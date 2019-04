Voz 0497

00:55

no se sabe nada de María Magdalena con seguridad tan sólo podemos especular utilizando el sentido común lo más probable es que pasa a toda su vida en Galilea y su vida social estaría alrededor del del de este mar en Bagdad uno o Betsaida probablemente no es de una clase social muy baja los Evangelios hablan de ella como una de las mujeres que acompaña al grupo de Jesús de Nazaret que no debemos imaginar únicamente compuesto por Jesús y los doce sino problemas miembros hombres y mujeres que le daban realizando tareas domésticas no sólo sigue a Jesús en Galilea sino que lo acompaña también cuando va a Jerusalén la identificación de Marie de María Magdalena con otras mujeres del mismo nombre a veces sin nombre son mera especulación en realidad se trata de un error de del papa Gregorio I en el siglo VI que fundió varios personajes durante un sermón fundió varios personajes en en uno solo y atribuyó por ejemplo a María Magdalena también el papel de la mujer adúltera pero en realidad de María Magdalena se sabe muy poco y aparece sobre todos los relatos de la resurrección cuando leyes