Flash deportes de las 14:30 (16/04/19)

vuelve la Champions y juega el Barça la vuelta de los cuartos de final con la ventaja de cero a uno en Old Trafford ayer por la tarde habló Valverde en sala de prensa esto decía el chin y sobre United

Voz 0861

00:28

vuelven a la convocatoria todos los titulares que no viajaron a Huesca este fin de semana pero se quedan fuera Boateng Murillo también juega la Juventus que recibe al Ajax tras el empate a uno en el Johan Cruyff Arena el equipo italiano comandado por Cristiano Ronaldo es el favorito a pasar la eliminatoria aunque cuidado con los holandeses que ya dieron la sorpresa en el Bernabéu anoche también jugó el Madrid derbi madrileño en Butarque ante un combativo Leganés que consiguió un meritorio empate a unos adelantaron los pepineros con gol de Silva justo antes del descanso pero empatado a Benzema en el cincuenta y uno poniendo el uno a uno final con este empate el Lega no ha perdido en casa contra ninguno de los seis primeros de esta Liga y se coloca undécimo con cuarenta puntos mientras que el Madrid es tercero con sesenta y uno a cuatro puntos del Atleti Bale no jugó de titular salino ochenta y uno esto decía Zidane sobre él tras el partido