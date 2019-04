Iker Iglesias: "Contactamos con las propias jugadoras por Instagram y la respuesta por su parte ha sido brutal"

Voz 1991 00:00 hola Rajoy que no hemos hablado pero no nos hemos saludado como como hecho buenas noches muy bien creo que trae es una historia que tiene que ver

Voz 1 00:11 con con cromos no si nos vamos a adentrar en el mundo de los cromos yo me imagino que tú como casi todos los niños incluso yo fíjate que niño hemos hecho colección de cromos alguna vez no

Voz 1806 00:21 yo me acostumbro seguramente hayas tenido tu álbum de cromos acababa casi todos es ves ves si los cambiaba en el cole y demás no luego el salir en los cromos pues era otra historia

Voz 1991 00:33 pero tú se ha salido los romanos

Voz 1806 00:37 lo que sí quiero es decir que que que te da ilusión habló de esto porque los los jugadores de Primera división pues ya vemos que tienen todos sus sus cromos que hacen sus colecciones que todo el mundo los colecciona quiere tener a sus ídolos pero fíjate en el en el mundo de ahora que estamos apostando por el fútbol femenino patrocinadores nosotros los medios de comunicación dando mucha más cobertura etcétera etcétera no tienen un álbum oficial de cromos en la Liga Iberdrola que ahora no tienen vez entonces dos periodistas de de Bilbao uno de Bilbao todo de Guipúzcoa Gehry y Álvaro de Zapatero la Real de otro el Athletic sí bueno bonito

Voz 2 01:18 además del así a priori dinero va ahora veremos del

Voz 1806 01:21 no no seguro unos el Barakaldo el Barakaldo pero ver decidieron dice pues mira también el tema del periodismo tampoco está muy bien para trabajo tampoco hay tanto entonces decidiera con oye no hay no hay cromos se vivió en Bilbao me gustaría tener los cromos de las jugadoras del Atleti entonces decidieron hacer únicamente los como de las jugadas del Atleti imprimirlos ir que los que los firmaran y demás y luego vieron que esto tenía más recorrido pero que lo cuenten ellos

Voz 1991 01:51 Iker Iglesias qué tal buenas noches buenas noches Álvaro Carmona muy buenas buenas noches lo primero de acertado uno del Athletic y la Real

Voz 3 02:00 bueno yo sí soy del Atleti se va por mi parte no ya la Real tampoco no de las no a mi me gusta el Fútbol Club Barcelona y el Real Betis Balompié

Voz 1991 02:09 ah del Betis bueno es diversidad yo soy de Madrid y soy del Atlético sea tampoco pasa nada Oye Iker como es eso ocurre esta idea de de sacar los cromos

Voz 3 02:18 pues mira como ha comentado Raúl la idea surgió porque bueno queríamos ir un día a Lezama a que las jugadoras de las que lo firmasen más en los cromos bueno y a raíz de contactar con el Atleti y con una fotógrafa que nos pasase de las fotos pues vemos que era muy fácil ir decidimos dar un paso más caro entonces al equipo vasco de aquí es la Real Sociedad entonces claro contactamos también como una sociedad con un fotógrafo era real como también los padeció muy fácil y no resultó tan fácil ya decidió dar otro paso más y al final dando pequeños pasos hemos conseguido el álbum entero

Voz 1806 03:08 aves terminado ahora no hace nada

Voz 3 03:11 sí este fin de semana en obtener un que nos quedaban doce catorce cromos yo este fin de semana pues ya hemos terminado el álbum completo aunque es decir que es un álbum que hasta que no acabe la temporada no lo determinan porque hoy han destituido al entrenador del Valencia por tanto es es un cromo que habrá que añadir cuando este fin de semana cuando encontramos una foto ya no va a entrenadora Denis al final es cada final de temporada es un álbum que no se va a acabar

Voz 1991 03:41 bueno es como en la Liga sea quiero decir que cuando fichajes

Voz 4 03:44 eh de invierno también añaden los decir

Voz 1991 03:46 la los queremos tradicionales pero pese añaden

Voz 1806 03:49 en fichajes de invierno sí pero durante la temporada si cesan ahora por ejemplo cáncer

Voz 1991 03:54 no mina el eso eso no lo sabía Álvaro me imagino que habéis encontrado no colaboración por parte de los clubes les habrá gustado la iniciativa no

Voz 3 04:03 sí la verdad que sí que la colaboración de

Voz 5 04:06 en los clubes pues la acogida ha sido muy buena y la verdad que estamos muy agradecidos

Voz 1806 04:11 yo la verdad que tiene que ser buenos chicos porque fíjate en serio porque tienen tienen que pedir favores porque claro el yo no se desplazan por ejemplo a Granadilla para para hacer las fotos tienen que pedir allí a alguien del club labor que les mande la foto para luego ellos componer el cromo no

Voz 3 04:28 sí mira has nombrado Granadilla pues mira ahí está Pierre

Voz 6 04:33 gracias a Dios señor en tremendo

Voz 3 04:36 ella nos ayudó muchísimo el primero desde el primer momento que nos pusimos en contacto con él nos dijo bueno que hablásemos con la jefa de prensa hablamos bueno jefa de prensa desde un principio nos no son ayudó en todo

Voz 1991 04:50 de hecho me imagino que las más ilusionada son las jugadoras no el hecho de de llevar esta iniciativa el primer apoyo han tenido que ser de ellas

Voz 3 04:57 mira a las jugadoras el contactamos con ellas porque claro creemos que ellas también se merecen tenerlo no sólo que vayamos nosotros o los firmen sino que creemos que lo lógico es que ellas también lo tengan entonces contactamos con ellas con la mayoría por Instagram hice lo mandamos y la respuesta es es brutal

Voz 1991 05:19 no sé ustedes gracias pueda

Voz 3 05:21 jurado que nosotros porque para nosotros es muy importante todo el apoyo que no gays

Voz 1806 05:27 pero fíjate que Yago que tienen secciones dentro del del álbum tiene secciones sea no sólo no sólo está las futbolistas también están las arbitrarias lo los escudos ahí tienen cromos que le llama la sección oro si los campos

Voz 1991 05:43 todo bien sea como los tradicionales nos ha quiero decir Álvaro lo habéis hecho lo habéis hecho completo con todo

Voz 3 05:49 sí sí ya de una vez después de empezar

Voz 1991 05:51 o sea el eludió hasta el final no para que todo esto por amor al arte

Voz 3 05:58 pues sí la verdad que sí

Voz 5 06:00 en unos años ya me gusta el fútbol femenino ido empezamos a hablar y que di yo pues allá por el mes de septiembre octubre y ahí es donde surgió nuestra idea

Voz 3 06:09 la gran pregunta si hay alguien en casa

Voz 1991 06:11 dice oye yo sí aficionado de la Liga Iberdrola aficionada inequívoco hacer con un álbum los cromos puedo hacerlo si como él

Voz 3 06:22 estantes subidas de momento hay catorce equipos subidos a bueno a mí me cuenta de Twitter dos paradas Iglesias entre hoy martes y el jueves acabaremos de subir los equipos que te dan y luego ya la semana que viene empezaremos con con alguna sorpresa preparada por ahí

Voz 1991 06:48 es Iker dos barras baja seguidas no es que sea Iker dos barra baja sino es Iker dos barras bajas seguidas Iglesias y a partir de ahí bueno si alguien tiene alguna duda puede contactar con vosotros estáis todo no eso es bueno esto me imagino que también tendréis la idea de el por no que que llegue de algún momento en el que sea oficial no salga comprarlo en los kioscos el comprar los sobres como Sancho forma tradicional no ese es la idea

Voz 3 07:14 a ver yo creo que las ideas esa pero a día de hoy es muy complicado que las el mismo que Panini en este caso saque con un álbum de cromos

Voz 1806 07:27 ya no te acuerdas de una niña que se va Nuria que juegan en las categorías inferiores de del Levante que escribió a Panini para decir que porque no hacían cromos de la Liga regular vosotros usáis puesto en contacto con ella no

Voz 3 07:40 si buscamos a la madre por Facebook igual nos pusimos en contacto con ella harapos cosa de una semana o quince días

Voz 7 07:51 bueno de momento no nos ha contestado era para ofrecer un para ofrecerle vuestros cromos no pues sobre todo los del Levante que ya seguirá seguido era el Levante

Voz 3 07:58 eso si encima nosotros alguien en Levante tenemos a una una jugadora que también los ayudado ven todo por tantos a ofrecérselo

Voz 7 08:10 levanté pero bueno que si quería todos los demás tampoco teníamos problema tienes la la chequeos ayudó

Voz 6 08:16 la jugadora si eso Sony soy haber murió pues nada bien hay que decirlo

Voz 1991 08:21 sí que se que colabora con este tipo cosas pues sigue Iglesias Álvaro Carmona enhorabuena por esta iniciativa y ojalá encontréis a a apoyos podemos podamos disfrutar de un álbum en el que podamos tener todos los accesos a comprarlo a algún lado y hacerlo de forma tradicional date cuenta que yo reúno se conoces mucho Madrid en la zona de Quintana hay una isla allí la plaza Quintana donde van todas las debilidades toda la gente que lo está viviendo cinco años es a todos los fines de semana sea mala plaza los cromos todos los cromos de todo lo que quieras allí pues ojalá algún día estén allí los cromos de la Liga Iberdrola

Voz 3 08:55 para Iker Álvaro mil gracias

Voz 1991 08:57 penal un abrazo

Voz 3 08:59 gracias gracias a vosotros

Voz 1806 09:01 es una plaza muy bonita si yo además me me agota ese es el mercadillo de de los como yo te doy yo te cambio todos los padres con los grandes sí sí sí cambiando los antiguos ojito