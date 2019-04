"Maria Callas, Constantino Romero, Mireille Mathièu y otras grandes voces"

las dos voces más yo he podido escuchar nunca son las dos francesas y las dos tienen un aire entre sí aunque ahora ninguna de ellas extremo la primera en el tiempo pues Edith Piaf la segunda miré el más

Voz 6

01:04

para mí de los que ya no están como es Matías Bra una una voz impresionante siempre lo tendrá en la mente los que ella todavía están pero ya están menos Iñaki Gabilondo me encanta recuerdo siempre la voz de Germany el gas me encanta por supuesto Pepa pero hasta ahí estos hacia la pelota es como cantante a ver si lo sé decir bien digerir israelí israelí Machín francesa que canta o cantaba muy pero que muy bien