SER Historia: Magdala y Rey David (20/04/2019)

Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Ares Miguel Ángel tenía muy difícil mejorar la armonía perfecta de la escultura de la antigua Grecia pero si consigue otra cosa no sólo le dio un cuerpo perfecto a su David también le dio otra dimensión extrajo el alma del mármol se cree que cuando se erigió la estatua en el año mil quinientos cuatro Miguel Ángel vistió al David con una guirnalda dorada de ojalá esté pobre esto no es algo tan sorprendente como podría parecer se sabe que en la antigüedad solían dorar o pintar con colores brillantes algunas estatuas

Voz 0772 00:54 sin lugar a dudas es una de las obras más hermosas de la historia del arte el David de Miguel Ángel una de esas joyas del Renacimiento pasa por ser como escuchábamos en este fragmento de un documental de Canal Historia de televisión uno de esos referentes que nos ayudan a comprender un poco la historia de del ser humano a lo largo de los siglos en este caso desde el punto de vista estético pero que es lo que se esconde detrás de la estatua del David de Miguel Ángel pues precisamente Un profeta Un profeta que derrotó a Goliat en una batalla seguramente mitológica y que estoy convencido de que muchos de los que nos escuchan no han caído en la cuenta de que ese David de Miguel Ángel es el mismo Rey David de los israelitas que hacia el año mil antes de nuestra era se convirtió sin lugar a dudas en uno de los monarcas más importantes de la historia del del Próximo Oriente por lo menos así lo relata la Biblia hebrea así nos lo cuenta con su expansión política con su expansión militar también esa aspecto mucho más es Tiko común Rey vinculado a las artes a la música un tema que podemos encontrar en muchos muchas representaciones del románico no los el Rey David con los músicos todos esos elementos forman parte de la vida de el Rey David inicio de una estirpe que por eso lo traemos este programa especial de Semana Santa aquí en Ser Historia una estirpe a partir de la cual durante casi diez siglos tuvo como colofón uno de sus herederos más importantes Jesús de Nazaret de Jesús se dice en el Nuevo Testamento que era heredero de esa estirpe regia de el Rey David lo que justificó de alguna manera que él llegará a ser nombrado mesías vamos a intentar hacer un poquito más de historia bienvenidos a Ser Historia hoy es sábado santo hoy tenemos un programa especial dedicado en otras ocasiones lo hemos focalizado a la figura de Jesús de Nazaret a la historicidad de La Biblia sobretodo del Nuevo Testamento pero vamos a ahondar en nuestro programa especial de hoy en de esa estirpe de la Casa de de Israel con esos reyes sobretodo iniciados con la figura del Rey David S será la segunda parte de nuestro programa pero comenzaremos con un tema no menos apasionante y muy vinculado a la figura de Jesús María Magdalena imagen concreto Mc dada la ciudad donde ella nació en donde también estuvo predicando Jesús junto a las orillas del mar de Galilea en el siglo I de nuestra era como siempre soy Nacho Ares Illes doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia comenzamos

Voz 3 04:00 si llega a SER Historia y las redes sociales en Twitter arroba a SER Historia en Facebook SER Historia en youtube SER Historia INAH gran SER Historia

Voz 4 04:15 María Magdalena considerada tradicionalmente una pecadora se convertiría en la seguidora más devota de Jesús para minaría Magdalena es una de las figuras más cautivador es de los evangelios testigo de la crucifixión y la resurrección es una de las mujeres más incomprendidos de La Biblia ella fue la primera cristiana conocida como una prostituta penitente sería en realidad la esposa de Jesús es un poco escandaloso La Biblia nos cuenta poco sobre ya es posible que todo lo que hemos asumido sobre ella no sea cierto podrían Evangelios perdidos ayudarnos a completar su historia Ia saber quién era en realidad María Magdalena

Voz 0772 05:14 desde que a finales del siglo VI en el año quinientos noventa y uno En la homilía treinta y tres el papa Gregorio I identificara a María Magdalena es como una pecadora a una prostituta ese rol ha estado identificado con esta mujer a lo largo de la historia sin embargo como hemos escuchado en este fragmento de un documental de Discovery Max dedicado precisamente a María Magdalena son muchos los interrogantes que Ron vean a esta figura femenina de los primeros años del cristianismo María Magdalena pasa por ser voz de los últimos Papas Juan Pablo II Francisco quizá uno de los apóstoles más importantes intenta revertir la idea tradicional que la tradición valga la redundancia ya está me atrevería decir que la leyenda han ido construyendo sobre esta figura de la que practicamente desconocemos todo solamente aparecen pequeños eh menciones en el Nuevo Testamento en muchas ocasiones se confunde a unas Marías con otras no sabemos realmente quiénes quién a la hora de de leer en algunas en algunos fragmentos de los Evangelios de Mateos Marcos Lucas y Juan pero sin lugar a dudas el hecho de que ella fuera la que descubriera la tumba de Jesús vacía que también de alguna manera demostrara o ese diera cuenta que Jesús había resucitado según la tradición de los primeros cristianos es con ello pues uno de los emblemas uno de los aspectos más importantes me atreveré decir que el pilar básico sobre el que eso justifica el cristianismo aunque son muy pocos los datos que conocemos de María Magdalena hemos invitado a nuestra sección de biografías que comenzamos esta temporada a nuestro biblioteca particular Javier Alonso para que nos hablara de algunas de las semblanzas más importantes de esta mujer a la que algunos investigadores muchos creyentes identificar también como la verdadera esposa de Jesús así que vamos a dirigir nuestros pasos hacia esa biblioteca red Letta de volúmenes en donde podemos encontrar biografías de todos los personajes importantes de la historia para escudriñar entre sus estanterías cuáles son los datos más veraces o los datos quizá más carismáticos que nos pueden marcar el perfil biográfico e histórico de María Magdalena María Magdalena

Voz 0497 08:00 dónde nace en María Magdalena nace en Bagdad a un pequeño pueblo de Galilea acercarla aún donde en los últimos años han encontrado los restos de una sinagoga del siglo I el nombre Magdalena procede que significa todo

Voz 4 08:13 le

Voz 0497 08:15 así que el María Madalena simplemente significa María de Magdalena probablemente para diferenciarlos de otras Marías de la que había en el grupo de de Jesús no sabemos cuándo nació pero sí que es contemporánea Jesús así que pudo nacer en torno al cambio de era o en los últimos años de reinado de Herodes el Grande que murió en el IV antes de Cristo

Voz 0137 08:34 en qué lugar se forma y crece como protagonista de la historia

Voz 0497 08:37 no se sabe nada de María Magdalena con seguridad tan sólo podemos especular utilizando el sentido común lo más probable es que pasase toda su vida en Galilea y su vida social estaría alrededor del del de este mar en Bagdad uno o Betsaida probablemente no es de una clase social muy baja los Evangelios hablan de ella como una de las mujeres que acompaña al grupo de Jesús de Nazaret que no debemos imaginar únicamente compuesto por Jesús y los doce sino por más miembros hombres y mujeres que Lassalle daban realizando tareas domésticas no sólo sigue a Jesús en Galilea sino que lo acompaña también cuando va a Jerusalén la identificación de Marie de María Magdalena con otras mujeres del mismo nombre y a veces nombres son mera especulación en realidad se trata de un error de del papa Gregorio I en el siglo VI que fundió varios personajes durante un sermón en fundió varios personajes en en uno solo y atribuyó por ejemplo a María Magdalena también el papel de la mujer adúltera pero en realidad de María Magdalena se sabe muy poco y aparece sobre todos los relatos de la resurrección

Voz 0137 09:38 cuando les llega el éxito y el reconocimiento históricos

Voz 0497 09:41 la importancia real de María Magdalena se encuentra en los relatos de de la resurrección no sólo es el único personaje que aparecen todos ellos sino que tiene un papel protagonista en el descubrimiento de la tumba y algunos de los primeros encuentros con el Resucitado lo que parece indicar que la creencia en la Resurrección partió probablemente de ella es por así decirlo el apóstol de los apóstoles

Voz 0772 10:00 cómo fue eso final no sabemos nada sobre

Voz 0497 10:03 cómo acabaron los días de María Magdalena de hecho ni los Hechos de los Apóstoles las cartas de Pablo nuestras principales fuentes de información sobre los años posteriores a la muerte Jesús dicen una sola palabra acerca de ella quizá muriera joven antes que Pablo comenzará su actividad misionera hay pero eso no la menciona aunque Pablo presta muy poca atención al Jesús histórico e incluso no menciona muchos de los doce apóstoles o bien quizás fue apartada y silenciada por la cúpula del nuevo grupo dominado desde un principio por hombres puede que regresase hagan a sus Galilea natal tras la muerte de Jesús tampoco lo sabemos en resumen no sabemos nada con seguridad de

Voz 0137 10:36 cuál ha sido el legado de este personaje histórico

Voz 0497 10:39 aparte de las narraciones de claro tono legendario que sugieren que es Jesús sobrevivió a la crucifixión y se marchó a la Galia vivir junto a María Magdalena tuvimos

Voz 0772 10:48 os con ella la verdadera importancia es la de serlo

Voz 0497 10:51 es hora de la creencia en la resurrección sin ella quizá ninguno de los apóstoles hubiera aceptado creer que su maestro había resucitado y el cristianismo no hubiera existido nunca todo nuestro mundo sería dijera

Voz 0137 11:09 estás escuchando SER Historia en la Cadena Ser con Nacho Ares

Voz 7 11:32 y sí

Voz 0772 11:41 realmente es poco lo que conocemos de la figura de María Magdalena aunque su hueco a lo largo de la historia la hecho protagonista tanto en un lado en el más negativo como también en el más positivo de historias extraordinarias se ha dicho de ella absolutamente todo desde que era una prostituta una pecadora como acabamos de escuchar hasta convertirse en la heredera la Lega adora de la estirpe de Jesús con quién se habría casado según alguna tradición si hubiera podido huir en el siglo I a Francia para con ello dar nacimiento a una estirpe una estirpe sagrada que hubiera llegado casi hasta nuestros días y que hubiera pasado por los monarcas franceses la verdad es que la historia de María Magdalena es fascinante no deja indiferente a nadie quizá por el aspecto singular que tiene que una mujer en una historia absolutamente masculina izada machista pues tenga esa importancia o por lo menos haya querido ver ese ese papel femenino en la historia de los primeros cristianos María Magdalena como el propio nombre indica procede de una ciudad dada a orillas del lago tubería Hades al norte de Israel ha marcado uno de esos momentos históricos importantes en los primeros años del cristianismo hace unos meses tuve la oportunidad de viajar a Israel invitado por el Gobierno israelí para conocer algunos de los enclaves arqueológicos algunos de los enclaves que han marcado la historia de este de este lugar uno de los lugares que a mi más me sobrecogió más me emocionó fue precisamente la visita al lago diversidades y sobre todo las ruinas de Bagdad una ciudad recientemente descubierta Ike da forma a un poco a ese entorno en el que debió de nacer en algún momento del siglo I de nuestra era a comienzos con el cambio de era María Magdalena María la nacida en darla en esa visita a la a las ruinas de Marbella que en la actualidad están siendo excavadas por una universidad mexicana tuve la posibilidad de hablar con el padre Félix Ortega Félix Ortega es un religioso español valenciano que ha estado Nueva York hasta de México y ahora está en Israel trabajando no solamente su labor pastoral como uno de los directivos de los Legionarios de Cristo reconvertidos en los últimos años sino también como director de este emplazamiento en el que hoy hoy se conservan las ruinas de la ciudad de Magdalena cuya historia es fascinante esto es lo que nos contaba el padre Félix Ortega sobre eh una semblanza generalizada de ese yacimiento arqueológico tan importante que apareció hace prácticamente pues una década a orillas del lago tubería

Voz 8 14:45 el proyecto comienza con que congregación religiosa Legionarios de Cristo Rey en Christie estamos desde hace desde el año dos mil cuatro estamos en Jerusalén porque el Vaticano no se encargó llevar la administración de Notre Dame de Jerusalén para para los peregrinos desde que llegamos a aquí a la Tierra Santa tuvimos la inquietud de tener algún otro lugar aquí en la zona de junto al lago porque todos los peregrinos visitarán Jerusalén todos los peregrinos vienen aquí a la zona del lago entonces teníamos esa idea de querer tener algo aquí y así nos encontramos por unos terrenos en esta zona donde estamos ahora estos terrenos dónde está Nos con la idea de una vamos a comprar esos terrenos para construir aquí una iglesia lo que queríamos era construir una iglesia para conmemorar el Ministerio de Jesús en la zona del lago y también tener en el futuro una casa de huéspedes no hotel para peregrinos eso fue la idea y eso fue lo que hicimos compramos estos terrenos empezamos a construir pero cuando empezamos a construir os sorpresa que debajo de donde nuestros pies bajo aquí resulta que encontramos arqueología no ir a nadie esperaba eso voy a decir una cosa primero son un poco ni siquiera lo queríamos porque lo menos que quieres encontrarte arqueología porque tiene verdad así es no hay no puedes hacer tu proyecto no has comprado un terreno para buscar arqueología no lo que no con otros fines no lo bueno es fue lo más vamos a hacer sí pero lo bueno fue que lo que encontramos es algo muy importante mucho valor mucho valor no solamente el punto de vista cristiano sino desde el punto de vista cultural histórico patrimonio que tenemos aquí nosotros no entonces qué es la ciudad de aclara como sabemos que es la ciudad de Dalla porque estaba perdida la ciudad de May Dalla antigua Illa hemos encontrado el historiador Flavio Josefo verdad que es historiador judío para los romanos conocido muy conocido habla de la ciudad de Maidana dice que estaba en esta zona pero otras otras excavaciones que se habían hecho no habían encontrado hay una zona aquí en nuestra derecha debe ser como una torre allí que los franciscanos son propietarios ellos se habían acabado pero no habían encontrado nada importante nada de valor y por lo tanto pues nadie sabía dónde estaba me darle la ciudad actual de Maidana Mittal que está a nuestras espaldas verdad sigue teniendo nombre pero pero nunca sabía hasta que encontramos aquí esta ciudad de Maidana que es importante no sólo para nosotros como cristianos el punto de vista que es la ciudad de María Magdalena pero es que me importe también tanto la historia del pueblo judío por eso nosotros este proyecto lo hemos llamado

Voz 0772 17:20 es un cruce cross Roig incluso

Voz 8 17:22 ese entre entre el pueblo judío nosotros el pueblo cristiano no tenemos que recordar lo da que Jesús era judío entonces pues cruce primero está ahí vedad pero pero sigue siendo para nosotros eso no

Voz 0772 17:43 la importancia que tiene este tipo de de hallazgos es que al igual que sucedía en el siglo XIX cuando los primeros arqueólogos llegaban a Mesopotamia como Henry Haya Art o Paul Emile vota buscando el legado de esas ciudades que eran mencionadas en el Antiguo Testamento pues de alguna forma estas investigaciones más modernas intentan refrendar que realmente la historia bíblica en este caso del Nuevo Testamento de la época de Jesús tiene por lo menos escenarios reales no nadie dudaba de la existencia de la ciudad de Magdalena un emplazamiento que como nos contaba el padre Félix Ortega apareció de la noche a la mañana de una manera sorpresiva como sucede siempre con los grandes descubrimientos arqueológicos y sobre todo a la importancia que tiene no sólo para los primeros años del cristianismo por ser la ciudad donde nació María Magdalena esa mujer tan vinculada a la figura de Jesús sino también por ser uno de los enclaves que bueno en la Historia del Judaísmo también desempeñó un papel muy destacado por las luchas internas que se vivieron allí los hallazgos que se han realizado en estos años son bastante homogéneos en el sentido de que nos ayudan a comprender un poco cómo eran estas estructuras urbanas tampoco tenemos que pensar en una gran ciudad sino en una estructura realmente pequeño una una aldea de pescadores pero que tanto las diferentes partes que han visto la luz hasta hasta nuestros días siempre ayuda dan como digo a comprender cómo era la vida que era el desarrollo que podía haberse en un lugar de estas características que es lo que

Voz 8 19:30 estamos viendo de lo que es la ciudad hemos excavado solamente ahora un veinte veinticinco por ciento de todo lo que en el futuro hay aquí sabemos que hay ahora no seguiremos excavando y quiere y los recursos siguen verdad el futuro pero que es lo que hemos encontramos encontrado la parte religiosa más importante que es la sinagoga que después veremos dónde estamos allá después iremos a visitarnos muy importante una sinagoga del siglo I hay siete sinagogas actualmente descubiertas del siglo I aquí en Israel en esta es una de ellas después veremos toda la parte religiosa junto a eso más hacia acá está el mercado la zona una zona digamos pública de Dallas no estaba el mercado es pues lo veremos hemos encontrado aquí la zona de las casas pero unas casas muy elegantes esto es como como las urbanizaciones no sea una zona de casas de casas residenciales no ahora veremos porque sabemos eso por último hemos encontrado otra zona que es más comunes donde se han encontrado uno sobornos lugares expresidente también como más comerciales y al fondo el puerto verdad es uno de las también características de esta excavación arqueológica es que tiene lo poco que hemos descubierto resulta que hemos encontrado poco de todo casas de la zona del puerto la zona comercial en la zona religiosa muy importante y por eso da una visión muy clara de lo que era un pueblo del siglo I en otras excavaciones donde uno va en contra no casas pero no encuentra otras cosas no me quiero comparar pero simplemente con para decir la riqueza de esto es que hemos encontrar un poco de todo en lo poco que hemos descubierto porque mucho todavía

Voz 4 21:07 Nos queda

Voz 0772 21:16 como vemos hasta ahora solamente han aparecido restos urbanísticos es cierto que hay mucho material arqueológico ahora comentaremos algunas cosas pero por desgracia no hay textos que confirmen que realmente ese lugar es Magdalena sin embargo hay pruebas indirectas que de una manera absolutamente cierta no puede hacer indicar mejor dicho nos puede hacer pensar que realmente estamos en la ciudad en donde nació y seguramente vivió la infancia María Magdalena la zona del mercado la zona de las casas de los poderosos esa AP Kenia zona portuaria al lado del del lago debería de es al lado del mar de Galilea son emplazamientos que podríamos esperar en la ciudad de de Margala hicieron se está hablando de una aldea de pescadores tal y como pensamos que debió de ser en ese siglo I de nuestra era el padre Félix Ortega nos añade algunos datos que confirman irreal fuerza en esta posibilidad es es

Voz 8 22:19 por la coincidencia con la descripción de Flavio José si con lo que se ha encontrado aquí pero en realidad eso es el lugar saques sabía que me estaba aquí pero pero no se sabía dónde no con la descripciones de Flavio Josefo en cuanto a la montaña el montar Bell que está aquí a nuestras espaldas la cercanía con tubería de entonces es este estamos hablando de Dallas verdad por ahora no hemos encontrado muchos objetos verdad monedas y cientos de monedas hemos encontrado muchos pero no hemos encontrado nada que diga Magdalena eso es para que para que quede claro no

Voz 0772 22:57 las evidencias arqueológicas nos están hablando del último tercio del siglo I como fecha en la que seguramente la ciudad Si no del todo abandonada sí que sufrió un varapalo que la convirtió en lo que a la postre resultó lugar que se han encontrado los arqueólogos es decir un lugar abandonado bar desolado precisamente por esa rebelión del año setenta esa rebelión de los judíos que a lo largo de de Barbosa de varios años perdón consiguió que que muchos de los enclaves de esa lucha interna pues fuera de la ante el antiguo Judea destruidos no es precisamente ese abandono repentino esa convulsión en muchos de los edificios que se han encontrado ahora lo que hace pensar refrenda los textos históricos que hablan de esos momentos tan tensos de finales del siglo I lo que ayuda también a reconstruir a partir de textos de autores contemporáneos la realidad que pudo haber vivido en esa ciudad en esa aldea seguramente las Abdalá de María Magdalena

Voz 8 24:10 y lo más importante es que tienen las las las zonas de purificación para los judíos verdad los VAO que son los los rituales de purificación pero entonces esta serie de casas que íbamos a ver con esta calle que que que vamos a pasar va por la calle tienen esos esos paños de purificación pero lo que es más importante que de estos baños es que es con agua corriente que sigue corriendo estos baños ahora estamos en la época más seca y algunos que todavía tienen agua en el invierno corre el agua no a parte de esos que tiene que ser agua pura y que no te contaminan y entonces aquí está hecho con serie de sistemas de de agua para que no se contamine el uno con el otro además no entonces cada uno tiene su agua fresca que quiere lleva no y después el agua sigue adelante es manantiales es manantiales que viene de la montaña si te fijas aquí vienes a veces árboles que bajan por ahí viene por abajo verdad por ahí viene el que la corriente de agua verdad el río subterráneo ir luego llega aquí pasa por acaba iba hacia el lago verdad bien además sabemos que es autonómicas porque hemos encontrado especialmente un mosaico muy importante no vamos a ver un poquito ir también los pisos de la escasa serán pisos de basalto no pisos importantes que vemos también en esta zona de losas de basalto de lo cual no habla entonces eso que son casas elegantes no nos habla también de que de que pueblo judío pero no solamente tu pueblo cuyos en un pueblo religioso todo el pueblo judío religioso pero hay muchas teorías de hecho de momento todos con teorías por qué porque ni siquiera los arqueólogos tanto de las autoridades Israel como segundo saqueado los que tenemos en este proyecto son los arqueólogos de Luisiana agua México que en conjunto estamos haciendo este proyecto todavía no han publicado ningún documento oficial todavía no se ha publicado nada verdad estoy muy reciente Se supone que ahora en el año dos mil veinte va a salir la primera publicación todo es por ahora son todo teorías y lo que escuchas de un arqueólogo así de que te cuenta o pero no hay nada publicado físicamente no pero entonces en lo que piensan verdades que posiblemente en dicen este pueblo Se Se terminó el pueblo más o menos después de haber vuelto de pueblo judío hacia el año setenta más o menos verdad Flavio Josefo cuenta que este lugar donde hubo batalla no cuenta que este pueblo presentó batalla a los romanos y que al final dice que se bañó de sangre el lago de la batalla que hubo aquí además posiblemente lo que dicen los arqueólogos porque como estaba tan bien conservado es que posiblemente hubo una

Voz 0772 26:53 el avión

Voz 8 26:54 no de agua y de barro y lodo que hizo que esa ciudad que sabía abandonadas el año setenta después quedará sepultada

Voz 0772 27:02 en este sentido imagino que los arqueólogos mexicanos que están trabajando en la aldea de Magdalena junto al lago diversidades se sentirían sorprendidos por cómo los hallazgos que iban descubriendo apenas un metro por debajo de del suelo Iván refrendando como decía antes paso a paso todo lo que los textos sobre todo de Flavio Josefo relataban el relación a la a la lucha interna entre judíos y romanos en esa guerra en esa rebelión de del año setenta uno de los aspectos que a mi más me me me sobrecogió no porque realmente era como si una cápsula del tiempo hubiera recogido ese momento intenso de la de la batalla en esa calle que decía antes el padre Félix Ortega que decía estaba bloqueada por algunos bloques de piedra bueno pues justificaba un poco el relato de Flavio Josefo como la creación de esas barricadas para evitar que el lugar más sagrado de de la ciudad de La Aldea la sinagoga pues fuera asaltada curiosamente la sinagoga llegado hasta nosotros en un relativo buen estado de conservación es hoy por hoy una de las más antiguas de Israel recordemos el siglo I

Voz 8 28:26 la sorprendente es que a muy pocos metros de donde estamos no sé si te vienes aquí donde está el nivel de la tierra donde está las excavaciones pero estamos a un metro menos metro y medio de dónde están las excavaciones no pero muy bien conservados aparecido Espadas no aparece en los para romanas verdad a han aparecido bueno ahora vamos a ver hay una muy importante una calle que está bloqueada que lo han bloqueado como para evitar el paso hacia la zona de la sinagoga no de nuevo los los arqueólogos piensan que lo que posiblemente pasó estaban quieren proteger protegerlas sinagoga entonces ellos dicen que posiblemente ellos destruyeron las sinagogas para evitar que los romanos vinieran eran ellos tomaron las columnas de la sinagoga pusieron eso en la calle para que evitaran el paso ellos tapar en la sinagoga de alguna manera es lo que los arqueólogos dicen o explican más o menos

Voz 0772 29:22 la conclusión con la que nos podemos quedar después de escuchar la biografía de María Magdalena los pocos datos que tenemos de ella o de las excavaciones arqueológicas que se han llevado hasta muy recientemente en la ciudad de de Magdalena a la orilla del lago tubería de es en en Israel pues nos hace pensar que realmente son muchas las lagunas que aún quedan por cubrir en la historia de esta fascinante mujer que no solamente está vinculada a la historia de Jesús

Voz 8 29:53 desde luego como ese perfil más importante

Voz 0772 29:56 de de todos pero también a esa ciudad esa aldea de pescadores mejor dicho que es donde donde nació y que la tradición identifica con uno de los enclaves también en donde seguramente Jesús pudo haber pasado pues algunas temporadas algún tiempo en esa predicación que realizó junto a los apóstoles hace prácticamente dos mil años y que a la postre sería uno de los pilares a partir de los cuales San Pablo construyó la iglesia haya el cristianismo tal y como la entendemos en la actualidad

Voz 4 30:46 Marco Antonio César estaba otra excusa ya está decidido ordena a los mandos que desmonte en el campamento y reúne a las tropas junto al río junto a eso ha dicho pero hacia los dirigimos al sur del Rubicón Arroyo que nos roba el sur del Rubicón SER Historia con Nacho Arés todo lo que quisimos saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 9 31:14 época hace tres mil años lugar Jerusalén según la Biblia David del Rey de los israelitas fundó una dinastía cuya importancia todavía persiste hoy en día en la bandera de Israel encontramos la estrella de David en Jerusalén se llama la ciudad de David el gran escultor Miguel Ángel esculpió la imagen más famosa del Rey bíblico pero la fama de David se extiende más allá de esta obra de arte de hecho su historia es el centro alrededor de la que se construyó una gran parte de la narrativa bíblica en hebreo David significa el amado el nombre de David aparece más veces en la vivía que ningún otro incluido Jesús

Voz 11 31:58 en

Voz 0772 32:02 como escuchábamos en este fragmento de un documental dedicado al Rey David del Canal Historia de televisión con este monarca de hacia el año mil antes de nuestra era comienza no solamente la historia de Israel la historia del pueblo judío sino también la historia de esa estirpe que luego Jesús o por lo menos sus seguidores se afanaron en colocarlo en esa en esa lista es sagrada podríamos decirlo así de Herederos de la estirpe primigenia la figura del Rey David ha suscitado muchísima polémica a lo largo de la historia es un profeta que es admitido no solamente por los judíos sino también por el cristianismo por el por el Islam aparece mencionado como lo escuchábamos ahora en este corte de televisión infinidad de veces mencionado en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento es un referente en definitiva apasionante para conocer la historia de la religión para conocer la historia del cristianismo que es quizá la la religión que a todos nos toca un poco más de cerca en las últimas décadas la búsqueda de referencias que den visos de historicidad a la historia bíblica ha hecho que en Jerusalén en pleno corazón de la de la ciudad más antigua pues pueda visitar hoy lo que es determinado la ciudad de David un enclave arqueológico que nos ayuda a viajar en el tiempo así pues tres mil años atrás a cómo debía de haber sido esa realidad que que todos bueno pues de alguna forma u otra añoramos a la hora de intentar de escribir cómo fue ese palacio esas ruinas esa historia en definitiva que rodeó al David de de la Biblia si es que realmente existió porque esa es una de las grandes polémicas que todavía sigue viva siguen vivas en la en la historiografía contemporánea hemos hablado con Moser Melli ese rabino también estuvo excavando en la ciudad de David en el año dos mil nueve hiel nos daba algunas pistas sobre cómo debíamos de entender ese yacimiento arqueológico que hoy es una especie de parque arqueológico visitable en donde senos recrea la la vida la historia de la arqueología el arte en definitiva de hace tres mil años

Voz 5 34:19 aquí estoy rodeado de las de las montañas de Jerusalén haré ir usa Alain el está más o menos por aquí en este área está viendo alrededor Montáñez por ejemplo aquí Monte de los Olivos detrás está detrás de los olivos está el monte se opuso la el monte decisión justo aquí donde está la las dos los dos monasterios efectivamente topográfica mente estaríamos más o menos en el U

Voz 0772 34:49 bar

Voz 5 34:50 que el Rey David o que luge visitas antes de Rey David a construir subrogar que iban a ser muy simple al principio lo que van a encontrar aquí arqueológica mente son trazas de la época que al política muy pequeñas de que había algo que existía mucho más tarde ya en lo que es en la Edad de Bronce llevaban a encontrar mucho más trazas de de gente que vivía aquí si queremos entender un poco lo que es la ciudad de David detrás nuestra está en la mezquita de Al Aqsa detrás está la cúpula de oro que es más quita de Loma más lo necesita Al Aqsa era en el momento cuando el judíos vivían aquí lo que era el Templo del Rey Salomón o primer templo segundo templo hay que hablar distinguir lo que es la época del primer templo que se demás destruir en quinientos ochenta y seis antes de la era común por el imperio va ball de Babylon de Babilonia que eso Nabucco de nosotros el segundo la época el segundo templo que es durante el tiempo Herrero de Imaz Irán todo esto también la época de Jesús que es que se va a destruir en el año setenta

Voz 12 36:04 ah sí

Voz 0772 36:06 los seguidores de nuestro programa conocerán que no es la primera vez que ponemos en duda o por lo menos planteamos preguntas sobre un hecho aparentemente obvio pero que en ocasiones pasamos por encima cuál es la credibilidad que podemos dar al relato bíblico tanto de las

Voz 8 36:22 digo como del Nuevo Testamento para

Voz 0772 36:25 y a respaldar la existencia real de algunos de los momentos de algunos de los personajes que aparecen en sus páginas desde luego que yo creo que aunque bien es cierto que hay una especie como de barniz mitológico rodeando muchos de sus pasajes pues muchos de sus libros hay un trasfondo histórico absolutamente real no podemos decir que el rey David existió al cien por cien pero sí que es cierto que hay una serie de evidencias arqueológicas que nos ayudan a pensar que real ente hubo alguien bien llamado David o bien que alguien interpretó a posteriori como ese referente inicial a partir del cual existió una estirpe que en definitiva como decíamos antes de reyes de Israel pues acabó en la familia de Jesús Moser Mehdi cuenta también sus inquietudes y sus problemas a la hora de intentar buscar una referencia histórica o mejor dicho un respaldo histórico al relato bíblico y sobretodo compaginarlo en paralelo con los hallados en realizados en la ciudad de David en Jerusalén

Voz 5 37:31 para poder pasarnos en lo que es la arqueología sobretodo en en la tierra de Israel tenemos que utilizar la Biblia La Biblia es Hypo la pregunta es es historia o algo real es una fábula o algo real en el momento que empiecen a hacer excavaciones

Voz 10 37:52 tiene que utilizar

Voz 5 37:54 alguna escritura que no se entienden entonces empezamos que ya de por sí de que a finales del siglo

Voz 8 38:04 yo diecinueve hay un tipo que sean

Voz 5 38:06 aquí Chaos bueno o que que le va a empezar a ese suele excavaciones es de la URSS y entonces él también España hace parte también es el chiste que el hace parte de lo que es la policía in The London de de Inglaterra no pudo agarrar a Chuck de Ritter pero pero sí pudo cómo se llama esto descubrir una parte de la ciudad de David empiezan por aquí del todo porque esto es un sitio completamente sin ocuparse no hay nada alrededor entonces si tenemos el lo que es el monte moría que según la Biblia es donde va Isaac as a casi ser sacrificado por su padre habrá

Voz 0772 38:52 las excavaciones en la ciudad de David hace aún continúa muy cerquita cruzando de acera a apenas veinte metros existe un antiguo párking que en la actualidad está siendo trabajado por arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv hemos hablado con frac boxer arqueóloga de esta institución israelí que nos habla de los hallazgos que están realizando en este en este enclave que realmente pues nos retrotrae como decíamos antes al primer milenio de nuestra era a esa edad del del hierro y sobre todo a uno de los momentos más convulsos en la historia de Israel la destrucción del primer templo hacia el siglo VI antes de nuestra

Voz 10 39:32 era building

Voz 0136 39:36 no sabemos que son edificios de la Edad del Hierro es decir del primer milenio antes de nuestra era no son edificios privados sino que pertenecen a la élite de la época o la administración y el gobierno de la Jerusalén de esos años todavía no estamos seguros los materiales que no han aparecido son también muy singulares contamos con estampas de sello restos de madera del mismo modo la arquitectura del edificio nos está hablando de un enclave muy grande con numerosas habitaciones y una instalación de agua que seguramente pertenezca a un periodo posterior hemos empezado a excavar en esta parte que veis aquí con un muro que no continúa por este espacio sino que va en otra dirección van en el suelo de este edificio hemos encontrado muchos restos de cerámica que procede de la época de la destrucción de Nabucco Donoso segundo hacia el siglo VI antes de Cristo es decir de la época de la destrucción del primer ciclo el hotel

Voz 0772 40:37 la destrucción por parte de las tropas del Rey Nabucco Donoso por no por segundo en este siglo VI antes de nuestra era nos está marcando pues un relato histórico que tiene su su paralelo con con la biblia lo más llamativo de todo es que precisamente esas evidencias siguen atestigua cuando que realmente algo convulso algo realmente intenso sucedió en aquella época Frank boxer Nos añade algunos datos sobre esos edificios de una elite importante que estuvo viviendo en en esta zona de de Jerusalen Ike colapsaron esos edificios colapsaron para dejarnos el legado que hoy los arqueólogos intentan leer intentan interpretar para también es cierto asemejarse un poco a ese relato bíblico a ver si conseguimos encontrar esos paralelos

Voz 10 41:33 veo

Voz 0136 41:35 aquí podéis ver numerosos restos de madera quemada todo ello nos muestra cómo fue la destrucción del lugar como acabó colapsando los arqueólogos que han estado trabajando en esta parte han señalado que lo que vemos ahora no es realmente el suelo de esta habitación sino que pertenece al suelo del segundo piso lo que nos indica un edificio de dimensiones bastante grandes la destrucción producida por el incendio hizo que el suelo de la segunda planta cayera a plomo sobre el primero ahora estamos intentando descubrir cuáles fueron las razones que yo

Voz 0772 42:08 Aaron al edificio colapsan building

Voz 10 42:19 o no

Voz 0772 42:21 también debemos añadir ese elemento humano es elemento religioso él es elemento legendario mitológico que da fuerza para entender la estructura arqueológica que aparece en un emplazamiento determinado los objetos no son objetos Perseo no son objetos fríos no son objetos animados puede serlo desde el punto de vista de la materia pero desde luego el ser humano a lo largo de la historia es quién ha dado vida a esa cerámica a esos muros a esas habitaciones en definitiva a los hallazgos que nos traen los arqueólogos Moshe Merli este rabino que estuvo excavando en el año dos mil nueve en la ciudad de David nos añade también es elemento humano como digo que da cierto sentido nueva a todo el hallazgo que están realizando en este en este lugar de Jerusalen Iker nos ayuda a comprender también los orígenes del cristianismo porque no olvidemos como decíamos al principio Jesús fue entendido como el último heredero en ese siglo I de nuestra era de la estirpe del Rey David cuyo reinado sí fue real y no mitológico habría que a escribirlo desde el punto desde el punto de vista cronológico hacia el año mil antes de nuestra era

Voz 5 43:39 en qué región estamos ahora de que Akin aparten este este este este sitios geográficamente Dios vio a Moisés de dividir la tierra de Israel en doce tribus au en doce partes o que la la la la la tarta teníamos que vivirla en doce partes pero en qué región estamos ahora estamos entre la región de la tribu de deuda de Judá la tribu de Binyamin pero Jerusalén no ha pertenece a ninguna de las tribus quiere decir que Jerusalén es como exigió neutral como Suiza hoy a quiere aparte desde Jerusalén María

Voz 10 44:20 a un lado

Voz 0772 44:25 mente Jerusalen pertenece a Dios pero no sabemos a qué adiós es de ahí todos los problemas las guerras los inconvenientes que ha tenido el ser humano a lo largo de la historia en un único lugar que es sorprendente para acabar esta charla que mantuvimos con hemos emerge y rabino Nos aportó datos interesantes sobre las diferentes excavaciones que han ido realizándose en este lugar en esta ciudad de David en Jerusalén para bueno llegar a comprender un poco cuáles son esos hallazgos o cuáles son esos aspectos quizá más interesantes no de de la arqueología de la investigación Kathleen Kenyon una arqueóloga brillante de mediados del siglo XX fue la que quizá dio el el hallazgo más sobresaliente que en definitiva aportó datos para comprender que ese lugar es emplazamiento debía ser vinculado directamente con la figura del Rey David

Voz 5 45:23 como un ejército puede llegar aquí como son murallas que vamos a ver son siete seis metros de de de de ancho o que quiere que son muy espesas lo que va a pasar ahora es de que se va a ponerse yo iba a ver qué va a salir un pastor de uno de la de una de los agujeros de donde salía el agua yo lo voy a enseñar lo van a entender mejor cuando lleguemos a lo que es el sistema el sistema de agua o el túnel de agua y entonces se va existe centró por aquí quiere decir que hay una salió por es que por ahí una entrada por ahí se sabe si se ve en la Biblia se escucha alegría que conquistó el rey David con pocos no con muchos David por lo que es el túnel o el Shuffle quiere decir el en El Pozo ese pozo lo descubrió quién Shadows Wong Schaaf Chaos buen esposo Ziama bajo su nombre Chaos bueno lo llaman así mucho más tarde entre mil novecientos noventa y mil novecientos en de cinco el Imperio británico a ver otros dos arqueólogos son más Esther que ellos hermana también van a hacer unas cuantas excavaciones aquí pero no van a encontrar algo qué nos va a dar un índice la que va a encontrar algo increíbles Helen que es en los años sesenta que ya hay esta parte ya desde el lado jordano quiere decir en menos de cuarenta y ocho cuando se seduce declaró el estado Israel esta parte celeste de Jerusalén esto aparte decía a los jordanos ella es la que va a descubrir una cosa extraordinaria que en los que el que la que nos va a dar el índice de que hay algo aquí muy importante

Voz 0772 47:19 Kathleen Kenyon descubrió en la década de mil novecientos sesenta a lo largo de siete campañas de excavación que realizó en lo que oyes llamado la ciudad de de David los restos de un palacio correspondiente cronológicamente a ese primer templo es decir a lo que podríamos decir casi contemporáneo a la época de el Rey David este gran hallazgo pues como es lógico pues levantó todo tipo de de de dudas también pero al mismo tiempo un entusiasmo muy grande en la comunidad judía porque respaldaba de alguna forma la existencia de un gran edificio hacia él que quizás seguramente pues prácticamente con todos los los elementos para para refrendar la veracidad de este hallazgo el el hecho de que fuera precisamente un palacio del Rey David las excavaciones han seguido hasta nuestros días ya en pleno siglo XXI esos hallazgos han ido corro a orando también y han ido reforzando los datos y los descubrimiento realizado realizados por qué el en la década de mil novecientos sesenta

Voz 5 48:27 en el año dos mil cinco hay una señora también arqueóloga llama el acto Masdar es la que va a empezar a verdaderamente hacer excavaciones muy profundas ya vamos a ver dónde va a llegar como a lo que se llama La el sitio de la gran estructura o entre comillas no se puede decir a voz alta el Palacio del Rey porque hay dos escuelas aquí la arqueología hay que decir la verdad no puedo hay dos escuelas de arqueología hay una que es de la extrema derecha que la que hice el Palacio Real Hadid no discuta y hay otro que es en la escuela de Fincke estima que la que hizo bueno el Rey David no sé si era tan de tan Rey Sara que mujer que de una tribu beduina o una tribu pero no hay indicios de que el Rey David llevaba algo o lo que es un reinado entonces lo que van a encontrar aquí si iban a encontrar un palacio o vamos a ponerlo de otra manera algo un une ministerios de Gobierno vamos a vamos a ponerlo así pero que es mucho más tarde osea que lo que vamos a encontrar no nos da índices que es el Rey David sino que es ya la dinastía salomónica o después de la días de Salomón de Red Salomón ya no es más el Rey David pero dicen en La Biblia que Davy que construyó y lo vamos a ver en La Biblia está escrito que construyó un palacio en la ciudad de Jerusalén y quién fue el que lo construyó

Voz 10 49:53 el Rey de Rey

Voz 5 49:56 que es de sur que es de las de Líbano Ike demandó he albañiles y tal para construir y árboles Si cedros del Líbano para poder construir

Voz 15 50:09 eh