'Coqueto, mejor ver': la cruda realidad de los jóvenes que buscan piso

Voz 1826 00:00 mira vamos a hablar de otro tipo de de de procesiones porque tú te has tenido que enfrentar a esa difícil misión de encontrar un piso una vivienda medianamente digna por un precio

Voz 1 00:11 el doble alguna vez en tu vida luz si hace mucho tiempo yo prácticamente no había nacido pero si sigue en el noventa y dos en Sevilla en Sevilla en Sevilla

Voz 1826 00:20 estancias en circunstancias de primer contra

Voz 1 00:23 yo laboral bueno eran otros tiempos también para eso hoy realmente era un contrato estable yo tenía cierta solvencia económica pero aún así era prácticamente imposible encontrar un piso en alquiler en Sevilla porque hubo una burbuja es la voluntad de aquellos noventa más en la circunstancia especial que rodeaba el hecho de que se celebrara allí la hay claro era el nueve meses en el que el parque inmobiliario de Sevilla estaba absolutamente completo el alquiler sobre todo porque había muchísimos trabajadores desplazados una de ellas era yo y al final prácticamente tuve que mendigar compartir un piso con una compañera si eran unos precios exorbitantes insisto yo tenía una situación relativamente estable privilegiada y aun así fue misión casi imposible

Voz 1826 01:06 bueno pues el que basó el que menos ha vivido en carne propia sino ajena pero muy próximo alguna historia parecida como las muchas que han dado lugar a un libro que tenemos aquí entre las manos coqueto mejor ver que sería el mensaje del cual huir he ese entre otros muchos como él tiene muchas posibilidades es lo mejor en esos momentos es recoger bártulos y pensar en buscar otra otra propiedad otra vivienda donde no pongan un poquito más es más fácil no donde no nos vendan el hecho de que salga agua del grifo como si fuera algo milagroso hizo propio de de un mundo del futuro digo que muchas de esas historias que ha ido recogiendo la publicación Verne los compañeros de verme aquí nos acompañan esta tarde Mari Luz Peinado oí Pablo Cantó qué tal cómo estáis buenas tardes

Voz 2 01:55 tal buenas tardes Mari Luz es una de las viejas

Voz 1826 01:58 conocidas ya glorias de de La Ventana en tiempos de de verano y me estaba diciendo

Voz 1 02:02 en la otra luz que se han quedado a oscuras allí en el país porque dos que no sabes visto todos los vatios

Voz 2 02:08 dan MD no seamos escapados y Nos vemos siempre en las no vacaciones

Voz 1826 02:13 estoy hablando de luces habrá incluso historias de pisos muy oscuros que no tengan practicamente luz eléctrica lugares que sean inhabitables pero que te lo vendan como si fuera una una maravilla imagino que en este tiempo os habéis encontrado

Voz 2 02:27 ya ves hay todo un catálogo de eufemismos como la de coqueto mejor ver que suele ser como mejor enano mejor no no veas pero pero efectivamente no como esos que dicen están en el corazón de toda la movida y es como es es que es muy ruidoso y está rodeado de bares por ejemplo o eso si no quieres perderte ningún plan es tu si tienes como probablemente sea aún bajo en una calle rodeada de discotecas

Voz 1826 02:51 en la mente de Pablo estoy leyendo prácticamente como un listado ahora mismo se va sucediendo con historias que se le ocurren de lo que ha dado lugar a este libro que es una novela gráfica que es muy divertida muy entretenida de la que vamos a hablar con ilustraciones de Sara caballería que por cierto nos va a dar pie también para que nuestros oyentes a través de nueve cero dos catorce sesenta sesenta a través de de las vías de comunicación habituales nos cuenten su su historia su aventura desventura nueve cero dos catorce sesenta sesenta Pablo que es la primera la primera imagen que se te ha ocurrido

Voz 3 03:25 las primeras por supuesto son las que ha sufrido en carne propia es a nosotros por ejemplo cuando estaba buscando piso con unos compañeros fuimos un piso que supuestamente tenía tres habitaciones cuando entramos a una de ella pedimos pero disculpe digo es que aquí es imposible meter una cámara bueno es que es un vestidor no es una una habitación y pretendían que uno de nosotros lo viviera hay que tendría que haber vivido de pie iban a todos te hemos tenido muchas de estas islas ciertos que cuando nosotros también verde de Verne hacemos la pregunta a las redes de qué cosas habían pasado o también cuando salimos a la calle a a buscar historias nos encontramos a mogollón también nos dijeron de una la pareja que fue a buscar un piso que las fotos parecía muy bonito pero que cuando entraron literalmente se daban con la cabeza en el techo que no tenía que tener más de metro y medio de de altura o también había una muy divertida que la tenemos grabada en envidio también en un vídeo de de Verne llamado alquileres chungo y en el que se unen la chica nos contaba que todo el piso estaba tapizado tapizado y pintado pero no en plan cuadros sino las paredes con Cristo Si vírgenes y que sólo pretendían alquilar

Voz 1826 04:28 la que propio para esta semana si a los universitarios bueno muy divertido visto ahora desde nuestra perspectiva visto desde alguien que no ha sido víctima de tener que visitar por ejemplo alguno de los lúgubres habitáculos como los que Se ofrecen hay nueve cero dos catorce sesenta sesenta a través de la red sociales por cierto la etiqueta lleva pues yo creo que la misma consigna que el libro coqueto mejor

Voz 5 04:52 eh

Voz 6 04:54 on

Voz 7 05:05 no dudo dudo que son

Voz 8 05:25 a mí

Voz 7 05:30 vendo eh K

Voz 1826 06:16 es una historia de verme en la contra le hemos buscas piso amplio luminoso y barato bueno esto no es el anuncio de ninguna inmobiliaria es una divertida novela gráfica sobre la odisea de encontrar piso el dramón que a todos nos ha tocado alguna vez de cerca una misión imposible en la que la esperanza es lo último que se pierde con cosas como las que le pasan a la protagonista de esta novela

Voz 0521 06:43 hola qué rápido ha llegado estamos aquí al lado no pues sí sí estaba aquí al lado pues el piso no está nada mal estoy interesada la verdad pues estás de suerte porque si quieres podemos firmar ya por supuesto perfecto deja que te explique todas las condiciones para saber si las cumples me habías dicho que tienen un contrato indefinido pero cobras más de dieciocho mil euros anuales no no más no cobra dieciocho mil es casi lo mismo bueno puedes conseguir una carta de recomendación de tu anterior casero no aún vivo con mis padres puesto tu madre vale quizás podrías facilitar un extracto bancario para saber si puedes permitir del piso no sé la verdad lo del extracto me parece un poco raro pues es lo más normal del mundo sino lo ves claro no te pedimos sangre de Unicornio a no te había comentado otra cosa importante te explico que habría que pagar un mes de fianza un mes de depósito de garantía un mes masiva para el inmobiliario y el mes de alcohol

Voz 13 07:49 vale pues pues lo vamos viendo ya muy bien pero no creo que tardemos en encontrar a otra persona que te aseguro que ya lo son

Voz 14 08:00 venga la

Voz 1826 08:05 una auténtica carrera de obstáculos verdad y este es el pan nuestro de cada día está dramatizado pero sólo un poquito

Voz 2 08:11 pero me ha encantado esta dramatización porque corresponde mucho a lo que se ve en las páginas de la novela que en ese momento Custo Benzo en Pekín spoiler en la persona que está enseñando el piso según va contando todos los problemas y todas esas nóminas que pide y todo el empiezan a crecer unos cuernos y un rabo y se convierte en el demonio porque porque es verdad que que algo que parecía una oferta buenísima Hyun pisó precioso de pronto se convierte en algo totalmente inalcanzable y con un montón de problemas entremedias

Voz 1826 08:40 el representante del propietario sino es el propietario de la agencia Amine ha recordado al funcionario del vuelva usted mañana como mínimo no en una en una versión no especialmente dulcificado

Voz 1362 08:49 eh luz que piensa no parece que en vez de hacer el que pretende alquilar un piso casting de pisos el el alquiladores en este caso

Voz 1 08:59 lo que hace es cásting de inquilino FC

Voz 1362 09:02 claro que acepta tal ser un top model lo o una

Voz 15 09:04 top model del del inquilino perfecto

Voz 1362 09:07 con lo cual si hubieras todos esos requisitos probablemente no estarías optando a ese piso de que hay que armarse para para salir a buscar piso como como si fuera a buscar la última coca cola del desierto que que de que hay que estar armado aparte de paciencia

Voz 3 09:23 pues bueno yo creo que de lo primero de lo que más armado y que está ver de de paciencia porque suele ser un proceso largo y hay que contar con que va a pasar unos meses regulares por lo menos ir también aunque puedes ir aprendiendo poco a poco color batacazos que te vayas dando la la vida en en Verne hicimos un reportaje hablando con gente que ya había tenido que pasar por muchas búsquedas de piso yo creo que las putas también es armarse de fotocopias porque si llevas todos tus documentos ya impresos es posible que te ahorras Un viaje que muchas veces hemos escuchado casos de gente que después de que estuvieran en el piso y les gustará le dijeran por me tienes que traer las

Voz 1826 10:00 en esa fase en la que me ha recordado mucho al funcionario de este de si usted mañana eh sin una póliza de dos pues éstas

Voz 3 10:07 paso es en el que normalmente de los pisos que se pierde

Voz 1826 10:10 ya también por supuestísimo

Voz 3 10:12 estar muy atento a todas las alertas y por supuesto ponerte alertas en todos los sitios en los que se puedan poner porque también nosotros hemos escuchado casos de gente que le lleva una alerta de un piso nuevo él escriben al casero para decir que estás interesado ya contestan diciendo o lo siento ya no lo tenemos

Voz 1362 10:28 pero parece que estamos hablando de el premiado una lotería ahora parece que

Voz 1826 10:32 es que se vivía como si te tocará la lotería encontrar una cosa medianamente decente

Voz 2 10:36 porque el tema el libro es un libro escrito con mucho por porque es un poco es Pinto desde el punto de vista que tenemos en Verne pero también un libro que sirve para denunciar lo que nos está pasando a todos que la idea del libro surgió porque hace ya casi dos años en octubre hace dos años en Berria iniciamos un blog en el que pusimos a una persona durante quince días a buscar piso en Madrid con seiscientos euros que oye seiscientos euros una persona con un trabajo fijo y con casi

Voz 1826 11:01 sí sí

Voz 15 11:02 bueno no en quince días ya te lo digo

Voz 2 11:06 Nos dimos cuenta de que era complicadísimo lo estábamos viendo en nuestro entorno van ir ahí surgían pues luego otros reportajes anécdotas que nos contaban los los lectores porque nos dio muchísimos muchísima conversación pero es cierto que al final es un algo bastante es un libro que que pretende denunciar también lo que nos está pasando entonces es cierto que lo tratamos con mucho humor porque

Voz 1826 11:26 porque hay que distanciarse así es una vía de escape

Voz 2 11:28 no nos reímos de la gente que está buscando piso si no más bien

Voz 1826 11:31 de todo lo que te las circunstancias que hacen que todo eso sea posible vamos a escuchar alguna de las historias también que los quedan contar nuestros oyentes nueve cero dos catorce sesenta sesenta Beatriz desde Madrid qué tal Beatriz buenas tardes bueno aquí te ha pasado de todo me han dicho malas experiencias de Cuéntame alguno

Voz 4 11:51 yo me llevó ya Madrid dos años así como me pasó ya por tres pisos el primer el primer piso de que estuve estuve que buscará desde bueno desde Pamplona que yo estoy allí sí la verdad es que cuando todo pintaba bastante bien porque yo a ir a vivir con con otra amiga aquellas habíamos dado previamente y nada más llegar de Areola pues la Puerta un chico me recibió el casero ni nada por supuesto se me abrió la puerta once Dico y me dijo bienvenida vamos es que éramos ocho en el piso tiene seis ocho éramos ocho dos baños uno ni siquiera asustado la porque estaba dentro de la cocina con lo cual con ocho personas imagináis intimidad ver

Voz 1826 12:34 hombre no es lo más adecuado no ha a oficina

Voz 4 12:39 al casero es que le llega a ver una vez si era para para para echar la bronca porque nadie les llamamos atención porque es que ni siquiera él sabía quién metía en su propio empiezo porque pagaba a otra inquilina de otro piso para que lo arreglará todos los papeles

Voz 1826 13:00 yo tú de Pamplona no te imaginabas que esto iba a ser la selva Beatriz

Voz 4 13:04 claro claro está yo previamente entre en una habitación sin ventanas en Madrid en verano por la que pagaba cuatrocientos euros

Voz 1362 13:14 Beatriz sin saberlo elemental unos acaban de hacer una crónica perfecta de de la Evolución socio de este país en los últimos cuarenta años ha dicho que tenía un baño en la cocina eso es un baño de servicio absolutamente y eso es una cocina amplia de unos señores bien que tenían un baño para la persona que ayudaba en casa las donde estamos

Voz 1826 13:32 el piso en qué zona de Madrid algo en el

Voz 1362 13:35 este año es prototípico y ahora ese mismo piso probablemente haya pasado de los señores bien que tenían chica de servicio a los herederos que hay a lo ha vendido o arrendado a otro que le está sacando rendimiento y metiendo a ocho personas en un piso eh con Maño uno de ellos dentro de la cocina sin saberlo no has hecho un retrato de de ya te digo de cómo ha cambiado no sólo las familias los usos y la la la las costumbres de este país

Voz 1826 14:01 la buena Beatriz no aguantas te mucho ahí en la comuna hippie Beatriz

Voz 4 14:04 pues nada todo el verano y gracias a Dios nos fuimos pero que nos dimos casi sin quererlo porque el casero alquilo en mi habitación y la de otro compañero en el compañero sin decirnos nada

Voz 1826 14:19 encima caber caber tú me has eso vosotros no habíais advertido que tiene intención de abandonar la habitación hizo el casetas a lo largo ya había encontrado unos sustitutos para no

Voz 4 14:29 pero sí que a mí me dijo oye que la semana que viene viene en francés y que están todo el día yo como

Voz 1826 14:36 ya que de alguna forma era una forma poco elegantes de decirte que tenías que sí que tenías que ver recoger ya a tus cosas si buscarte otro sitio si idea pues eso que te has encontrado Beatriz

Voz 4 14:47 bueno pues que milagrosamente día y noche a todas horas me pasaba el día en idealista en cualquier página llamando he puesto encontramos un un piso en la calle Fuencarral lo hemos convertirlo en hogar pero lo que era el piso a ahí en mi madre cada vez que venía sentía las más porque James examinar cómo puedes vivir aquí porque era bueno pues que aguardó pillados todo eh cuarto por ejemplo no tenía armario con lo cual yo tenía de hacer unos cambios de ropa Pamplona Madrid sería era

Voz 1826 15:23 o al menos no

Voz 4 15:25 cómo sería aparatito al menos eso no no cuatrocientos euros cada no sé si es que al final el nosotros vivimos en una tesitura que que que estaba me acuerdo de que el caserón Nos dijo bueno os gusta bueno el casero Nobel de Fuencarral nos dijo os gusta el piso está claro que eleva es decir si te quedas en la calle en dos días que claro que exalta el piso

Voz 3 15:48 en cualquier caso es decir que la gente dice lo de Boa el Erasmus te cambia la vida yo creo que todos hemos pasado por esos pisos de Argüelles y esos pisos compartidos con personas de diferentes nacionalidades y que te cambian la vida

Voz 1826 15:59 si no conoces a un amigo que Letta

Voz 3 16:01 la universitaria ha pasado por por ellos porque yo unos añitos

Voz 1826 16:05 oye esta medida estándar de piso en el que quepan ocho personas aunque sea dos por habitación yo creo que es el estándar de de la zona así cuartel del Ensanche pequeñito que hay aquí en Madrid no de Argüelles porqué hay muchos casos con ocho personas incluso recuerdo uno es que no sé si haberlo leído en el blog con el vídeo este al que hacía alusión de un piso para ocho personas donde había ocho neveras en el pasillo

Voz 2 16:27 te das mente había es eso un baño eso sí muy parecido al piso que no estabas contando y ocho neveras es decir estaba totalmente pensado para que cada uno tuviera y su vida en su micro habitación porque no se le puede llamar ni micro piso vamos

Voz 4 16:42 no bueno es que nosotros teníamos yo ya llegamos

Voz 16 16:46 pues que que me compraban el propio homenaje

Voz 4 16:48 todo porque que empieza aparecía la gente no limpiaba no era era horrible la verdad

Voz 1362 16:55 la verdad es que el libro coqueto mejor ver es muy divertido porque además eh bueno las ilustraciones son fantásticas es muy divertido porque además hablamos de jóvenes o presuntamente jóvenes pero esto que que estáis contando puede seguir exactamente igual para alguien para un padre o madre divorciada que de repente cambiar su situación económica para alguien que se queda en el paro para alguien con un trabajo precario para los pobres e los trabajadores pobres que que están engrosando estas filas de gente que no se puede permitir ni siquiera pagan una hipoteca sino un alquiler digamos estándar claro esta aventura no tiene mucha gracia cuando realmente estamos hablando de gente que que que necesita un pecho

Voz 2 17:31 sí totalmente hay de hecho una de las cosas de la os mayores problemas es que cuando empezamos a hacerlo hablábamos de seiscientos euros al mes

Voz 17 17:38 que en teoría debería ser pues eh alguien

Voz 2 17:41 o tenga un sueldo fijo hoy

Voz 17 17:44 que este destinando un tercio de de sus

Voz 2 17:46 sueldo que es lo que aconsejan que debería poder encontrar un sitio donde vivir y que aun así no era posible y esto estamos hablando de hace casi dos años

Voz 1826 17:53 claro pero eso cuando empezasteis porque justo han sido los dos años en los que hemos sido vosotros desde la primera línea habéis sido testigos de la burbuja inmobiliaria sobre todo en el alquiler lo que era un ante seiscientos ahora serían

Voz 2 18:05 pues seguramente me practicamente fácilmente el otro día también estábamos mirando porque como la estamos intentando dar mucha continuidad estábamos encontrando un piso que tenía treinta metros cuadrados es verdad que estaba bueno pues pues la zona más o menos pero no en el Centro Centro de Madrid iba a mil quinientos euros porque estaba renovado treinta metros cuadrados pues quién puede pagar eso es imposible

Voz 1826 18:26 como muchas posibilidades bueno dejadme que despida a Beatriz Beatriz algo más que alegar

Voz 4 18:32 bueno yo nada más pero yo bueno cuando nos fuimos mi compañero de piso Voramar que ahora estamos bien

Voz 1826 18:39 menos mal que en un piso

Voz 4 18:42 es pequeñito pero muy cómodo con Habitaciones separadas

Voz 18 18:45 coqueto pero de verdad coqueto no coqueto pero habitable

Voz 1826 18:48 bien

Voz 4 18:48 sí pero en esa búsqueda yo me encontré con un pito que carecía de vergüenza en ventas ya a la desesperada yo ya pues ciudad ver todos los pisos que me salía era un bajo qué cuya puerta de del pito que daba directamente a la calle eh era de cristal tenía como una cortinilla supongo que para preservar un poco la intimidad y a modo de seguridad uno barrotes estará la puerta por la que entraban al piso y que sea quitaba a ras de la calle

Voz 1826 19:20 desde luego después de lo que has vivido no sé de qué te extrañaría que tengo

Voz 18 19:23 sí me clavaron quinientos euros poderes establecía ver si bueno oye nos alegramos entonces sí

Voz 1826 19:30 no nos alegramos de la perspectiva que te hace ver ese calvario con la distancia del humor que también le has puesto tuve igual que aquí al libro y sobre todo de lo que nos alegramos es de que ahora ya ahora ya cambiado para bien para mucho mejor tu situación Beatriz muchas gracias

Voz 4 19:44 nada unos de otros un beso hasta luego

Voz 1826 19:46 nueve cero dos catorce sesenta sesenta Xavier desde Madrid qué tal buenas tardes

Voz 19 19:52 buenas tardes a ver cuéntame tu llegas te a Madrid desde dos

Voz 1826 19:54 de

Voz 20 19:55 de Vigo de Vigo

Voz 19 19:59 pues sí me yo estoy a políticas sí bueno entrenadores el estuvo en un sitio en garitos luego me la quería entonces bueno no tengo mucho tiempo para buscar no entonces cuando llegué al piso resulta que la intención que quedaba pues era lo firme la cocina un angular o fin Se prolongado la cocina estaba separado de la cocina con una cortina a media altura nada más bueno yo necesitaba el sitio entonces un acuerdo con la señora ahora una puerta medias que desde pero de manera que se separar a la cocina de delante a tiempo pero bueno puerto aunque podía haber nuestra llevadas a cualquier cosa

Voz 20 20:39 y ahí estuve pues se de

Voz 19 20:41 dígame que ahí no acabó la señora llegó un momento dado que dijo que iba a vender el piso y que nos tenemos que ir todos yo dije bueno que hay un contrato que está vigente todavía no no encontrar el contrato encontrar todos es un contrato la cosa yo no me amenazó okupas no ser que yo no me fui hasta que contrató un abogado llegamos a un acuerdo que me tenga una indemnización yo me gustaba otro sí

Voz 1826 21:10 porque esto en qué en qué año fue cuanto por cierto cuanto tienes que pagar de alquiler por S

Voz 19 21:15 esto no sería en el curso mil novecientos noventa y uno

Voz 1826 21:20 yo lo que pasaba bien esto no es nuevo de ahora por lo tanto no

Voz 19 21:25 claro es que esto haya empeorado no pero sí es importante que los chavales que vengan jóvenes también que no se deje que sepa

Voz 4 21:37 a sentir sus derechos aunque no ha encontrado tres

Voz 19 21:39 todo ellos tienen sus derechos igual sino quién escindir el pues de llegar a un acuerdo nadie se ahí a las primeras de cambio es importante porque la gente sobre todo hoy en día no no lucha se deja imponer localizaran los propietarios

Voz 1826 21:56 ya si algo cambió respecto a aquella época de los noventa que el que vamos al que menos vivimos también por aquí esa aventura de buscar piso en Madrid es lo que antes escuchábamos ahí en la viñeta sobre todo la criba selectiva de no sé cuántos meses yo he llegado a ver anuncios de seis meses hasta un año de fianza dinero inmovilizado en el banco no he visto

Voz 2 22:16 Nos cuentan mucho eso los lectores que bueno que obviamente les pedían un muchísimos requisitos y luego también que a veces aparecía un un anuncio en la A dos en pues decían esta tarde voy a ver el piso y rápidamente les escribía no es que ya está ya está acogido sea que que muchas veces iban armados casi con todo el papeleo por adelantado pues si acaso les gustaba porque porque vuelan eso sí que es algo que yo creo que de dos años para acá ha ido cada vez cada vez peor un piso que se pone en un anuncio en un portal inmobiliario que a las dos horas el casero ya tiene treinta solicitudes lo tiene que bajar porque no da abasto y que en el mismo día o al día siguiente ya está totalmente alquilado

Voz 3 22:56 eso ha dado lugar además otro problema es que los pisos que comentamos que decir es que son verdaderas chapuzas Se alquila porque es que ves uno es probable que fuera haya algo mejor pero esto es lo que ha visto tienes media hora para decidir si no te lo queda pues de hecho ha yo viví también en uno de esos que me tuve que quedar contra contrarreloj que era un piso con una terraza muy grande te echaron la terraza hicieron otro piso Mi piso entonces mini lamentó exterior sí sí sí me uno claro porque en la ventana de mi habitación en algún momento debió dar al exterior pero la daba un pasillo cuando me despertaba ella habría por la mañana a mis compañeros

Voz 1 23:31 la verdad es que parece que tiene tiene gracia pero pero realmente es una es una tragedia no porque además estamos hablando de lo que es encontrar piso luego viene la mudanza claro ese es otro libro

Voz 2 23:42 sí que no solamente un sitio techado sino que es una paz

Voz 1 23:44 de que también tiene buena el libro que hicimos gracias

Voz 2 23:47 a lo que nos contaban los lectores son todos esos consejos para para que sepas que el piso va a ser más o menos habitable el cómo cuándo llegas abrir los grifos de la ducha sino quieres estar la banda hotel pelo con un hilillo de agua en los próximos tres años de tu vida no o probará subir y bajar las persianas para ver si funcionan que a veces vas tan rápido intentando coger ese piso que que no te das cuenta de todas esas cosas entonces viene un listado de todas esas cosas que tienes que llevarte para contestar buscando piso

Voz 1 24:12 sí como prepararte para ello llevó a hacer una cosa

Voz 1826 24:14 lo hacemos una pausa obligada a esta hora es que hay muchos oyentes que también os quieren contar sus cosas y sus casos nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 14 24:33 y todo porque esconderlos bueno

Voz 1826 24:45 esta tarde estamos tomando café como hacemos cada martes con nuestra compañera periodista de El País Luz Sánchez Mellado aunque sea ha traído a la otra luz Mari Luz Peinado Pablo Cantó que son compañeros de Verne y como consecuencia del trabajo de investigación sobre el terreno que han hecho llevaban haciendo ya desde un par de años buscando yo lo viviendo la odisea de encontrar un piso coqueto bonito bueno barato habitable en Madrid ha dado lugar a todo ese trabajo a una novela gráfica con el título de coqueto mejor ver si se nos ha ocurrido que podrían compartir los oyentes de La Ventana también sus historias que en Madrid o en cualquier otra ciudad de de España antes decía Pablo de los erasmus lo ampliamos a Europa a cualquier lugar del mundo bueno nueve cero dos dos catorce sesenta sesenta desde Barcelona Alicia Alicia qué tal buenas tardes

Voz 22 25:33 hola buenas tardes qué ocurrirá si bueno aquí desde la resistencia en Barcelona saludo bueno lo que nos pasa es que vivíamos en una finca de un solo propietario era una finca vertical algo algo así le llaman y entonces pues bueno éramos diez vecinos vivíamos más o menos en el centro de Barcelona

Voz 1826 25:54 ves

Voz 22 25:54 en la plaza Tetuán bastante céntrico sí

Voz 1826 25:57 sí

Voz 22 25:58 sí sí el piso no estaba mal pagamos novecientos cincuenta euros y la verdad eran ciento diez metros pero o bien la verdad es que se vivía dignamente pero novecientos cincuenta euros tampoco te lo regala sabe ir once es lo que pasa es que un buen día los mandaron una carta bueno primero vinieron una serie de visitas que se te meten en casa y bueno a ver cómo es la finca Hay no te dicen claramente pero tú algo te vuelves no lo que pasó es que un buen día recibimos un burofax diciendo que está afincada comprado un fondo de inversión francés

Voz 4 26:31 eh

Voz 22 26:32 y que bueno que no sabíamos qué iba a pasar entonces quedamos todos alquileres pues con una caducidad menos una señora que era nuestra abuela sabes y para todos que ella sí que tenía una renta antigua bueno la cuestión es que en un mes que contaron posar mes Llanos mandaron el burofax diciendo que cuando acabasen los contratos nos teníamos que ir

Voz 1826 26:55 yo os fuisteis

Voz 22 26:56 claro o sea tú ya sabes que se Pisón es tuyo que estás de alquiler pero bueno tú te comporta es lo cuidas pagas tu mensualidad solamente el alquiler sino todo como está porque vivida hoy en día no sé en madrid igual en Barcelona en todos sitios descaro pero es que es una pasada la cuestión es que decide claro no es que decidiese es que te obligan a que te tienes que mover pero es que no hay alternativa osea tú te quiere decir porque dices bueno ya que ya no pinto nada porque realmente no son ciudades que se están viendo arrastradas hacia el turismo que me parece muy bien pero es que no lo sea hay gente de toda la vida o gente que no estamos de turismo no que hacemos vida ir la cuestión es que no hay tampoco alternativa los alquileres hoy en día están carísimos y bueno tienes a lo a mí lo que más me me me fastidia va yo por mí por mi marido que bueno son los adultos sí pero era por mis hijos no que yo sé es el barrio sus amistades sus actividades

Voz 1826 27:52 oye y sabes que no sabes qué es lo que ha hecho el fondo francés una vez que haya una vez que ha comprado que compró es intencional

Voz 22 27:58 a toda la finca afinar la señora que tenía retó antigua que tiene noventa y tres años también se fue porque todos nos fuimos y ella se sentía sola y a todo pues el desbarajuste conste que quedaba nada más Un chico italiano abajo que me parece que ya también habrá salido a la finca pues parece que van haciendo obras pero bueno hay esta no se la finca dar lado lo ha comprado un fondo inversor chino no sé

Voz 1826 28:23 pero pero que hace que que tienen intención de hacer sabes por ejemplo la finca de al lado o en casos así parecidos que has conocido como estímulos en pisos turísticos au que hacen

Voz 22 28:31 por ahora no lo sé la cuestión es que nos presentaron un proyecto de obras si querían hacer arriba en el terrado en plan jacuzzi Si cosa rara sabes no sé si lo que da la nosotros nos metimos en la página web de fondo de inversión francés y los pisos más baratos lo vendían a un millón y medio de euros osea tenían gente que están buscando inversores pues en sitios como bueno gente con mucho dinero sabes

Voz 1826 28:55 ha obviado como Pablo sintiendo porque imagino que está acordado también de algún caso muy parecido similar prácticamente un calco de lo que aquí ha podido ver en Madrid no

Voz 3 29:05 sí bueno claro en primer lugar quería decir que que esta situación que no están contando por desgracia es relativamente normal y que por suerte ahora hay tanto en Madrid como en Barcelona como muchísimas ciudades han surgido los sindicatos de inquilinos

Voz 22 29:20 ya ya pero sabes qué pasa que no perdona que te interrumpa que a mí me sabe decide esta frase pero esto es un sálvese quién pueda no claro él fue una pasada gracias a Dios que hay gente que intenta resistir pero se ha hecho es como una como un tsunami a mí eso me paso también el dos mil cuando el cambio de euro también fue ocho sabes una locura ir y no es una cosa que se abre ahora osea esto es repetitivo es cíclico y entonces es sinceramente a mí me sabe mal decirlo pero es un sálvese quien pueda Osés que no hay manera tú piensa que en la crece de mi hijo en el instituto cada día mi hijo no pero sí día a día sí día no venía diciéndome el Anwar también lo echan de su casa a mi amigo Román también no sea ha sido un goteo no es una once a es un un constante es un constante ir y entonces Diego momento yo hay un amigo que me decía afinar a la gente que vivimos en la ciudad resistimos los van a tener que pagar un sueldo temático

Voz 1826 30:19 pero ya la gente que viene aquí

Voz 22 30:22 turismo no sé lo que querrán ver pero es Talgo o como sea esto de los café citó osea todo es un un sistema pero no sé cómo decirte ese así lo sé pero no sé cómo decirlo pero obviamente no

Voz 1826 30:33 perfectamente respectivamente Alicia muchísimas gracias

Voz 22 30:37 pues bueno muchas gracias un saludo

Voz 1826 30:40 también nos espera en Madrid y Carmen Carmen qué tal buenas tardes hola

Voz 4 30:44 qué tal hola Carmen te escuchamos

Voz 16 30:46 a ver mira yo lo que lo contada tus compañeros es que es lo que yo pretendo con llamaros a decirle a la gente joven sobre todo del sirio es más argumento más argumentos todavía que no se comporta cuando vean tantos abusos que no yo no no hay porqué callarse ni aguantar que de por lo menos que manejes Latibex de la ley de arrendamientos es muy sencillitas son muy cerquita estás y no no es tan difícil de sacarla poner en su sitio de algún propietario que abusa algunas veces es muy fácil

Voz 18 31:20 porque tú ha sido inquilina y ahora eres propietaria están diciendo que la durante once años yo creo que decirle a lo mejor era

Voz 16 31:27 y ahora como propietaria pues yo creo que me he encontrado no siempre me me llama mucho la atención los abusos de la gente sobre todo en lo que más me llama la atención es lo que la gente está dispuesta a aguantar sean las leyes nosotros de un Estado de derecho y aunque sea difícil y hay que hacer en dar los pasos hay que darlos lo mejor es tan fácil como no sé cuando la el propietario quiera imponernos una una cláusula abusiva decirles que no quería ver a como a lo mejor se echa para atrás no sé hay asociaciones acabas de mencionar una de de inquilinos hoy que uno también se puede unir que tiene ganas de hacerlo pero independientemente también les servicios entonces al consumidor en todos los ayuntamientos menos callarse y aguantar

Voz 1826 32:15 lo que pasa es que la realidad Carmen desveló así como tú explica lo que pasa es que en la realidad del Liga que que ya bueno el conformismo yo no voy a defender a nadie pero sí que sí que es cierto que cuando uno llega aquí de nuevas con un trabajo recién conseguido Madrid o de estudiante de tienes un par de semanas para encontrar un piso donde tiene un presupuesto muy ajustado en las actuales circunstancias yo sé que los propietarios y algunas inmobiliarias fondos de inversión se están aprovechando de eso pero es que muchas ocasiones imagino que habéis visto por los casos

Voz 3 32:47 claro pero si el problema es que no sólo es un tema de conformismo la mayoría de los caseros parece que estamos diciendo que están haciendo algo ilegal pero el problema es que dentro de la legalidad se puede presionar muchísimo voy a poner cláusulas que son muy muy muy difíciles para la gente que que es universitaria por ejemplo dentro de la legalidad hasta hace bien poco se podía tener un mes a parte del mar de la fianza podía tener los meses que quisieras de depósito nosotros hemos visto meses que tenías que darle un mes al inmobiliaria MAR dos extra de depósito más el mes de fianza más el mes en curso es decir para entregar un piso que vale mil euros al mes tiene que desembolsar seis mil euros no