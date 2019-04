Ignacio Cobeta: “Hasta un 25 % de los profesores sufren problemas de voz”

Voz 1 00:00 que no son las diez

Voz 1727 00:02 en los veinte las nueve menos veinte en Canarias hoy es el Día Mundial de la voz la que necesitamos para comunicarnos pero que cuidamos tan poquito incluso quiénes tienen la obligación Ignacio Cometa buenos días hola buenos días es jefe del servicio de otorrino del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid profesor de la Universidad de Alcalá de Henares nos ponemos a dieta para no tener sobrepeso vamos al gimnasio para tener mayor resistencia física descolgamos la voz sí

Voz 2 00:31 me cuidamos la voz como despidamos también otros aspectos de la salud porque la salud es algo que la disfrutamos maravillosamente hasta que en algún momento tropiezan la salud con alguna causa

Voz 3 00:48 hecho con alguna circunstancia y entonces nos acordamos mucho

Voz 2 00:51 eso de la salud la voz

Voz 1727 00:53 y suele tropezar con el exceso

Voz 2 00:57 de uso el hablar en ambientes ruidosos

Voz 1727 01:01 porque pasar nuestra capacidad de resistencia vocal Nos han llamado a lo largo de toda la mañana que hemos dicho que venía el doctor Cometa profesores sobre todo muchos profesores dice yo yo lo cuido hago ejercicio sea una si a final de curso llega en un momento en que me he quedado symbol bueno lo el colectivo

Voz 2 01:18 los profesores y es por un lado el que más sufre de la patología vocal lógicamente más los que están con alumnos más pequeños menos sufren los profesores que están en la universidad por otra parte también son los más concienciados porque entre el veinte y el veinticinco por ciento de los profesores sufren problemas de la voz a y a ellos se les lo hacen para ello se hacen cursos dentro de las instituciones que lo sabe ver Gun pues clases para utilizar bien la voz y en caso necesario utilizar micrófono

Voz 1727 02:02 antes de empezar esta conversación le preguntábamos al doctor que voces podríamos tomar como referencia como ejemplo de grandes voces hiel no recomendaba para empezar una esta

Voz 4 02:17 indios no Susana como vida

Voz 6 02:30 tú vives

Voz 4 02:33 el aleja que UD no

Voz 5 02:59 P

Voz 1727 03:00 va con Carlos Cano es que cuesta interrumpir una canción es sabíamos aquí escuchando lo yo particularmente estaría escuchando lo todo el día te lleva como James la detrás pero cuando le proponíamos al al doctor que nos que nos hiciera dos recomendaciones

Voz 1 03:17 no es esta otra

Voz 7 03:20 no

Voz 8 03:23 pero no

Voz 7 03:26 el encargo del valor a de

Voz 8 03:39 pero sí

Voz 9 03:52 lo siguen los sigue

Voz 7 03:58 pues bien me quedo como jurado también

Voz 1727 04:02 el resto del día e también como el que autista

Voz 7 04:05 hubiera detrás

Voz 2 04:06 porque estas voces son muy distintas bueno las dos las voces son muy distintas pero tienen las he traído por el tema común

Voz 10 04:14 la copla no que se puede

Voz 2 04:18 en expresar una grandísima emoción con muy poco registro vocal como Carlos Cano en una octava y media aproximadamente pues es capaz de emocionar nos porque utiliza la voz con una sensibilidad extraordinaria y luego pues el torbellino de la primera Rocío Jurado que es una fuerza tremenda no que también nos nos nos atrae muchísimo esto dentro de la copla luego mis amigos los cantantes líricos pues que no sé me enfaden no por no haber puesto un corte sobre sobre ellos pero estas dos voces sí que son muy significativas de lo que la voz humana puede expresar en un sentido y en otro vamos tienen la voz el tamaño no importa en el en el algo en algunas circunstancias sí que importa heladas en la canción lírica están muy supeditados los cantantes a los Fortes los fortísimos y eso lo tienen que hacer necesariamente en otro tipo de expresión artística como la que hemos visto en Carlos Cano o en el teatro

Voz 10 05:40 pues puede módulo

Voz 2 05:43 darse mucho más la voz sin necesidad de que Seat tan voluminosa vamos a escuchar a Carlos Carlo o

Voz 4 05:54 bueno egun tú

Voz 12 06:17 el factores

Voz 1727 06:19 el tengan más la voz que le hace más daño el tabaco la contaminación el tabaco mucho no

Voz 2 06:24 el tabaco a las cuerdas vocales muchísimo y las humo del tabaco y el alcohol a la laringe faringe

Voz 1727 06:32 la contaminación también no

Voz 2 06:34 contaminación en las ciudades muy contaminadas y también la sequedad del ambiente no los cantantes que vienen a Madrid los primeros días lo pasan muy mal porque la humedad que hay en la ciudad es muy baja de eso hace que se les se que en las cuerdas vocales Si tengan más facilidad de patología contaminación sequedad ir luego también una cosa muy importante que depende de nosotros es el abuso vocal no el el no hablar tanto tiempo como nuestra resistencia sea capaz de aconsejar nos ir luego también no hablar en ambientes ruidosos no nos damos cuenta que cuando nosotros hablamos en un ambiente ruidoso tenemos que forzar la voz por encima para que el comensal lo el compañero que está con nosotros pues nos oiga como una diferencia de diez decibelios el ruido ambientes ochenta tenemos que hablar a noventa y noventa de Cibeles es grita

Voz 1727 07:41 pues la mitad de nuestras de nuestra vida e transcurre probablemente

Voz 2 07:44 sí sí yo les propongo una cosa que es muy sencilla y es muy divertida para quien no lo haya hecho la primera vez es bajarse una aplicación que hay tanto para Android como para Iphone que es gratuita que se llama sonó metro entonces es bastante exacta y tienen una una diferencia de un dos tres por ciento con los mejor eso no metros entonces os pone encima de la mesa de un restaurante o de una cafetería

Voz 1727 08:17 perdóneme doctor o en una reunión familiar yo lo he hecho es divertidísimo e es divertidísimo porque no podemos hablar los españoles se no metro entonces cuando tú miras el sonó mientras que está ochenta decibelios tú hablas

Voz 2 08:33 la tasa noventa decibelios no ir

Voz 1727 08:36 hablara noventa X serios probablemente sea hablar como estoy haciendo lo yo en este momento no así es como podemos hablar durante pruebe pruebe una comida en una reunión familiar con ocho diez personas en una mesa poca en el metro y siga la recomendación del doctor ya verá que sorpresa se lleva Pablo Simón

Voz 1671 08:56 dos preguntas breves el martes para mí es un día infernal porque tengo seis horas seguidas de clase y termino desfondado con la voz primera pregunta cómo se puede conservar mejor la voz y tiene un uso intensivo segunda pregunta los españoles gritamos tanto en perspectiva con otros países

Voz 2 09:11 y vamos a ver respecto de las seis horas suyas lo ir lo ideal es que cada hora a cinco diez minutos de descanso Si los alumnos son respetuosos como lo serán y están en silencio y eso es malo es fácil sino tendría que utilizar micrófono y luego también el recibir pequeñas ese clases de logopedia puesto que los logopedas son una ayuda extraordinaria para ayudarnos a utilizar todos los recursos vocales que nosotros tenemos hija quiero Pepa en el día de la voz también nombrar a los logopedas en sus asociaciones profesionales de ALE a él fa a los tras en la somete sobre toda la sociedad española de otorrino pues que lidera este Día Mundial de la voz que se celebra pues en ciento sesenta países en el día de hoy

Voz 1727 10:17 los españoles gritamos mucho más que los de nuestro entorno yo creo yo quería

Voz 2 10:22 que sí

Voz 1727 10:23 es muy comprometido preguntarle por la mejor voz de esta campaña electoral voz e independientemente de lo que piense luego del individuo bueno los

Voz 13 10:33 los líderes de

Voz 2 10:35 los partidos pues tienen una que es características vocales determinadas no por ejemplo el señor Sánchez es más profesoral no se trata de convencer convencido él de las cosas que está diciendo el señor Abascal me ha llamado la atención que no pone ningún énfasis en lo que dice con el convencimiento de que sus palabras en sí mismas sin necesidad de ningún refuerzo deberían de calar el mensaje es más importante que la envoltura de el

Voz 1727 11:23 casado el señor Casado

Voz 14 11:26 muy ABC

Voz 2 11:29 es el lentece mucho el discurso que está haciendo como si estuviese desarrollando lo en ese momento y luego nos queda era el el señor Rivera que el señor Rivera eh sí que pone mucho énfasis en las cosas que dice y trata de convencer tanto por el contenido como por la envoltura tengo entendido que él en su época universitaria pues hacía debates él maneja también instrumentos de

Voz 1727 12:09 retórica en los que da Pablo Iglesias el profesor el que fue profesor hasta hace cuatro

Voz 2 12:13 pero si Pablo Iglesias enfatiza muchísimo las ideas las que trasmite y además lo hace con un ritmo muy cadencioso no siempre está en como una especie de ritmo musical pam pam pam pam es curioso pero de de de la voz es también

Voz 3 12:39 dos en este momento probablemente la próxima semana ya no

Voz 1727 12:42 a ese iba a preguntar quién se va a quedar fónico antes no muy difícil de arriesgar doctor Cometa muchas gracias por cuidar a cuidarnos bueno