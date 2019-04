Es imposible que Casado le quite las prisiones a cataluña

Navarra en Euskadi no hay problema porque aún no

tienen pero Cataluña gestiona las presiones desde mil novecientos ochenta y tres la pregunta es puede Casado cumplir ese compromiso no responde Manuel Fernández Fontecha constitucionalista Letrado de las Cortes

Voz 3

00:32

no directamente no dando directamente a la justicia española no contempla la recuperación de competencias lo que pasa es que podría haber una modificación estatutaria que devolviera competencia o caso mira a unas distintas lo que pasa es que esto ya depende de la iniciativa de la modificación del Estatuto de Autonomía depende de la propia comunidad autónoma