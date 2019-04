Magdala, enclave arqueológico de excepción

Voz 0772 00:00 sí realmente es poco lo que conocemos de la figura de María Magdalena aunque su hueco a lo largo de la historia la hecho protagonista tanto en un lado en el más negativo como también en el más positivo de historias extraordinarias se ha dicho de ella absolutamente todo desde que era una prostituta una pecadora como acabamos de escuchar hasta convertirse en la heredera la Lega adora de la estirpe de Jesús con quien se habría casado según alguna tradición

Voz 1 00:32 si hubiera podido huir

Voz 0772 00:36 en el siglo I a Francia para con ello dar nacimiento a una estirpe una estirpe sagrada que hubiera llegado casi hasta nuestros días y que hubiera pasado por los monarcas eh franceses la verdad es que la historia de María Magdalena es fascinante no deja indiferente a nadie quizá por el aspecto singular que tiene que una mujer en una historia absolutamente masculina izada machista pues tenga esa importancia o por lo menos haya querido ver ese ese papel femenino en la historia de los primeros cristianos María Magdalena como el propio nombre indica procede de una ciudad

Voz 1 01:14 Bagdad

Voz 0772 01:15 cada a orillas del lago tubería al norte de Israel ha marcado uno de esos momentos históricos importantes en los primeros años del cristianismo hace unos meses tuve la oportunidad de viajar a Israel invitado por el Gobierno israelí para conocer algunos de los enclaves arqueológicos algunos de los enclaves que han marcado la historia de este de este lugar uno de los lugares que a mi más me sobrecogió más me emocionó fue precisamente la visita al lago diversidades y sobre todo las ruinas de Magdalena una ciudad recientemente descubierta Ike da forma a un poco a ese entorno en el que debió de nacer en algún momento del siglo I de de nuestra era a comienzos con el cambio de era María Magdalena María la nacida en darla en esa visita a la a las ruinas de bala que la actualidad están siendo excavadas por una universidad mexicana tuve la posibilidad de hablar con el padre Félix Ortega Félix Ortega es un religioso español el valenciano que ha estado en Nueva York hasta de México y ahora está en Israel trabajando no solamente su labor pastoral como uno de los directivos de los Legionarios de Cristo reconvertidos en los últimos años sino también como director de este emplazamiento en el que hoy se conservan las ruinas de la ciudad de Magdalena cuya historia es fascinante esto es lo que nos contaba el padre Félix Ortega sobre eh una semblanza generalizada de ese yacimiento arqueológico tan importante que apareció hace prácticamente pues una década a orillas del lago Tiberio

Voz 2 03:05 el proyecto comienza con que congregación religiosa legionarios de Cristo año Christie estamos desde hace desde el año dos mil cuatro estamos en Jerusalén porque el Vaticano no encargó llevar la administración un centro que se llama Notre Dame de Jerusalén para para los peregrinos desde que llegamos a aquí a la Tierra Santa tuvimos la inquietud de tener algún otro lugar aquí en la zona de junto al lago porque todos los peregrinos visitarán Jerusalén todos los peregrinos vienen aquí a la zona del lago entonces teníamos esa idea de querer tener algo y así nos encontramos con unos terrenos en esta zona actuando estamos ahora estos terrenos donde estamos con la idea de decir vamos a comprar esos terrenos para construir aquí una iglesia lo que queríamos era construir una iglesia para conmemorar el Ministerio de Jesús en la zona del lago y también tener en el futuro una casa de huéspedes un hotel para peregrinos eso suele vea y eso fue lo que hicimos comparamos estos terrenos empezamos a construir pero cuando empezamos a construir au sorpresa que debajo de donde nuestros pies bajo aquí resulta que encontramos arqueología no iba a nadie esperaba eso voy a decir una cosa primero son un poco ni siquiera lo queríamos porque lo menos que quieres encontrarte arqueología porque tiene verdad así es no hay no puedes hacer tu proyecto no has comprado un terreno para buscar arqueología no lo que no con otros fines no lo bueno es fue lo más vamos a hacer sí pero lo bueno fue que lo que encontramos es algo muy importante mucho valor mucho valor no solamente el punto de vista cristiano sino desde el punto de vista cultural histórico patrimonio que tenemos aquí nosotros no entonces qué es la ciudad de aclara como sabemos que es la ciudad de Dalla porque estaba perdida la ciudad de May Dalla antigua y hemos encontrado el historiador Flavio Josefo verdad que es historiador judío para los romanos conocido muy conocido habla de la ciudad de Maidana dice que estaba en esta zona pero otras otras excavaciones que se habían hecho no habían encontrado hay una zona aquí a nuestra derecha donde hay como una Torres ahí que los franciscanos son propietarios ellos se habían cavado pero no habían encontrado nada importante nada de valor y por lo tanto pues nadie sabía dónde estaba me darle a la ciudad actual de Maidán la Mittal que está a nuestras espaldas verdad sigue teniendo nombre pero pero nunca sabía hasta que encontramos aquí esta ciudad de Maidana que es importante no sólo para nosotros como Cristián Nos punto de vista que es la ciudad de María Magdalena pero eso no ha sido muy importe también tanto en la historia del pueblo judío por eso nosotros este proyecto lo hemos llamado que es un cruce verdad Cruz Roche un cruce entre entre el pueblo judío nosotros el pueblo cristiano no tenemos que recordar verdad que Jesús era judío entonces pues el cruce primero está ahí verdad pero pero sigue siendo para nosotros eso no

Voz 0772 06:02 la importancia que tiene este tipo de de hallazgos es que al igual que sucedía en el siglo XIX cuando los primeros arqueólogos llegaban a misa como Harry Lalla Art o Paul Emile vota buscando el legado de de esas ciudades que eran mencionadas en el Antiguo Testamento pues de alguna forma estas investigaciones más modernas intentan refrendar que realmente la historia bíblica en este caso del Nuevo Testamento de la época de Jesús tiene por lo menos escenarios reales no nadie dudaba de la existencia de la ciudad de Magdalena un emplazamiento que como nos contaba el padre Félix Ortega apareció de la noche a la mañana de una manera sorpresiva como sucede siempre con los grandes descubrimientos arqueológicos y sobre todo a la importancia que tiene no sólo para los primeros años del cristianismo por ser la ciudad donde nació María Magdalena esa mujer tan vinculada a la figura de Jesús sino también por ser uno de los enclaves que bueno en la Historia del Judaísmo también desempeñó un papel muy destacado por las luchas internas que se vivieron allí los hallazgos que se han realizado en estos años son bastante homogéneos en el sentido de que nos ayudan a comprender un poco cómo eran estas estructuras urbanas tampoco tenemos que pensar en la gran ciudad sino en una estructura realmente pequeño una una aldea de pescadores pero que tanto las diferentes partes que han visto la luz hasta hasta nuestros días siempre ayudan como digo a comprender cómo era la vida que era el desarrollo que podía haberse en un lugar de estas características que es lo que estamos viendo

Voz 2 07:50 de lo que es la ciudad hemos excavado solamente ahora un veinte veinticinco por ciento de todo lo que en el futuro hay aquí sabemos que hay ahora no seguiremos excavando lo él quiere y los recursos siguen verdad el futuro pero que es lo que hemos encontramos encontrado la parte religiosa más importante que es la sinagoga que después veremos dónde estamos allá después iremos a visitarnos muy importante una sinagoga del siglo I hay siete sinagogas actualmente descubiertas del siglo I aquí en Israel Ésta es una de ellas después veremos toda la parte religiosa junto a eso más hacia acá está el mercado la zona una zona digamos pública de Dallas no estaba el mercados pues lo veremos hemos encontrado aquí la zona de las casas pero unas casas muy elegantes estos como

Voz 4 08:33 como las urbanizaciones no sea una zona

Voz 2 08:36 el caso de casas residenciales no ahora veremos porque sabemos eso

Voz 5 08:42 por último hemos encontrado otra zona que es más comunes donde se han encontrado uno sobornos a lugares presidente también como más comerciales y al fondo el puerto verdad entonces

Voz 2 08:53 es uno de los también características de esta excavación arqueológica es que tiene lo poco que hemos descubierto resulta que hemos encontrado poco de todo casas de la zona del puerto la zona comercial en la zona religiosa muy importante y Sinama por eso da una visión muy clara de lo que era un pueblo del siglo I en otras excavaciones donde uno va encuentra no casas pero no encuentra otras cosas no me quiero comparar pero simplemente con para decir la riqueza de esto es que hemos encontrado un poco de todo en lo poco que hemos descubierto porque mucho todavía nos queda

Voz 0772 09:36 como vemos hasta ahora solamente han aparecido restos urbanísticos es cierto que hay mucho material arqueológico ahora comentaremos algunas cosas pero por desgracia no hay textos que confirmen que realmente ese lugares Magdalena sin embargo hay pruebas indirectas que de una manera absoluta veinte cierta no puede hacer indicar mejor dicho nos puede hacer pensar que realmente estamos en la ciudad en donde nació seguramente vivió la infancia María Magdalena la zona del mercado la zona de las casas de los poderosos esa AP Kenia zona portuaria al lado del del lago tubería Hades al lado del mar de Galilea son emplazamientos que podríamos esperar en la ciudad de de Margala hicieron se está hablando de una aldea de pescadores tal y como pensamos que debió de ser en ese siglo I de nuestra era el padre Félix Ortega nos añade algunos datos que confirman refuerzan esta posibilidad

Voz 2 10:38 es es por la coincidencia con la descripción de Flavio José si con lo que se ha encontrado aquí pero en realidad eso es bien lugar a que sabía que me estaba aquí pero pero no se sabía dónde no con la descripciones de Flavio Josefo en cuanto a la montaña el monte Hervelle que está aquí a nuestras espaldas la cercanía con tubería de es entonces este este estamos hablando de Dallas por ahora hemos encontrado muchos objetos verdad monedas y cientos de monedas hemos encontrado muchos pero no hemos encontrado nada que diga Magdalena eso es para que para que quede claro no

Voz 0772 11:16 las evidencias arqueológicas Nos están hablando del último tercio del siglo I como fecha en la que seguramente la ciudad sino del todo abandonada sí que sufrió un varapalo que la convirtió en lo que a la postre eh resultó un lugar que se han encontrado los arqueólogos es decir un lugar abandonado un lugar desolado precisamente por esa rebelión del año setenta esa rebelión de los judíos que a lo largo de de Barbosa de varios años perdón consiguió que que muchos de los enclaves esa lucha interna pues fuera de la de la antigua Judea destruidos no es precisamente ese abandono repentino esa convulsión en muchos de los edificios que se han encontrado ahora lo que hace pensar refrenda los textos históricos que hablan de esos momentos tan tensos de finales del siglo I lo que ayuda también a reconstruir a partir de textos de autores contemporáneos la realidad que pudo haber vivido en esa ciudad en esa aldea seguramente

Voz 6 12:27 en Bagdad la de María Magdalena

Voz 2 12:30 lo más importante es que tienen las las las zonas de purificación para los judíos verdad los verdad que son los los rituales de purificación pero entonces esta serie de casas que íbamos a ver con esta calle que que vamos a pasar va por la calle tienen esos esos paños de purificación pero lo que es más importante que de estos baños es que es con agua corriente que sigue corriendo estos baños ahora estamos en la época más seca y algunos que todavía tienen agua en el invierno corre el agua no a parte de eso es que tiene que ser agua pura y que no te contaminan es y entonces aquí está hecho con una serie de sistemas de agua para que no se contamine el uno con el otro además no todo Estado no tiene su agua fresca que que lleva no y después el agua sigue adelante es manantiales es manantiales que viene de la montaña si te fijas aquí vienes a veces árboles que bajan por ahí viene por abajo verdad por ahí viene el que la corriente de agua verdad el río subterráneo ir luego llega aquí pasa por acaba iba hacia el lago verdad bien además sabemos que son zonas porque hemos encontrado especialmente un mosaico muy importante no vamos a ver un poquito da ir también los pisos de la escasa serán pisos de basalto no pisos importantes que vemos también en esta zona de las losas de basalto de lo cual nos habla entonces eso que son casas elegantes no nos habla también de que de que pueblo judío pero no solamente pueblos cuyos en un pueblo religioso todo el pueblo judío religioso pero hay muchas teorías de hecho de momento todos son teorías por qué porque ni siquiera los arqueólogos tanto de las autoridades Israel como unos segundos arqueólogos que tenemos en este proyecto que son los arqueólogos de Luisiana agua de México que en conjunto estamos haciendo este proyecto todavía no han publicado ningún documento oficial todavía no se ha publicado nada es muy reciente Se supone que ahora en el año dos mil veinte va a salir la primera publicación entonces por ahora son todo teorías y lo que escuchas de un arqueólogo así de que te cuenta o pero no hay nada publicado oficialmente no pero entonces en lo que piensan verdades que posiblemente en dicen este pueblo a Se Se terminó el pueblo más o menos después de haber vuelto de pueblo judío hacia el año setenta más o menos verdad Flavio Josefo cuenta que este lugar donde hubo batalla no cuenta que este pueblo presentó batalla a los romanos y que al final dice que se bañó de sangre el lago de la batalla que hubo aquí además posiblemente lo que dicen los arqueólogos porque como estaba tan bien conservado es que posiblemente hubo un aluvión de agua y de barro y lodo que hizo que esa ciudad que sabía abandonadas el año setenta después quedará sepultada

Voz 0772 15:23 de este sentido imagino que los arqueólogos mexicanos que están trabajando en la aldea de Málaga junto al lago tubería de es se sentirían sorprendidos por cómo los hallazgos que iban descubriendo a apenas un metro por debajo del del suelo Iván refrendando como decía antes paso a paso todo lo que los textos sobre todo de Flavio Josefo relataban en relación a la a la lucha interna entre judíos y romanos en esa guerra en esa rebelión de del año setenta uno de los aspectos que a mi más me me me sobrecogió no porque realmente era como si una cápsula del tiempo hubiera recogido ese momento intenso de la de la batalla en esa calle que nos decía antes el padre Félix Ortega que decía estaba bloqueada por algunos bloques de piedra bueno pues justificaba un poco el relato de Flavio Josefo como la creación de esas barricadas para evitar que el lugar más sagrado de de la ciudad de La Aldea las sinagoga pues fuera asaltada curiosamente la sinagoga llegado hasta nosotros en un relativo buen estado de conservación es hoy por hoy una de las más antiguas de Israel recordemos el siglo I

Voz 2 16:46 la sorprendente es que a muy pocos metros de donde estamos no siete días aquí donde está el nivel de la tierra donde está las excavaciones pero estábamos a un metro menos metro y medio de dónde están las excavaciones no pero muy bien conservados ha aparecido Espadas no aparece en los para romanas verdad a han aparecido bueno ahora vamos a ver hay una muy importante una calle que está bloqueada que lo han bloqueado con para evitar el paso hacia la zona de la sinagoga no de nuevo los los arqueólogos piensan que lo que posiblemente pasó estaban queriendo proteger protegerlas sinagoga entonces ellos dicen que posiblemente ellos destruyeron las sinagogas para evitar que los romanos vinieran la esencia que realizaran ellos tomaron las columnas de la sinagoga pusieron eso en la calle para que evitaran el paso ellos tapara la sinagoga de alguna manera es lo que los arqueólogos dicen o explica más o menos