La Fundación Jose María LLanos

Voz 2 01:19 Diana a Caamaño es bueno pues adentrarnos un poco en ese en ese espacio desde cuando funciona y cómo cómo trabajais desde ahí a ver funciona

Voz 3 01:30 ha estado mucho tiempo funcionando

Voz 4 01:32 como muy a un muy bajo nivel

Voz 3 01:35 sí es verdad que hace desde el dos mil dieciséis es cuando hemos tenido un apoyo de financiación económica importante que es a partir de ahí que hemos podido desarrollar los tres proyectos que se desarrollan dentro del de lema del espacio mujer madres que son por un lado el espacio de prevención de violencia machista por otro lado tenemos un recurso también que es para para alojamiento para familias monoparentales así como tenemos una pieza clave también que es el espacio de formación y empleo no que es muy necesario poder trabajar con las mujeres la autonomía económica si queremos que obviamente pueden estar en procesos de recuperación completos esas tres patas son las que tenemos somos veinte veinte compañeras y algún compañero pero obviamente la mayoría somos somos mujeres intentando desarrollar la labor estamos hay que decir que en Vallecas siendo el género

Voz 1606 02:21 en un plazo no llega como llega a las mujeres a vuestros

Voz 3 02:25 hemos diferentes vías dependiendo de de de de que recursos no de que pata del proyecto vayas puedas acceder porque por ejemplo para acceder a desplazar alojamientos es a través de los servicios sociales del Ayuntamiento no sé Se valora bien que mujeres porque es un proceso que buscar un recurso que busca la la autonomía en un año y medio entonces los perfiles pues son un poco más concretos y esos otra vez del Ayuntamiento de de los Televisa el alojamiento dices pueden estar ahí hasta un año y bueno me dio así matar mujeres tenéis ahora mismo alojadas tenemos capacidad para quince mujeres con quince con quince menores cada uno son famosos

Voz 5 02:59 las monoparentales no estamos hablando de una madre como un niño o una niña de cero a cuatro cero

Voz 3 03:05 y ahora mismo tenéis las quince plazas pues ahora mismo tenemos alguna plaza pero tenemos expediente sea en en nada ya va a estar está ya han ocupado las quince suelen estar ocupada

Voz 5 03:15 sí suele estar ocupadas estamos haciendo los platos de valoración también para la entrada se tiene un perfil determinado son mujeres en una situación de de vulnerabilidad no es específico para violencia de género que ABC Se confunde no al ser un espacio de de mujeres pero sí para mujeres en una situación de vulnerabilidad

Voz 3 03:31 vale vale no tiene que ser todo lo que tenga que ver directamente con la violencia de escena además mujeres en vulnerabilidad vaya ese para el espacio de alojamientos luego el espacio de de prevención de violencia machista ahí el de formación y empleo son mucho más abiertos no son recursos los que las mujeres pueden acceder pues por su propio pie en pasándose por allí mirando la UE dándonos email de cualquier y también con derivación obviamente de otro de otros recursos pero las mujeres pueden acceder entrando por la por la puerta preguntando

Voz 1606 03:58 hablando de de del abordaje que hacéis así como multidisciplinar a al trabajo con con mujeres como es vuestro aproximación a la problemática de una mujer en en un sitio como Vallecas

Voz 3 04:10 nosotras a tener tenemos mucha suerte porque bueno tenemos los tres proyectos con tres equipos no entonces claro somos muchas muchas profesionales de pues yo soy trabajadora social Adriana es psicólogo acompañadas abogadas compañeras educadoras orientada horas laborales no que sea un equipo multidisciplinar es es es clave muy importante para poder para poder acompañarles no porque no todas van a tenerlas en obviamente no todas van a tener las mismas necesidades no iban a necesitar lo mismo de de las diferentes profesionales es poder tener un abanico amplio poder abarcar en diferentes perspectivas casi es un privilegio porque somos muchas compañeras y luego en el abordaje ya dependiendo de para qué porque a trabajamos mucho en grupal luego trabajamos también con algunas mucho en individual pues claro los los procesos que usamos son lo son diferente

Voz 5 04:55 esto es clave y lo que es fundamental y lo que siempre Nos nos une a todos a todo el equipo

Voz 3 05:00 bueno es que trabajamos desde una perspectiva de género es una

Voz 5 05:03 lectiva feminista entonces desde esa perspectiva no hacemos tanto en lo individual como la parte grupal no tenemos un montón de talleres que es por lo cual acceden a a bueno al espacio de prevención

Voz 3 05:15 pues nosotras en espacio de prevención que tenemos dividido a su vez por por por espacio de cosas a los que les damos mucha importancia siempre es bueno la autoestima la queremos el espacio empoderamiento trabajamos temas de de autoestima el espacio de saludamos muchísima importancia porque son pues pues las mujeres que acaban accediendo al son mujeres que se dedican mucho al cuidado dentro y fuera de casa antes son cuerpos doloridos cuerpos que necesitan necesitan cuidado no tanto en lo físico como lo emocional obviamente porque no todo pero bueno ya que trabajamos temas de relajación tenemos a ciudades como yoga todo con una perspectiva de género que es que es diferente porque la espalda de porque le duele al señor que viene conmigo al gimnasio los martes no y bueno actividades culturales también no por el intentamos tanto tenerlas en el propio Emma como acompañar a grupos de mujeres que que vayan fuera no porque el pozo es verdad que tiene unas características peculiares en general pues cuesta un poquito a lo mejor accediera a a ir a Madrid como dicen las mujeres se ve muy lejos no pues no está no está para nada lejos no y eso es lo que queremos romper esa barrera porque esto está aquí al lado es que he estado

Voz 2 06:24 bueno pues también está muy bien pero también está muy bien hacer barrio y que late en sus barrios a tener todo lo que necesite oye venir al centro que al final eso es Madrid también que la cosa es que el centro y bueno que en los barrios y se pueda ser autosuficiente y a hacer todo lo que o tener a mano todo lo que necesite

Voz 3 06:42 es lo menos importante otra otro valor extra que tiene lema es cuando los recursos están cerca

Voz 6 06:51 voy andando al haber a la psicóloga ayudando ver Adriana

Voz 3 06:54 sí y es clave también no porque muchas veces cuando hay que ir lejos y es difícil trasladar si tengo dos p que ya ver cómo voy a el hospital donde me vea la psicóloga clínica vamos un servicio que es muy importante que

Voz 5 07:05 la ludoteca que permite a las mujeres poder acceder a todas esas actividades y permite también acceder a toda la parte de la intervención para mí también valora muchísimo unas saca las actividades que tienen que ver con con el ocio y con el placer con la parte más divertida no como tiene que ver con el club de lectura el de sui el de el día

Voz 3 07:26 era espectadora no que son espacios donde pueden no tenéis el día del espectadora es el primer viernes de cada mes este viernes tenemos película o sea si si si tenemos o no este viernes no

Voz 6 07:38 después de Semana Santa que parecía digo si no ya llame apuntaba bien

Voz 1606 07:43 pero pasado muy importante me me comentaban antes Helena que que que las mujeres llegan a su recurso muchas de ellas no reconociendo un problema estructural de violencia en sus casas sino que llegan a través de estas actividades no

Voz 5 07:59 pero claro nuestro quedó en la puerta de entrada claro

Voz 3 08:02 nuestro reclamo es es es nos da opción de llegar a muchas más mujeres porque las mujeres suelen acercarse alemán es verdad que se ha despachado alojamientos no pero al resto de actividades se suelen acercar pues porque efectivamente pues porque hay swing porque yo voy a porque swing que ocurre que esto es un su indica ende con una monitora diferente con un equipo detrás diferente que me va a ayudar a estar en grupo me va a ayudar a a identificarme con el acceso siempre muchas veces es a través de lo grupal y acaban en en en procesos de recuperación individual y de acompañamiento

Voz 6 08:35 el lugar que lo han identificado por lo que es de la lectura por ejemplo no se trabaja

Voz 5 08:39 yo siempre con escritoras y siempre con temas que tiene que ver con la salud de las mujeres entonces ahí empieza reconocerlo o no

Voz 3 08:46 de repente lo ven hablando con las colas mujeres hablando con las compañeras hablando con con nosotras

Voz 5 08:51 el concepto de amor por eso no me quería quedarse siempre

Voz 2 08:53 contaros que me queda muy poquito tiempo pero por la otra pata que decía desde la formación y el empleo

Voz 7 08:59 eh conseguís qué tipo de fama

Voz 2 09:01 son Daisy si conseguís que que se encuentre

Voz 3 09:04 trabajo por parte de algunas de las mujeres que se acercan allí

Voz 8 09:07 lo cual vamos lo hoy lo intentamos en la medida en que pueden pues lo lo lo

Voz 3 09:11 no es un problema muy complicado de del empleo el de la vivienda eso está eso está claro Si bueno sí es verdad que que estamos apostando mucho por la formación primero para que las mujeres puedan acceder a trabajos menos precarizadas en realidad no que no sea siempre lo mismo estamos apostando por ahí estamos ahora consiguiendo resultados en inserción laboral pero poquito una carrera de fondo bueno

