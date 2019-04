Emilio Álvarez: "Somos capaces de ganar a cualquier equipo"

Voz 1991 00:00 hablamos también del United de los diablos rojos anti Valle qué tal muy buenas qué tal muy buenas ahora escuchamos a Solskjaer el entrenador del conjunto inglés pero estás con protagonista no

Voz 1 00:10 si protagonista de lujo diría yo porque es miembro del cuerpo técnico del Manchester United uno de los hombres que está en la sombra por decirlo así de uno de los mejores porteros del mundo que es David De Gea es Emilio Álvarez entrenador de porteros del Manchester United que ya te escucha en sintonía

Voz 1991 00:28 el Larguero hola Emilio qué tal buenas noches o Laura

Voz 2 00:31 la noche lo que más te agradezco es que a las doce dieciséis

Voz 1991 00:33 Nos haciendas en directo en El Larguero y todo bien no el recibimiento en Barcelona el viaje todo tranquilo no

Voz 3 00:40 sí sí todo tranquilo todo bien la verdad es que no es un viaje cómodo oí iban todo bien estamos tranquilos y preparados para para el partido

Voz 1991 00:48 los jugadores estaban durmiendo ya no

Voz 3 00:51 muy buenos días

Voz 2 00:53 pues empiezas a acostumbrar a partir de las diez de la noche todo resulta resulta un poco más más tarde pero no no está

Voz 1991 01:03 vale nombre ha quedado allí ahora son las once y dieciséis minutos noventa en la cama las diez no como quien dice

Voz 2 01:09 en serio sí sí sí la había allí es todo todo va mucho mucho más rápido

Voz 0004 01:14 es que estoy comen a las siete de la tarde fue uno también se acostumbra nueva este tipo

Voz 2 01:17 habría que te acostumbras a todo hay que acoger hay que adaptarse

Voz 1991 01:20 pero bueno qué tal la toma contacto con el Camp Nou todo bien ningún incidente

Voz 3 01:24 a ningún incidente como siempre muy bien el terreno juego está perfecto perfecto y es un estadio muy bonito estadio con historia un estadio de un gran club y por lo tanto un partido que que es espero que sea bonito de ver y que que al final ah bueno y positivo para nosotros también y que su clase cazo no

Voz 1991 01:45 acabó el fútbol europeo el Barça Manchester United dos equipos que saben lo que es ganar esta competición es una eliminatoria de esas para para disfrutar sabiendo la dificultad evidentemente

Voz 2 01:55 es muy difícil cualquier partido de Champions la Champions a competición completamente diferente porque te lleva

Voz 3 02:01 un Estado o emocional y que está en otra dimensión por la responsabilidad que supone y a pesar de que son jugadores la mayoría todos muy avezados hacia pero no deja de ser siempre un se percibe en el en el vestuario se perciben el de la previa al partido hay algo especial

Voz 4 02:22 el en el ambiente hay especies

Voz 3 02:25 algo especial lo que hace es hacernos a todos más responsables de tener más responsabilidad sobre sobre el partido de lo que significa poder pues podría ser pasar esta eliminatoria

Voz 1991 02:35 en qué momento estáis de Juan además el fin de semana contra el West Ham de de ganar dos uno con doblete de Pogba cómo estáis como llegáis

Voz 3 02:42 llegamos bien tirados muy bien sobre todo porque lo más importante es saber independizar un poco saber que que la Champions es una competición diferente nosotros en la Champions en el recorrido ha sido ha sido diferente y obviamente el lo que supuso para nosotros de mirara a un club como el París Saint Germaine ir esas circunstancias a las que las circunstancias en las que lo hicimos pues son un refuerzo los da seguridad nos da confianza nos da cierto confort pero somos conscientes que el Barcelona es un equipo de altísimo nivel con jugadores de altísimo nivel y colgado este partido va a ser completamente diferente

Voz 1991 03:19 eso hasta la fecha imagino el partido más importante de la temporada sí sí lo es sin duda alguna si eso se transmite o no de falta decírselo a los jugadores

Voz 2 03:28 no no jugar esa que dice que no lo es darles del yo siempre trabajo a veces te van a salir relajado entonces dime qué hacemos

Voz 0004 03:40 no no eso es complicado esos trabajo de de psicólogo trabajo el psicológico se tiene que hacer con los cuadros que a veces es mucho más importante a estas alturas de la temporada que el físico o no

Voz 3 03:49 sí sí creme bueno cada uno entendemos la la profesión de una manera Hay dentro de nuestro sistema de trabajo de la metodología de nuestra propia o carisma tenemos nuestra nuestra manera de trabajar pero yo para mí por ejemplo desde el punto de vista del del portero de un vestuario no hay duda que la el factor psicológico y emocional es el más importante porque el talento ya están estos clubes los grandes clubes el talento ya está tuya tienes jugadores con con muchísimo talento que hacer es darles proporcionarle los medios para que que pueda ser capaces de sacar todo ese talento al servicio de del club

Voz 1991 04:30 déjame que te pregunte por eso precisamente que me me vino a la cabeza el hecho de en este tipo de partidos en este tipo de situaciones quién es el jugador que se pone serio que da la charla el que motiva el resto todo lo contrario quién es el jugador que intenta soltar que intenta bromear un poco más sea quiero decir los dos contrastes

Voz 2 04:47 está pidiendo secretos de vestuario de hombre

Voz 1991 04:51 sitúa la actitud no bueno Paul

Voz 2 04:54 Paul es un jugador que le gusta le gusta hablar es más inquieto más dinámico en el vestuario le gusta hablar Adena activo a hablar en alto en la mayoría de los jugadores suelen estar más tranquilos también Ashley Young afirman también los capitanes del equipo David también es ex capitán por lo tanto tiene tiene más ese rol a pesar de que el lo hace

Voz 3 05:15 otra manera con más de manera individual es bueno cada jugador se meten en el partido de una manera diferente como bien estás diciendo hay un súper diverso y bueno pues hay que respetar a a cada uno la preparación la previa al partido

Voz 1991 05:33 la tensión es como el miedo es muy libre cada uno lo vive de una forma completamente diferente suerte hay hay un sentimiento de exigencia Emilio por porque lleva ocho años el United y meterse en unas semifinales de la Liga de Campeones y un club tan histórico tan importante a lo mejor no se puede permitir estar tan tan alejado de de de de poder disputar una final de de este tipo

Voz 3 05:58 sí realmente es un es un dato que que está ahí que no se puede el que no se puede negar que los grandes clubes la final están obligados debería de estar obligados a obtener resultados Los resultados deportivos sin duda alguna la Champions es la competición más importante por lo tanto podrá alcanzar una semifinal sería es común se parte de éxito llevan tiempo sin hacerlo pero bueno pues al final por muchos motivos porque al final cuando hablas de ese de ese de que no has podido conseguir unas semifinales de Champions en pues por muchos motivos por motivos de estructuras por motivo de de factor que no hemos podido también tiene suerte en algún en algún una fase de la clasificación hay muchos metió muchos factores pero sin duda es nosotras somos conscientes de de esa responsabilidad pero sí que te digo que cuando juegas este dio partimos tampoco estas pensando el jugadores ni nosotros el cuerpo técnico tenemos en nuestro background detrás un sentimiento de bueno es que llevamos ocho años y somos conscientes que tenemos que hacerlo es decir lo tienes que hacer porque eres el United porque estás obligado a dar a ganar siempre

Voz 2 07:03 así que daría igual que fuese dos no quiero espacio exacto es decir aunque fuesen dos no no no te quitaría no te eximirá de Terres

Voz 3 07:10 con sable hay y al final lo lo más importante es que que eso lo tenemos en la cabeza y somos conscientes de soy íbamos a a intentara hacer un buen partido y pasar la eliminatoria

Voz 1991 07:21 lo asumía is al inicio de la eliminatoria que el Barça era el favorito para para pasar esta eliminatoria más teniendo en cuenta después del cero uno en Old Trafford pero claro también creer no quiero decir eh había ganado este año en campos como como París o como Turín eh que que el susto puede estar ahí es decir que había ganado en campos muy importantes no está finiquitado ni mucho menos

Voz 3 07:43 claro no lo está obviamente hablar de favoritos yo es que siempre cuando hablamos de favoritos en los partidos porque cada partido se llega a los equipos llegan de manera muy diferente hay muchos factores a tener en cuenta obviamente el Barcelona por la los recientes resultados y por su camino en la Champions obviamente como hubiéramos dicho antes nosotros llevamos tiempo más años sin poder llegar alcanzar una semifinal pues a priori obviamente sí que podemos decir que que son los favoritos pero es como como he mencionado antes este tipo de de situaciones no no las manejamos no ni siquiera están no existen en el en el ambiente del vestuario ni en los propios jugadores partido de mucho respeto lo al rival y a sus jugadores miedo ninguno hemos sido capaces de ganar a a rivales e igual de importantes que el Barcelona Hay pasar por situaciones difíciles que por lo tanto significa hay dice que somos capaces de ganar a cualquier equipo

Voz 1991 08:43 se trabaja de forma diferente cuando uno se va a enfrentar a un equipo donde tiene el mejor del mundo a Leo Messi y además tú qué trabajas directamente con David De Gea no sé si hace algo diferente o muchas veces rezar bueno se puede decir que no tenga lía no

Voz 3 08:57 bueno se alguna cosa diferente así tampoco tampoco mentiría si digo que hacemos una súper preparación especial a mayoría ha trabajado la Liga española muchos años muchas temporadas y también con hizo y antes con otros puertos sino in hay alguna particularidad de Leo la que intentas al final ofrecer herramientas hidratos al portero que le puedan ayudar pero todos sabemos que que aunque estudios mucho a Leo au tengas herramientas y las herramientas sean buenas ahí cosas que son que están el talento está siempre por encima de de cualquier cosa

Voz 1991 09:36 bueno David le conoce bien no ha coincidido con él se ha enfrentado muchas veces con él no se le has dicho algo ha trabajado algo directamente con con De Gea o no

Voz 2 09:45 si hay algún trabajo que es más específico más sin duda que obviamente no te puedo decir ya no pero pero si hay alguna cosa

Voz 3 10:00 que ese que se hace de manera diferente a algunos añadidos

Voz 2 10:05 a lo que sería un partido normal o con con un jugador como él

Voz 3 10:09 enfrente previamente tampoco es algo que haya sido lo principal porque al final yo siempre digo todo el trabajo lo es haciendo durante todo el año y un trabajo de base es un trabajo que es continuo que es persistente lluvia fina ahí dónde está la la base del éxito de rendimiento de de un jugador lo demás al final sólo luego detalles particularidades como te he dicho antes la parte emocional que es la más la más importante

Voz 1991 10:37 cómo está DGA me refiero a le motiva o le incomoda jugar en España

Voz 3 10:43 el emotiva muchísimos primero que los encanta porque venimos si la temperatura el clima el idioma

Voz 2 10:48 a la comida tanto echamos de menos

Voz 3 10:52 volver a tu país para para trabajar

Voz 2 10:54 para aunque sea para dos días au para es decir siempre nuevos

Voz 3 10:58 Nos reconforta por lo tanto no hay no hay ningún problema en ello todo lo contrario y después a la hora de jugar en contra el rival que sea y contra cualquier equipo español es siempre un un orgullo y reconocimiento por lo tanto súper contento igual que españoles que estamos aquí como Ander no ha podido venir porque porque están sonado pero igual que que Juan Mata que cada vez que venimos a España pues ponemos los problemas muy contento Nos encanta jugar contra equipos españoles

Voz 1991 11:28 termina sabes dónde voy quiero decir el el más de una vez ha mostrado jugando con la selección que no siente el apoyo como que aquí se le critica demasiado que que se les respeta más como portero en en Inglaterra que es donde está desarrollando el grueso de su carrera deportiva él él no sé si tiene la sensación de que cada vez que viene a España o con España tiene que pasar un examen a ojos de todo el mundo

Voz 3 11:48 no no tiene esa sensación de quién bien a David sabe que les sume si me dices cuál es su mayor capacidad la capacidad de abstracción sobre cualquier situación de depresión o incómoda Él es muy fuerte mentalmente yo tuve la suerte de poder participar con vosotros en el Mundial con Manu y hablar sobre esto no me quiero repetir al final como bien dijo en su momento hay un desarraigo con con David porque no juega la Liga española es tan sencillo como eso es que es tan sencillo como esos porque cuando tú eres seguidor de un equipo de la Liga española y de España al final tú siempre te identificas tienes un una sensación

Voz 2 12:36 de de confort y de de cariño para por ejemplo con tu jugador tu portería un apoyo equipo vamos a hay un apoyo extra exacto

Voz 3 12:42 eh pero quiénes de David De Gea pues de David De Gea es un seguidor de de muy seguidor del Atlético de Madrid que es donde David estuvo y salió o eres mucho

Voz 2 12:55 eh gordito mira mira acordó hogares hombres hombre muy seguidor del United sino

Voz 3 13:01 no tienes ese ese feeling ese esa sensación de desarraigo o bien desarraigo emocional y esa es una de las de las de las raíces de de dónde viene quizá no no esa figura de David como un portero que debería ser más querido porque al final no no digo por David para mí cualquier por qué viste la camiseta de la selección nacional debe ser querido debe ser tratado de manera respetuosa porque al final está defendiendo los colores de de nuestra selección de nuestra nación

Voz 1991 13:33 eh creo que te entiendo en el sentido de que es también un poco el sentimiento de pertenencia no es decir Actub claro tú cuando estás en un jugador de la selección y además es de tu equipo es como algo especial que incluso está dispuesta a darle palos cuando no estaba bien no quiero decir entonces como De Gea no pertenece digamos a lo que tenemos cercano a veces piensa que el ese apoyo José de otros jugadores a él no se le brinda por ese sentimiento de pertenencia que no se tiene teniendo en cuenta que están Manchester no

Voz 3 13:57 exacto se lo has definido bien yo lo dije obviamente es mi opinión y respeto cualquier tipo opinión pero obviamente yo creo que ese es un argumento que es realmente válido porque al final es probablemente eso lo que lo que se produce entonces en algo porque fuese David digo si fuese por otro por otro jugador otro portero que juegan una

Voz 4 14:17 en una liga diferente sería también sería sería también difícil

Voz 3 14:23 lo debería serlo porque deberíamos de incluso yo creo que todos los jugadores que juegan en en españoles que juegan en ligas extranjeras es a quién deberíamos a lo mejor de de de dar más apoyo y también tener más seguimiento porque al final los jugadores que la Liga española el seguimiento apoyo en la televisión estaba mucho más más cercana lo lo puedes ver en el día a día

Voz 1991 14:42 me quedan dos nada más terminar de verdad no quiere la primeras Courtois te ha sorprendido la llegada Real Madrid ahora que parece que Zidane cuenta de nuevo con Keylor la situación complicada se ha pagado un dinero bastante importante porel quiero decir no que parecía que llegaba para el titular y no ha termino a sentar del todo igual tampoco escalado el nivel no que que se esperaba como has visto a Courtois este año en el Real Madrid lo que ha podido ver

Voz 3 15:07 sí bueno yo veo casi mucho fútbol que es mi profesión obviamente lo que esto deja claro es que difíciles a ser portero qué difícil es defender la portería de de los grandes clubes en Europa es difícil les exige mucha responsabilidad exige también tener y acertar en los momentos como he dicho previamente no puedo entrar en el juicio a a otros porteros de otros equipos puesto que estando yo en un equipo como entraron porteros en activo ahora mismo con un equipo no no no no me compete sí que es verdad que es una situación que que a lo mejor no era la la la prevista se prevea otra cosa preveíamos otra otra situación desde fuera y al final lo que te dice es que en fútbol todo lo que parece que va a pasar muchas veces no pasa esto lo ha dejado claro

Voz 1991 16:01 me quedan dos minutitos parada de escote tengo preguntar por la salida de Mourinho la llegada es Solskjaer sea liberado la plantilla del United con la salida de Mourinho

Voz 3 16:11 deberíamos de definir qué significa librado liberación al final Mourinho es uno de los mejores centrales del mundo Él te puede caer bien lo peor pero al final los entrenadores se les mide poros por los resultados por los por los títulos que ha ganado tantos títulos en tantas Ligas significa que que ha hecho las cosas muy bien en muchos sitios por lo tanto es así después ha habido un cambio y un cambio de dirección en la que son completamente diferentes y ha habido una inercia una dinámica la diferente pero yo siempre me gustaría aclara que no siempre yo creo que no deberíamos de personalizar en la figura de un mánager en la que la que todo recae sobre él es decir porque al final estas estructuras de estos clubes tan grandes somos muchas muchas muchas personas a las que estamos trabajando por lo tanto hay muchísimos más factores hay muchos factores que influyen influyentes en la en la marcha un equipo sólo la la la dentro

Voz 1991 17:11 pues Emilio Álvarez te agradezco que has estado esta noche en El Larguero en la previa de este partido de vuelta de cuartos de final importante para el Barça y para el Manchester suerte que haya suerte en el partido mañana en el resto la temporada vale

Voz 2 17:22 muchísimas gracias un abrazo todas abrazos gracias Emilio