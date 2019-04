El Larguero (15/04/2019): Tercera parte

Voz 1991 00:00 estamos en la previa del partido de vuelta de cuartos de final de la Champions el Barça recibe al United quedaba por escuchar lo que ha dicho el técnico del conjunto inglés

Voz 1 00:08 sí que se ha acordado del partido de octavos de final esa gran remontada que hicieron en el Parque de los Príncipes contra el PSG dicen que es el el ejemplo a seguir Ole Gunnar Solskjaer escucharlo

Voz 2 00:20 te Memories from esquí vuelos

Voz 3 00:22 el recuerdo del PSOE Gea ayudará a los jugadores nos ayudará como equipo y también a pensar que podemos darle la vuelta por supuesto que el Barça es un equipo difícil pero el recuerdo de aquella noche estará en la cabeza de los futbolistas y estamos a tan sólo un gol de remontar la eliminatoria con verlo

Voz 1 00:37 pues a imitar lo que hicieron en el Parque de los Príncipes en el Camp Nou para remontar la eliminatoria es lo que quería lo que lleve Ole Gunnar Solskjaer que ha dicho que Alexis Sánchez está bien para jugar

Voz 0068 00:48 que lógicamente le hemos preguntado por Pol Pot va la pregunta concreta era crees que los aficionados del United pueden estar preocupados porque Paul Pogba piensa en otras cosas es decir el Real Madrid esta es la respuesta

Voz 3 01:05 por ahora la concentración es el Manchester y el partido de mañana Pogba ha estado fantástico está concentrado en mejorar y sé que jugará al máximo nivel no creo que nos tengamos que preocupar por otras cosas

Voz 1 01:17 qué pasa palabra de una salsa el entrenador del Manchester que mañana va a alinear a Paul Pogba sin pensar en ese futuro que es el vínculo en el Real Madrid Yago te cuento por último que mañana bien cuatro mil seiscientos aficionados del Manchester United con entrada cuatro mil seiscientos que van a estar mañana en el Camp Nou he visto la parte que había cerrada para ellos y ocupa prácticamente la mitad del lateral de la tercera gradería por lo tanto muchísimos aficionados del Manchester mañana en Barcelona

Voz 1991 01:45 pues a ver si se comportan esos cuatro mil seiscientos aficionados del Manchester que bastantes tontos tenemos aquí como para atraer los de fuera grafías Ovalle un abrazo esta mañana a un abrazo Lluís Flaquer qué tal muy buenas hola Yago qué tal muy buenas Jordi Martí buenas noches buenas noches Marcos López qué tal muy buenas noches a todos Lucky qué partido esperas mañana

Voz 1296 02:03 bueno un partido duro en el que el Barça evidentemente lleva la iniciativa pero que no está ni mucho menos cerrado estos habrá que remar habrá que combatirlo hay que cerrar la eliminatoria con la lección de Roma bien presente con el campo apoyando que va a ser un hecho para evitar distracciones y para evitar mentalidad ese pues que no sean las correctas para evitar distracciones en definitiva con lo cual bueno espero al Barça fiable y serio de la de los últimos partidos y un Barça que espero que por fin pues nos permita dejar atrás lo de Roma para para pensaría en semifinales que el Barça es favorito pero insisto no no hay que darlo por cerrado ni mucho menos

Voz 1991 02:36 los diestros han ganado en Turín y en París eh

Voz 0985 02:39 sí me lo acabamos de escuchar en la boca de Solskjaer no ellos también están hablando de incluso el año mil novecientos noventa y nueve cuando remontaron en el Camp Nou un partido vaya final en la final contra Bayern y también está el fantasma de la Roma pero estas tres cosas tienen que ser un estímulo al Barcelona y el estímulo está funcionando hay mucha precaución hay mucho respeto y esto es positivo para el Barça al final el Barça Yago creo que si hace sus deberes que no especular no pensar en el marcador ser él ser protagonista ser dominador E ir claramente a por el partido creo que se va a llevar el gato al agua

Voz 1991 03:19 Marcos es que fundamentalmente el Barcelona está

Voz 4 03:22 está avisado desde hace un año IS y ese mensaje lo lleva impreso cada uno de los jugadores y por supuesto el entrenador en su mente en su manera de entender esta competición el Barcelona hasta ahora esta Champions está siendo impecable pero lo tiene que superar esta frontera hay para mí esta frontera de los cuartos de final es ya tiene un punto hasta de psicológico son tres años consecutivos cayendo el Barcelona de Messi en los cuartos de final da igual que sea con colmillo Enrique en los dos tramos finales de Luis Enrique los los dos cursos después de Berlín dos mil quince el primer año de de Valverde simbolizado en aquella trágica noche de Roma por lo tanto el Barça está más que avisado el Barça sabe el peligro que supone no estamos hablando de unos mejores equipos de Europa united pero sí que estamos hablando de un equipo que es capaz de recuperarse siempre en los últimos instantes contra la Juve recuperó el gol inicial de Cristiano Ronaldo y con los tantos de mate Ghanuchi en propia puerta acabó ganando el partido desde el ochenta y cuatro hasta el noventa y que decir porque todo el mundo recuerda del tercer gol de Raúl de penalti en el Parque de los Príncipes ya en el minuto noventa y cuatro prácticamente de partido y eso creo que es la inoculado Valverde a los jugadores porque hasta el último suspiro este equipo en función evidentemente

Voz 1991 04:34 cómo transcurrió el partido va a estar peleando

Voz 4 04:37 da que el Barça llega a semifinales descaro

Voz 0097 04:39 el sábado los pesos pesados de el equipo en Liga no jugó de hasta seis cuatro por decisión técnica hay dos por sanción

Voz 0567 04:48 qué esperas

Voz 1991 04:50 bueno qué esperas en el once inicial esperas algo de última hora de Valverde Flaqué tiene alguna duda tiene todo decidido

Voz 1296 04:58 la podría pasar por Si CM dos Sergi Roberto en el lateral

Voz 0091 05:02 sí sí de Belén está para ser Tito

Voz 1296 05:04 hablar e haciendo saltar del once a Coutinho yo me imagino el mismo once de Old Trafford con sembrado de lateral y con Coutinho en el equipo a la espera de que se pueda externo a baja una baza importante de cara a la a la segunda mitad no es día para experimentos está funcionando bien este once está dormido funcionando bien en este equipo es verdad que Coutinho sigue sin dar la mejor versión que se esperaba de él pero eh bueno pues el bloque ha funcionado Se han superado partidos importantes Eden Weller en pues ya tendrá tiempo de pasar otra vez por haber hecho por la izquierda como dijo Aspiazu en su día para hacerse de nuevo el once con

Voz 0985 05:34 de del con la plaza el once con lo cual mes pero lo

Voz 1296 05:37 once de gala pero un Barça pues que como decía Jordi sobretodo que en casa pues quizá no especule tanto como especuló en Old Trafford que sea capaz de mantener mucho más tiempo el el someter al rival a través del balón que eso parece que el United en el Camp Nou eleva le va a hacer sufrir muchísimo

Voz 0985 05:51 pues a mí ya te dije el sábado que me gustaría ver a embeleso arriba a mí Coutinho Elicio sí sí de inicio para que guardara algo en la recámara para que guardar un cuartucho un cartucho en la recámara si tú tienes aún está en buen estado Le vimos con buenas sensaciones le puede hacer mucho daño al Manchester United lanzado a por Messi irónico en relación al lateral derecho sí bueno yo comprendo que ese remedo pues en Old Trafford quizá las precauciones defensivas su capacidad física para corregir pero en el Camp Nou en el Camp Nou hay que tener el balón ya hay que someter al adversario a mi me parece que está más indicado partido para Sergi Roberto y por lo tanto la única duda nos quedaría Yago esto es mi mi esto es mi deseo verde claro Illa duda estaría en el centro del campo bueno Arthur Arturo Vidal yo creo que en este caso si va a salir con Artur Iwo Arturo Vidal piernas frescas para aguantar el partido en los últimos quince o veinte minutos

Voz 1991 06:46 con el partido Arturo Vidal de actitud fue el mejor de largo Marcos perdona

Voz 4 06:51 lo que pasa que jugó noventa minutos y resultará difícil que salga de titular mañana bueno dentro de unas horas en el Camp Nou Valverde ha dicho que para él son tan importante los jueves que acaban los partidos como los que empiezan ya demostrada en esta Champions que el Barça tiene recursos tienen más de once jugadores para intentar cambiar el curso dos partido sin ir más lejos eh Coutinho fue titular ídem velé fue suplente el día en que vuelve a recaer de sus lesiones musculares contra el Olympique de Lyon pero fue decisiva la aparición en el últimos lo último tramo del partido de velé porque fue un jugador que cambió el dinamismo del del partido y entiendo que el Barcelona para cómo va a plantear el partido y yo también estoy en la línea de fractura de que va a jugar prácticamente

Voz 1991 07:34 el equipo que salió hace no

Voz 4 07:36 en una semana en en Old Trafford y que luego tiene recursos tienen velé imagínate la velocidad yo estoy más por guardar la velocidad el regate el desequilibrio la profundidad y el veneno de DVD para la última media hora en función de cómo vaya el partido o las piernas y el espíritu y el carácter que te puede contagiar Arturo Vidal sin olvidar en caso de que el Barça necesitara Se descaradamente al ataque Kemal con los minutos que ha tenido saliendo desde el banquillo siempre ha aportado algún tipo de luz positiva pero tiene pinta de que es el once de gala a la espera de que de ellas instale de manera déficit

Voz 1296 08:10 la edad legal Yago lo importante es que los los crack los tótems del equipo llegan descansados lo digo porque hablamos mucho de Roma la temporada pasada antes de ir a Roma el Barça jugó ante el Leganés un partido Liga una estación muy similar a la que era el partido ante el Huesca el pasado fin de semana era líder destacado el Barça tenía once puntos de ventaja respecto al Atlético Madrid pero Valverde es fruto de la influencia uno de los jugadores pues puso un equipo mucho más de gala que el que puso en Huesca de hecho siete de los que jugaron aquel día ante el Leganés fueron titulares después en en Roma el día de la gran debacle esta vez Valverde también aprendió esa lección a Huesca hace fue pues con Ter Stegen y diez más en este bien va a ser en principio el único que repita mañana con lo cual van a llegar todos muchísimas descansados de piernas

Voz 0985 08:50 yo otra cosa si me permites Yago claro es que en Roma el Barça no compitió y nosotros esta temporada en todas las grandes citas vemos a Barça competir también le vimos competir en Old Trafford es cierto que no tuvo contra el gobierno del partido durante los noventa minutos pero siempre compitió entonces ante Ovalle unos saca un corte de voz de Solskjaer hablando de la potencia física somos más autos somos más fuertes bien pero en los datos de Escorial fueron diecisiete centros Yago diecisiete centros en otra or is dead épica el lenguaje los rechazó todos sin que en ningún caso pudo haber a pudo haber un remate un cabezazo porque en aquel partido Ter Stegen es tu estuvo como espectador

Voz 1991 09:30 esto es como cuando jugamos nosotros en Las Rozas ellos son más altos y más fuertes con nosotros más guapos así que esto todo influye en fin veremos mañana se juega el Barça el partido de vuelta para meterse en semifinales la más linda la más deseada puede estar más cerca se puede escapar definitivamente veremos no hay que confiarse porque el United ya sabe lo que es ganar fuera de casa esta temporada en campos importantes como en Turín en París así que Jordi Marcos FLA aquí lo contamos mañana en Carrusel y lo analizamos por la noche en el Larguero os parece

Voz 4 10:00 exacto hasta esta mañana a los tres La

Voz 1991 10:02 a las doce y cuarenta y cinco seguimos después de

Voz 5 10:05 de haber sido siempre la madre más moderna la primera en traer de Londres la ropa de moda la primera en descubrir el yoga la CIA las redes sociales les pides a tu hija que te recomiende una serie a lo que ella te contesta para te puente Anselmo abedules treinta

Voz 1390 10:20 hay dos días preguntado si ser madre compensa o prensa

Voz 2 10:25 ya puedes comprar el cupón del extra a día de la madre de la ONU

Voz 6 10:28 si el cinco de mayo diecisiete mil

Voz 2 10:30 John es de euros ser madre compensa

Voz 6 10:33 sí mucho

Voz 2 10:36 compromiso bueno bueno bueno

Voz 1806 10:43 y la Ser avanza a esta hora novedades sobre la ópera

Voz 1390 10:47 descubre lo bueno de despertar informados cada mañana Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Cadena Ser punto com y nuestra

Voz 1991 10:56 por completar Bruno Alemany qué tal muy buenas o con muy buenas lo más es peligroso del United no me parece que Pogba llega a bien no

Voz 0301 11:03 sí bueno llega después de marcar un doblete es verdad que fueron dos goles de penalti pero jugó un buen partido con el yo desde el pasado sábado es cierto también que ha visto algo frenada su racha goleadora en los últimos eh partido sí que me llega también como por ejemplo estaba hace hace un mes pero seguramente también el futbolista con con más talento va a ser título asegura arriba con el Lukaku así que bueno estos tres jugadores seguramente serán los demás di niveles hablamos del ofensivo e la parte de arriba que tiene el el Manchester United Lukaku israelíes

Voz 1806 11:37 mal

Voz 1991 11:37 la tenemos también el Juve Ajax aquí quienes favorito a quién ves mejor

Voz 0301 11:42 bueno es favorito es favorita la Juve por el resultado de la ida porque tiene mejor plantilla pero es cierto es lo que venimos contando en el Ajax no tiene absolutamente nada que perder la información de de última hora es que parece que de John podría jugar el partido ha dicho Tottenham que el entrenador eh que dependía del último año llamamiento ya hay imágenes que ha dado el el Ajax están en las redes sociales y demás que me se vea de John entrenando con con el resto de compañeros así que sería muy raro estarían jugando a a despistar de una manera flagrante ellos no creo que vaya a ser así creo que de John va a jugar el partido de de mañana así que es un un partido entre un equipo que tiene la obligación de de estar como mínimo en semifinales como es la la Juve por la confección de plantilla por haber fichado Cristiano contra chavales que no tienen absolutamente nada que perder

Voz 1991 12:33 es que esa es la idea no sólo la historia en este caso que es lo que le pasó al Ajax vimos en el en el Santiago Bernabeu es un equipo completamente liberado es un equipo que ya cumplido pase lo que pase con un equipo que está completamente exigido para meterse en semifinales es que para mí eso Bruno puede ser clave

Voz 7 12:48 sí sí en no dio ninguna presión me eso es absolutamente así

Voz 0301 12:52 además de varios de sus jugadores ya han demostrado este año que que saben competir al máximo nivel como delictiva de John que los hemos visto además de en el Ajax con la selección holandesa jugando a gran nivel y me da la sensación ya que igual porque el Barcelona fichado a De John hablamos poco de otros jugadores eh pero Tadic por ejemplo el vacío que hizo en el Bernabéu

Voz 8 13:13 tanto era una cosa de locos

Voz 0301 13:15 no no se ha visto un partido de un jugador a nivel individual en el Bernabéu yo creo lo hace mucho tiempo de un rival me refiero de jugadores del Madrid seguramente sí que podemos encontrar más pero fue

Voz 9 13:24 en el último año ya te digo yo que no ve si se bueno en los últimos meses estoy de acuerdo sí pero pero bueno el caso es que que

Voz 0301 13:31 ETA está a un nivel increíble y

Voz 7 13:33 daban que que el Ajax

Voz 0301 13:36 jugando un partido ya no digo como pero la mitad del partido que juega en el Bernabéu hace mes y medio y de puede poner muchísimos problemas a a la Juventus

Voz 1991 13:46 pues mañana veremos el que nos interesa es el del Barça que pase esa eliminatoria contra el United pero también está abierta el la eliminatoria entre la Juve y el Ajax veremos qué se mete en las semifinales gracias Bruno hasta mañana hasta mañana un abrazo doce y cuarenta y nueve vamos con el sanedrín de ex jugadores

Voz 2 14:13 Gustavo López qué tal muy buenas muy buenas hola Kiko Narváez Álvaro Benito muy buenas buenas noches sobre LTE respeten a Yago Yagüe respeten hallazgo que cuando el ratón cuando el gato no está los ratones bailan encima de la mesa va a respetar

Voz 10 14:27 bueno porque los conozco yo que son muy guasón esto también que también les voy a respetar a ello se jamás también podría ser la inversa pero bueno lo de los sábados también lo respeto mutuo a si no respetamos incite a ponemos el cumpleaños Juan Guerra

Voz 2 14:40 ahora veremos a ver un poquito era aún está ya en la presalida

Voz 1991 14:45 la eh muy Vido os voy a preguntar hubo empezar por el Madrid que ha jugado hoy quedó de nuevo no ha dejado muy buena imagen Álvaro dijo Zidane una frase que ya se va a hablar mucho de aquí a final de temporada porque hay jugadores con lo que podemos hacer caja en quién está pensando Zidane

Voz 0097 15:04 no lo sé no lo sé no sé yo creo que ya hay una decisión que que yo la veo un poco más allá lo hemos comentado en Carrusel algo en lo táctico y quizá es una declaración de intenciones con respeto

Voz 0985 15:16 esto ha

Voz 0097 15:17 a Gareth Bale eh pues es uno de los que tiene más papeletas también es obviamente es uno de los que que que tiene gran cartel a nivel internacional pero yo lo que sí creo es que Zidane que vino muy feliz e está bastante quemado

Voz 11 15:34 yo le veo quemado yo les veo quemado porque

Voz 0097 15:36 este LB ahora eh porque yo creo que está viendo que su discurso no está calando que los jugadores que están dejando ir de aquí hasta final de temporada hay bueno yo acuérdate que yo ya manifesté que que nos no sabía si era una decisión acertada haber venido ya o haber esperado hasta verano no mocos está sufriendo un desgaste cree necesario pero bueno ya veremos hay obviamente a ver quién bien en silos y los nombres que más suena de primeros espadas que son Hazard y Pogba que son jugadores que vienen para ser titulares pues jugadores que que son también primeros espadas a nivel mundial que juegan en esas posiciones tendrán que salir ahí dos nombres que están ahí pues son Cross que son son Bale pero pero Fedeto a saber lo que lo que va a pasar es que anónimos a hemos Santi

Voz 0091 16:23 bueno pues yo tampoco lo sé eso es una buena pregunta quién es el que tiene en la cabeza Zidane

Voz 12 16:28 hombre la que yo creo que también pone cada uno en su sitio es que el problema es que pone a cada uno en su sitio los ponen a todos a casi todos en la puerta de salida pues mira sea así lo que hacemos

Voz 0091 16:38 es una evaluación en en en cuestión versa en en la evaluación salario rendimiento y objetivos suspenden todos uno suspenden con un cuatro y medio mucho suspenden con un uno con uno y medio con muy deficiente

Voz 1991 16:52 yo sólo pues fíjate yo sólo prueba Benzema bueno pues bueno

Voz 0091 16:54 como no pero sí pero nunca puede aprobar un futbolista eh que obviamente tiene un salario altísimo o porque lo ha merecido en otras temporadas y que juega de forma colectiva en un equipo que está fuera de en en en de Champions hace tiempo fuera de Copa del Rey fuera de la Liga hace diez jornadas él nunca puede aprobar este es el que suspende con un cuatro coma cinco no valen de bueno una buena pretemporada te pongo un cinco no pero los demás están en muchos que están en muy deficiente por lo tanto si la evaluación es de verdad objetiva todo el mundo ahora mismo nadie tiene nadie puede decir oye yo me tengo que quedar macho es que yo me tengo que quedar por esto previsto pero esto no no tienes argumentos para quedarte en un equipo como el Real Madrid después de esta temporada al Betis que esperar pues a que sean a que no sea muy duros contigo y te den la oportunidad de que te vayas de vacaciones de que vuelvas con toda el ansia competitiva que te supone contó a la calidad al servicio del equipo que obviamente la tienes Gus

Voz 0749 17:56 es difícil yo creo que lo que más carteles que tienen de salida son los que más posibilidades van a tener nueve y lo que puedan tener algo de caja lo decía lo o no con el caso de Gareth Bale en caso de Toni Kross jugadores que que bueno parece estar en la rampa de salida pueden henchido va a tener algún cartel para recaudar y puede herir a comprar jugadores que puedan ser de alto rendimiento para para el Real Madrid lo que está claro que es muy difícil competir sin nada en juego eso para un equipo como el Real Madrid que está acostumbrado a ganar que tal con acostumbrado a a lograr objetivos o pelear por objetivos en este tramo de temporada no competir por nada es difícil

Voz 0097 18:34 a la concentración era motivaciones al auto

Voz 0749 18:38 exigencia porque te has ir entonces es yo creo que ahí Zidane pensó que podía reactivar al equipo terminar de mejor forma poder alcanzar esa segunda plaza recortar algunos punto com con Barcelona Iceta se está viendo que el equipo no responde que el equipo se está dejando llevar que el mensaje que dice Zidane no llega están todos deseando determina la temporada para poder empezar la nueva con nuevos objetivos y sobre todo con nuevas caras y esa es la sensación que transmite el equipo en cada uno los encuentro

Voz 0985 19:09 tú siempre se tienes yo hombre el estar dentro ya hago yo creo que le

Voz 1266 19:14 puede valer de cara a lo que es el futuro para poner el termómetro alguno que otro jugador ve que la fiebre en mayor o menor también de cara al futuro es positivo a la hora de tomar decisiones porque la gente lo va a respaldar creo sobre todo al aficionado madridista a la hora de ver no la falta de de hambre no de de mucho jugador y con la sensación de vivir una agonía ha acabado un ciclo

Voz 1991 19:36 es que hoy Kiko ha dicho Carvajal tenemos que demostrar que somos válidos para termina la temporada viene lo ha dicho Carvajal

Voz 0091 19:42 tono hoy también una entrevista en Marca

Voz 1266 19:44 me dijo que era el primero que se ponía un suspenso y entonces yo creo que que el respaldo lo vive en primera persona la idea decida seguramente era de recuperar no con su manera de Filosofía hay su forma de ser a al equipo y sin embargo se está dando cuenta de que las cosas estaban mucho peor y que no eran un simple resfriado sino a que hay mucha gente que está por debajo y que en no ha podido pues pues levantarlo de cara a lo que es el el futuro es cierto te digo ya el tema del reparto de la gente está diciendo oye que te lo están poniendo a huevo para dar este tipo de bajas venir gente no con esa inyección de hambre y de ir ambición a la hora de conseguir cosa yo creo que desde dentro hay Zidane le puede venir bien a la hora de tomar decisiones de cara al futuro otra cosa son las decisiones que yo la veo complicado a la hora de de dar salida a una serie jugador que lo saben y lo contemplan otros club a la hora de sacar una pasta de puede que que no es tan fácil ficha jugador pues de una calidad top a día de hoy en el Real Madrid que se habla muy fácil de cinco seis siete jugadores pero es que también hay mucho equipo por dedique tienen un pastizal que no veían muy difícil sacar eso jugadores para para recuperar Noa a ese Real Madrid que ha ganado la Champions anteriormente

Voz 1991 20:55 vamos a hablar un poquito los humildes salvaron el descenso yo no recordaba tan tantos equipos metidos en la parte de abajo a falta de seis jornadas salvo el Huesca que es el que está un poquito más descolgado que está ahora mismo a siete puntos la permanencia que la marca al Celta con XXXII es que hasta el Girona que es décimo cuarto con treinta y cuatro que está tan sólo tres puntos por encima del Valladolid que es el primero que caería siete equipos de esos siete equipos quién te da la sensación que está mejor o peor

Voz 0097 21:22 y el mejor me da el Villarreal El Villarreal a pesar de de de esa semana trágica que sufrió habiendo jugado bien seguramente buena parte de esos partidos incluso teniendo pues un cero dos en Balaídos que le alejaba ya con siete puntos en toda la zona del descenso luego teniendo al Barcelona ganado a falta de cinco minutos con dos goles de ventaja pues eh aún así sigue asomando la cabeza yo creo que es un equipo que sigue jugando bien a pesar de de los batacazos Morales que ha sufrido a nivel de resultados y el resto ninguno puede estar tranquilo eh yo le doy un hilo de esperanza porque hay mucho enfrentamiento entre el resto pues el Rayo jugado encontrados otros equipos de

Voz 0567 22:05 de los que están involucrados y si consigue

Voz 0097 22:09 es sacar un par de partidos adelante las próximas fechas pues puede reengancharse pero yo no yo no yo no creo que ni en Girona de Girona para abajo ninguno puede estar tranquilo Santi tuvo lo es

Voz 12 22:20 hombre claro que no puede en uno tranquilo enfrentándose a seis jornadas de máxima tensión donde puede pasar cualquier cosa incluso

Voz 0091 22:25 jugando bien pues perder un partido oí o dos y siete complica absolutamente todo dentro de lo que hay evidentemente el que mejores sensaciones da solamente por calidad individual es el Villarreal pero es que claro este equipo no tenía que estar ahí no debería estar ahí durante del año qué pasa en estaba presupuestado de luego la Jaro ha sido un desastre tremendo que no han sido o de errores defensivos han sido horrores defensivos lo que ha sufrido y si tú no defiendes bien no puedes competir si defiendes mal pues compites por debajo de tus posibilidades pero si defiendes muy mal es que propone meterte abajo no y la verdad es que ha sido un desastre a nivel defensivo y cuando uno dice a nivel defensivo piensa los defensas no a nivel defensivo el equipo en general a nivel táctico a nivel organizativo a nivel bueno pues de de juego sin balón no yo creo que el Celta obviamente con Yago Aspas tiene un Joker que eso como un distinto a los demás en ese sentido porque marca diferencias siempre ya además es un chico que asumen lidera el liderazgo sin ningún problema es decir no es que cómo estará Yago hoy no Yago va a estar bien Yago puede fallar algún gol puede pasar alguna cosa pero va a sostener al equipo seguro yo creo que Huesca y Rayo lo tiene muy complicado porque aunque tienen posibilidades tienen más posibilidades en definitiva por porque los otros no despegan que por ellos mismos porque ellos mismos no hacen méritos para para salir de ahí abajo el Huesca tuvo una buena oportunidad jugando con un Barça bueno pues con muchos jugadores debutantes lentes y demás y no se le ayer de alguna forma pues ese ese espíritu de decir bueno vamos a darlo absolutamente todo no que que se note quién es quién de los dos está jugando algo no no se notó el otro día y el Rayo pues bueno pues tiene brotes de buen juego tienen buen ataque pero también una defensa muy comprometida no Girona a mí personalmente me ha sorprendido mucho pero ahora mismo atraviesa un momento fatal yo vi el partido Girona Villarreal lo estuve comentando y sinceramente me pareció pues el peor dieron a que hemos visto en su etapa en Primera División con una desconfianza tremenda tremenda

Voz 13 24:26 sin ganar desde octubre en Montilivi esto

Voz 0091 24:29 desde luego no deja ni mucho menos quiero ir a Irak lo que no lo que no hay tiempo ellas para reaccionar a la hora de tomar decisiones cambia de entrenadores y demás no es decir ya no sé si sería absurdo el cambiar una buscando un revulsivo y el último que me queda Valladolid vaya hoy tiene mucho mérito solamente por por estar en la categoría porque es el equipo ahora mismo con con con peor capacidad de contratación no apenas creo que son veinte millones veintidós millones de euros lo que la plantilla que pueda hacer tiene mucho mérito estar compitiendo todavía con vida en esta Liga Ghost

Voz 0749 25:04 creo que es muy difícil atinar a ver quiénes iban a quedar y quién mejor creo que Rayo y Huesca el partido que viene va a ser fundamental pero lo tienen complicado se enfrentan entre ellos ver un partido clave también entre el Celta y el Girona donde Girona Si termina perdiendo el Celta puede dar un paso importante a meterse mucho más abajo y luego hay enfrentamientos entre sí en otras jornadas que va a ser complicado creo que en este tipo de equipos y los goles son fundamentales y hay un equipo o dos y que lo está pasando mal y unos

Voz 1806 25:38 de hecho es el Valladolid y no tiene gol y aparte

Voz 0749 25:41 pese a la hora defendernos está haciendo el equipo fiable que era al principio de temporada y eso se termina pagando el Celta con papá y con Maxi está teniendo gol si vuelve y a guapa de la forma que volvió a los suyos

Voz 0091 25:52 los partidos creo que tú

Voz 0749 25:54 n mucho ganado el el Girona con Stuani tiene garantía de gol pero tiene que defender mucho mejor y proponer algo más de lo que está proponiendo últimamente pero el Valladolid lo tiene en esa faceta complicado el gol en este tipo de de circunstancias aparte defender bien que fundamental no hay jugadores que tengan Wall por ejemplo en el equipo como el como en el Valladolid esto puede terminar pagando caro el Huesca lo tienen complicadísimo muy complicado más allá de que haya enfrentamiento entre ellos lo tiene complicado porque son muchos puntos los que hay tiene que ser un milagro y luego insisto Rayo Valladolid El Villarreal estamos viendo está haciendo un muy buen juego y aparte de eso está pro poniendo mucho más teniendo grandes ocasiones lo que pasa no tuvo unos resultados pero sí está teniendo un buen judío está reaccionando y creo que va a solventar la papeleta tranquilamente pero son seis jornada de infarto

Voz 1991 26:46 como me queda un minuto y medio antes has estado anímico

Voz 1266 26:49 muy importante el tema de arriba abajo como es el Girona Levante el Real Valladolid yo por goles por calidad talento me imagino debería a hacer una apuesta con Villarreal y Celta qué es lo que seguramente lo lo puedan sacar a pesar de que no está acostumbrado y es una plantilla diseñada para para otra cosa pero creo que lo último partido Villarreal y Celta por calidad y talento y no me haría entre Girona Levante y Real Valladolid porque ya te digo que van de arriba abajo esta gusta anímico es muy complicado

Voz 1991 27:18 eh algún pequeño alto en el camino y termino con la parte alta

Voz 0097 27:21 además tengo saludables quiero saludar como siempre la asco la UNED hizo

Voz 16 27:33 sigue héroe y las redes sociales Twitter twitter roba el facebook facebook Larguero Larguero

Voz 1390 27:45 ser los primeros no es una prioridad que esta semana Esther rodando es últimas escenas de Cuéntame cómo valoras colgado esto me debían ser las tres menos cuarto cuarto hay poco ver con las mejores respuestas están en las segundas preguntas preguntaba una luna pero profe tú crees que algún día íbamos a mejorar para mí es un golfo la respuesta muy profesora tengo que creerlo dejar que los sentimientos afloren con naturalidad que estoy triste porque creo sinceramente que esta es la historia de un gran fracaso colectivo poner el verbo conversar por encima de entrevistar que te recuerden como buena persona es bagaje suficiente yo creo que no voy a hacer ningún ejercicio demostrar lo contrario discrepar sin miedo al contrincante pueda discrepar contigo que lo es muy sano Santísimo ya había anoche debían Raxoi quitan cansada o si le ha gustado mucho y lo más importante saber reírse hasta de uno mismo

Voz 2 28:42 una ventana Frantino saca el colles de las TIC

Voz 1390 28:47 a la séptima temporada

Voz 18 28:58 los oyentes de la Cadena SER estáis ahí cuanto Sobis estáis todos a una está qué opina de la situación política actual esto es lo que nos gusta de vosotros todos alguna para escucharnos pero cada uno

Voz 19 29:26 no

Voz 15 29:33 se largó

Voz 1806 29:37 pero con Yago de Vega

Voz 1991 29:40 hemos hablado del descenso nos queda va comentar también cómo está la parte alta Álvaro ahora mismo Sevilla cuarto cincuenta y dos Getafe por otras cincuenta y uno Valencia cuarenta y un poquito más descolgados Athletic cuarenta y seis y Alavés cuarenta y cinco eh quién ves con más fuerza para acabar cuarto

Voz 0097 29:59 Comes Sevilla está jugando bien pero yo al equipo que de lo de los eh más en forma que he visto en esta segunda vuelta es el Valencia tuvo el accidente el otro día en Vallecas que fue un partido que inició muy muy bien incluso falló un penalti con cero a cero seguramente pues se hubiese merecido más de haber conseguido ese es eh

Voz 0985 30:21 es dar formación de Parejo que no

Voz 0097 30:23 no llevó a cabo es un equipo muy fiable yo creo que va a estar ahí entre entre esos tres está al final creo que hay un enfrentamiento Sevilla Getafe puede ser un Sevilla sí Alvarito el fin de semana este este fin de semana esa que iba a ser uno de los partidos clave no Valencia estará deseando que ninguno de los dos se lleve la victoria pero

Voz 1991 30:43 un empate claro le viene de lujo pero va a ser muy

Voz 0097 30:45 apretado Getafe vende muy cara su derrota ya lo sabemos pero no sé yo yo veo al Valencia muy muy fuerte muy fuerte han despertado los de arriba sigue siendo un equipo muy difícil de de perforar Suu su portería y el Sevilla ahora mismo pues eh está con la moral por las nubes también yo creo cualquiera de los tres se lo puede llevar va a ser va a ser apasionante esa Lucho

Voz 1991 31:06 Kiko también crees que va a ser entre Sevilla Getafe Valencia le das opción algunos que viene también piedras

Voz 1266 31:10 no yo liberado el Sevilla Fútbol Club yo lo pongo como como el primero del aspirante el más fiable como dice el mérito el tema de del Valencia pero no te puede distraer el tema de la Europa League una Copa del Rey pero es cierto que ha recuperado a mucha gente de fue tenemos quedarle claro que sí a ese Getafe también su parte de

Voz 0749 31:30 demérito y que que puede seguir en esa línea pero

Voz 1266 31:32 si tuviese que hacer alguna apuesta por el tema de Caparrós tory de motiva ahí de no tiene ninguna distracción yo fíjate me el Sevilla Fútbol Club Kus

Voz 0749 31:44 yo creo que el Valencia va a estar en esa cuarta en esa cuarta plaza eh creo que viene encaminado muy bien que viene con una velocidad crucero importante recuperando sensaciones muy buena así con jugadores que está en un momento de forma espectacular y creo que va a ser de un equipo que puede llevar a adoptar esa cuarta plaza es verdad que tiene la Europa League entonces bueno hay puede distraer un poquito y la final de la Copa a la vuelta de la esquina pero lo veo muy potente lo veo muy bien muy confiado y sobre todo que vine abajo hacia arriba lo sea Kiko anteriormente un Honda lo que en la confianza y la autoestima y creo que eso es importante para el Valencia

Voz 0097 32:21 Cañete hombre

Voz 0091 32:23 el románticos que fuera el Getafe no por aquello de que tiene mucho más mérito que los demás situado en la temporada del Getafe es de un nueve coma cinco y la del Sevilla y del Valencia de un siete por eso ha ido están ahí sino lo normal es que estuvieran sobrados peleándose a lo mejor entre los dos pero con diez puntos de diferencia respecto al resto por la capacidad de contratación que tienen y muy bueno pues por porque porque son teóricamente mejores equipos el Valencia tiene jugando para mí el mejor es el que más en forma está está a nivel táctico está impecable hasta ahora mismo le llega esta lucha más las de dos Copas que tiene en el mejor momento de la temporada porque a nivel táctico está fantásticamente bien a pérdida cuando veía que eso es un es un prole es un problema la perdido y no sabemos bien todavía cuándo va a volver volverá esta misma temporada tiene otro handicap en contra que es que tiene cuatro partidos fuera de los seis y esto pues quiera eso no es más fácil ganar en Mestalla ganar fuera de casa sobre todo cuando ya has empinada carretera del todo y es obligación ganar no Sevilla es el que mejor calendario tiene el efecto Caparrós evidentemente pues pues seguro va a mantener al equipo en tensión hasta el final otra cosa es que continúa o no la temporada que viene y si el Moncho a confiar en él y demás pero en el corto plazo Caparrós es un valor seguro porque es un tipo que sabe motivar a a la gente hay por supuesto Getafe pase lo que pase o sea todos los honores para Getafe

Voz 1991 33:53 pues sí desde luego la temporada es de diez lo que está haciendo Bordalás con este libro es una auténtica maravilla lo tiene metido ahí

Voz 1806 33:59 ese Dios avisa sentada prosigue hasta muy es esa

Voz 10 34:01 porta muy viene neolítico había demasiado bien yo creo que más avales

Voz 1806 34:04 quiero un mensaje han perdido cuando vio igual lo encontramos

Voz 20 34:10 sí

Voz 2 34:11 el un son buenísimo Carlitos no se encontraría

Voz 10 34:15 el chico lo vamos a dejar aquí está muy ajustado chica

Voz 1991 34:22 pues vamos a hablar un poquito de basket porque tenemos campeón de la Eurocup Espanyol el Valencia Basket José Manuel Alemán qué tal muy buenas

Voz 0301 34:30 hola buenas noches lo ha pasado mal inicio el paro

Voz 1991 34:32 que al final con muchísima autoridad halló al título eh

Voz 0301 34:35 sí la verdad es conquistado seis guardó título europeo lo ha hecho a lo grande con una Fonteta repleta con una demostración de carácter sobre todo de mucho carácter porque el partido como dices arrancó muy mal con un parcial cero once para el Alba de Berlín de Aíto García Reneses pero de repente han empezado a aparecer muchos jugadores que querían asumir la responsabilidad sobre la pista con Fernando San Emeterio con más tomas con Bojan Dubljevic el M impide esta final que ha sido un Thomas para voltear el marcador disfrutar de último cuarto que ha sido toda una fiesta a la que se ha sumado el capitán Rafa Martínez que por cierto hoy por decisión técnica ha sido descartado en una decisión muy complicada para su entrenador para Jaume Ponsarnau que ha pasado además esta temporada por momentos complicados incluso hubo un momento en el que pensaba que les podrían llegar a destituir y que hoy probablemente pues estoy viviendo el mejor momento de su carrera deportiva por lo tanto victoria a lo grande treinta y nueve sesenta sesenta y tres para Valencia Basket merecidísimo se cuarto título continental de la Eurocup Jaume Ponsarnau qué tal buenas noches

Voz 1991 35:33 buenas noches muchísimas felicidades muchísimas gracias a que sabe esta Eurocup

Voz 8 35:38 pues sabe a muchísimas más cosas porque cuerdas a mucha felicidad también mucha gratitud no sobre todo pues sabía que al que tenemos jugadores muy buenos comprometidos trabajadores y que y que saben ser tan competitivos como para ganar esta Eurocup

Voz 1991 35:55 si en algún momento que que que no podría llegar este momento es decir que no no pudiesen dejar terminar el proyecto

Voz 9 36:03 sí

Voz 8 36:03 al final tienes una profesión no que que puede ser la realidad no la que puso en una enfermedad México tiene puedes tener pocas cosas porque de puede perjudicar si te echan no pero que tienes que construir y trabajar y pensar en el corto y medio plazo para que el equipo que les no y bueno pues pues si es cierto que hubo un momento no que las cosas no fueron bien pero también es cierto que que encontrabas un respaldo del equipo de los jugadores que creían que estábamos haciendo hizo pues veía ahí veíamos Esther al camino para para hacer una cosa grande como la que hemos hecho

Voz 0567 36:43 creo que hay dos momentos claves en en esta en esta eliminatoria en esta final el primero el la veros

Voz 1991 36:50 ha puesto al un partido que tenía ganado en Alemania el segundo que ya definitiva es el el título y que al final se nos escapó esos escapó entre las manos en la prórroga forzaron el tercer partido

Voz 0567 37:01 y sobre todo el de hoy

Voz 1991 37:03 ese arranque tan malo el no ponerse nerviosos es sobreponerse creo que también habla un poco el carácter de este equipo no

Voz 8 37:10 sí mira hay hay hay una cosa de la historia de esta Eurocup no que es que los últimos temporadas el equipo con el factor cancha a favor ha perdido y es que cuando eres favorito dejas de ser favorito no sea porque la presión a tienes toda y todo esto no es un poquito lo que ha pasado principios que pues nosotros hemos hecho reservado para para sumar al máximo de jugadores en el partido

Voz 7 37:36 tramos partido puso a mover el banquillo hemos encontrado ojo

Voz 8 37:40 es que no lo han hecho cambiar la cara al partido con fuerza conspiración con energía y eso pues ha forzado a que todo

Voz 0301 37:48 a sesenta junto incluso escribí en Peshawar

Voz 8 37:51 bueno pues pues desde la confianza desde la perseverancia desde el talento evidentemente de los jugadores que tenemos además ha encontrado la senda para

Voz 1991 37:59 pero estáis ahora la celebración

Voz 8 38:03 sí un poquito ahora con familias no imaginábamos la hacer la ciudad con el club no que que bueno que sí que creo que es un paso muy importante para el club y sobre todo para para la gente que que hace posible todo es Juan no que que al final pues toda la inversión que que meten pues hace posible que que es que este cubista ciudadano puede aspirar a ganar títulos europeos

Voz 1991 38:27 ya sé que hay que terminar la temporada verdad viene Euroliga

Voz 8 38:33 con los mayores no pues pues esa es ese será el reto será pues también es están a la ambición no pudo al final del club cuando empezamos la temporada el club a volver a la Liga no era uno de los caminos de la Eurocup lo hemos conseguido y ahora ver no pero antes tenemos que hacer muchas cosas entre otras cosas celebrar esta Eurocup que tenemos

Voz 1991 38:56 yo me tomo sólo queríamos llamar de esta noche para darte la enhorabuena no queremos que te pierdas ni un segundo más de de esa fiesta de celebración que bien merecía la tenéis irá tiempo tendremos para hablar de de este proyecto el Valencia Basket que ha sido campeón de la Eurocup el año que viene tiene que dar mucha guerra en la Euroliga así que si te parece charlamos más tranquilamente otro día el euro Trenor enhorabuena mil gracias muchísimas gracias la une quince minutos estaba que Raúl Ruiz

Voz 21 39:21 que hablar hacer tres palabras que en Caixa Bank Fidel nuestro compromiso contigo escuchamos para entender te hablamos de viejas y cuando quieras pero sobretodo cultos hacemos que avancen tus proyectos y los de la social

Voz 2 39:37 tras escuchar

Voz 16 39:39 la hacer

Voz 22 39:43 hola qué tal estás

Voz 23 39:44 muy preocupada mi negocio no está yendo como esperaba

Voz 1266 39:47 esto camadas pues yo no doy a basto desde que puso

Voz 0341 39:50 tenía anunció en la radio que en poco tiempo toda la ciudad reconoce que estos son no parar deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegar al cliente que necesitas para Túnez

Voz 1390 40:01 un tren ser publicidad punto es y ayuda tu negocio a despegar apunta bien ser publicidad punto es

Voz 10 40:12 Rajoy que no hemos hablado pero no nos hemos saludado como

Voz 2 40:16 noches buenas noches muy bien creo que trae es una historia que tiene que ver

Voz 1806 40:21 con con cromos no si nos vamos a adentrar en el mundo de los cromos yo me imagino que tú como casi todos los niños incluso yo fíjate qué niño hemos hecho colección de cromos eh alguna vez no esto por supuesto has tenido tu álbum de cromos acababa casi todos ves ves si los cambiaba as en el cole y demás no luego el salir en los cromos pues era otra historia pero eso ya tú se ha salido los demás no quiero decir que que que te da ilusión hablo de esto porque los los jugadores de Primera división pues ya vemos que tienen todos sus sus cromos que hacen sus colecciones que todo el mundo los colecciona quiere tener a sus ídolos pero fíjate en el en el mundo de ahora que estamos apostando por el fútbol femenino patrocinadores nosotros los medios de comunicación dando mucha más cobertura etcétera etcétera no tienen un álbum oficial de cromos en la Liga Iberdrola

Voz 1991 41:16 por ahora porción no tienen ves

Voz 1806 41:19 dos periodistas de

Voz 1991 41:21 Bilbao uno de Bilbao otro de Guipúzcoa quería ya Álvaro Deza uno la Real de otro el Athletic sí bueno bonito

Voz 10 41:28 adiós así decirlo así a priori ahora veremos del batacazo seguro

Voz 1806 41:33 para el Barakaldo pero decidieron dice pues mira también el tema del periodismo tampoco está muy bien para trabajo tampoco hay tanto entonces decidiera con oye no hay no hay cromos se vivió en Bilbao me gustaría tener los cromos de las jugadoras del Atleti entonces decidieron hacer únicamente los como tomos de las jugadas del Atleti imprimirlos ir que los que los firmaran y demás y luego vieron que esto tenía más recorrido pero que lo cuenten en ellos

Voz 1991 42:01 Iker Iglesias qué tal buenas noches las noches Álvaro Carmona muy buenas buenas noches el primero de acertado uno del Athletic y otro la Real

Voz 9 42:10 bueno yo soy de la pero existe por mi parte no la real tampoco no de la verdad no a mi me gusta el Fútbol Club Barcelona y Real Betis Balompié

Voz 1991 42:19 a raíz el del Betis bueno es diversidad yo soy de Madrid soy del Atlético sea tampoco pasa nada Oye Iker como esas ocurre esta idea de de sacar los cromos

Voz 9 42:29 pues mira como ha comentado Raúl

Voz 7 42:31 la idea surgió porque bueno

Voz 9 42:35 queríamos ir un día a Lezama a que las jugadoras de la tele te lo firmasen más en los cromos bueno y a raíz de contactar con el Atleti y con una fotógrafa de que no pasase de las fotos pues vemos que era muy fácil decidimos dar un paso más caro entonces al otro equipo vasco de aquí es la Real Sociedad y entonces claro contactamos también como una sociedad con un fotógrafo al Real como también los padeció muy fácil y no resultó tan fácil ya deciden dar otro paso más y al final dando pequeños pasos hemos conseguido el álbum entero

Voz 1806 43:18 exterminado ahora no hace nada

Voz 9 43:21 en este fin de semana enfermos que nos quedaban doce de catorce cromos dio este fin de semana pues ya hemos terminado el álbum completo aunque es decir que es un álbum que hasta que no cabe duda de la temporada no determinado porque hoy han destituido al entrenador del Valencia por tanto es es un cromo que habrá que añadir cuando este fin de semana cuando en

Voz 1806 43:45 el nuevo entrenador

Voz 9 43:48 desde el final es cada final de temporada es un álbum que no se va a acabar

Voz 1991 43:51 bueno es como en la Liga sea quiero decir que cuando fichajes de de invierno también añaden lo sacro decirla los queremos tradicional pero pese añaden

Voz 1806 43:59 fichajes de invierno sí pero durante la temporada si cesan ahora por ejemplo cáncer sacarlo

Voz 0567 44:04 no a Mina el eso eso no lo sabía

Voz 1991 44:07 Álvaro me imagino que habéis encontrado no colaboración por parte de los clubes les habrá gustado la iniciativa no

Voz 7 44:13 sí la verdad que sí que la colaboración de de los clubes pues la acogida ha sido muy buena y la verdad que estamos muy agradecidos

Voz 1806 44:22 yo la verdad que tiene que ser buenos chicos porque fíjate en serio porque tienen tienen que pedir favores porque claro yo no se desplazan por ejemplo a Granadilla para para hacer las fotos tienen que pedir allí a alguien del club a favor que les de la foto para luego ellos componer el cromo no

Voz 9 44:39 sí mira vas nombraban Granadilla pues mira ahí está Pierre

Voz 1991 44:43 gracias señor entrenando

Voz 9 44:46 ya nos ayudó muchísimo primer desde el primer momento que nos pusimos en contacto con él nos dijo bueno que hablásemos con la jefa de prensa hablamos con la jefa de prensa desde un principio nos han ayudado en todo

Voz 1991 45:00 de hecho me imagino Iker que las más ilusionada sola jugadoras no el hecho de de llevar esta iniciativa el primer apoyo han tenido que ser de ellas

Voz 9 45:07 mira de las jugadoras contactamos con ellas porque claro creemos que ellas también se merecen tenerlo no sólo que vayamos nosotros o los firmen

Voz 8 45:18 creo que creemos que lo lógico es que ella

Voz 9 45:20 en lo tengan entonces contactamos con ellas con la mayoría por Instagram hice lo mandamos y la respuesta es es brutal

Voz 8 45:29 que no sé qué

Voz 9 45:31 no puedo jurados que nosotros porque para nosotros es muy importante todo el apoyo que los gays

Voz 1806 45:37 pero fíjate que que hago que tienen secciones dentro del del álbum tiene secciones sea no sólo no sólo está las futbolistas también están las arbitrarias y los escudos ahí tienen cromos que la llamada Sección oro si los campos también sea cómoda

Voz 1991 45:54 tradicionales nos ha quiero decir Álvaro lo había hecho lo habéis hecho completo con todo

Voz 7 45:59 sí sí ya de una vez después de empezar

Voz 1991 46:01 día ha eludido hasta el final no era para que todo esto por amor al arte

Voz 7 46:08 pues sí la verdad es que ese desde hace unos años ya me gusta el fútbol femenino ido empezamos a hablar y que di yo pues allá por el mes de septiembre octubre y donde surgió nuestra idea

Voz 1991 46:19 hoy la gran pregunta si hay alguien en casa que dice oye yo sí aficionado de la Liga Iberdrola aficionada y me quiero hacer con un álbum los cromos puedo hacerlo

Voz 9 46:29 sí comenzará el stand subidas de momento hay catorce equipos subidos a bueno a mí me cuenta de Twitter para las Iglesias

Voz 7 46:44 entre hoy