada mal Zidane los está queriendo recuperar y cada vez que cifran los quiere recuperar los poner en el campo lo que recibe el entrenador es una patada en el culo porque ahora mismo no están para ser no sé yo creo que ni convocados pero ni mucho menos titulares del Real Madrid ayer

Voz 13 20:23 sí sí totalmente de acuerdo con lo que dice Romero no sin que sirva de precedente porque no de la temperatura eh yo creo que es la tensión en la que en realidad yo creo que es muy complicado muy complicado venir la semana pues que más o menos que es entrenador bien pero no tienes la mentalidad de detener un objetivo el domingo no tiene esa tensión de viernes de sábado de pensar el partido ahí entonces cuando llega al futbolista aunque quiere pues pues no puede porque no tienen la mente quizás entrenada para bueno pues para jugar con la con el ritmo tensión

Voz 14 21:00 espíritu llámalo como quieras no

Voz 13 21:02 qué sucede pues que entonces se ve más las carencias más las carencias de los jugadores en que peor está en forma durante el año como dice Romero pues Isco y Marcelo han sido futbolistas que durante el año pues por circunstancias las que sean estados de forma físicamente mentalmente más confianza menos cancioneros entrenadores bueno han estado bien

Voz 2 21:22 y como no está bien pues se modifica acaben bien no

Voz 13 21:25 mal anda mal acaba y eso es lo que está sucediendo hay is sobre que todo está decidido que más útil la cabeza Zidane lo tiene en la cabeza Zidane pero cada partido que pasa aparecen más dudas porque

Voz 14 21:36 no hay nadie que que que que dé la razón de decir no hay nadie que que que ponga

Voz 13 21:43 bueno pues una encima la Messi diga mira yo me tuve que dar porque fíjate que como marco diferencias no entonces puede ser que tengo una idea global decidan del del del proyecto de quiere hacer la temporada que viene pero amigo yo creo que cuando acaba el partido tendrá una reflexión de dos o tres días diciendo estoy seguro de lo que estoy haciendo porque igual es que estoy siendo demasiado generoso en la valoración de algún jugador que que que es que no me da ningún motivo para serlo Dani

Voz 0458 22:09 yo creo que está haciendo bola yo creo que no él no esperaba que se eligiera bola el tramo final de haberlo cogido también eso eso no lo pensado que hay podríamos plantar asegurate yo creo que no porque bueno él también entiende es un ganador innoven aquí a jugar cuatro partidos churros Viene para ganar al Madrid y por tanto teniendo la situación que estaban hubiera aceptado el punto no pero yo sí que en su cara no leve alegría cada vez que puede lo deja lo deja muy claro con alguna dificultad que ya le conocemos en el lenguaje pero con mensajes muy claros y directos ha dicho nada claras es que ocho nueve días entrenando sin jugar y tal yo creo que sí con Romero en aunque lo tiene claro pero es que además creo que lo va a dejar claro ya a partir de ahora en cada decisión va a dar pistas que son mucho más gordas primero extraño en él no José ahí tienes que ver cosas no agotado los cambios ha hecho dos cambios setenta y siete y en el ochenta y uno y aunque ahora hablaremos de ello yo creo que ha querido enviar un mensaje claro a Gareth del porque será menudo muy bueno podrá soportaron hola la bandera lo que sea pero no es jugar poner nueve minutos cuando supuestamente tú lo quieres poner digamos y lo que recupera yo creo que ya no lo quiera recuperar creo que lo de Bell está sentenciado y además creo que hoy ha querido enviar un mensaje porque sino no jugaron vientos

Voz 2 23:22 Herráez tú crees que hay algún que se la está jugando todavía o no no no no yo creo que lo tiene clarísimo Zidane creo que sabe lo que quiere para el próximo año que lo tiene decidido desde que llegó al equipo que esto es me decía un amigo del club hace un instante esto es el día la marmota hay que pasar los días como sea complicado yo entiendo que la afición del Madrid que escucha esto de ir a ellos son profesional lo son pero creo que Nacho y salga a perder el partido Lucas Vázquez Mi Gareth Bale incluso la segunda parte ninguno pero esto es jugador están hechos o diseñados están acostumbrados a jugar partidos para ganar títulos y ahora Juana DAI después expresa las piernas esa es mi opinión y puedo estar equivocado pero es lo que creo que les está pasando ahí Moha a los futbolistas Si hicieran lo sabe hay jugadores que como decía Dani pues son mensajes que manda no sé si se subliminales au directos el caso de Gareth Bale el caso de Ceballos no ha jugado ni un minuto algo de memoria los últimos tres partidos no jugó ni un minuto es Zeballos e internacional y titular indiscutible con Luis Enrique la selección Icon Zidane no está jugando un poquito eh y hay otros evidentemente como Llorente que a mí personalmente me encanta

Voz 8 24:27 pero por lo que dijo ayer en la sala de prensa

Voz 2 24:29 de Valdebebas en este partido pues creo que le buscara una salida aunque yo creo que era un jugador para sacarle más partido porque demostró que era muy bueno pero el mes de diciembre y enero cuando hizo falta al Real Madrid con la adhesión de Casemiro y el resto pues creo que Cross aunque quiera quedarse de centro de campo se que más complicado lo tiene y que evidentemente Gareth Bale saldrá del Real Madrid que llegarán futbolistas como Hazard van a intentar a Pogba creo que es lo que ahora mismo hay en en la cabeza de Zidane veremos lo que luego ocurrió al final que se cumple pero esa es un poco la idea que tengo yo de lo que decidan va a hacer

Voz 0239 25:04 me parece muy interesante perdona llegó lo que acaba de apuntar Daniel yo creo que a lo mejor es decir que Zidane está arrepentido pues es alejarse de la realidad porque Zidane conoce ha visto todos los partidos conocía exactamente o o bastante bien de primera mano lo que pasaba en El Vestuario ahora yo sí es una sensación no le he visto no no he tenido la suerte de Meana no estado frente a frente pero he escuchado todo lo que ha hecho desde que terminó el partido por primera vez el equipo no ha perdido empatado eh por primera vez desde que Zidane volvió al Madrid le veo con tono de hastío bajo

Voz 1991 25:40 Acebes y quedan seis partidos por delante

Voz 0239 25:42 que la travesía del desierto no acaba a final de mes

Voz 13 25:45 yo creo que que se está encontrando más problemas de lo que él pensaba

Voz 0239 25:48 yo también lo creo digamos peor estado de

Voz 13 25:50 horma o peor actitud en general de de de los jugadores que de que la que había dejado no el año pasado cuando

Voz 0239 25:58 lo que me refiero Cañete que tú no sabes bien que quedan

Voz 13 26:01 sí espero que esto no es una cosa

Voz 0458 26:03 que acaben dos partidos partida humanos somos pero no queda mucho para no quedarme al Athletic de Bilbao que se la está jugando que te está jugando que te queda el Rayo que se la está jugando eso los tres

Voz 13 26:12 siguientes que sí que sí que son no es un mes y medio de competición y obviamente compitiendo así hace todo muy largo presidió el partido estábamos hablando minuto ochenta y ocho de partido parecía que vamos que llevamos seis partidos del Real Madrid de lo pensado y cansino que era al juego en general no entonces yo creo que él se está encontrando más problemas ir yo creo que se encontrado a jugadores en peores condiciones de los que él había dejado cuando se marchó quizá tenía en la cabeza cuando ha llegado y ha puesto a trabajar con ellos sea entrenar con ellos y a tratar de recuperar él seguramente era mucho más optimista de lo que está viendo lo que está viendo no le está gustando absolutamente nada y hoy o sea está es el empieza a acabar la paciencia al principio bueno venga bien pero ya hoy eh yo creo que es el acaba la paciencia en el sentido fue darme algo hijos de Mi vida darme algo menos de once meses

Voz 1991 26:58 también vosotros a mi un segundo que tengo que hacer un alto en el camino obligado ir seguimos hablando