Santi Cañizares: "Zidane se está encontrando con más problemas de los que esperaba"

Voz 1991 00:00 Romero te parece que hay jugadores a día de hoy que se están jugando su futuro en el Real Madrid

Voz 0239 00:06 yo creo que lo tiene todo bastante claro que hay algunos que puede que estén jugando parte de su futuro o que el estén quitando la razón al entrenador en el sentido de que los que era recuperar hoy el partido de Marcelo es insufrible el partido de disco es lamentable ya sé que en un en un choque como el de hoy particular Izar es complicado porque el rendimiento general del equipo ha sido bajo pero como parto de la base de que hay muchos son de Carvajal se ha metido en el saco que lo tienen garantizado pase lo que pase de aquí a final de temporada estar el año que viene a las órdenes de Zidane yo creo que el paso adelante lo tienen que dar futbolistas que no le han pegado una patada a un bote durante toda la temporada ahí independientemente de que la decisión esté tomada al ochenta al noventa el noventa y cinco o al set de cinco a imagen imágenes que no se pueden permitir ya hemos empezado Larguero con lo de Bale porque noticia pero hoy Bale yo no soy dudoso no tiene culpa de nada bueno no suma su marciano oí no saluda pero no ha sido titular jugó diez minutos o hay que buscar el foco en futbolistas que tienen que dar un paso al frente estoy pensando fundamentalmente en Barcelona menisco yo sé que yo sé que el resto han estado mal pero el resto ha habido tramo de la temporada en los que a lo mejor han estado algo bien en algún partido es que estos dos llevan toda la temporada mal Zidane los está queriendo recuperar y cada vez que cifran los quiere recuperar y lo poner en el campo lo que reciben entrenadores una patada en el culo porque ahora mismo no están para ser no sé yo creo que ni convocados pero ni mucho menos titulares del Real Madrid Cañete

Voz 1 01:32 sí totalmente de acuerdo con lo que dice Romero no sin que sirva de precedente

Voz 0239 01:36 vez que B cuidado tomate la temperatura eh yo creo que es la tensión en la tele

Voz 1 01:43 en realidad yo creo que es muy complicado muy complicado venir una semana pues que más o menos que es entrenar bien pero no tienes la mentalidad de detener un objetivo el domingo no tiene esa tensión de viernes de sábado de pensar que tal el partido ahí y entonces cuando llega al futbolista aunque quiere pues pues no puede porque no tienen la mente quizás entrenada para bueno pues para jugar con la con el ritmo tensión espíritu hubo llámalo como quieras no sucede pues que reserven más las carencias y las carencias de los jugadores en que peor está en forma durante el año como dice Romero pues Isco y Marcelo han sido futbolistas que durante el año pues por circunstancias las que sean estados de forma físicamente mentalmente más confianza menos concedan los entrenadores bueno han estado bien como no está bien pues se modifica caben bien no mal anda mal acaba y eso es lo que está sucediendo It is sobre que todo está decidido que más hombre no tiene la cabeza Zidane lo tiene la ciudad pero cada partido que pasa aparecen más dudas porque no hay nadie que que que que dé la razón de de no hay nadie que que que ponga bueno pues una bala encima de la mesa Amina yo meto de quedar porque fíjate que como marco diferencias no entonces puede ser que tenga una idea global es decir del del del proyecto y quiere hacer la temporada que viene pero amigo yo creo que cuando acaba el partido tendrá una reflexión de dos o tres días diciendo estoy seguro de lo que estoy haciendo porque igual es que estoy siendo demasiado generoso en la valoración de algún jugador que que que es que no me da ningún motivo para serlo Dani

Voz 0458 03:16 yo creo que está haciendo gala yo creo que no él no esperaba que se eligiera bola el tramo final se está recomponiendo haberlo cogido también eso eso no lo he pensado que hay podríamos plantas reserva te yo creo que no porque bueno el también entiende es un ganador no viene aquí a jugar cuatro partidos churros el viene para ganar al Madrid y por tanto teniendo la situación que estaban ha aceptado de punto no pero yo sí que en su cara no leve alegría cada vez que puede lo deja lo deja muy claro con alguna dificultad que ya le conocemos en el lenguaje pero con mensajes muy claros y directos ha dicho nada aclara es que ocho nueve ellas entrenando sin jugar y tal yo creo que venció con Romero en que lo tiene claro pero es que además creo que lo va a dejar claro ya a partir de ahora en K

Voz 2 03:54 prisión va a dar pistas que son mucho más gordas primero extraño en él no parte en la que no te juegas nada y tienes que ver cosas no agotado los cambios

Voz 0458 04:04 ha hecho dos cambios Javier el setenta y siete el ochenta y uno y aunque ahora hablaremos de ello yo creo que ha querido enviar un mensaje claro a Gareth del porque será cojonudo muy bueno podrá soportar lo que sea pero no es jugar por poner nueve minutos cuando supuestamente tú lo quieres poner digamos y lo que recupera yo creo que ya no lo quiere recuperar creo que lo de está sentenciado y además creo que hoy le ha querido enviar un mensaje porque sino no jugaron bien

Voz 1 04:29 dos

Voz 1991 04:30 en Herráez tú crees que hay alguien que se la está jugando todavía o no

Voz 3 04:33 no no no creo que lo tiene clarísimo Zidane creo que sabe lo que quiere para el próximo año que lo tiene decidido desde que llegó a al equipo que esto es menor que un amigo del club hace un instante esto es el día de la marmota hay que pasar los días como sea es complicado yo entiendo que la afición del Madrid que escucha esto de ir a ellos son profesional y lo son pero creo que Nacho hoy salga a perder el partido Lucas Vázquez

Voz 0239 04:55 Gareth Bale incluso en la segunda parte ninguno pero

Voz 3 04:57 eh esto es jugador están hechos o diseñados están acostumbrados a jugar partidos para ganar títulos y ahora mismo no se juegan nada hay expresa las piernas esa es mi opinión y puedo estar equivocado pero es lo que creo que le está pasando ahí a a los futbolistas Si hicieran lo sabe hay jugadores que como decía Dani pues son mensajes que manda ya no sé si será subliminales au directos el caso de Gareth Bale el caso de Ceballos no ha jugado ni un minuto algo de memoria los últimos tres partidos no jugó ni un minuto es Zeballos e internacional y titular indiscutible con Luis Enrique en la selección Icon Zidane está jugando al poquito eh

Voz 4 05:31 eh ya hay otros evidentemente como Lloret

Voz 3 05:33 de que a mí personalmente me encanta pero por lo que dijo ayer en la sala de prensa de Valdebebas en la feria de este partido pues creo que le buscara una salida aunque yo creo que era un jugador para sacarle más partido porque demostró que era muy bueno en el mes de diciembre Generau cuando le hizo falta al Real Madrid con la adhesión de Casemiro y el resto pues creo que Cross aunque quiera quedarse de centro de campo se que más complicado lo tiene y que evidentemente Gareth Bale saldrá del Real Madrid que llegarán futbolistas como Hazard van a intentar a Pogba creo que es lo que ahora mismo hay en en la cabeza de Zidane veremos lo que luego ocurrió al final que se cumple pero esa es un poco la idea que tengo yo de lo que Zidane va a hacer

Voz 0239 06:12 me parece muy interesante perdona yo hago lo que de apuntar Daniel yo creo que a lo mejor es decir que Zidane está arrepentido alejarse de la realidad porque Zidane conoce ha visto todos los partidos conocía exactamente o o bastante bien de primera mano lo que pasaba en El Vestuario ahora yo hoy es una sensación no le he visto no no he tenido la suerte de Meana no al frente a frente pero he escuchado todo lo que ha hecho desde que terminó el partido por primera vez el equipo no ha perdido a eh por primera vez desde que Zidane volvió al Madrid le veo con tono de hastío si el bajonazo eh y quedan seis partidos por delante saque la travesía del desierto no acaba a final de mes

Voz 1 06:53 yo creo que que se está encontrando más problemas de lo que él pensaba

Voz 0239 06:56 yo también lo creo digamos peor estado de forma

Voz 1 06:58 arma o peor actitud en general de de de los jugadores que de que la que había dejado no el año pasado

Voz 0239 07:06 pero que me refiero Cañete que tú lo sabes bien que quedan

Voz 1 07:08 seis semanas por delante si espero que esto no suena no

Voz 0239 07:11 los acabé en dos partidos no fue un partido humanos la mano no no quiere

Voz 1 07:14 la mucho al Athletic de Bilbao que es a la estafa

Voz 0239 07:16 cuando que también está jugando que te queda el Rayo que se la está jugando los tres

Voz 1 07:20 siguientes que sí que sí que sí que son no es un mes y medio de competición y obviamente compitiendo así hace todo muy largo presidir el partido estábamos hablando minuto ochenta y ocho de partido parecía que vamos que llevamos seis partidos del Real Madrid de lo pasado y cansino al juego en general no entonces yo creo que él se está encontrando más problemas ideas yo creo que es en te han contado a jugadores en peores condiciones de los que él había dejado cuando se marchó quizá tenía en la cabeza cuando ha llegado y ha puesto a trabajar con ellos sea entrenar con ellos superarles el seguramente era mucho más optimista de lo que está viendo lo que está viendo no le está gustando absolutamente nada y hoy o sea el esa es el empieza a acabar la paciencia al principio bueno venga paz pero ya hoy eh yo creo que es el acaba la paciencia en el sentido dijo darme algo hijos de Mi vida darme algo de esas me lo hace once meses

Voz 1991 08:06 dame vosotros a mí un segundo que tengo que hacer un alto en el camino obligado seguimos hablando

Voz 11 10:56 Dade nazarí cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 3 11:04 el Larguero Yago de Vega doce en punto

Voz 1991 11:08 anoche estamos analizando el empate del Real Madrid en Butarque uno de los temas uno de los nombres propios una vez más Gareth Bale Meana contabas durante Carrusel que estaba enfadado el entorno de Gales

Voz 0231 11:16 sí sorprendidos malestar máximo por el hecho de de cómo está gestionando Zidane la situación de Bale yo no digo que tengan razón o que Bale sea un santo solo digo que hoy no contaban con la suplencia de Bale en cuanto conocía e Israel alineación Imelda comentaba en levantado el teléfono he hablado con ellos no se lo esperaban insistían que Bale no estaba lesionado como luego se ha visto que no estaba lesionado y creen que no es la mejor forma de llevar el tema por parte de Zidane que la relación con el es buena que la semana pasada en la conversación que mantuvo José Ángel Sánchez con Jonathan Barnett y con todo el equipo de de este grupo Se habló de manera propia o el de cuál podría ser el futuro de Bale qué idea tiene el Madrid con Bale pero que Zidane en la puesto la cruz y quién no hay una relación de entrenador del Real Madrid con un prestigio enorme y uno de los jugadores le gusten a la gente con más caché de el mundo yo creo que si el Madrid va a malas con Bale o mejor dicho si Zidane va malas con Bale Bale que está encantado de ser como es pues puede decir que se queda que no tiene ningún problema que no va a Valdebebas a la hora que les dicen sale coge el coche y a vivir entonces yo creo que que por lo menos contar es eso es importante hay un malestar en el entorno de Mail malestar Máximo en entorno de Bale por como Zidane está gestionando esto con Bale yo de mayor

Voz 0239 12:36 ser José Ángel Sánchez porque claro es que a lo mejor lo que le tiene que decir el director general del Real Madrid esto va de negocio también es evidente que alguien en el club tiene que hacer de poli bueno y seguramente sea el papel que le ha tocado a José Ángel Sánchez pero yo sí soy Zidane ni escucho que que los representantes del jugador están mosqueados conmigo pero que se lleva muy bien con José Ángel Sánchez porque me dice tranquilo que aquí no pasa nada a lo mejor lo que tiene que hacer es ir a José Ángel Sánchez decirle mira has visto cómo entrenador he visto cómo ha jugado has visto las veces que ha protestado has visto lo que ha hecho esta temporada quiero decir que Zidane no le pone la cruza Gareth Bale porque considere que Bale no su futbolista apto para el Real Madrid porque os recuerdo que cuando Isco estaba muy bien el Real Madrid Zidane muy bien de forma Zidane llegó de entrenador los tres de arriba eran intocables para Zidane para que Zidane quitara del once titular a Gareth Bale tuvieron que pasar dos años muchas muchas muchas lagunas y lesiones en el desgraciadamente las lesiones en el rendimiento del futbolista y ahora que me venga miel representan de me ganó es que yo con el club con José Ángel Sánchez que yo quiero ser del con como el de mayor saber inglés irresponsabilidad la justita me llevo maravilloso con José Ángel Sánchez que es el que tiene que pagar la pasta porque quiere hacer negocio el marrón se lo come el entrenador conozca esto es un marrón del club que dijeron que el futbolista iba a ser la bandera cuando se fuera Cristiano Ronaldo y no Soccer

Voz 0231 14:01 pero pero yo interpreto Romero interpreto repito esto ya no es información es mi interpretación que en esa conversación entre los agentes de Bailey el club quedó claro que Bale tiene que salir que elevan a buscar una salida buena para él y buena para el club y que como esa conversación quedó más o menos zanjada a Bale que es una estrella como cualquier estrellón del fútbol le gustaría que su entre

Voz 0239 14:23 Nador no lo no hablará con él no Bale no es un es un estrellón no no son estrella una estrellón eso se cree el representante es un futbolista bueno o es un buen futbolista de mercado pero él no es un estrellón del fútbol pues opiniones y quiere vender común esto es otra cosa es que toda la parte del negocio pero si ahora estamos diciendo que Bale es un estrellón del fútbol estamos engañando por ejemplo hoy cuando ha habido un momento que luego al final no es nuevo porque los tiros pero hoy cuando ha nombrado en la misma

Voz 0231 14:50 pese a Bale ya Lucas Vázquez es que eso a Bale

Voz 0239 14:54 se abren las carnes sea que el entrenador me compare con Lucas Vázquez se abren las que yo creo que es esta temporada esta temporada se tendrían que abrirlas Carles algas baje que ha tenido mejor rendimiento durante mayor profesionalidad que Gareth Bale es que ese sea es que es que llevarte bien en los despachos Hong el estrellón está muy bien pero que al final esto que tengo aquí delante que esté en la cabina que es el verde en lo que coloca a cada uno en su sitio y Zidane ha dicho en rueda de prensa que no tiene finiquitado eso es evidente pero Zidane ha dicho en rueda de prensa que Bale ha jugado bastante desde que él ha venido contra el y es verdad lo que pasa que de donde no hay el entiende que ya no se puede sacar pero que meta en la misma frase al Luca osea que Bale se queje de un agravio comparativo o que tuvo te puede proponer a que Abel porque es una sensación tuya que se puede quejar de un agravio comparativo con cualquiera de los compañeros del flanco de ataque cuando él precisamente él tiene mucho que callar yo creo que lo que le debería decir sus representantes tio es que no has Curro nada es que no has espabilado ya que no has aparecido es que has perdido la oportunidad de ser el líder del Real Madrid las perdido tú donde a mí me pone de los nervios

Voz 1 16:00 cuando un jugador no responde con el rendimiento que se les exige su salario y que además el club no cumple los objetivos ninguno de los objetivos con los que inicia la temporada que alguien de su entorno él mismo vengan con Canaletas Si a quejarse a mí eso me pone de los nervios

Voz 0239 16:21 pero este Cañete es que estamos hablando de un tipo de un tipo que la biomasa marcó un golazo la final de la Champions que celebrando celebrándolo con la Champions presente estaba diciendo que si seguía Zidane

Voz 17 16:29 Zidane que es el escudo

Voz 0239 16:32 o parte del escudo el Madrid que se tiraba porque no jugaba sólo estaba diciendo Bale y estamos hablando de que ya con Ancelotti y que no lo dijo cuando era entraron el Real Madrid porque oye una cosa ser valiente y otra temerario pero que está escrito en un libro que Ancelotti y que lo mantuvo contra viento y marea en el equipo titular siendo injusto con el resto de los compañeros dijo que el preso que Barnett el tal Barnett había llamado al presidente lo oye que quiere jugar de delantero centro muy bien estaba Cristiano Ronaldo les saliente de acuerdo

Voz 1 17:02 pero mira estamos en una temporada donde habéis ha otorgado buen todos los honores a principio de temporada porque era la única solución que había o la poca solución que había una de las pocas soluciones que había para suplir a Cristiano Ronaldo SL había dado a nivel mediático a nivel interno todos los digamos todos los honores para que digas bueno chico hay tienes demuestra porque oye postores el futbolista aquí en en donde nos abrazamos en las esperanzas para conseguir este año los objetivos del club no ha conseguido ningún objetivo en el club no se ha conseguido ni siquiera que justifique su salario no que ejerza de líder el que tire de los demás sea un espejo donde mirarse no sea no han no han dado es tras estas no ha dado pero es que tampoco ha dado lo que es el la base la base imponible nada digamos tampoco ha dado Timo que llegue ahora no mira es que Zidane le trata no mira miran perdone sea lo siento no tengo tiempo para atender de macho

Voz 3 18:02 yo creo que para ser un líder Gareth Bale líder digo no Cristiano o Messi que son futbolistas que todos los días en todos los partidos en todos los campos en todas las competiciones dan el do de pecho creo que Gareth Bale ha mirado siempre calendario ha buscado el día X el partido señalado para hacer su buen partido y eso no no vale lo que en el marido luego otras digo vaya yo creo que tenemos

Voz 1 18:27 estaré buscar que el líder busca el rendimiento individual el lugar del rendimiento colectivo arrastrar a todos hacia la profesionalidad el trabajo y la consecución dos

Voz 0458 18:36 de ahí la buscado su comprar dos huevos

Voz 0239 18:39 esto ha partido este venga me voy a y tú mismo Cañete delito si eso son Vestuario claro vamos eso es saber qué muy este venimos contando viene contando Meana y es verdad desde el principio una temporada que la gente más veterana de esa estuario decía bueno dejar tranquilo a este que no estamos sobrados de calidad sólo ve cualquiera pero pero intentar vender que yo creo que lo que hace lo que mediáticamente lo que se intenta o por lo menos yo es trasladar lo que te dicen desde el club yo creo que desde el club se ha intentado desde el principio de temporada que este tipo cogiera bandera el nuevo ya algunos por el bombo pero en El Vestuario sea cualquiera que no se metiera en El Vestuario que se quedara a cien metros del vestuario cualquiera que escuchara a alguien de dentro de ese vestuario no te digo ya líder a alguien dentro de ese vestuario todos eran conscientes de que era materialmente imposible que Bale pudiera ser líder de un grupo que no lo ve con cualidades para ser un líder porque no las tiene

Voz 0458 19:38 además de agosto es que es literalmente el líder sea tú no te no no puedes confiar nada a un tipo que cuando acaba el partido sin saludar ni tan siquiera estrechar la mano en un gesto deportividad bueno cómo estáis

Voz 0239 19:51 Leal si efectivamente es que eso no

Voz 0458 19:54 la luego Zidane evidentemente no es dudoso con el asunto Bale porque a declaran en su primera época que se está bien fíjate que electoral vamos a ABC iban a jugar siempre y lo puso casi por imperativo legal así que mucho ha tenido que las también entrenamientos para que ni tan siquiera se gane la dignidad dejó a los últimos partidos

Voz 2 20:11 antes de salir de Madrid

Voz 1991 20:13 le queda alguien algo que decir sobre el tema Weil o sobre el Real Madrid pues estamos haciendo largo nosotros

Voz 0239 20:20 la temporada o el análisis a ver si me la temporada yo no sé si me quedo hasta cuando quiera pero la temporada termina hasta aquí mes y medio que queda