Voz 1322 00:00 hace años que los medios se a pie donde nosotros y en fechas tan señaladas como la Navidad o la Semana Santa nos avasallen con los grandes éxitos del cine bíblico pero no hace tanto era tradición para sumir a la población en ese estado de recogimiento y meditación que exigen estos días primero la radio y más tarde la televisión se encargaban de narrar la agonía de los últimos días de Jesús hoy haremos un piadoso recorrido por algunas de estas películas

Voz 1 00:38 Jerusalén es una ciudad de placer si está te lo peores la fiesta que ellos llaman la paz que él cuando Jesús agoreros que vendrá el Messenger les y es que es eso Rey el Salvador Redentor el hijo de su Dios y causa de todos los problemas iban a venir aquí nadie sabe siquiera sexys del Estado pero no está aún no ha venido pero vendrá todos los años

Voz 1322 01:07 esta es la particular visión que de la entrada de Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos ofrece un recién llegado tribuno romano la ciudad Se trata de Marcelo Galli interpretado por Richard Burton en La túnica sagrada

Voz 1 01:25 mis al inicio se cuanto tener excepcional procura resistir Marcelo endurece te vigila la mano del hombre que marche tras tetica bebé en privado y él con la espada al fin no des fea no te haces a ninguno y sobretodo doce un romano hijo mío

Voz 2 01:50 E un hombre de honor

Voz 1322 01:57 la originalidad del argumento pasa por narrar la historia de la Pasión de los primeros pasos del cristianismo no a través de la figura de Jesús sino de esta tribuno que a la postre será el encargado de ejecutarlo en la cruz los remordimientos del romano por este acto serán el leitmotiv de la película

Voz 3 02:24 tú ello peleó con ella

Voz 1322 02:34 la cinta de Henry costes pasa por ser la primera película rodada en Cinema Scott estrenada en el año mil novecientos cincuenta y tres entronca la corriente de películas a caballo entre el peplum y el cine bíblico al estilo de la maravillosa Venus de la que ya hablásemos en esta sección

Voz 4 02:49 qué crees libre porque vas a dónde quieres y sin embargo estás prisionero porque no tienes que nada más que tu espada quién eres tú de dónde vienes me llamo Jesús de Nazaret de Nazaret aunque hace años que no estaba allí creo recordar tu cara

Voz 1322 03:09 aproximadamente una década más tarde aparecía esta película Rey de Reyes otra superproducción encargada de ensalzar la figura de Jesús la patente falta de originalidad de esta cinta la sarta de convenciones bíblicas sería más llevadera de no ser por la cuestionable interpretación de Jeffrey Hunter en el papel de Jesús potencial candidata a peor maquillaje de la historia la película de Nicholas Ray del año un mil novecientos sesenta y uno tiene mucho que aprender de su antecesora muda del año mil novecientos veintisiete dirigida por Cecil B de mil

Voz 5 03:44 Jerusalén las bulbo sitúe se volvieron locas y lo ciegos no juego a los mercaderes que a los vendedores de animales para los sacrificios Paqui del templo nosotros no vinimos juntas veces hemos protestado por la vergüenza de que se permita a los campistas trabajar en el templo pero luego le dejamos predicar dentro del mismo templo llegué en ningún momento reconocido como autoridad taifas y mostró su misión a los ancianos de

Voz 1322 04:14 si alguien quiere hacer penitencia estos días que mejor que aguantar las más de seis horas del Jesús de Nazaret de Zeffirelli la película del año mil novecientos setenta y siete ha mantenido generaciones en vela la noche del jueves al Viernes Santo esperando que algún Judas de rescate de tan desmesurado metraje de factura característica de italiana la obra cuenta con un reparto de excepción encabezado por Robert Paul es considerada por muchos la mejor película realizada sobre la vida de Jesús sino al menos la más completa

Voz 6 04:48 com son miles de personas no hemos a libertad las ató que no algo de comida esto es todo lo que tenemos cinco cajas de pan

Voz 7 05:04 los textos

Voz 8 05:05 eh

Voz 1322 05:11 algo más cruenta aunque a mi parecer justificada es la versión de Mel Gibson La pasión de Cristo por todos es sabido el gusto casi morboso de este director por la sangre rodada en arameo latín y hebreo las lenguas habladas en Judea durante el siglo I de nuestra era la película incluye elementos novedosos que se alejan en ocasiones de las Sagradas Escrituras la encarnación del mal en esa figura espectral que porta un niño la presencia de una María Magdalena estrechamente ligada a Jesús o los sentimientos encontrados de Pilatos son sólo algunos

Voz 2 05:41 eh

Voz 9 05:42 la edad happy can que han Xala es Swan amarla nada

Voz 1322 05:57 pero si tienen que atragantarse con las torrijas ruego que no sea viendo la película de Gibson sino riéndose con la divertidísima versión que los Monty Python hacen de la época de Jesús La vida de Brian careció de recomendación para estos días

Voz 10 06:10 yo estoy afectado por la calvicie

Voz 11 06:15 estoy curado pero yo no me he voy ahora

Voz 8 06:24 guays

Voz 4 06:25 no no

Voz 12 06:26 no es sólo

Voz 1322 06:29 recordad mirar el lado brillante de la vida felices vacaciones

Voz 12 06:32 el guays Luca la eh solo no

