Voz 0772 00:00 continuamos en Ser Historia como hicimos la semana pasada a traemos a este verano a esta época estival una nueva sección los libros de Candela que nos trae semana a semana pues algunas de las referencias bibliográficas para los más pequeños porque sabemos que hay muchísimos niños y muchos muchísimos chicos qué escuchan este programa ya hay padres y profesores que nos escriben nos piden ayuda pues en bibliografía referencias sobre sobre libros para poder a ayudar a los más pequeños para para centrar les un poco en la en la pasión por la por la historia y nosotros hemos pensado que quién mejor que una niña lectora que es eh Candela que nos traiga semana a semana algunas referencias en este sentido Candela bienvenido de nuevo a Ser historias como éstas

Voz 2 00:53 muy bien y tú Nacho pues aquí hay encantado

Voz 0772 00:55 hablar de de libros con contigo ya te decía el otro día que la lectura es algo que me que me chifla desde desde que era niño Ibero Katy también ya en esta ocasión nos traes un par de libros dedicados a la a la misma mujer uno de las grandes protagonistas de la de la historia

Voz 3 01:14 de quién se trata Bay partía Hipatia de Alejandría

Voz 0772 01:18 fue una mujer científica no lo mujeres científica una mujer filósofa tú has estado en Alejandría alguna vez pero seguro que estarás no

Voz 2 01:26 porque si FAES no yo a él

Voz 0772 01:29 te llevo idea meter la idea la encabeza es claro sí

Voz 4 01:31 pero

Voz 0772 01:33 pues muy bien tenemos aquí dos libros el con cualquier hizo empezar

Voz 2 01:37 con un Hipatia

Voz 0772 01:40 la gran maestra de Alejandría no que está publicado por Ediciones genios de la ciencia es una colección que nos habla de de algunos de los personajes más importantes del saber universal está Hipatia la primera de ellas no es un libro de Víctor García tú dar a azabache que que es lo que más te llama de la figura de de Hipatia

Voz 2 02:05 pues que ella fue se convirtió en la primera científica en un mundo dominado por hombres

Voz 3 02:14 Candela en qué época vivió Hipatia en el siglo IV Alejandría

Voz 0772 02:19 eh como decías es uno de las mujeres científicas más más importantes no rodeará en un mundo de hombres que eso tuvo que ser muy muy complicado

Voz 2 02:27 en el libro dice que antes en la antigüedad eh se pensaba que los hombres no tenían la misma capacidad que no iba a las mujeres no tenían varios recados Battier esas son hombres y qué es lo que

Voz 0772 02:42 descubrí Hipatia que es lo que más te llama de la atención de este libro Hipatia la gran maestra de Alejandría

Voz 2 02:47 pues que con él me anime más a ver cosas de la historia un Cabré bueno me Ley veintidós MI6 en la historia como he dicho en el él

Voz 0772 02:58 amante digamos no

Voz 2 03:01 ir pues fue menor a leímos juntas y me gustó mucho decía que tenía en la mente de Platón el cuerpo de Afrodita

Voz 3 03:12 Candela quién cuenta la historia de este libro tenía que es la diosa griega no la sabiduría claro por eso lo vinculan con

Voz 0772 03:20 en con esta figura de de Hipatia pero nos has traído también otro libro no de de la del mismo personaje histórico Hipatia la verdad en las matemáticas de Jordi Bayarri Dani Seijas Pi este libro de que en que focaliza en que pone atención especialmente sobre la figura de Hipatia

Voz 2 03:40 es es un cómic que se hizo recaudando dinero con un of Fandi ir pues a mí me el dibujante yo soy animada de Merodio dedicado

Voz 0772 03:57 vienes a la biblioteca Candela Jordi dos mil dieciocho estar dedicado pues pues la verdad es que son son son muy bonitos un personaje que tendría que estar en en los libros de historia no como muchos otros grandes protagonistas de la historia que han sido mujeres y nos hemos olvidado de de ellos por qué crees que nos hemos olvidado de ellos

Voz 2 04:17 de ellos porque como en la antigüedad se piensa que las mujeres no tenía la misma capacidad de pensar que los hombres pues eso nos afecta un poco a nosotros que no creímos que las mujeres fuera a no ser mata

Voz 0772 04:34 más importantes y eso lo intentamos hacer semana a semana contiguo Candela no porque sino no llevaría esto esta sección tan maravillosa de de libros gracias muy bien Candela que muchísimas gracias por habernos traido dos nuevas referencias en este caso de la de la figura de de Hipatia Hipatia de Alejandría uno de las mujeres más importantes de la de la historia hasta la semana que viene Candela