La ciudad de David y la estirpe de Jesús

Voz 1 00:00 época hace tres mil años lugar Jerusalén según la Biblia David del Rey de los israelitas fundó una dinastía cuya importancia todavía persiste hoy en día en la bandera de Israel encontramos la estrella de David en Jerusalén se llama la ciudad de David el gran escultor Miguel Ángel esculpió la imagen más famosa del Rey bíblico pero la fama de David se extiende más allá de esta obra de arte de hecho su historia es el centro alrededor de la que se construyó una gran parte de la la narrativa bíblica en hebreo David significa el amado y el nombre de David aparece más veces en la vivía que ningún otro incluido Jesús

Voz 0772 00:48 como escuchábamos este fragmento de un documental dedicado al Rey David del Canal Historia de televisión con este monarca de hacia el año mil antes de nuestra era comienza no solamente la historia de Israel la historia del pueblo judío sino también la historia de esa estirpe que luego Jesús o por lo menos sus seguidores se afanaron en colocarlo en esa en esa lista es sagrada podríamos decirlo así de Herederos de la estirpe primigenia la figura del Rey David ha suscitado muchísima polémica a lo largo de la historia es un profeta que es admitido no solamente por los judíos sino también por el cristianismo por el por el Islam aparece mencionado como lo escuchábamos ahora en este corte de televisión infinidad de veces mencionado en el Antiguo Testamento hay también en el Nuevo Testamento es un referente en definitiva apasionante para conocer la historia de la religión para conocer la historia del cristianismo que es quizá la la religión que a todos nos toca un poco más de cerca en las últimas décadas la búsqueda de referencias que den visos de historicidad a la historia bíblica ha hecho que el Jerusalén en en pleno corazón de la de la ciudad más antigua pues pueda visitar hoy lo que es denominado la ciudad de David un enclave arqueológico que nos ayuda a viajar en el tiempo pues tres mil años atrás a cómo debía de haber sido esa realidad que que todos bueno pues de alguna forma u otra añoramos a la hora de intentar de escribir como fue ese palacio esas ruinas esa historia en definitiva que rodeó al David de de la Biblia si es que realmente existió porque esa es una de las grandes polémicas que todavía sigue viva siguen vivas en la en la historiografía contemporánea hemos hablado con Moser Melli ese rabino también estuvo excavando en la ciudad de David en el año dos mil nueve Nos daba algunas pistas sobre cómo debíamos de entender ese yacimiento arqueológico que hoy es una especie de parque arqueológico visitable en donde se recrea la vida la historia de la arqueología el arte en definitiva de hace tres mil años

Voz 3 03:05 ya aquí estoy rodeado de las de las montañas de Jerusalén se usarla en el está más o menos por aquí en este área está viendo alrededor Montáñez por ejemplo aquí Monte de los Olivos detrás está detrás de los olivos está el monte Opus la el monte decisión justo aquí donde está la las dos los dos monasterios efectivamente topográfica veinte estaríamos más o menos en el lugar que el Rey David o que luge musita antes de Rey David construir subrogar que iban a ser muy simple al principio lo que van a encontrar aquí arqueológica mente son trazas de la época calcolítico muy pequeñas de que había algo que existía mucho más tarde ya enloquecen la Edad de Bronce llaman a encontrar mucho más trazas de de gente que vivía aquí si queremos entender un poco lo que es la ciudad de David detrás nuestra está la mezquita de Al Aqsa detrás está la cúpula del lo que es más quita de Loma más de lo necesita laxa era en el momento cuando de los judíos vivían aquí lo que era el Templo del Rey Salomón o primer templo segundo templo hay que hablar distinguir lo que es la época del primer templo que se demás destruir en quinientos ochenta y seis antes de la era común por el imperio va ball de Babylon de Babilonia que eso de Nabucco de los or el segundo la época el segundo templo que es durante el tiempo de Rey de Imaz Irán todo esto también la época de Jesús que es que se va a destruir en el año setenta de la era común

Voz 0772 04:54 no serán que no es la primera vez que ponemos en duda o por lo menos planteamos preguntas sobre un hecho aparentemente obvio pero que en ocasiones pasamos por encima cuál es la credibilidad que podemos dar al relato bíblico tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento para respaldar la existencia real de algunos de los momentos de algunos de los personajes que aparecen entre sus páginas desde luego que yo creo que aunque bien es cierto que hay una especie como de barniz mitológico rodeando muchos de sus pasajes muchos de sus libros hay un trasfondo histórico absolutamente real no podemos decir que el rey David existió al cien por cien pero sí que es cierto que hay una serie de evidencias arqueológicas que nos ayudan a pensar que realmente hubo alguien bien llamado David o bien que alguien interpretó a posteriori como ese referente inicial a partir del cual existió una estirpe que en definitiva como decíamos antes de de reyes de Israel pues acabó en la familia de Jesús Moser Mehdi nos cuenta también sus inquietudes y problemas a la hora de intentar buscar una referencia histórica o mejor dicho un respaldo histórico al relato bíblico y sobretodo compaginarlo en paralelo con los hallazgos en realizados en la ciudad de David en Jerusalén

Voz 3 06:17 para poder pasarnos en lo que es la arqueología sobretodo en la tierra de Israel tenemos que utilizar la Biblia La Biblia es tipo la pregunta es es historia o algo real es una fábula o algo real en el momento que empiezan a aquí a hacer excavaciones tienen que utilizar alguna escritura que nos va a hablar del sin entonces empezamos que ya desde que a finales del siglo XIX hay un tipo que se llama aquí Chaos buen o que que le va a empezar a ese sueldo excavaciones es de la de y entonces él también espacio hace parte también es el chiste que él hace parte de lo que es la policía o In the London de Inglaterra no pudo agarrar a Chuck Berry PER pero pero sí pudo o cómo se llama esto descubrir una parte de la ciudad de David empiezan por aquí del todo porque esto es un sitio completamente sin ocuparse no hay nada alrededor entonces si tenemos el lo que es el monte moría que según la Biblia es donde va a casi ser sacrificado por su padre habrá entonces tenemos aquí entonces según la historia de Biblia cuando el pueblo de Israel sale de Egipto llegan llegan a conquistar tú a estas tierras quieren llevar seguro quieren llegar a donde su ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta da vuelo habrán va iba a sacrificar a su en La Biblia no está mencionado ni una vez en los cinco libro de Moisés ni una vez está mencionado Jerusalén cuando está mencionado Jerusalén vencer al sitios donde te enseñan desde UTE donde lo verás

Voz 0772 08:16 las excavaciones a la ciudad de David hace aún continúan muy cerquita cruzando de acera a apenas veinte metros existe un antiguo párking que en la actualidad está siendo trabajado por arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv hemos hablado con frac boxer arqueóloga de esta institución israelí que nos habla de los hallazgos que están realizando en este en este enclave que realmente pues nos retrotrae como decíamos antes al primer milenio de nuestra era a esa edad del del hierro y sobre todo a uno de los momentos más convulsos en la historia de Israel la destrucción del primer templo hacia el siglo VI antes de nuestra

Voz 6 08:55 era we know it from the building

Voz 0136 08:59 no sabemos que son edificios de la Edad del Hierro es decir del primer milenio antes de nuestra era no son edificios privados sino que pertenecen a la élite de la época o la administración y el gobierno de la Jerusalén de esos años todavía no estamos seguros los materiales que no han aparecido son también muy singulares contamos con estampas de sello restos de madera del mismo modo la arquitectura del edificio no se está hablando de un enclave muy grande con numerosas habitaciones y una instalación de agua que seguramente pertenezca a un periodo posterior hemos empezado a excavar en esta parte que veis aquí con un muro que no continúa por este espacio sino que va en otra dirección van en el suelo de este edificio hemos encontrado muchos restos de cerámica que procede de la época de la destrucción de Nabucco Donoso segundo hacia el siglo VI antes de Cristo es decir de la época de la destrucción del primer ciclo

Voz 0772 10:00 la destrucción por parte de las tropas del Rey Nabucco Donoso por la busco Donoso por segundo en ese siglo VI antes de nuestra era nos está marcando pues un relato histórico que tiene su su paralelo con con la Biblia lo más llamativo de todo es que precisamente esas evidencias siguen atestigua cuando que realmente algo convulso algo realmente intenso su cedió en aquella época Fratto boxer Nos añade algunos datos sobre esos edificios de una elite importante que estuvo viviendo en en esta zona de de Jerusalen Ike colapsaron esos edificios colapsaron para dejarnos el legado que hoy los arqueólogos intentan leer intentan interpretar para también es cierto asemejarse un poco a ese relato bíblico a ver si conseguimos encontrar esos paralelos

Voz 6 10:56 a los once peones

Voz 0136 10:58 aquí podéis ver numerosos restos de madera quemada todo ello nos muestra cómo fue la destrucción del lugar como acabó colapsando los arqueólogos que han estado trabajando en esta parte han señalado que lo que vemos ahora no es realmente el suelo de esta habitación sino que pertenece al suelo del segundo piso lo que nos indica un edificio de dimensiones bastante grandes la destrucción producida por el incendio hizo que el suelo de la segunda planta cayera a plomo sobre el primero ahora estamos intentando descubrir cuáles fueron las razones que llevaron al edificio

Voz 6 11:32 colapsa he enumerados Chain tu si Building Colás

Voz 9 11:44 también debemos añadir ese elemento

Voz 0772 11:46 todo humano es elemento religioso él es elemento legendario mitológico que da fuerza para entender la estructura arqueológica que aparece en un emplazamiento determinado los objetos no son objetos Perseo no son objetos fríos no son objetos e inanimado puede serlo desde el punto de vista de la materia pero desde luego el ser humano a lo largo de la historia es quién ha dado vida a esa cerámica a esos muros a esas habitaciones en definitiva a los hallazgos que nos traen los arqueólogos Moshe emerge este rabino que estuvo excavando en el año dos mil nueve en la ciudad de David nos añade también es elemento humano como digo que da cierto sentido nueva a todo el hallazgo que están realizando en este en este lugar de Jerusalen Iker nos ayuda a comprender también los orígenes del cristianismo como porque no olvidemos como decíamos al principio Jesús fue entendido como el último heredero en ese siglo I de nuestra era de la estirpe del Rey David cuyo reinado sí fue real y no mitológico habría que escribirlo desde el punto desde el punto de vista cronológico hacia el año mil antes de nuestra era

Voz 3 13:02 en qué región estamos ahora de que aquí en aparte merece este este este sitios geográficamente Jos vio a Moisés de dividir la tierra de Israel en doce tribus au en doce partes o que la la la la la tarta teníamos que vivirla en doce partes pero en qué región estamos ahora estamos entre la región de la tribu de deuda de Judá la tribu de Binyamin pero Jerusalén no ha pertenece a ninguna de las tribus quiere decir que Jerusalén es como exigió neutral como Suiza hoy aquí era parte desde Jerusalén

Voz 9 13:48 efectivamente Jerusalén pertenece a Dios

Voz 0772 13:50 pero no sabemos a qué a Dios es de ahí todos los problemas las guerras los inconvenientes que ha tenido el ser humano a lo largo de la historia en un único lugar que es sorprendente para acabar esta charla que mantuvimos con hemos emerge y rabino a unos es aportó datos interesantes sobre las diferentes excavaciones que han ido realizándose en este lugar en esta ciudad de David en Jerusalén para bueno llegar a comprender un poco cuáles son esos hallazgos o cuáles son esos aspectos quizá más interesantes no de de la arqueología de la investigación Kathleen Kenyon una arqueóloga brillante de mediados del siglo XX fue en la que quizá dio el el hallazgo más sobresaliente que en definitiva aportó datos para comprender que ese lugar es emplazamiento debía ser vinculado directamente con la figura del Rey David

Voz 3 14:46 como un ejército puede llegar aquí como son murallas que vamos a ver son siete seis metros de de de de ancho o qué quiere que son muy espesas lo que va a pasar ahora es de que se va a ponerse yo iba a ver qué va a salir un pastor de uno de la de una de los agujeros de donde salía el agua yo lo voy a enseñar ya lo van a entender mejor cuando lleguemos a lo que es el sistema el sistema de agua o el túnel de agua y entonces se existe centró por aquí quiere decir que hay una salió por aquí que por ahí una entrada y por ahí se sabe se se ve en la Biblia se escucha la idea que de conquistó el rey David con pocos no con muchos gracias David por lo que es el túnel o el Shuffle quiere decir el en El Pozo ese pozo lo descubrió quién Chaos of Chaos buen esposo Ziama bajo su nombre Chaos bueno lo llaman así mucho más tarde entre mil novecientos noventa y mil novecientos en el Imperio británico a ver otros dos arqueólogos son McCalebb querido hermana también van a hacer unas cuantas excavaciones aquí pero no van a encontrar algo que nos va a dar un índice la que va a encontrar algo increíbles Ellen que es en los años sesenta que ya hay esta parte ya del lado jordano quiere decir en menos ciento cuarenta y ocho cuando se seduce declaró el estado Israel esta parte celeste de Jerusalén esto a pertenecía a los jordanos ella es la que va a descubrir una cosa extraordinaria que en los que el que la que nos va a dar el índice de que hay algo aquí muy importante

Voz 0772 16:41 lo que hacen en Kenyon descubrió en la década de mil novecientos sesenta a lo largo de siete campañas de excavación que realizó en lo que oyes llamado la ciudad de de David los restos de un palacio correspondiente cronológicamente a ese primer templo es decir a lo que podríamos decir casi contemporáneo a la época de el Rey David este gran hallazgo pues como es lógico pues levantó todo tipo de de de dudas también pero al mismo tiempo un entusiasmo muy grande en la comunidad judía porque respaldaba de alguna forma la existencia de un gran edificio Pal hacia al que quizás seguramente pues prácticamente con todos los los elementos para para refrendar la veracidad de este hallazgo el el hecho de que fuera precisamente un palacio del Rey David las excavaciones han seguido hasta nuestros días ya en pleno siglo XXI esos hallazgos han ido corroborando también y han ido reforzando los datos y los descubrimiento realizado realizados por qué hace el ingenio en la década de mil novecientos sesenta

Voz 3 17:50 en el año dos mil cinco hay una señora también arqueóloga se llama el acto Masdar es la que va a empezar a verdaderamente hacer excavaciones muy profundas ya vamos a ver dónde va a llegar como a lo que se llama La el sitio de la gran estructura o entre comillas no se puede decir a voz alta el Palacio del Rey porque hay dos escuelas aquí la arqueología hay que decir la verdad no puedo hay dos escuelas conocía ayudantes de la extrema derecha que la edad de ir no discuta ya hay otro que es en la escuela de fin Christine que la que hizo bueno el Rey David no sé si era tan y tan Rey usara auge que de una tribu beduina o una tribu pero no hay indicios de que el Rey David llevaba algo lo que es un reinado entonces lo que van a encontrar aquí si iban a encontrar un palacio o vamos a ponerlo de otra manera algo un une ministerios de Gobierno vamos a vamos a ponerlo así pero que es mucho más tarde osea que lo que vamos a encontrar no nos da índices que es el Rey David sino que es ya la dinastía salomónica o después de la ciudad de Salomon de Red Salomón ya no es más el Rey David pero dicen La Biblia que Gabi que construyó y lo vamos a ver en La Biblia está escrito que construyó un palacio en la ciudad de Jerusalén quién fue el que lo construyó el Rey de Rey gigante que es de sur que es de las de Líbano Ike demandó he albañiles cita tal para construir árboles Si cedros del Líbano para poder construir

Voz 0772 19:35 como es lógico al igual que sucede con todos los grandes descubrimientos de la historia de la arqueología y más si hablamos sobre temas tan sensibles como aquellos relacionados con la historia de las religiones nadie puede decir la última palabra nadie puede decir la última palabra sobre la historia de Jesús nadie puede decir la última palabra sobre la estirpe a partir de la cual la familia de Jesús heredó quizá ese aspecto mágico que los historiadores judíos daban a la casa de David parece una frase muy manida pero solamente el tiempo tiene la última palabra para este tipo de investigaciones no tanto por los hallazgos que se pueden realizar en este emplazamiento sino sobre todo por ese elemento humano que va a matizar o va a perfilar el significado que se pueda dar a todo ello y es que en definitiva estamos hablando de creencias estamos hablando de fe por mucha ciencia con la que queramos cubrir los descubrimientos no tenemos que olvidar nunca no tenemos que olvidar nunca que realmente el elemento humano es quizá lo más importante que hay detrás de todo ello y lo que acaba dándole sentido es lo que hemos comentado en otras veces la historia es una ciencia a partir de la cual podemos decir que dos y dos no son cuatro sino son cinco es elemento humano es el que nos permite dar un paso más adelante para poder interpretar dar sentido a las creencias ya la historia realmente qué hay de trasfondo en todo eso