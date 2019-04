El Larguero: Análisis de la situación del Real Madrid y hablamos con el preparador de porteros del United (15/04/2019)

Voz 1 00:00 las once y media a las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas

Voz 1991 00:40 sí bienvenidos al larguero de este quince de abril día en el que se ha completado la trigésimo segunda jornada liguera en Primera División ya sabéis que teníamos el partido de Butarque entre el Leganés y el Real Madrid y que ha terminado con empate Se adelantaron los locales gol de Jonathan Silva justo antes del descanso en el segundo tiempo Benzema una vez más el mejor de Real Madrid hizo el empate definitivo el Real Madrid se pone con sesenta y un puntos a cuatro ahora del Atlético de Madrid que segundo el Leganés con la salvación la salvación lograda de forma virtual porque tiene cuarenta y uno puntos de hecho está más cerca de Europa que el descenso pero bueno tiene ese colchón de diez puntos sobre la zona peligrosa de la tabla PAL partido en el que Zidane contaba con las bajas por lesión de Ramos Cross Courtois Vinicius ha dejado N de Gareth Bale en el banquillo ya metido en el once inicial la gran novedad hace de Valverde en me da a mí que el galés está cumpliendo sus últimos partidos con la camiseta del conjunto blanco contaba Antón Meana en Carrusel deportivo que el entorno de Gareth Bale está bastante enfadada por la decisión hoy de Zidane de poner a Bale de inicio en el banquillo esto no va a hacer más que seguir sumando motivos para que el galés como digo no siga en el Real Madrid la próxima temporada en un instante estamos en Butarque antes os cuento el resto de cosas que nos ha dejado el día como que el Barcelona entrenado la previa de ese partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester United ese tras el buen resultado de la ida ese cero uno y lo tiene que hacer bueno en el partido de el del Camp Nou este fin de semana descansaron todos los pesos pesados del equipo van a estar todos de vuelta para ese partido no estuvieron ni Messi ni Rakitic ni Sergi Roberto en y Busquets por decisión técnica y además cumplieron partido de sanción Piqué y Luis Suárez así que todos descansa hitos para ese como digo importantísimo partido de vuelta contra el United en Segunda División noticia en Málaga donde ha sido presentado como nuevo entrenador del conjunto andaluz Víctor Sánchez del Amo el técnico madrileño llega para sustituir a Muñiz fue destituido ya sabéis el domingo al haber caído el sábado en casa frente al Extremadura el Málaga sexto con cincuenta y cinco puntos en puestos de playoff ahora mismo a seis del ascenso directo justo por detrás tan sólo un punto tiene al Deportivo de la Coruña en baloncesto hay que dar la enhorabuena a felicitar al Valencia Basket que esa ha proclamado campeón de la Eurocup después de derrotar en la Fonteta en el tercer y definitivo partido al Alba Berlín además lo ha dejado opciones y eso ha empezado perdiendo el partido pero rápidamente ha puesto por delante y al final con autoridad se lleva este título es el cuarto título continental del Valencia Basket que además como premio extra en el poder disputar la Euroliga la próxima temporada Roberto Bautista será el primer rival de Rafa Nadal en el Masters de Montecarlo Bautista ha derrotado hoy a un australiano a mil man el miércoles encontrará en la pista con Rafa Nadal Nadal que ha ganado ni más ni menos que once veces en el Master mil de de las tres últimas de forma consecutiva así que contado todas las once XXXIII Nos vamos a votar

Voz 3 03:37 aquí con el

Voz 0509 03:44 cuando felices dos tres Illescas

Voz 5 04:17 vez Beato

Voz 1 04:34 a quedar empatado a uno Leganés y el Real Madrid Antonio Romero qué tal muy buenas Yago muy buenas a todos partido muy de lunes muy aburrido

Voz 1991 04:42 las que deseando que acabe yo creo que como la tónica general un poco rara Marín deseando que acabe la temporada

Voz 0239 04:47 yo no creo que haya sido problema el día aunque a lo mejor un poco también digo porque había buen ambiente en Butarque sea prácticamente llenado el Leganés le ha puesto más ritmo de más intención en una primera parte absolutamente infumable por parte del Real Madrid ha querido mejorar un poco en la segunda tirado por el orgullo por el gol de Karim Benzema y honestamente creo que en la segunda parte ha sido mejor el Real Madrid que en la primera pero ahora tendremos oportunidad de ella escuchando las declaraciones de los protagonistas sitúa escuchas

Voz 6 05:13 con

Voz 0239 05:14 como dice lo que dice Zidane y cómo lo dice es evidente que las tío ha llegado al Vestuario aunque el mensaje que se tiene que mandar de puertas hacia afuera sea un mensaje diferente pero el fútbol al final es lo que transmite a este equipo y ahora mismo es un equipo absolutamente muerto que además deambulando repito fundamentalmente por la prime en la primera parte por el el tapete de Butarque y me parece que eso ya no tiene solución cada uno está pensando en una película diferente a terminar este Campeonato Nacional de Liga por mucho que se esfuercen la motivación no se encuentran

Voz 1991 05:45 Antón Meana qué tal muy buenas hola qué tal cómo está Yago buenas noches dijo estar con Zizou yo me da hoy está basta con pereza para estar atendiendo los compañeros en en la rueda de prensa en la lectura del partido es sencillo es el Real Madrid ha empatado y en otro partido yo en el que no ha estado a la altura yo creo imagino que el lo que le está pensando y planeando es la próxima temporada pues tiene mucho curro podrán

Voz 0239 06:09 sí muchísimo y yo creo que no le apetece tampoco explicar mucho partidos que no tienen demasiada historia y que el Madrid está jugando pues de mala manera ahí que le pregunten

Voz 0509 06:18 arisco y que le preguntemos por email y que son

Voz 0239 06:20 no te pueda destacar el papel de Karim Benzema hoy ha tenido un par de guiños en francés y en castellano para la tragedia

Voz 0509 06:26 me Parisi de la catedral de Notre Dame

Voz 0239 06:28 le preguntábamos en directo en Carrusel por Gareth Bale y esto es lo que decía el técnico francés quiere saber cómo piensan recuperar Abbey

Voz 1994 06:36 por momentos de la estación de que parece que que el que les

Voz 0239 06:39 sobre lo que le molestan su plantilla como piensan

Voz 1994 06:41 bueno ustedes ha vuelto a mí si la estación de que no de que la incómoda que le preguntemos cruel que no es tan contundente como con otros corredores tú me puedes preguntar todo lo que me dejase la verdad que se le pregunta es no es un jugador más es su jugando la plantilla plantea importante y no sé cuánto cuánto cuánto partido jugó desde cuando yo llegué de la segunda no se cuatro partidos jugó tres entonces nada a ser campeón ahí está al final es como como Lucas Vázquez es verdad que bueno jugando diez quince minutos a lo mejor es es complicado para ellos tener un partido pero los cambios se hace para para para cambiar el partido hemos

Voz 0239 07:32 las palabras de Zinedine Zidane sobre Gareth Bale que hoy ya

Voz 7 07:36 la ha visto otra vez más como

Voz 0239 07:38 a calentar en la banda de Butarque o tener pocos minutos puede ser lo que le espere en el Madrid

Voz 8 07:44 tú

Voz 1 07:44 Javier qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas noches ha dado por delante del galés como siempre en su mundo con sus cascos parece que vive en otro mundo no

Voz 9 07:53 sí sí iba con sus auriculares blancos la gorra negra mirando al suelo sin mirar a nadie de la zona mixta hay tampoco de la zona un poco VIP que estamos muy cerquita tanto aquí en una zona de prensa como en la zona del palco y se ha metido rapidamente en el autobús bastante serio el el galés que no bueno no expidió ni de los compañeros ni tampoco de los rivales en el terreno de juego tal y como hace últimamente Se leve pues si el cuerpo está aquí pero el alma no no está en el Real Madrid veremos lo que pasa en los próximos meses pero parece que Bale no seguirá en el equipo blanco bueno Blanco y en botella leche por cierto acaba de pasar aquí también no animo Zinedine Zidane bastante serio el técnico francés que no les gusta empatar ni perder ni la chapas pero bueno esto es fútbol y como ha dicho Antón Meana en la sala de prensa es muy complicado motivar a estos futbolistas que están acostumbrados a ganar casi todo y que este año pues han perdido todo muy pronto en el mes de marzo enseguida te pido paso bueno el último protagonista que va a ser Nacho Fernán hockey eh

Voz 1991 08:51 tanto también buscamos la reacción del Leganés cómo han vivido el partido Óscar Egido qué tal muy buenas

Voz 1643 08:56 hola muy buenas pues en la satisfacción porque yo en este punto es otro más de grandes que no gana en Butarque además con este punto pone la permanencia en la cuarta temporada consecutiva en Primera está casi hecha está hablando ahora con toda la radios en un minutito te paso con el capitán del Leganés vale fenomenal

Voz 1991 09:13 pues bien tratando vamos ir aprovechando para ir analizando el partido Dani Garrido qué tal muy buenas Antonio hay también Santi Cañizares buenas noches anoche Yago ha surgido Ejido con protagonista

Voz 1643 09:25 te he dicho con minutitos ha sido menos treinta segundos capitán del Lega o no fuisteis da muy buena que tiene este estadio que aquí no gana los grandes perdió el Barça de los diez primeros de la Liga falta porvenir el Athletic de Bilbao Athletic y los demás han empatado a uno grado ninguno

Voz 10 09:39 bueno pues este campo tiene que parece que no es fácil al final pues bueno atmósfera que se mide con con la gente que nos acompaña es es muy buena muy positiva para nosotros y nosotros nos sentimos cómodos Si la verdad que que aquí en casa pero siempre competimos

Voz 1 09:54 escucha en directo en El Larguero el capitán del lema la Agustín qué tal buenas noches ese jugáis toda la temporada con los seis de arriba o metes en Champions

Voz 10 10:03 bueno bueno sí estaría bien que que si hubiéramos sospechado pero todavía queda queda tela por cortar y ahora que seguir peleando

Voz 1991 10:11 dando con cuarenta puntos lo tienes hecho no la salvación ya ya No mires para abajo no

Voz 10 10:16 bueno hasta que no sea matemática aquí tenemos muchos años que llevamos sufriendo un montón y creemos un añito un poco más más tranquilo oí y además bueno al final de cada partido que que te quede buenas sensaciones estallido montón para para llevar mejor la semana para para no dejarte para para acabar a tope oí

Voz 1991 10:34 es lo que buscamos no mira más para arriba que para abajo

Voz 10 10:38 bueno yo te digo que que miramos lo que nos permite la clasificación al final ya te digo que queremos seguir sumando porque eso no se ha ido un montón paras las porque somos muchos jugadores para que todo el mundo se iban enchufado y luego si es bueno pues intentar intentar estás más cerca siempre de arriba abajo pero pero todo pasa por por conseguir la permanencia matemáticamente lo antes posible y eso

Voz 1991 11:00 con qué sensaciones ha sido el del campo y que había perdido una gran oportunidad de ganar al Madrid

Voz 10 11:06 bueno si no sé si es parte del de del de la emoción el entusiasmo pero pero si queda un poco sensación agridulce al final pues pues bueno con el fuera de juego que le invitaba Youssef con con un par de contras como el propio con Martín que podíamos saber incluso metido otro gol allí es llevarnos el partido pero pero bueno hay que estar contento y ser realistas que que el trabajo en equipo así o ha sido muy bueno ha competido muy bien a un gran equipo y bueno

Voz 1991 11:33 la justicia con sinceridad esperábais más del Real Madrid y me explico vosotros en el campo notáis la falta de tensión que a lo mejor ese hecho de que el Real Madrid unos esté jugando nada realmente en la clasificación eso se nota

Voz 10 11:48 bueno no lo veo así es cierto que que bueno han sacado un un equipo igual para para mantener más la posesión del balón es cierto que que bueno los poderes zanjó arriba a excepción de incluso el propio Benzema no jugadores más de de de posición menos eh de juego directo y entonces pues bueno sí sí parece como que que han tenido mucha posesión pero no han creado muchas ocasiones pero bueno no cuando ha salido Willy Lucas ya cambia un poco la cosa es de un equipo que juega más directo oí yo creo que que ellos se están jugando también cosas al final pues bueno ha venido uno externo el próximo año esta temporada Hay y al final no te puedes dejar nunca

Voz 1991 12:23 ya acaba agradecer no a la afición el estar ahí un lunes también es creo que como consecuencia como culpa vuestra temporada no que tenéis enganchada a la afición

Voz 10 12:30 sí sí te dijo que me preguntas que porque es difícil de ganar aquí pues una de las razones es es de un lunes pues una hora un poco un poco que que cuesta venir porque los mayores hay que trabajar pero pero la verdad que que que la gente pues pues da ejemplo oí cómo si falla está son los ayuda muchísimo es lo agradecemos pero se hubiese ahorrado a devolver en las camisetas una pena una pena no no haberles podido regresar las camisetas Si bueno me parece que es más igual de tenían que descontar nada

Voz 1991 12:58 eh con con ganas de medirse al Athletic

Voz 10 13:02 no es decir al leer no este año estoy muy muy contento aquí y bueno al final de ella agradecer un montón como como me valora Ny me contento

Voz 1991 13:12 con ganas de enfrentarte al Athletic digo

Voz 10 13:15 enfrente enfrentarme si se enfrentaron me estoy a falta de de de una tarjeta para cumplir cinco ciclos veremos si se en Villarreal tengo

Voz 1 13:25 cuidado eh suerte de jugar

Voz 10 13:28 el juego pues seguramente se que esa casa amarilla pero pero bueno primero pensar en el próximo que es el Villarreal como ya te digo con ganas de de hacer un buen Un buen partido allí como llevamos haciendo últimamente en casa sacar puntos Si verbena

Voz 1991 13:41 Justicia enhorabuena la temporada un abrazo

Voz 10 13:44 muchísimas gracias elegidos gran temporada a la que está cumple

Voz 1991 13:46 todo el les esperaba la pregunta del Athletic la tiene

Voz 0239 13:49 interiorizada unas sí pero

Voz 11 13:51 yo creo que ha oído claro ha oído Athletic

Voz 0239 13:54 además el de aquí al final de temporada MAVIR Athletic que contó

Voz 7 13:56 estas por delante gran chaval de la cantera

Voz 8 13:59 muy trabajador que dejó un recuerdo muy muy bueno

Voz 7 14:02 en Lezama en el Atlético en el primer equipo

Voz 0458 14:04 no tuvo demasiada buena fortuna porque Valverde Ernesto Valverde después de no contar mucho con el durante la temporada le puso titular en una final de la Copa del Rey que el Athletic Club perdió contra el contra el Barça evidentemente aquel día pues no fue no fue su mejor partido no pero muy buen chaval gran capitán del Lega

Voz 1991 14:20 para cerrar la temporada de Leganés es fantástica yo creo en la salvación está más que lograda y a falta de seis jornadas estar con cuarenta y un puntos es un exitazo

Voz 1643 14:30 va de récord superar los puntos que ha conseguido ser Garitano la temporada pasada ahora mismo décimo primero la clasificación mitad de tabla seguramente acabe con la mejor clasificación histórica de una corta historia en Primera porque son sólo tres temporadas pero bueno era difícil superarlo de Asier Pellegrino lo está consiguiendo así que de notable alto lo delega

Voz 1991 14:47 ha sido un abrazo hasta mañana

Voz 1643 14:49 también nos pide paso también

Voz 1991 14:52 Javier Herráez que está con protagonistas Real Madrid

Voz 12 14:54 la situación difícil como dice el míster no estamos

Voz 1 14:57 no vamos a esto

Voz 12 14:58 ahora intentamos hace las las cosas de la mejor manera posible estamos entrenando bien y como te digo no al final en los otros lo que queremos alargar la partida

Voz 9 15:05 para un partido así para vosotros que estáis acostumbrados a jugarnos hasta eso hasta junio con la selección casi todo cómo se afronta porque claro que querer ganar pero pesan las piernas cómo cómo es eso

Voz 12 15:17 complicado complicado con lo que te digo no salía cada partido sin saber que que no está nuestra estás jugando absolutamente nada como te digo no intentamos hacerlo lo mejor posible sabemos que estamos representando al Madrid nuestro objetivo siempre ganan es verdad que pues que partidos como el de hoy tampoco nos vamos con muy malas sensaciones el derecho que creo que no somos un poquito más pero pero como te digo es son momentos complicados hay que hay que aguantar ahora ahí ya pensaba en el que viene

Voz 13 15:39 no lo es todo el futuro de llevarán de lista fichando ha militado siempre te hemos preguntamos porque damos por hecho que quiere seguir aquí estás tú por decir sí sí sí nos y todo lo contrario yo tengo contrato con el club

Voz 12 15:51 siempre lo digo estoy en mi casa es cuando llegue el final de temporada yo creo que como todos los jugadores no se tomaban valoraciones que mi sueño siempre ha sido continuar en este club aquí hay que pelear el puesto y cuando más competencia creo que es bueno para todos Si bueno yo creo que el tema de las salidas que estamos en un equipo donde en todos los veranos todos los inviernos se ahí

Voz 13 16:11 el polémica Nacho creo que voy en el once inicial ocho jugadores que han ganado cuatro Champions tú eres partidario de hacer una revolución para el futuro tienes que esta plantilla merece un respeto

Voz 12 16:23 que haya revolucionó no creo que estaba blandía se merece todo el respeto del mundo no creo que lo hemos pasado a la historia de del deporte de la historia del fútbol por supuesto bueno el respeto hay que tenerlo muy haya revoluciona no

Voz 13 16:34 entonces un tren ha hecho que se hable tanto de fichajes

Voz 12 16:38 comerte como compañero grave estamos en un club donde estés bien no estés mal siempre es hablar de de polémicas de fichajes y estamos acostumbrados a ello esto es sólo por los resultados por ejemplo la etapa de Solari que es como Marcelo Isco casi apartados que ahora con la vuelta de Zidane estemos hablando de Gareth Bale eso es sólo por los resultados si no no estaríamos hablando de esto con el fútbol Se habla siempre por el resultado no es dando ganas porque hay que cambiar las pocas cosas que sale mal cuando pierdes porque todo ese es un desastre creo que estamos en un club donde estamos acostumbrados Si hay que aguantar el chaparrón de es complicado va a nosotros lo sabemos perfectamente pero pero ser fuertes de cabeza que el Madrid siempre vuelven

Voz 9 17:17 sido una hay una posición siempre que es la de central que es muy cotizada no bueno en Inglaterra paga millonada por centrales tú que es un futbolista con recorrido en el Real Madrid cuando oyes hablar de que van a llegar centrales al fútbol español y más al Real Madrid que piensas

Voz 12 17:33 llevo escuchando que van a llegar centrales al Madrid desde hace seis siete años no que que empecé a jugar aquí en el el el primer equipo estoy acostumbrado a mí lo que me gusta es trabajar cada día intentar ganarme la confianza del míster que que por suerte todas las temporadas la he tenido oí el año que viene pues será la temporada más y habrá que pelear mucho más adelante no fue no

Voz 1 17:50 pues estoy hablando clarito si me quedo con una frase

Voz 1991 17:52 de lo que ha dicho que lo más interesante revolución o no esta plantilla se merece todo el respeto Higuero que tiene toda la razón del mundo y al hilo de lo que decía antes Carvajal que lo hemos escuchado en el tramo final de de Carrusel ha dicho también un par de frases interesantes hay que disfrutar de los seis partidos que quedan desde luego la aficionó de momento disfrutar está disputando poco ya hay que demostrar que somos válidos para seguir la temporada que viene es decir que hay algunos de ellos que están ahora mismo con el futuro en el aire podemos escuchar lo que ha dicho que arrojan esto sinceramente no creo que queda

Voz 8 18:24 medidas y a disfrutar los partidos intentar ganarlos sentarse profesional también ayer la convocatoria de la de la selección y bueno creo que cada uno tendrá sus objetivos habrá quien quiera que termine habrá quien quiera que no disfrutado doce partidos de demostrar que somos válidos para para el año que viene

Voz 0834 18:40 ahora os pregunto por Bale que ha sido uno de los

Voz 1991 18:45 protagonistas del del día más por lo que ha pasado fuera que por dentro lo que suele ser habitual también en los últimos meses con Gareth Bale pero Romero te parece que hay jugadores a día de hoy que se están jugando su futuro en el Real Madrid

Voz 14 18:56 sí

Voz 0239 18:58 yo creo que lo tiene todo bastante claro que hay algunos que puede que estén jugando parte de su futuro o que estén quitando la razón al entrenador en el sentido de que lo que era recuperar hoy el partido de Marcelo es sin

Voz 0509 19:09 abrirle

Voz 0239 19:09 el partido de Isco es lamentable ya sé que en un en un choque como el de hoy en particular Izar es complicado porque el rendimiento general del equipo ha sido bajo pero como parto de la base de que hay muchos son Carvajal se ha metido en el saco que lo tienen garantizado pase lo que pase de aquí a final de temporada estar el año que viene a las órdenes de Zidane yo creo que el paso adelante lo tienen que dar futbolistas que no le han pegado una patada a un bote durante toda la temporada ahí independientemente de que la decisión está tomada al ochenta noventa el noventa y cinco al ser de cinco a imagen imágenes que no se pueden permitir hemos empezado Larguero con lo de Bale porque es noticia pero hoy Bale yo no soy dudoso no tiene culpa de nada bueno no suma su marciano oí no saluda pero no ha sido titular jugó diez minutos hoy hay que buscar el foco en futbolistas que tienen que dar un paso al frente estoy pensando fundamentalmente en Isco yo sé que yo sé que el resto han estado mal pero el resto ha habido tramo de la temporada en los que a lo mejor han estado algo bien en algún parte pero es que estos dos llevan toda la temporada mal Zidane los está queriendo recuperar y cada vez que citan los quiere recuperar y lo poner en el campo lo que reciben entrenadores una patada en el culo porque ahora mismo no están para ser no sé yo creo que ni convocados pero ni mucho menos titulares del Real Madrid ayer

Voz 1991 20:23 eh

Voz 14 20:24 sí totalmente de acuerdo con lo que dice Romero no sin que sirva de precedente

Voz 0509 20:28 por favor cuidado tómate la temperatura eh

Voz 1 20:31 me quedaré yo creo que es la tensión en la has

Voz 14 20:35 en realidad yo creo que es muy complicado muy complicado venir una semana pues que más o menos que es entrenar bien pero no tienes la mentalidad de tener un objetivo el domingo no tiene esa tensión de viernes de sábado de pensar que te el partido ahí y entonces cuando llega al futbolista aunque quiere pues pues no puede porque no tiene la mente quizás entrenada para bueno pues para jugar con la con el ritmo tensión espíritu llámalo como quieras no que sucede pues entonces se ven más las carencias y las carencias de los jugadores en que peor está en forma durante el año como dice Romero pues Isco y Marcelo han sido futbolistas que durante el año pues por circunstancias las que sean estados de forma físicamente mentalmente más confianza menos cancioneros entrenadores bueno han estado bien como no está bien pues se modifica caben bien no mal anda mal acaba y eso es lo que está sucediendo hay is sobre que todo está decidido que más tiene la cabeza Zidane lo tiene en la ciudad pero cada partido que pasa aparecen más dudas porque no hay nadie que que que que dé la razón de decidir no hay nadie que que que ponga bueno pues una bala encima de la mesa Amina yo meto de quedar porque fíjate que como marco diferencias no entonces puede ser que tenga una idea global es del del del proyecto y quiere hacer la temporada que viene pero amigo yo creo que cuando acaba el partido tendrá una reflexión de dos o tres días diciendo estoy seguro de lo que estoy haciendo porque igual es que estoy siendo demasiado generoso en la valoración de algún jugador que que que es que no me da ningún motivo para serlo

Voz 1991 22:07 Dani yo creo que lo está haciendo

Voz 0458 22:10 hola yo creo que él no esperaba que se eligiera bola el tramo final de esta temporada

Voz 1991 22:14 de haberlo cogido tan piso eso no lo he pensado

Voz 0458 22:17 podríamos plantarse debate yo creo que no porque bueno él también entiende es un ganador y no viene aquí a jugar cuatro partidos churros tal vez el viene para ganar al Madrid y por tanto teniendo la situación que estaban hoy ha aceptado el punto no pero yo sí que en su cara no leve alegría cada vez que puede lo deja lo deja muy claro con alguna dificultad que ya le conocemos en el lenguaje pero con mensajes muy claros y directos ha dicho nada claro es que ocho nueve días entrenando sin jugar y tal yo creo que venció con Robben aunque lo tiene claro pero es que además creo que lo va a dejar claro ya a partir de ahora en cada decisión va a dar pistas que son mucho más gordas primero extraño en él no parte en la que no te juegas nada tienes que ver cosas no agotado los cambios ha hecho dos cambios dejado Guinea setenta y siete el ochenta y uno y aunque ahora hablaremos de ello yo creo que ha querido enviar un mensaje claro a Gareth del porque será menudo muy bueno podrá soportar la la lo que sea pero no es jugar por poner nueve minutos cuando supuestamente tú lo quieres poner digamos y lo que recupera yo creo que ya no lo quiere recuperar creo creo de Bell está sentenciado y además creo que hoy le ha querido enviar un mensaje porque sino no Juan en vientos

Voz 1991 23:22 Herráez tú crees que hay algún que se la está jugando todavía o no

Voz 8 23:25 no no no yo creo que lo tiene clarísimo Zidane creo que sabe lo que quiere para el próximo año que lo tiene decidido desde que llegó al equipo que esto es mereció una desde el club hace un instante esto es el día de la marmota hay que pasar los días como sea es complicado yo entiendo que la afición del Madrid que escucha esto de ir a son profesional y lo son pero creo que Nacho y salga a perder el partido Lucas Vázquez Mi Gareth Bale incluso en la segunda parte ninguno pero esto

Voz 0097 23:50 el jugador están hechos o diseñados están

Voz 8 23:52 esto a jugar partidos para ganar títulos y ahora Juana

Voz 1991 23:55 nada hay las piernas esa es mi opinión

Voz 8 23:58 estar equivocado pero es lo que creo que les está pasando animó a los futbolistas Si Zidane lo sabe hay jugadores que como decía Dani pues son mensajes que manda no sé si será subliminales au directos el caso de Gareth Bale el caso de Ceballos no ha jugado ni un minuto hablo de memoria los últimos tres partidos no jugó ni un minuto es Zeballos e internacional y titular indiscutible con Luis Enrique en la selección Icon Zidane está jugando a un poquito eh y hay otros evidentemente como Llorente que a mí personalmente me encanta

Voz 0097 24:27 pero por lo que dijo ayer en la sala de prensa

Voz 8 24:29 de Valdebebas en este partido pues creo que le buscara una salida aunque yo creo que era un jugador para sacarle más partido porque demostró que era muy bueno en el mes de diciembre y enero cuando le hizo falta al Real Madrid con la adhesión de Casemiro

Voz 1991 24:41 el resto pues creo que Cross

Voz 8 24:44 aunque quiera quedarse de centro de campo se que más complicado lo tiene que evidentemente Gareth Bale saldrá del Real Madrid que llegarán futbolistas como Hazard ahí van a intentar a Pogba creo que es lo que ahora mismo hay en en la cabeza de Zidane veremos lo que luego al final que se cumple pero esa es un poco la idea que tengo yo de lo que decidan va a hacer

Voz 0239 25:03 a mí me parece muy interesante perdona yo hago lo que acaba de apuntar Daniel yo creo que a lo mejor es decir que Zidane está arrepentido vamos es alejarse de la realidad porque Zidane conoce ha visto todos los partidos conocía exactamente o o bastante bien de primera mano lo que pasaba en El Vestuario ahora yo hoy es una sensación no le he visto no no he tenido la suerte de Meana no he estado frente a frente pero he escuchado todo lo que ha hecho desde que terminó el partido por primera vez el equipo no ha perdido empatado por primera vez desde que Zidane volvió al Madrid

Voz 0509 25:36 le veo con tono de

Voz 0239 25:38 hastío si es bajonazo eh y quedan seis partidos por delante saque la travesía del desierto no acaba a final de mes

Voz 14 25:45 yo creo que que se está encontrando más problemas de lo que él pensaba

Voz 0239 25:48 yo lo digamos peor estado de forma

Voz 14 25:50 arma o peor actitud en general de de de los jugadores que de que la que había dejado no el año pasado

Voz 0239 25:58 pero a mí me refiero Cañete que tú no sabes bien que quedan

Voz 14 26:00 seis semanas por delante si espero que esto no suena

Voz 7 26:03 esa que caben dos partidos partido Manolo Lama claro no

Voz 14 26:06 da mucho al Athletic de Bilbao que es a la esta

Voz 7 26:08 jugando que te queda en Getafe está jugando que te queda el Rayo que se la está jugando solos

Voz 0239 26:12 las siguientes que sí que sí que sí que son no es un mes

Voz 14 26:15 medio de competición y obviamente compitiendo así se hace todo muy largo presidir el partido estábamos hablando minuto ochenta y ocho de partido parecía que vamos que llevamos seis partidos del Real Madrid de lo pasado y cansino que al juego en general no entonces yo creo que él se está encontrando más problemas ideas yo creo que es en gran de jugadores en peores condiciones de los que él había dejado cuando se marchó quizá tenía eso en la cabeza cuando ha llegado y ha puesto a trabajar con ellos sea a entrenar con ellos superarles el seguramente era mucho más optimista de lo que está viendo lo que está viendo no le está gustando absolutamente nada y hoy o sea el esa es el empieza a la paciencia al principio bueno venga bien pero ya hoy eh yo creo que es el acaba la paciencia en el sentido dijo darme algo hijos de mi vida darme algo

Voz 1991 26:56 desesperación sí sí también vosotros a mí un segundo que tengo que hacer un alto en el camino obligado ir seguimos hablando

Voz 24 29:56 El Larguero Yago de Vega doce en punto

Voz 1991 29:59 anoche estamos analizando el empate del Real Madrid en Butarque uno de los temas uno de los nombres propios una vez más Gareth Bale Meana contabas durante Carrusel que estaba enfadado el entorno de Gales

Voz 0239 30:08 sí sorprendidos malestar máximo por el hecho de de cómo está gestionando Zidane la situación de Bale yo no digo que tengan razón o que Bale sea un santo solo digo que hoy no contaban con la suplencia de Bale en cuanto conocía errar en la alineación Imelda comentaba en levantado el teléfono he hablado con ellos no se lo esperaban insistían que Bale no estaba lesionado como

Voz 0509 30:30 vamos ha visto que no estaba lesionado y creen que no

Voz 0239 30:33 no es la mejor forma de llevar el tema por parte de Zidane que la relación con el clubes buena que la semana pasada en la conversación que mantuvo José Ángel Sánchez con Jonathan Barnett y con todo el equipo de de este grupo Se habló de manera profesional de cuál podía ser el futuro de Bale y qué idea tiene el Madrid con Bale pero que Zidane la puesto Cruz y quién no hay una relación de entrenador del Real Madrid con un prestigio enorme y uno de los jugadores le gusten a la gente con más caché de el mundo yo creo que si el Madrid va a malas con Bale o mejor dicho si Zidane va malas con Bale Bale que está encantado de ser como es pues puedo decir que se queda que no tiene ningún problema que lo a Valdebebas

Voz 0749 31:14 ahora aquí le dicen sale coge el coche

Voz 0239 31:17 a vivir entonces yo creo que que por lo menos contar es eso es importante voy un malestar más

Voz 0509 31:22 en el entorno de Bale malestar Máximo

Voz 0239 31:24 entorno de Dale por como Zidane está gestionando esto con Bale yo de mayor quiero ser José Ángel Sánchez porque claro es que a lo mejor lo que le tiene que decir el director general del Real Madrid que esto va de negocio también es evidente que alguien en el club tiene que hacer de poli bueno eso grande sea el papel que le toca a José Ángel Sánchez

Voz 6 31:42 pero yo sí soy Zidane y escucho que que

Voz 0239 31:45 los representantes del jugador están mosqueados conmigo pero que se lleva muy bien con José Ángel Sánchez porque me dice tranquilo que aquí no pasa nada a lo mejor lo que tiene que hacer Zidanes e irá a José Ángel Sánchez decirle primera has visto cómo entrenador he visto cómo ha jugado has visto las veces que ha protestado has visto lo que ha hecho estallar ahora quiero decir que Zidane no le pone la cruza Gareth Bale porque considere que Bale no su futbolista apto para el Real Madrid porque os recuerdo que cuando Isco estaba muy bien el Real Madrid Zidane al digo muy bien de forma Zidane llegó de entrenador los tres de arriba eran intocables para Zidane para que Zidane quitara del once titular a Gareth Bale tuvieron que

Voz 6 32:22 pasar dos años muchas muchas muchas lagunas y lesiones

Voz 0239 32:28 en el desgraciadamente las lesiones en el rendimiento del futbolista y ahora que me venga miel representante me ganó que yo con el club con José Ángel Sánchez que yo quiero ser del como el de mayor saber inglés irresponsabilidad la justita me llevo maravilloso con José Ángel Sánchez que es el que tiene que pagar la pasta porque quiere hacer negocio el marrón se lo come el entrenador no es que esto es un marrón del club que dijeron que el futbolista iba a ser la bandera cuando se fuera Cristiano Ronaldo y no se ha quedado en el paro yo suelo yo interpreto Romero interpreto repito esto ya es vivir mi interpretación que en esa conversación entre los agentes de Bailey el club quedó claro que Bale tiene que salir que elevan a buscar una salida buena para él y buena para el club y que como esa conversación quedó más o menos zanjada a Bale que es una estrella como cualquier estrellón del fútbol le gustaría que suelen

Voz 0509 33:15 senador no lo no hablo con él no Bale no es un es en este John no no son Estrella una estrellón eso se cree el representante del futbolista bueno es un buen futbolista de mercado enhorabuena no es un estrellón del fútbol pues opiniones quiere vender como un estudio interés otra cosa es que toda la parte del negocio pero si ahora estamos diciendo que Bale es un estrellón del fútbol estamos engañó

Voz 7 33:37 por ejemplo hoy cuando ha habido un momento que luego al final no porque los tiros pero hoy cuando nombrado

Voz 0239 33:42 a Bale ya Lucas Vázquez es que eso Bale

Voz 0749 33:45 a él se le abre las carnes

Voz 0239 33:48 no me compare con Lucas Vázquez a él se abren yo creo que es esta temporada esta temporada se tendrían que abrir las Carles algas baje que ha tenido mejor rendimiento durante mayor profesionalidad que Gareth Bale es que es que es que llevarte bien en los despachos con el estrellón está muy bien pero que al final esto que tengo aquí delante que esté en la cabina que es el verde en lo que coloca a cada uno en su sitio y Zidane ha dicho en rueda de prensa que lo tiene finiquitado eso es evidente pero Zidane ha dicho en rueda de prensa que Bale ha jugado bastante desde que él ha venido contra y es verdad lo que pasa que checo donde no hay el entiende que ya no se puede sacar pero que meta en la misma frase al Luca osea que Bale se queje de un agravio comparativo o que tuvo te puede proponer aquí Abel porque es una sensación tuya puedo quejar de un agravio comparativo con cualquiera de los compañeros del flanco de ataque cuando él precisamente él tiene mucho que callar yo creo que lo que debería decir sus representantes tio es que no has Curro nada es que no has espabilado ya es que no has aparecido es que has perdido la oportunidad de ser el líder del Real Madrid las perdido tú

Voz 1991 34:51 donde a mí me pone de los nervios cuando un juzgado

Voz 14 34:53 por no responde con el rendimiento que se les exige su salario y que además el club no cumple los objetivos ninguno de los objetivos con los que inicia la temporada que alguien de su entorno él mismo vengan con Canaletas y a quejarse a mí eso me pone de los nervios

Voz 0239 35:13 pero te Cañete es que estamos hablando de un tipo de un tipo que el año más amargo

Voz 0509 35:16 a la final de la Champions que celebrando con la Champions

Voz 0239 35:19 Ausente estaba diciendo que si seguía Zidane

Voz 6 35:21 Zidane que es el escudo

Voz 0239 35:24 o parte del escudo del Madrid que se tiraba porque no jugaba sólo estaba diciendo Bale y estamos hablando de que ya con Ancelotti y que no lo dijo cuando era entraron el Real Madrid porque oye una cosa ser valiente y otra temerario pero que está escrito en un libro que Ancelotti y que lo mantuvo contra viento y marea en el equipo titular siendo injusto con el resto de los compañeros dijo que el Press

Voz 11 35:46 el Barnett tal Barnett había llamado al

Voz 0239 35:49 siente va a decirle oye que quiere jugar de delantero centro

Voz 11 35:52 ahí estaba Cristiano Ronaldo en esa mente de acuerdo pero mira estamos en una temporada donde le ha otorgado buen todos lo son

Voz 14 36:00 eres a principio de temporada porque era la única solución que había o la poca solución que había o una de las pocas soluciones que había para suplir a Cristiano Ronaldo SL había dado a nivel mediático a nivel interno todos los digamos todos los honores para que digas bueno chico hay tienes demuestra porque oye postores el futbolista allí en donde nos abrazamos en las esperanzas para conseguir este año los objetivos del club no se ha conseguido ningún objetivo en el club no se ha conseguido ni siquiera que justifique su salario no que ejerza de líder sea el que tire de los demás sea un espejo donde mirarse no sea no han no es no anda

Voz 0509 36:37 la Oeste tras estar nada pero es que tampoco ha dado lo que es el la base la base imponible de la digamos tampoco ha dado luz

Voz 14 36:44 Timo que llegue ahora no mira es que Zidane le trata no mira miran perdone sea lo siento no tengo tiempo para atender de macho

Voz 8 36:54 yo creo que para ser un líder eh Gareth Bale líder digo no Cristiano o no Messi que son futbolistas que todos los días

Voz 0458 37:02 en todos los partidos en todos los campos en todas las como

Voz 8 37:04 peticiones dan el do de pecho pero que Gareth Bale ha mirado siempre calendario ha buscado el día X el partido señalado para hacer su buen partido y eso no no vale yo creo que no y luego luego tras digo

Voz 1991 37:18 vaya yo creo te lo contaré buscarle busca

Voz 0509 37:20 que el líder busca el rendimiento individual en lugar del rendimiento colectivo Kiel arrastrar a todos hacia la profesionalidad el trabajo y la consecución de Gmail ha buscado su perdón su huevitos partido este venga me voy

Voz 7 37:33 los viví amigos que con los oyentes

Voz 0509 37:36 el delito si eso es un vestuario claro vamos eso es sabes

Voz 0239 37:40 de muerte venimos contando viene contando Meana y es verdad desde el principio una temporada que la gente más veterana de esa estuario decía bueno dejar tranquilo a este que no estamos sobrados de calidad sólo ve cualquiera pero pero intentar vender que yo creo que lo que hace lo que mediáticamente lo que se intenta o por lo menos yo intento trasladar lo que te dicen desde el club yo creo que desde el club se ha intentado desde el principio de temporada que este tipo cogió

Voz 7 38:04 la bandera ya algunos

Voz 0239 38:07 pero en El Vestuario sea cualquiera que no que se metiera en El Vestuario que se quedara a cien metros del Vestuario cualquiera que escuchara a alguien de dentro de ese vestuario no te digo ya líder a alguien dentro de ese vestuario todos eran conscientes de que era materialmente imposible que Bale pudiera ser líder de un grupo que no lo ve con cualidades para ser un líder porque no las tiene

Voz 0458 38:30 sí es que además además Yago es es que es literalmente el anti líder sea tú no te no no puedes confiar nada a un tipo que cuando acaba el partido

Voz 14 38:38 sin saludar ni tan siquiera estrechar la mano nunca

Voz 0458 38:40 esto deportividad bueno

Voz 1991 38:43 qué tal si efectivamente es que eso no

Voz 0458 38:46 la luego Zidane evidentemente no es dudoso con el asunto Bale porque llega declaran en su primera época que está bien fíjate qué

Voz 0509 38:52 Torres BBC iban a Najwa

Voz 0458 38:55 por siempre lo puso casi por imperativo legal así que mucho ha tenido que las últimas también entrenamientos para que ni tan siquiera se ganen la dignidad dejó a los últimos partidos antes de salir de Madrid

Voz 1991 39:05 le queda alguien algo que decir sobre el tema Weil sobre el Real Madrid

Voz 0239 39:09 Kaká pues

Voz 1991 39:11 estamos haciendo largo nosotros la temporada bueno anales

Voz 7 39:13 sí decorada yo no soy me quedo esta temporada

Voz 0239 39:17 terminé hasta aquí mes y medio

Voz 1991 39:19 hay competición a Real Madrid es decir seis partidos para terminar con esta desastrosa temporada tiene mucho trabajo por delante Zidane sobretodo porque creo que lo que se ha encontrado es bastante menos de lo que él esperaba iba a tener que enchufar va a tener que enchufar a ciertos jugadores si quiere contar con ellos de cara a la próxima temporada pero desde luego cambios va a haber muchos en el Real Madrid lo que haremos también es Si les sale a cuenta al Real Madrid porque veremos quién te paga cien kilos por Gareth Bale tiene mercado en Inglaterra por supuesto pero hay que ponerlos encima de la mesa veremos veremos qué es lo que pasa

Voz 11 39:53 la Herráez mira Ana Romero Cañizares Dani mil gracias a los cinco un abrazo hasta luego buenas noches

Voz 1991 40:00 Cañizares que se va a quedar porque luego tenemos el el sanedrín de calle de logros escuchamos las doce ideas seguimos

