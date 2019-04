SER Consumidor: Especial elecciones (21/04/19)

Voz 3 00:00 SER Consumidor

Voz 0927 00:16 si alguien no se había enterado estamos de campaña y el domingo próximo hay elecciones en muchos programas me habrán oído decir que los consumidores debemos ser pro activos denunciar ser responsables con nuestras compras también que nuestros comportamientos son fundamentales para cambiar muchas cosas pues también con una político con otras se pueden cambiar las cosas de nuestro día a día por un lado o por otro porque no es lo mismo la actitud y las soluciones de todos los partidos frente a los abusos de los bancos las subidas de la luz láser uno terapias el conflicto de los taxis los precios de los alquileres de las viviendas por ejemplo es obvio que con nuestro voto estamos decidiendo entre quiénes ponen palos en las ruedas a las energías renovables o las facilitan quiénes optan por ciudades más habitadas o menos habitables quiénes propician ayudas a las asociaciones de consumidores o quiénes las machacan quienes propugnan unas soluciones a la vivienda o los alquileres Hinault otras no es lo mismo comenzamos

Voz 0927 01:59 bueno de todo ello vamos a hablar hoy por supuesto bienvenidos gracias por acompañarnos y hoy lo siento mira que me gusta poco no he podido resistir me hablar también de política eso sí de lo más cotidiano de lo más directo de lo que más nos afecta a nuestra salud o a nuestro bolsillo Icon muchas es que hoy van a pasar por aquí más de veinte invitados en la producción Sonia Faura a los mandos técnicos Yeray Martínez ya sin más retrasos nos cuenta nos adelanta algunas de las cosas que vamos a tratar hoy Julio López

Voz 3 02:31 el consumo también se cuece en estas elecciones y por eso hoy en este especial estarán todos o casi todos

Voz 8 02:39 España necesita un Gobierno que dependa de su propia

Voz 3 02:41 fuerza parlamentaria

Voz 9 02:43 Pirlo lo que hable con todos no me valen disfraces de moderación ni me valen el ponerse la corbata de presidente del Gobierno España no necesita ir al izquierda ni la derecha

Voz 3 02:52 hay que subir los impuestos a los que no pagan impuestos vale no estarán ellos pero si los responsables de los cuatro partidos políticos con opciones de gobernar los que partirán el bacalao cuáles son sus propuestas para vivienda alquileres agricultores subidas de la luz Abusos Bancarios conflicto del taxi o la movilidad sostenible y mucho más enseguida no es lo cuentan pero antes que le reclaman muchos colectivos los inquilinos

Voz 10 03:20 está usted dispuesto a limitar la especulación a prohibirlas como dice la Constitución

Voz 11 03:25 los expertos en energía que sean muy conscientes de que el modelo energético que existe ahora mismo en España está anticuado está obsoleto y los agricultores y los ecologistas

Voz 10 03:35 una petición que hacemos es que haya un etiquetado claro de todos los alimentos en el que se ponga de una forma destacada donde se produce afectados por las hipotecas

Voz 0553 03:45 la nulidad de todas las cláusulas abusivas incluyendo la principal

Voz 12 03:50 los taxistas y los súbete EC político a ver se preocupe un problema que está que se pone a llamarse más cuidado Enrique va su que va a desembocar en un problema serio es víctima

Voz 3 04:00 más de la seudo terapias coherente

Voz 12 04:03 pues con la realidad para defender se den estos engaños que causan muchos muertos al año dietistas nutricionistas

Voz 1251 04:11 que se centra más en la prevención que no tanto en el tratamiento

Voz 0927 06:04 no veo

Voz 0927 06:09 es hoy es un programa especial estamos en el ecuador de la campaña y aunque no se lo crean hay muchas cosas que nos afectan al bolsillo nuestra salud y en nuestros derechos que dependen mucho de las políticas de quiénes no gobiernen del partido partidos que vayan a gobernar en los próximos años por eso queremos saber qué nos ofrecen nos prometen los diferentes partidos políticos luz vivienda fraudes bancarios te queremos saber qué les piden las asociaciones de consumidores expertos en algunas materias con tema muy sensibles como recibo la luz la movilidad sostenible en medioambiente etcétera etcétera fíjate si son decisiones importantes y que nos afectan que hasta un partido como PACMA animalistas proponen acabar con el foie gras por el maltrato a los patios pues vamos allá por ejemplo primer tema sobre la mesa peticiones de las víctimas de los alquileres o los engaños dos de las hipotecas

Voz 15 07:10 los inquilinos de la vivienda es ahora mismo el principal problema de millones de familias Ia actualmente es el Gobierno del Estado en lugar de

Voz 16 07:22 a facilitar el acceso a la vivienda lo que está facilitando es la especulación con la vivienda la gran pregunta para estos años y en concreto para quién gobierne será que estaba usted dispuesto a regular el precio de los alquileres como exigen ocho de cada diez personas en todas las encuestas está usted dispuesto a limitar la especulación a prohibirla como dice la Constitución ya eliminar los privilegios fiscales de los que goza la banca y los fondos buitre

Voz 17 07:49 es el va Komorowski portavoz de la Plataforma por la hipoteca lo que nosotros pedimos el material del derecho a la vivienda es el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales la creación de un parque público de vivienda social mediante la cesión de los pisos de la banca recatada y la implantación de impuestos afronta dice Sotheby's que se genere SPA apruebe una ley Dante retrato para que las administraciones puedan comprar al precio que están acaparando la vivienda los fondos buitre una quita obligatoria de la deuda y la responsabilidad limitada bien hipotecado la nulidad de todas las cláusulas abusivas incluyendo la evidentemente anticipa

Voz 0927 08:28 Rubén Sánchez muy buenos días hola muy buenas ya le conocen ustedes portavoz de Facua Rubén que le pedís concretamente a los partidos políticos ya sé que que será una lista enorme pero bueno las cosas fundamentales que le pediría es que ese que tienen que solucionar los partidos políticos para los consumidores

Voz 1853 08:44 bueno pues pedimos algunas mejoras regulatorias en sectores tan claves como el alquiler donde creemos que hay que plantear topes a los precios para poder paralizar así esa burbuja que se están sufriendo pedimos también regulación de los servicios de atención al cliente de manera que una serie de empresas estén obligadas

Voz 16 09:01 a gratuitas que

Voz 1853 09:04 allá plazo de respuesta pedimos que se introduzca el derecho de compensación de resarcimiento a la víctima de un error un fraude de manera que los cobran

Voz 0584 09:13 veinte euros es más en nuestro recibo de la luz o el teléfono

Voz 1853 09:15 no solamente tengan que devolver no los veinte euros y no además una cantidad extra por las molestias causadas y perdimos sobre todo control del mercado control del fraude no se puede seguir tolerando que qué bancos eléctricas telefónicas aseguradoras estén robando los en algunos casos con fraudes perfectamente diseñados y al final lo más que se encuentren en pocos casos se una micro multas con lo cual todo les ha salido a cuenta del consumidor pues se queda con su dinero perdido hay que controlar el fraude hay que sancionarlo le pedimos al Gobierno al futuro Gobierno que asuma competencias sancionadoras que no sean sólo las comunidades autónomas las que apliquen las leyes de defensa del consumidor sino que el Gobierno tenga la capacidad organismo autónomo de imponer sanciones proporcionales a las dimensiones de esos fraudes

Voz 0927 10:01 para defender todos los derechos de los consumidores tú quién crees que los va a defender mejor la derecha o la izquierda ahora que está polarizado en dos grandes grupos

Voz 1853 10:11 hombre partiendo de que la izquierda e es la que se preocupa en teoría cuando de verdad es izquierda de los intereses de los ciudadanos

Voz 16 10:19 hechos sociales se supone que si gobernara

Voz 1853 10:22 un bloque de izquierdas o de centro izquierda o de derecha izquierda bueno en teoría lo harían menos mal que la derecha o bloque de derecha ultraderecha también es cierto que hemos tenido años de gobierno socialista donde nos ha hecho casi Navia marquetería de protección al consumidor

Voz 7 10:38 sí vamos legislatura tras legislatura sin avances

Voz 1853 10:40 por motivos no ha habido leyes prácticamente muy muy poquitas cosas que hayan avanzado que había mejorado ya ha habido más pérdidas de control

Voz 0927 10:48 Rubén Sánchez portavoz de Facua hasta la próxima un fuerte abrazo

Voz 16 10:51 un abrazo cinco dos

Voz 0927 11:06 Ana Madrazo muy buenos días hola buenas

Voz 7 11:08 Díaz qué tal diputada y portavoz de consumo

Voz 0927 11:11 cómo del Partido Popular y vivienda que proponía para para vivienda

Voz 7 11:16 bueno pues en materia de vivienda en el Partido Popular yo creo que hemos hecho hemos sido pioneros en establecer leyes que protegieran a los consumidores más vulnerables contra los desahucios yo creo que es una cosa que tenemos que resaltar en materia de vivienda pues por supuesto llevábamos una medida estrella a nivel dice el fiscal que es que la vivienda sea normalmente deducible porque creemos que bueno es una inversión que las personas las familias españolas hace en gran medida son los ahorros de toda su vida y creemos que es importante equipararla a al tratamiento fiscal que tienen los planes de pensiones

Voz 0927 11:57 para los alquileres nosotros queremos

Voz 7 12:00 a regular el tema de fiscal también nuevamente las medidas fiscales suelen ser nuestra principal palanca para para favorecer la economía familiar y a las pequeños empresarios y facilitar que los que los arrendadores y por supuesto en el caso de detener okupas puedan desalojarlos en el play en breve plazo en en Creta días tienen que estar fuera y luego en materia fiscal también favorecer fiscalmente tanto al arrendador como al arrendatario Joven de Vivienda

Voz 0927 12:33 decís que reforzaremos el delito de usurpación de viviendas tiene esto algo que ver con lo que propone Vox de ley anti anti okupas poder hacer incluso uso de la fuerza o no

Voz 7 12:45 no nosotros lo único que queremos es que esos las resoluciones judiciales que muchas veces llegan demasiado tarde sean

Voz 10 12:53 mucho más ágiles y en el plazo de

Voz 7 12:56 eh treinta días pueda ser desalojado un inquilino que está ocupando ilegalmente una vivienda

Voz 0927 13:02 eh habláis en el tema de la vivienda también que me queréis impulsar la oferta de vivienda de nueva construcción para alquilar para gente más desfavorecida pero hay habéis tenido problemas incluso con los fondos buitre Madrid óseos acusado de que vendíais vivienda pública a los fondos buitre

Voz 7 13:16 ya con el tema de la ley para detener pues los desahucios tigres incluyeron medidas para que las viviendas fueran puestas en alquiler aquellas viviendas que están en manos o bien de entidades financieras o bien de bueno de los llamados fondos buitres hubiera una serie de de viviendas que estuvieran puestas para para personas con menos recursos económicos para tener un alquiler digamos social eso se impulsó ya en esa ley por el gobierno del Partido Popular en esa línea queremos seguir y creemos que es bueno favorecer y fomentar la promoción de viviendas para luego a ponerlas en alquiler fundamentalmente para familias con pocos recursos económicos

Voz 0927 14:00 sobre los precios de algo ya sabes que sean disparado y llevamos muchísimos años se ha criticado mucho a los dos que han estado gobernando vosotros habéis estado más años alguna medida relacionada para poder bajar autoconsumo os parece bien energías renovables buenas tardes

Voz 7 14:14 es de cara sobre todo de cara a la protección de los consumidores lo que queremos es que haya transparencia y que los consumidores cuando firman estos contratos con las grandes compañías suministradoras bien de agua y de electricidad sepan exactamente qué están firmando queremos elaborar y pro y promover un contrato único totalmente transparente para que los consumidores sepan qué cláusulas están firmando porque yo creo que lo peor no saber

Voz 1853 14:46 hombre es muy malo que suban la luz

Voz 7 14:48 pero lo que es todavía peor es que no sepamos qué es lo que pagamos

Voz 0927 14:52 a favor de la autoconsumo eléctrico no os parece bien lo que se ha puesto en marcha últimamente o nos gusta lo de nuevo

Voz 7 14:57 bueno pues pues es que eso ya es más una materia más bien de de es decir la rama energética de competencia energética hay ahí ya es más difícil que yo me pueda pronunciar

Voz 0927 15:10 perfecto hablar me gustaría añade

Voz 7 15:12 hay una cosa que nos gustaría también regular algo para proteger al consumidor de la que hay perdón

Voz 0927 15:20 a su amada

Voz 7 15:22 la reducción deliberada de la vida útil de los productos fundamentalmente de los electrodomésticos o productos del ámbito tecnológico sí que nos gustaría hacer una normativa que regulara la obsolescencia programada y fuera penalizada de alguna manera

Voz 0927 15:39 luego vamos a hablar con taxistas y con nueve TC Weise queréis derogar el decreto Ábalos en el conflicto de de estos dos sectores

Voz 7 15:47 sí sí por supuesto creemos y sobre todo que hay que hacer una regulación que establezca o de una manera equilibrada los derechos tanto de los taxis como de las de los heridos hay queremos por supuesto derogar ese decreto que lo único que ha hecho ha sido trasladar el problema a las comunidades autónomas finalmente quién pagan son los consumidores con un peores servicios con un mayor nivel de desinformación porque unas comunidades se regula de una manera en otras de otra y eso por supuesto lo que lo queremos derogar

Voz 0927 16:23 movilidad sostenible porque muchas ciudades están apostando por cerrar los centros a los coches y eso pero ahí el PP parece que no está muy de acuerdo no proponía algo

Voz 7 16:31 cada vez los cascos céntricos de las ciudades tienden más a tener zonas peatonales que son mucho más agradables para los para el tanto compradores como consumidores como ciudadanos de cualquier ciudad o pueblo nosotros eso nos parece adecuado no se trata siempre de prohibir sino también de regular de una manera adecuada un transporte sostenible que haga las ciudades pues más agradables para vivir en ella

Voz 0927 16:58 Ana Madrazo diputado y portavoz de Consumo del Partido Popular muchísimas gracias y mucha suerte gracias gracias gracias

Voz 13 17:21 Jorge Morales de la habrá muy buenos días buenos días a esta historia de la selección y son con los temas de la energía que tanto

Voz 0927 17:30 los problemas nos ha dado la subidas continuas continuos continuas ahora la llegada al autoconsumo tú qué le pediría a los partidos políticos

Voz 0584 17:37 bueno yo lo que le pediría lo primero es que sean muy conscientes de que el modelo energético que existe ahora mismo en España está anticuado está obsoleto y que no surge medioambiental y económicamente cambiarlo vale así que lo que hay es que correr para avanzar hacia un mundo mucho más Grenoble y además mucho más distribuido donde no haya cuatro empresas que manejan el cotarro sino que realmente esté en manos de los ciudadanos

Voz 0927 17:58 ya pero no es sólo lo que hablábamos el domingo pasado del autoconsumo hay mucho más

Voz 0584 18:03 no lo de autoconsumo ya es imparable además que la gente no tenga miedo con eso porque venga quien venga está ya muy blindado y muy protegido además por la Unión Europea pero no solamente eso en ese trata de que hay que dejar las centrales de carbón hay que centrar hay que dejar sentado que es hay que sustituirla por energías más limpias y además más baratas e yen todo esto también por supuesto fomentarla y la movilidad eléctrica hay otros usos de la energía vía eléctricos por ejemplo hay que abandonar Gas Natural estrellas los anticipo abandonaremos en algún momento no dentro no es inminente pero dentro de unos cuantos años igual que está pasando ya con el petróleo abandonaremos el gas natural las todo eso pero es la transición energética hay que acometerla lo antes pues sí

Voz 0927 18:39 tú que eres valiente te pregunto cómo estoy preguntando otros invitados para defender todo esto quién crees que lo va a defender lo puede defender mejor ahora que está todo muy en dos bloques la izquierda o la derecha

Voz 0584 18:52 bueno pues fíjate el históricamente en España tanto la izquierda como la derecha han defendido muy mal al consumidor desde el punto vista de energético e las facturas a ninguno de los dos lo ha hecho bien en cuanto a la subida de la luz que hemos tenido las facturas vale Dicho esto lo renovables claramente en las los centros los dos únicos partidos que han gobernado el Partido Socialista ha fomentado mucho las renovables que el Partido Popular claramente que vale ahora me preguntas quién va a hacer mejor a partir de ahora la transición energética no espero que haya visión de Estado por parte de los partidos lleguen a acuerdos en algo tan sensible como esto están ahí hay que es a largo plazo dicho esto ya digo que soy en principio eh creo que es más fácil que el desarrollo de renovables salga adelante con los partidos de izquierda que no es la derecha pero está por ver porque en otros países de Europa no ocurre necesariamente

Voz 13 19:39 Jorge Morales palabra nuestro experto en energías muchísimas gracias

Voz 19 19:43 hola a Carballo directora de programas de Greenpeace España Hay en estas elecciones le queremos pedir a los partidos políticos que sean ambiciosos porque el cambio de modelo de producción tiene que ir de la mano del cambio del modelo de consumo limitar la temperatura global de la tierra y luchar contra el cambio climático exigen no solamente estos cambios de producción sino el consumo por lo tanto hay que hacer un esfuerzo porque también las economías por apostar por la ciudad de a ver el potencial no existe trabajando desde lo local Jens traslación hacia la reducción de los costes sociales y ambientales derivados de un modelo productivo está anclada de combustibles fósiles

Voz 0584 20:22 Soy Paco Segura de Ecologistas en Acción para nuestra organización los partidos políticos deberían darle mucha más prioridad a los temas de medioambiente de la que ahora mismo están haciendo es que en nuestra salud la calidad de vida de dependen directamente de la calidad ambiental de nuestro entorno estamos hablando en la contaminación del aire de la calidad de las aguas de lo que los alimentos que comemos tengan pesticidas sonó pero también nuestra economía incluso la viabilidad de nuestras sociedades depende muy directamente del medio ambiente en definitiva que los temas ambientales son cruciales pero apenas si se recogen en los programas de la mayor parte de los partidos y menos todavía en su acción de gobierno

Voz 0927 20:57 Iliana Izverniceanu muy buenos días

Voz 7 20:59 buenos días portavoz de OCU Organización de Consumidores

Voz 0927 21:02 fríos desde OCU que Le pedí a los partidos políticos

Voz 7 21:05 pues mira Jesús hemos hecho tres propuestas que hemos enviado a los diferentes partidos políticos que se presentaba lecciones principalmente pedimos un perdimos muchas cosas realmente preferimos un impulso al bono social reducción de las listas de espera sanitarias mejora del etiquetado de los alimentos regulación de las plataformas online de la llamada nueva economía incentivos para los fiscales incentivos fiscales perdón para el alquiler que se apoye el uso de vehículos menos contaminantes que se mejore la seguridad de los productos que se cree de una vez por todas una agencia de protección en el ámbito financiero que buena falta nos hace como tú sabes lo que se desarrollan estrategias para incentivar al ciudadano sostenible y que es eh también se creen medidas para combatir combatirlos tendencia prematura los productos Bono que los usamos en los tiramos sí que parece ser que están hechos para que duren poco

Voz 0927 22:00 nada yo me he leído la los programas de los partidos y te aseguro que de estoy muy poquito eh

Voz 7 22:06 sí la verdad es que ya sabes que el consumo e los consumidores tales estemos para pagar impuestos cuando hay que votar Ciudadanos Si bueno pues nos tienen olvidados habrá que recordarle los deberes que tienen para no

Voz 0927 22:19 tú quién cree sinceramente que puede vosotros creéis que puede solucionar o enfocar mejor estos grandes problemas la izquierda o la derecha

Voz 7 22:28 creemos que tiene que haber un consenso un consenso que se ha centrado que mide para los ciudadanos sino por los extremismos que últimamente los populismos está muy de moda nos esto estoy respondiendo pero consenso y que se mire por el ciudadano no por ellos mismos

Voz 0927 22:42 vale bueno pues nada se que se que es una pregunta un poco delicada Eliane veneciano como siempre muchísimas gracias gracias a Dios

Voz 16 22:49 adiós mi nombre Miguel Ángel Leal presidentes sí en sí pedimos los políticos nadie se preocupe ningún problema lo está creciendo que hallamos en las ciudades Jusep toque que seis ya se están cometiendo infracciones en un en un porcentaje que otros esto sería escandaloso que esto pase lado la dicha de nada nada es de vergüenza que se preocupen de una vez de los problemas de los ciudadanos que este que en este caso el problema

Voz 15 23:12 hola yo soy Yuri Fernández el portavoz de Uber en España creemos que ha llegado la hora de fomentar cuantas más alternativas de movilidad mejor es mejor flexibilizar al taxi a ayudar al taxi a competir y a operar a través de las plataformas de movilidad como Uber que seguir restringiendo la WC como se está haciendo en algunas comunidades autónomas

Voz 20 23:34 sí

Voz 0927 23:54 está bien que piensen en nosotros enseguida hablamos con el portavoz de Podemos un poco más tarde esperamos también a la portavoz del PSOE pero hay más invitados que nos han querido dejar sus peticiones sus enfados sus reflexiones por ejemplo los agricultores cuyas políticas tanto tienen que ver con nuestra alimentación los precios incluso el medio ambiente

Voz 1568 24:12 yo soy Miguel Blanco secretario general de la nivelación para nosotros es fundamental las cuestiones de mercado porque ahí es donde nos jugamos las rentas los agricultores y las agricultoras y por lo tanto regulación de mercado preferencia comunitaria control de las importaciones para nosotros es clave ir a nivel del Estado el reequilibrio de la cadena alimentaria tiene una posición débil absolutamente débil que somos los que pan

Voz 7 24:35 vamos precisamente esa posición niños

Voz 1568 24:38 es decir los agricultores por lo tanto el reparto de la de de valor en la cadena alimentaria el reequilibrio de la misma prohibir todas Lara mente una práctica abusiva desleal como es la venta pérdidas y los productos reclamo toda la cuestión de los contratos obligatorios agroalimentarios y los plazos de pago es fundamental

Voz 0927 24:57 Montse Cortiñas vicesecretaria general de UPA Unión de Pequeños Agricultores

Voz 21 25:01 nosotros queremos lo primero que se reconozca la excelencia de los productos españoles y para eso una petición que hacemos es que haya un mi etiquetado claro de todos los alimentos en el que se ponga de una forma destacada donde se produce porque creemos que eso va a valorizar mucho nuestra profesión y luego creemos que hay que actuar en la cadena alimentaria para impedir que ningún productor tenga que vender su producto por debajo de los costes de producción porque eso significa el cierre de explotaciones y aquí empieza el despoblamiento violento

Voz 16 25:37 desde los problemas a los que no estamos encargando ahora

Voz 0927 25:40 volvemos con las asociaciones tenemos al teléfono a Manuel Pardos presidente Adicae don Manuel muy buenos días

Voz 16 25:45 buenos días de Usuarios de Bancos Cajas

Voz 0927 25:48 seguros ustedes desde su asociación que le piden a los partidos políticos

Voz 16 25:52 bueno pues en primer lugar aclarar que ninguno de los principales partidos que se presentan a las elecciones generales ha abordado seriamente los grandes temas de consumo y los derechos de los consumidores en los programas electorales a pesar de su importancia idea la gravedad de los lados de es masivos perpetrados en los últimos veinte años contraer los consumidores de todos conocidos en particular en el sector bancario y financiero así que la promesa de crear una autoridad independiente de protección al cliente el financiero que se puso en primer plano en las Navidades pasadas en diciembre pasado eh en ha quedado incumplida en un cajón ir con probabilidades de que como sucede con las leyes no se cumplan todos los gobiernos hasta el momento en los últimos veinte años han convertido a los consumidores en sujetos pasivos de unas políticas cliente listas que desvirtúan el asociacionismo de consumidores

Voz 0927 26:58 sin embargo Adicae ha presentado

Voz 16 27:01 todos los partidos un decálogo ver que podríamos extraer la reforma de la acción colectiva judicial la reforma también de los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos la el control y regulación efectivas en materia de comisiones bancarias donde el abuso se ha convertido generalizado endémico in no tiene ninguna solución

Voz 0927 27:27 y para terminar ya muy cortito y usted que cree que para todos estos problemas que siguen ahí latentes después de años y años quién puede intentar o quién los puede solucionar mejor la izquierda o la derecha

Voz 16 27:40 entre los dos grandes partidos que han mandado en España siempre a la hora de abordar los problemas de los consumidores financieros a la hora de abril a abordar las telecomunicaciones la energía los transportes abiertas dos grandes problemas siempre acaban concertados se para dar razón

Voz 0927 28:03 para los poderes muy viendo Manuel Pardos presidente Adicae muchísimas gracias gracias a gusto Rafael Mayoral muy buenos días o labor como candidato al Congreso por Madrid por Unidos Podemos y vivienda proponemos por ejemplo fin de los desahucios y derecho a lado de la donación en pago

Voz 16 28:21 claro nosotros estamos planteando una cuestión uno cumplir nuestros son nuestras obligaciones internacionales en materia derechos humanos temas obligan a precisamente a que no había las a lo mejor forzosos sin alternativa habitacional y en segundo lugar limitar la responsabilidad y el hipotecado no puede ser que alguien de fuera suscrito una hipoteca y pierde la vivienda con una deuda de por vida creemos que hay que acabar con esa situación y eso significa que hay que rescatar a la gente que se quedó enganchado en la crisis si garantizar que nadie se ha quedado con vida porque va en contra de los mínimos de derechos humanos también

Voz 0927 28:51 regular el precio de los alquileres sin ninguna duda

Voz 16 28:54 eso es algo que ya ocurrió a nosotros algo que se hacen toda Europa es necesario poner límites a las subidas de los alquileres con las zonas tensionada nosotros además planteábamos la aplicación de la limitación de las subidas de IPC y la ampliación de años a los contratos en vigor no nos hicieron caso en el decreto tenemos que sería una medida importante mientras aplica zonas tensionada delimitación de precios para evitar que los fondos torno a los precios de forma absolutamente abusiva

Voz 0927 29:17 en el precio de la luz que se dispara y se dispara y se dispara alguna solución para frenar esto

Voz 16 29:22 una es muy importantes que junto a las empresas privadas tiene que haber una gran empresa publica que garantice el suministro al conjunto de la población garantice un precio adecuado también para la propia industria y luego hay que cambiar el modelo de subasta que no tiene ningún sentido porque al final de la energía más barata se termina pagando al precio de la máscara no es una es un sistema de subasta absolutamente irracional al mismo tiempo que proteger a los consumidores más vulnerables

Voz 0927 29:47 como eléctrico energías alternativas sino

Voz 16 29:50 sin duda creemos que en estos momentos hay que asumir que estamos en un país que tiene a su a su disposición un un reactor de fusión nuclear que es precisamente el sol y que no tiene ningún sentido que nuestros momentos no somos punteros en Europa creemos que apostar con toda la determinación

Voz 0927 30:05 en los últimos años ha habido muchos fraudes bancarios alguna propuesta para acabar con ellos para acabar con estos problemas tan serios

Voz 16 30:12 bueno hay que acabar con la impunidad de las entidades financieras no puede ser lo que está ocurriendo en nuestro país creemos que las entidades financieras que no cumplan o que reiteradamente después de sentencias previas no cumplan con los consumidores deben ser severamente sancionadas el planteamiento que se hizo con las cláusulas suelo no fue el adecuado si se hubieran puesto sanciones además de la posibilidad de ir a un procedimiento judicial obviamente las entidades financieras hubieran tenido un incentivo para devolver a la gente el dinero sin tener que acudir a los tribunal

Voz 0927 30:39 los taxis V TC o convivir las dos

Voz 16 30:43 servicio público sin lugar a dudas lo que nosotros queremos es que el servicio público de transporte urbano de viajeros no se puede entregar a las multinacionales que tienen sede en paraísos fiscales creemos que es necesario el reforzamiento el servicio público del taxi

Voz 22 30:54 sí eso significa que hay que hacer que las multinacionales cumpla la ley protección para en las asociación

Voz 0927 31:00 de consumidores su participación en los procesos

Voz 16 31:02 los látigos de forma mucho más activa podrá escuchar su voz y poder entender que existe una relación absolutamente asimétrica entre los consumidores y las grandes empresas y eso significa que hay que dar voz también aquellos que se organizan para defender los intereses de los consumidores y para nada

Voz 0927 31:17 movilidad sostenible porque hay propuestas muy a favor pero no todo el mundo está a favor de cerrar las ciudades por ejemplo o cerrarlas en parte para para el coche privado

Voz 16 31:27 lo que pasa es que yo creo que si no hay un reforzamiento servicio público es muy difícil es muy importante que vaya aparejado al mismo tiempo con la estrategia general de servicio público de servicios públicos asequibles y accesibles al conjunto de la población que garanticen el derecho a la movilidad que tiene que ser compatible con esa con precisamente con acabar con con la degradación ambiental que supone el modelo Trapote que tenemos actual

Voz 0927 31:50 el derecho de indemnización del consumidor víctima de un abuso esto es muy novedoso

Voz 16 31:55 tiene que haber una protección por parte del Estado frente a los avisos y ahí se tiene que producir esas derecho de indemnización ir a sanciones que deben ser se verá realmente desincentivar los abusos con los consumidores hemos vivido una crisis hipotecaria brutal en nuestro país y las entidades financieras de nuestro país han salido indemnes de los abusos sistemáticos a los consumidores creemos que eso jamás volver a repetir

Voz 0927 32:16 es abusivo y hay soluciones para evitar que los agricultores se les pague diez céntimos por un producto determinado en los consumidores acabemos pagando tres euros

Voz 16 32:25 bueno yo creo que hay que establecer una estrategia una estrategia de desarrollo en cuanto al al al fomento de ciclo corto que permita precisamente el acceso a a precios más asequibles y al mismo tiempo hay que cambiar el vector del desarrollo de la de la política agraria común no se puede seguir subvencionando el que se planten lo que hay que subvención si hay que apoyar al hay que apoyar a los pequeños agricultores no tiene ningún sentido que los grandes los grandes terratenientes y a los que se están llevando a nuestros momentos las ayudas a las ayudas de la PAC pues hay que apostar por eso ya hay que poner límites a los abusos de la distribución de las grandes cadenas en la relación con con los agricultores

Voz 0927 33:04 y para terminar propugnamos el fomento de la economía circular objetivo residuo cero es posible

Voz 23 33:10 pues es que creemos que es eso lo del horizonte que no nos quedaba otro que éramos dos planetas y los jóvenes y las jóvenes no lo están diciendo muy claramente que quiere para el futuro cuando no estemos los demás no tiene ningún sentido que el planeta se siga destruyendo a la velocidad a la que estamos hay que cambiar el vector de el rector del sistema productivo y eso significa que hay que empezar a pensar en esa economía circular ya que poner los medios hay quien dice que cuando no quiere hacer algo cuando no se quiere hacer algo se encuentran excusas que cuando se quiere hacer algo se buscar los medios nosotros somos de los fondos

Voz 0927 33:39 Rafael Mayoral el candidato al Congreso por Madrid por Unidos Podemos muchísimas gracias y mucha suerte

Voz 10 33:45 muchísimas gracias un saludo

Voz 24 33:49 sí

Voz 25 34:03 en España

Voz 0927 34:07 es verdad que mucha diferencia entre las propuestas de unos partidos y otros unos en una hoja otros verdad es que con muchas muchas propuestas bueno la nutrición la alimentación Nos preocupa mucho y hay muchas políticas que pueden llevarnos a un país como pasa ahora de mucha obesidad sobrepeso a unos caminos mucho más saludables hablamos enseguida con Julio Basulto con Juan Revenga para saber que proponen ellos antes otros comentarios

Voz 26 34:33 hola soy Noruega y es miembro de la Asociación para provisionales pero eso científicas biólogo

Voz 0927 34:39 lo mínimo que se puede tener a los partidos políticos en la actualidad

Voz 26 34:41 que sean coherentes con la realidad científico técnica y médica que existe es decir Vlad se verá pías no tienen valor terapéutica prácticas como la homeopatía la acupuntura el Rey tírate de aparato molecular y un largo etcétera son engaños a los consumidores entonces lo que se le puede pedir a los partidos políticos que sean consecuentes con esto y además hagan cumplir las leyes que ya existen ido tiene la sociedad de mecanismos para defenderse de estos en años que causan muchos muertos al año en pacientes que muchas veces se encuentran en situaciones desesperadas Julio Basulto

Voz 22 35:14 buenos días venimos Dios admirado Jesús

Voz 0927 35:17 admirado Julio Basulto oye en esto que estamos reflexionando analizando que le piden partidos que le piden a asociaciones y hablando con los partidos políticos vosotros tú como dietista nutricionista de súper prestigio escritor divulgador tú qué le pide a los partidos políticos

Voz 1251 35:35 pues yo lo pido diez cositas breves la primera que se centren más en la prevención que no tanto en el tratamiento de enfermedades entiende segundo que la industria alimentaria no se impliquen la formulación de políticos porque como dijo en su día la doctora Margaret Chan ex directora de la OMS cuando se implica la industria alimentaria las mejores medidas son dejarlas de lado en tercer lugar la prohibición de la publicidad de productos mal sanos dirigida a niños cuatro la prohibición de la publicidad del alcohol en cualquier medio incluye eventos sobre todo dije dirigidos a niños pero también conciertos o clubes además Tinto que el semáforo nutricional que implique ha aplicado hace poco el Gobierno como sabes que sea obligatorio no sea opcional VI ya ya nutricionistas en la sanidad pública séptimo que se eleven los impuestos a productos mal sanos como las bebidas azucaradas Iker disminuyan los impuestos a productos saludables como frutas y hortalizas octavo que haya políticas que faciliten la actividad física y que dificulten el sedentarismo noveno que hay una buena educación nutricional en las escuelas ideas como que las fórmulas infantiles la publicidad de fórmulas infantiles entre paréntesis biberones cumplan rigurosamente el Código Internacional de comercialización de sucedáneos de lactancia materna

Voz 0927 36:49 pues vaya decálogo con esto vas a fundir los plomos a más de un partido eh tú quién crees que puede solucionar o encaminar mejor las cosas por esta línea que tú marcas Izquierda

Voz 1251 37:00 Izquierda sin lugar a dudas la izquierda sus políticas son políticas sociales políticas en las que por ejemplo no van a boicotear la sanidad pública tenemos una de las mejores sanidad públicas del mundo en parte por los gobiernos pero también en par de bueno sanitarios que asesoran dejando la piel con un sueldo horrible el buenas condiciones dificultosa no puede sin duda la izquierda está protegiendo la sanidad pública podría hacer lo mejor sin duda pero como vaya a la sanidad pública a manos de la derecha fijemos a peor

Voz 0927 37:27 Julio Basulto como siempre tan claro un fuerte abrazo como siempre seguimos en contacto eh

Voz 27 37:32 María sitos soy Vicente Prieto presidente del Círculo escéptico nosotros lo que pedimos a los políticos es que se rija por la evidencia científica todo lo que tenga que ver con nuestra salud con nuestros derechos como consumidores y que cuando una persona acuda a su médico o a una farmacia pues sepa que lo están atendiendo con las mejores evidencias científicas y que no se va a encontrar con tratamientos solo o algún tipo de producto que no haya sido he comprobado científicamente

Voz 0927 38:05 Juan Revenga dietista nutricionista muy buenos días

Voz 1853 38:08 buenos guiones Jesús tú en tu campo

Voz 0927 38:10 qué le pide a los partidos políticos lo me

Voz 1853 38:13 vidas consista imprecisas que son precisamente las únicas que que no están en los escasos programas electorales en los que se mencionan en alguno de estas cuestiones acabamos pronto en exceso es Vox y Ciudadanos no menciona en absoluto términos como alimentación transferido a la salud nutrición Universidad desaparece San no están en el caso del PP pues sí que hay una serie de medidas más o menos vaga dos en concreto una lucha de la obesidad o contra la obesidad en todas las franjas de la sociedad y unas el cuadro alimentación en colegios a gustos y los que verdaderamente sí que se monja el bastante más es la fuerza política de Podemos que habla de romper el ciclo de la comida basura implantando una medida ya ampliamente superada pero ellos la pretenden poner que es el famoso semáforo una mejora de los comedores escolares que también bien hacer un brindis al sol donde verdaderamente se mojan en proponer un IVA más alto para otra procesados un IVA reducido para frescos y saludar les limitar la publicidad engañosa el contenido de publicidad en horario infantil así como una ley celíaca es decir son los que más se mojan pero a todas luces amigo de todas formas me parece que son medidas insuficientes cuando las hay demasiadas

Voz 0927 39:22 quién crees que puede solucionar todos esos otros problemas la derecha la izquierda

Voz 22 39:26 pues no Fira habría que estudiar en profundidad el CNI elaborado adelante

Voz 1853 39:32 eso es así desde luego las cuestiones alimentarias Obesidad Nutrición y Salud por ninguna de las fuerzas

Voz 0927 39:38 Juan Revenga un abrazo adiós adiós

Voz 3 39:41 Patricia Suárez muy buenos días buenos días

Voz 13 39:43 el presidente de la Asociación de Usuarios Financieros tú cómo ves esto que les pediría a los partidos políticos imagínate que los fines ahí todos de frente dicen Patricia tienes un minuto para pedirnos cosas que les pides

Voz 1448 39:57 primera que pongan de verdad en marcha una autoridad independiente para los consumidores financieros que englobe por supuesto a los inversores y a los asegurados de verdad independiente no quiero que dependa como la que están programando del Ministerio de Economía eso no es ser independiente ni que sea como los actuales reguladores que son a la vez supervisores que para nosotros eso es un conflicto de interés una autoridad independiente que pueda poner sanciones que pueda evitar la litigiosidad porque le les obligue a aquellas entidades que tengan una mala praxis a devolver el dinero a sus clientes sin necesidad reclamar esto que ya existe en Inglaterra so con esto que hagan yo creo que hay mejor haríamos muchísimo la calidad de los consumidores en nuestro país tú crees que

Voz 0927 40:44 hay voluntad ahora mismo de acabar o ya estamos hablando de otra historia con todo el tema de los fraudes bancarios o que pueden volver o que siguen latentes ahí porque hay siguen muchos problemas te ya de miles de familias

Voz 1448 40:54 yo creo que siguen latentes y yo creo que además el el quién nos gobiernen en la próxima legislatura deberá solucionar el tema de los juzgados especializados que supuestamente iban a ser para bien del consumidor ya han terminado siendo un cuello de botella un auténtico embudo que dilata la solución y que todos sabemos que si la justicia es lenta no es justicia

Voz 0927 41:15 tú quién crees que va a solucionar o puede solucionar mejor todos estos problemas de los que me hablas la izquierda o la derecha

Voz 1448 41:21 esto no puede ser una cuestión de izquierdas y de derechas los consumidores somos de izquierdas de derechas de centro somos ateos somos creyentes somos hombres somos mujeres no puede ser una cuestión de política tiene que haber un pacto de Estado todos somos consumidores ellos los primeros tenemos que defender lo que es nuestro

Voz 0927 41:38 Patricia Suárez presidente a su fin fuerte abrazo a un beso

Voz 1448 41:40 un abrazo muy fuerte Jesús muchas gracias a Dios

Voz 0927 41:43 Beatriz Corredor muy buenos días muy buenos días Secretaria Ejecutiva de ordenación territorial y políticas públicas de vivienda del PSOE candidata al Congreso ex ministra de Vivienda bueno con este currículum empezamos por vivienda

Voz 7 41:55 por lo que queráis muy bien derecho

Voz 0927 41:57 hable a una vivienda digna que ya sabemos que eso está en la Constitución pero que mucha gente dice pero son los está cumpliendo proponemos fomentar la promoción de viviendas de alquiler social no

Voz 7 42:06 proponemos que el acceso a la vivienda sea accesible sobre todo para las capas de población que lo tiene más difícil específicamente para la gente más joven y creemos que de una forma más accesible de acceso a la vivienda a través del alquiler para lo cual queremos reforzar la oferta la oferta alquiler asequible mediante unos contratos de alquiler que sean más equilibrados entre el inquilino y los propietarios por eso se presentó o el real decreto ley aprobado en marzo para hombre ser el equilibrio y que los inquilinos tengan mayor más estabilidad que tengan que pagar menos fianzas que tengan unas rentas que sean que suban con cargo al IPC también proponemos que se aumente la oferta de vivienda social proponemos que se aumente ese parque mediante la promoción de vivienda social por parte de las organismos públicos no obstante es uno de los derechos si están en la Constitución es un derecho y también el el el Gobierno estará está trabajando en una ley estatal de Vivienda que dé cobertura a este derecho para todos españoles

Voz 0927 42:56 la Asociación de inquilinos dice que se quedó corto y que tenían que haber regulado los precios eso se puede cambiar o no

Voz 7 43:02 el real decreto ley que se aprobó en marzo tiene una es una o mandato al Gobierno para que en ocho meses ha es haga un nuevo índice de referencia de precios de alquiler que uno dos problemas que tenemos es que no tenemos precios oficiales de alquiler tenemos precios de los que dan las empresas privadas plataformas privadas alquiler pero no hay estadísticas oficiales es un paso muy necesario para que los ayuntamientos puedan saber exactamente de qué estamos hablando y a través de esos índices cada ayuntamiento podrá tomar las decisiones que considere en relación con sus municipios

Voz 0927 43:32 desde que llegase al gobierno se prometió la creación de la Autoridad de Protección del cliente financiero que es muy importante con todo lo fraudes bancarios que ha habido pero finalmente no se ha puesto en marcha lo que sí se ha puesto

Voz 7 43:43 no es aprobado ya la ley de vetos inmobiliarios que es una ley que protege a los que adquieren una vivienda a través de una hipoteca con una mejora de todos los procedimientos de transparencia de información a los consumidores con una mejora en la capacidad de reclamación con un absoluto control de las cláusulas abusivas y por tanto se encontrarán los consumidores en mejores condiciones para poder decidir para poder firmar una hipoteca en evidentemente productos financieros son de los más complejos que hay unos mercados y lo que utilizan los consumidores y la protección de los mismos desde el punto de vista de la Unión Europea es clave por eso todas las normativas que están implementando que son vinculantes para el Estado español para el Gobierno y por eso en concreto en este tema de la de la mayor inversión que hace una familia en su vida que es contra su vivienda se ha reforzado mucho la transparencia en los créditos hipotecarios

Voz 0927 44:27 llevamos muchos años alejándonos de las subidas de la luz unas peras otra con el nuevo Gobierno se han tomado algunas medidas como el autoconsumo pero hay algo más o pensáis que con esto va a ser suficiente para frenar la subida de los precios de la luz

Voz 7 44:40 no se ha tratado de evitar la

Voz 0584 44:44 situaciones de pobreza energética que son realmente dramáticas

Voz 7 44:46 en nuestro país y aparte del bono social Se va a regular un bono social térmico estaba avanzando en el bono social energético precisamente para evitar las situaciones de pobreza situaciones de corte de suministro para familias vulnerables toda la situación de de las energías renovables según han un autoconsumo Illa hay propuesta es no solamente autoconsumo individual sino autoconsumo de colectivo para que por ejemplo comunidad de propietarios o las empresas que están situadas en la misma zona puedan compartir estas instalaciones It por tanto beneficiarse de las energías renovables que es una clave para que lo para en toda actividad del del gobierno transversal a todos los departamentos

Voz 0927 45:22 sí muy relacionado la movilidad sostenible apoyéis no apoyados por dónde está el PSOE

Voz 7 45:27 de momento lo que estamos haciendo es recuperar la inversión que se había evitado en todos los años de gobierno del PP Careaga haría bajar más cincuenta por ciento Ese están tratando de mejora de infraestructuras que había estado bastante abandonadas desde punto de vista la movilidad en las ciudades es evidente la apuesta del del Gobierno por mejorar hacia una forma de de de de transporte no contaminante a formas de transporte sostenibles

Voz 0927 45:49 alguna propuesta para solucionar definitivamente el conflicto Thaçi sube TC

Voz 7 45:53 bueno creo que la decisión que tomó el Gobierno fue bastante equilibrada que es invitar al al al sector del taxi a que se actualice como de hecho están haciendo transferidas comunidades autónomas la decisión sobre la movilidad interna de sus respectivas territorios yo creo que son dos servicios compatibles y que deben respetarse por supuesto la condición de servicio público que tiene el sector del taxi pero que es obedecer también tienen una una función que deben adaptarse a la normativa que en cada caso la comunidad autónoma les les imponga

Voz 0927 46:22 tenemos muchos niveles niveles muy altos de obesidad sobrepeso la industria alimentaria sigue marcando mucho las políticas de los de los gobiernos en materia de medidas para acabar con este problema esto se va a atajar de alguna manera

Voz 7 46:35 es una prioridad en el Gobierno toda la política sanitaria en política nutricional lo que tiene que ver con la lucha contra la obesidad y cuánta lucha contra malnutrición y cuando digo malnutrición no digo infrautilización sino mal nutrición sobre todo infantil el Ministerio Sanidad haciendo un esfuerzo enorme de concienciación de de mejora también de los de los productores de de Guardo sobretodo de de de de productos que son ya elaborados de los que le llaman suta procesados para reducir el consumo de azúcar para rato reducir el consumo de sal para mejorar los menús de los colegios para mejorar la nutrición infantil que en algunos casos es nuestro país es muy difícil es muy deficitaria habrá más

Voz 0927 47:11 protección para las asociaciones de consumidores que están bastante con bastante con una ejecución de sus reivindicaciones bastante complicada por falta de financiación falta de medios

Voz 7 47:22 si las asociaciones de consumidores cumplen una función absolutamente clave en un Estado democrático y demás y hacen un servicio público de primera necesidad puesto que son la el primer contacto que tenían muchos consumidores con un tengas problemas de hechos está tratando de reforzar la los derechos de los consumidores a todos los niveles que por ejemplo en relación con su carta de derechos digitales los consumidores son claramente ahora usuarios de servicios digitales están en algunos casos muy muy abandonados Si todos conocemos lo difícil que es no no contratara sino por ejemplo darse debajo de servicio digital también se están reforzando los servicios de definición de que es un consumidor vulnerable los servicios de atención al cliente para hacer todo el proceso más transparente y que los consumidores tengan mejor eso al ejercicio de sus derechos que en muchos casos por desconocimiento y en otros casos por dificultad en algunos casos les cuesta mucho trabajo reclaman su derecho

Voz 0927 48:10 todo terapias un peligro para la salud y creo que el Ministerio

Voz 7 48:12 cumpliendo con su obligación informando a los usuarios a los pacientes a los consumidores y a los ciudadanos de cuáles son los riesgos o los supuestos no beneficios o o la falta de eficacia de alguna de estas terapias es clave

Voz 0927 48:24 Beatriz Corredor secretaria ejecutiva de ordenación territorial políticas públicas y vivienda del PSOE candidata al Congreso ex ministra de Vivienda muchísimas gracias y mucha suerte

Voz 7 48:33 muchísimas gracias a todos un saludo

Voz 28 48:44 Jesús Soria

Voz 0927 48:49 como guinda ya lo estamos viendo derecha izquierda izquierda derecha a algunos invitados se lo hemos preguntado pero a los otros invitados también sus problemas quién lo resolvería mejor derecha izquierda

Voz 29 49:05 de momento nosotros tenemos que agradecer profundamente la atención que el Estado evitando tanto el Ministerio de Sanidad como al Ministerio Universidad Rey al plan contra la pseudo ciencias que nos parece que ha sido un hito en la política española en ese sentido

Voz 0553 49:22 bueno pues pensamos que la izquierda puede ser más favorable aunque bueno esto lo lo pensamos porque en la época del Gobierno del Partido Popular ha sido cuando más desahucios ha habido

Voz 10 49:34 como organización independiente y plural

Voz 1568 49:37 no nos podemos manifestar al respecto nosotros vamos a exigir a cualquiera gobierne la derecha gobierne la izquierda gobierna el centro haya coaliciones del tipo que sea

Voz 10 49:49 el problema es que estamos hablando lo nos vamos viendo crecer con gobiernos a veces hay que meterle mano ya tradicionalmente

Voz 30 50:02 las propuestas de la izquierda son más ecologistas las de la derecha siempre han tendido a supeditar lo bajo el esquema de la acumulación económica o de o de los beneficios empresariales