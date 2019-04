Cómo afrontar la restauración de Notre Dame

Voz 1727 00:00 Javier Rivera Blanco muy buenos días es su director del Instituto de Patrimonio Cultural ha participado en muchos equipos de restauración de catedrales como la de Burgos o la de Palencia como explica cómo se explica lo que ocurrió ayer porque decíamos puede arder una catedral así en el siglo XXI no había no se había tomado ningún tipo de cautela de precaución para que lo que ocurrió no ocurriera

Voz 1162 00:26 imagino que sí pero siempre puede haber un accidente creo que había productos químicos había soplete es había todo tipo de elementos que podían generar algo no lo sabemos con exactitud o al menos no se ha informado en este momento pero cualquiera de ellos pudo propagar el el incendio en unos pasó por desgracia en el Liceo de Barcelona un accidente nos pasó en la Catedral de León un rayo en pasa en cientos de monumentos constantemente

Voz 1727 00:53 el trabajo de los bomberos ayer debió ser complicado porque además los expertos dicen que el agua no ayuda no ayuda cuando se trata de un edificio como éste

Voz 1162 01:02 claro porque que el edificios según su cerramiento tiene unas bóvedas de piedra encima va a una estructura de ser hechas de madera Illa observando las charlas entonces y se aprende la el la estructura de madera hace saltar las pizarras las destruye y va comiendo las bóvedas el peligro está en las bóvedas y se echa agua las bóvedas pesa muchísimo hice caen hacia el interior que era logias evito en la Catedral de León gracias a un cantero que dijo dejad que se consuma Lapiedra la la la madera y la piedra se salvará in Ojeda dentro de él la catedral con lo cual las vidrieras no sufrieron y sufrieron tras en las obras de arte en cambio me temo que no se dan por las fotografías que nos están dando al caer la aguja cayó sobre sí misma destruyó la Wowereit cayó sobre el cobro y las obras de arte que había debajo con lo cual el vamos a ver el todo el destrozo tremendo que ha podido causar también en las magníficas vidrieras del siglo XII y siglo XIII de Notre Dame de París

Voz 1727 02:04 se refería a Javier Rivera Blanco al incendio en la Catedral de León en el año mil novecientos sesenta y seis también ardía la cubierta de madera hay un cantero dijo ojo con verter agua sobre la piedra que luego pesa mucho y se puede venir abajo ayer si se vertió agua pero la estructura por lo que estamos viendo ha resistido por fortuna toda la madrugada ahora que ya dicen los bomberos que no hay llamas dentro de de la catedral por lo que ha podido ver la información que tenemos que efectivamente es poca todavía a esta hora además de las vidrieras que otros daños puede haber provocado el incendio

Voz 1162 02:39 pues justo debajo de la de la el cimborrio la flecha o la aguja como la llamamos en los técnicos encuentra se encontraba el el extraordinario tras la su sillería eh vio me temo Gezi al romperse toda esa zona de las bóvedas todo yo haya desaparecido se haya incendiado tenemos que pensar que hay varios miles de grados en el interior de un edificio bueno combustión a esta manera vamos a ver si se han salvado algunas de las virtudes me da la sensación que no muchas porque también se ve en las imágenes las los fundidos desechos perdidos con lo cual me temo que los daños en las obras de arte han sido máximos en cambio parece ser que en la estructura se ha podido salvar vamos a ver si tenemos esa fortuna no llegó a las torres se encuentran perfectamente en pie también sabemos que hubo la suerte o porque hubo un tiempo suficiente para extraer muchos bienes muebles que se puso en transportar a la sacristía y al exterior del templo con lo cual sería una buena noticia

Voz 1727 03:44 hemos visto durante toda la madrugada las imágenes de técnicos del Ministerio de Cultura sacando las obras que se pueden sacar que no todas se podían sacar pero las que si llevándose las a otras instalaciones públicas como el Ayuntamiento de París este problema del agua que venimos contando el agua que pueda haber acumulado chupado la la piedra para entendernos ya ha dejado de ser un peligro o todavía sigue siendo un peligro durante un tiempo

Voz 1162 04:13 bueno imagino que a estas alturas la huelga que ha escurrido no se trata tanto que la tierra el agua sino el peso que ejerce sobre los nervios en los nervioso números estructurar muy ligeras que juegue como si fueran dominó que sepan apoyando unas en otras Nervión falla eh común dominó se cae toda el artificio y es lo que está temiendo ahora con mayor rigor al caer la zona de La Flecha en la zona anal corrió pues esos nervios quedan un poco en el aire y tendrá que en los enseguida para que no empujen los muros y las paredes

Voz 1727 04:47 cosa que el riesgo existe todavía

Voz 1162 04:49 sí asiste todavía yo creo que si no tendrá que orgía urgentemente hacer unos andamios para evitar que los movimientos incluso el propio aire Si hubiera una tormenta

Voz 1 05:01 el fuerte au algo más Nuria cayera con un enorme fluidez podría sido dañando a la Ana

Voz 1727 05:09 lo que tiene por delante no te dan la restauración de lo que estamos viendo insisto no sabemos todavía la evaluación exacta de daños es para mucho tiempo verdad es complejo y difícil

Voz 1162 05:19 bueno crear obras sea puesto que al ser una empresa no voy a decir que imposible pero sí de de un elevadísimo costo la catedral de París se ha estado restaurando siempre desde su origen quizá una de las restauraciones más importante es la más notable era la del siglo XIX que es la mayor parte de lo que se ha quemado anoche ayer que era la restauración de viole el edil en los años treinta del siglo XIX que fue uno de los modelos de restauración de todas las catedrales europeas y ahí hemos perdido como un gran restaurador que se le ha considerado patrimonio la Carcasona sí por otros conjuntos de restauraciones quiso pasar ha desaparecido por completo con lo cual hemos perdido parte de la catedral gótica todo perdone hito en la restauración de viole Lekic en el siglo XIX habrá que afrontar una restauración contemporánea eh copiando la H había hecho yo lo el helicóptero le pudo ser en el siglo XIV siglo XIII o intentando introducir criterios del siglo XXI

Voz 1 06:16 no

Voz 1727 06:16 eso es una decisión claro que tienen que tomar los técnicos

Voz 1162 06:19 sí es un debate que puede ser eh eh prolijo porque habrá sectores potentes que defiendan una u otra causa que prolonguen las obras pero sí es también la apertura de un procedimiento un método nuevo restauración es verdad que hay nuevas tecnologías ahora que no había en el siglo XIX es verdad que hay más conocimientos sobre la catedral y cómo funciona es también verdad que los restauradores tienen ya otras formaciones e mucho más avanzadas más completas ya ellos lo va a permitir que se abra un debate que del que seguro que no nos vamos a librar sobre si copiar la detrás del siglo XII interesante si la catedral en el siglo XIX se quemó ayer

Voz 1 07:00 ha sido una catedral del siglo XXI

Voz 1727 07:03 no sólo en el procedimiento de restauración sito también en su aspecto no

Voz 1162 07:08 sí sobre todo en el aspecto porque que que si se hiciera una porque el diecinueve once doce tres de sería un falso histórico de una construcción en el que no corresponde con nuestra época contemporánea por eso nosotros en España en el instituto Patrimonio Cultural de España tenemos los planes nacionales de catedrales para que estudien los criterios que hay que aplicar cada vez que se aporta Orsay añade algo a una catedral eh todas las catedrales siguen por una metodología que está acordada entre la Iglesia católica y el Estado entre las comunidades autónomas el Estado central y a través del Instituto de Patrimonio Cultural de los planes de España se procurar que no se cometan transmisiones muy violentas pero a la vez que se respeten las aportaciones de la contemporaneidad para no engañar al público y hacer falsos históricos

Voz 1727 07:57 qué interesante lo que viene ahora el debate artístico histórico político además de la urgencia inmediata que es que ojalá aguante la estructura como viene aguantando toda la noche Javier Rivera Blanco ex subdirector del Instituto de Patrimonio Cultural gracias por estar en la SER