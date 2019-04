Manualidades, manías y 'cuquis'

Voz 1 00:00 la Ventana con Roberto Sánchez

sí a partir de un hecho real yo creo tú crees él crea nosotros creamos vosotros creéis yo creo

Voz 0509 00:13 con todo

esto es el recreo en La Ventana el recreo la vida más allá de un patio de colegio

Voz 0484 00:48 estoy diez cuatro y diez en Canarias arranca aquí el ratito este de entretenimiento del recreo niños niñas que estábamos muy repartidos porque Alma Andreu arroba hoy la fuerte ya se está riendo pero ser desde Valencia desde la torreta hoy no

Voz 5 01:01 sí sí aquí estamos pasando un poquito de calor todavía hoy si dice que va porque dicen que vienen las lluvias

Voz 0484 01:07 si esto no hace falta que lo digan si es que eso ya es una es una realidad un denominador de todas las semanas santas no por mucho que la semana antes y sobre todo es de un año en el que el pronóstico

Voz 5 01:19 parece que sembró el pánico entre entre el gremio de del turismo

Voz 0484 01:26 es una realidad que a partir del jueves sobretodo miércoles jueves al final tiene que llover llueve en España hay bajan las temperaturas esta Semana Santa no va a ser diferente así que de momento tiempo primaveral pero mañana ya no lo será tanto allí en Valencia tampoco esa dice

Voz 6 01:40 ya ya ya eso dicen los allí también

Voz 7 01:43 mañana está aquí pero sé que estás ya nervioso porque vuelva a Robben

Voz 6 01:45 sí por favor in tranquilísima estoy garito

Voz 0484 01:48 desde Barcelona Edgar buenas tardes hola buenas tardes

Voz 0509 01:51 me encanta cuando va a llover de decir bueno cuando ya está lloviendo de gira pues sabía que iba a llover porque a mí me dolía la rodilla ayer que eso es una es como como que tú la sueltas como no has dicho que iba a llover pero ya tiene la Juve es no pero no sabía yo ya me

Voz 0484 02:04 dicho eso sí que me hablaba antes eso sí sólo tú lo haces también ya ya estás en la edad en la que te duele alguna articulación ya me duele de todo no llueva o no llueva hoy ya estoy mayor pero Juan López Córcoles estaba abarrotada de Podium podcast qué tal

Voz 8 02:21 muy buenas ayer ayer por cierto esto es

Voz 1826 02:24 esto es para todos estuvimos torpes

Voz 9 02:26 con el concurso de Carlos y me resulta muy muy muy mal

Voz 1826 02:30 tengo tengo el guasa atestado de gente

Voz 0509 02:32 que me ha llamado a todos los que yo te digo que no me gusta nada la sección que es que no es un reproche pero yo creo que sí si no me falta la gente la gente de la calle tú eres el del recreo digo sí dice pues era un idiota gracias Pablo Picasso a ver qué persona

Voz 1826 02:47 magistrado ocultó en el me suena de Carlos Iribarren Carlos qué tal buenas tardes qué tal buenas tardes ahí está él desde su trinchera del uno cero Nos vas ganando pero ya ha advertido a por cierto ciertos digo alma Juan Edgar que nos ha dicho hoy seguro que empató país hoy os vais a redimir estoy convencidísimo de Picasso puede ser cualquiera menos Picasso pintó Picasso e imagino que cualquiera de los que en algún otro momento aquí en verano en Navidad también ha propuesto pero bueno eso están eliminados o sea que tampoco de Agatha Christie pero la policía no gustó a mí

Voz 0509 03:18 el Tello ese no sea sincero

Voz 1826 03:21 no bastante hasta el día que lo haga te lo apuntó bueno empecemos por favor que salga aquí al encerado la fuerte

Voz 1 03:33 mi patio de vecinas con la Forte

Voz 0484 03:39 ya saben que es la mujer mitad periodista mitad artista la que sabe todos los pormenores del contrato que Isabel Pantoja ha firmado con supervivientes llave lo dirás harás eh tú sabes todos los pormenores es el dinero que que dicen que soy

Voz 7 03:53 soy un poco el topo soy la que todo lo sabe

Voz 0484 03:56 ya lo que no cayó bajo el agua es también Alma Andreu la fuerte desde la te reta decíamos hoy te nota que estás en tu estás en tu salsa eh

Voz 7 04:04 sí jefes que la terraza que pues mira me he venido para las procesiones que tú sabes que yo soy señora que viste capa morada sea de la Hermandad de la Virgen de los Dolores

Voz 1826 04:12 pero a topos también no esto no lleva lunares

Voz 7 04:14 que yo esté aquí a preparándome Cirio y el vacuno para esta noche

Voz 0484 04:17 ya pero el cirio y el báculo no te van a impedir que te comas la Pay ETA no

Voz 7 04:21 bueno la sagrada Easy bueno en la parte gastronómica yo no me el asalto a la coca de nueces longaniza de Pascua

Voz 1826 04:28 el trabajo un poquito también sí también vale vale

Voz 7 04:30 además que mira hoy vengo dispuesta a romper parejas comentó no bueno a ver yo no porque plantee una pregunta estos días atrás en Instagram

Voz 1826 04:39 pues a ver a ver qué sale Arroyo soy la Fortes si bien ese que eso de romper pareja ha estado muy feos y menos Santa

Voz 7 04:45 vamos a ver pero que osea yo abrí las puertas de EMI patio de vecinas sencillamente se plantee un debate frugal

Voz 1826 04:52 frugal si borrón tú lo tienes tú

Voz 7 04:56 es un debate comedido discretito sin ofender a nadie yo total pues ya ves pues he preguntado cuáles son esas manías de tu pareja que te sacan de quicio

Voz 1826 05:04 y se armó el belén

Voz 7 05:05 pues sí Sharma o Salma muestra vamos a escuchar la primera nota de voz Illa así eso comentamos

Voz 10 05:11 bebé haciendo ruido o Esther líquido de agua cuanta más tenga miedo a que claro mira si no le digo nada

Voz 1826 05:22 a mí no con cara

Voz 9 05:24 las paradas que me tengo la dormido

Voz 10 05:27 a en la devuelve con la misma frase absolutamente siempre que no saber de otra forma

Voz 1826 05:36 sí tenemos denunció esta chica sí bueno sí está la voz entre el silencio si la LOE

Voz 0484 05:41 verdad eso es un poco entre la o parda

Voz 7 05:44 es un poco harta del campo coarta porque es que al final hace como como diciendo lo mato es que su chico pues no saben no saben pero como que no sabe

Voz 1826 05:51 lo que te iba a venir porque ya ayer ya diste muestras de de eso de incontinencia con el chaval contente pero sabe no sabe ya está

Voz 7 06:00 no a ver es que esta mujer no ha mandado el audio pues desoladas ya se nota que está al borde de la desesperación que me lo estoy imaginando atormentada en su casa presa de la histeria oyendo al novio bebé él pues igual que como como como cuando malos caballos al abrevadero

Voz 1826 06:12 ya será menos a que me da a mí que en tu patio de vecinos sabéis un pelín exageradas Iqbal teatrillo sí sí sí sí sí siete a3

Voz 7 06:22 Nos va pero fijo que este señor pues bebé pues como los patos en el agua pero yo te digo una cosa hay ruidos que se deben evitar pero a toda costa

Voz 1826 06:29 ya sabemos este el de beber pero por ejemplo pues mira me

Voz 7 06:34 a ver bostezar con ruido que a mí me da una grima

Voz 1826 06:37 iremos trenzar en silencio por favor yo ahora mismo

Voz 7 06:40 el bostezo mira no sé nada Oye vamos a hacer postiza otra vez

Voz 1826 06:44 que qué vamos a hacer una prueba bostezo pero bosteza de verdad eh pago aunque sea en silencio pero precisaba Ace bostezar con ruido o no

Voz 11 06:54 los que altísimo han venido los que hacen eso sí

Voz 1826 06:57 pésimo pero ahora ahora bosteza un día España lo sabes en silencio no porque todo ha comenzado pero porque se contagia eso o sea que que no se puede hacer ruido ni al bostezar ni al bebé

Voz 7 07:07 no ni Roncal en tirarse pedos vale ya o no

Voz 1826 07:09 hombre ya lo sé pero de todas formas me lo está poniendo todo en el mismo plano como si fuera lo mismo

Voz 7 07:14 pues sí porque lo mismo es ruido por arriba por abajo pues es desagradable lo mires por donde lo mires aunque mira por arriba no huele lo de bostezar igual mira yo bostezo así en silencio que no que no se nota

Voz 1826 07:24 ya creo que esto es la radio no te ven osea que mejor que hemos tenido un poquito de ruido no porque

Voz 7 07:29 no me oye nada no me oyen porque el bostezar es con aire bostezar Roncal hacer ruido son ruidos desagradables con lo bonito que era las Mr

Voz 1826 07:40 porque lo encuentras primero lo que es él a ese MR

Voz 2 07:49 las redes esto así justito lo bueno sería poder hacer ahora se Mr por la derecha ahora por la izquierda a las que el Carrusel deportivo recibirán así

Voz 6 08:04 imagina en versión a ese MR colaborase un gol pero aquí bajito

Voz 1826 08:08 está empezando estar a favor de que legalicen las a que sí allá es la tortura esto es la mía por el siguiente audio siguiente nota de voz vamos pues se ve que a mi señor uno de sus mayores

Voz 12 08:21 hoy es tomar el café si dejar la taza Maceda por toda la casa y que puede ser en una terraza en la cocina

Voz 13 08:30 es decir la prueba comer recogido tazas durante unos días

Voz 12 08:36 disfrazar una mesilla de entonces con todo ser Filho en fin

Voz 1826 08:41 con todo ello se han permanecido del café si no con colilla dentro del café ya no no pasaría nada guarra das todo estaba viendo venir eh

Voz 7 08:49 qué asco qué asco no no no pero cuidado porque hay un punto de giro en el guión tengo una teoría tu jefe

Voz 1826 08:55 adelante con ella

Voz 7 08:56 dime dime que este señor es de los que leen el poso en el café eso señora el está reventando el negó si cada vez que lo en jugadas las tazas está reventando al día

Voz 1826 09:04 no sé si si como si en tu caso muy fundamentada muy creíble tu teorías sí sí

Voz 7 09:09 ahora hombre ya te digo pero osea sea tú fíjate si el hombre deja a las tazas por toda la casa pues era que necesita que la marca del café ahí ha penetrado bien sobre la superficie vamos que te destroza lo mismo la mesa del comedor de madera de nogal que el mármol de la cocina te destroza el mobiliario

Voz 1826 09:24 sí pero te adivina el futuro ya tú esto de de dónde lo sacas

Voz 7 09:28 a la sección hijo y entre eso una es muy leída El curioso informados sobre la Francia perdón sí sí que lo era una broma

Voz 1826 09:37 como quedáis pues es una técnica todo lo opuesto

Voz 7 09:40 lo lo o hip

Voz 8 09:43 palabra taldes romanza ojiplática tampoco

Voz 7 09:47 pues es una técnica irse puede en el café la taza en los posos del plato o con la prueba del pañuelo como como que no que les dedo mando el pelo que la prueba del pañuelo no es la de la que está pensando la prueba del pañuelo pues se le hace al café se puede teñir un pañuelo con café te dice que si sale una luna significa abundancia hay dinero Isabel un hongo significa enfermedad es al un sol fertilidad todo estos

Voz 1826 10:12 no se puede saber con Café solo o café cortado con leche un bombón puede ser leche de avena deshoja porque no

Voz 7 10:18 gente está sondeando no no no yo

Voz 1826 10:20 estoy profundizando sí que no que he leído y además

Voz 7 10:23 Selena también los posos del cubata cuidado con cuidado

Voz 1826 10:25 dado

Voz 14 10:26 las mangueras de mi pareja no sé ni por dónde empezar aunque la peor de todas es la de ventilar a las siete y media de la mañana las ventanas y cuando yo llego por la noche ocho y media nueve tengo la casa más ventilada del mundo en primavera dice bueno tiene un pase pero en invierno es que esto es la casa de ping tú y así todos los días el ventilando ella cerrando ventanas en fin Allen Un besito fuerte y otro para ti Roberto

Voz 1826 10:56 gracias él ventilando yo cerrando ventanas no a ver

Voz 7 10:59 cómo es mi patio vecinal que adora que te mandan besos

Voz 1826 11:02 que ver cómo es el sino hombre pero si es que es esa

Voz 7 11:04 en tu nombre y todo

Voz 1826 11:07 conocieron en el aeropuerto de Bilbao quien autobuses tan tan

Voz 7 11:10 pero yo no lo digo porque yo soy humilde ellos ellos solo

Voz 1826 11:13 cómo cómo es cómo es tu patio

Voz 7 11:15 pues sí pero mira que no han dicho un beso también para el señor Jefe o para no brutal que han muerto hombre en fin que yo mira con este ventilar me voy a postular porque yo pincho y corto me voy a postular al lado del que ventila sinfín porque otra cosa no pero de manías tengo unas cuantas sí tengo a mi señor frito tú por ejemplo jefe tú ventiladas o del equipo ventilación

Voz 1826 11:36 yo veo ventilando ventilando todo el día tú también siempre ventilando siempre es que hasta aquí en la radio incluso si pudiese te iba a abrir

Voz 8 11:43 mi madre solía ventilar la habitación también lo domingos por la mañana

Voz 1826 11:46 sólo los domingos van a primera hora claro

Voz 6 11:49 tradiciones que se pierden

Voz 1826 11:51 porque la noche anterior habían pasado cosas por lo que sea estaba porque te quede más alma que eres de olfato sensible yo también si yo soy un poco

Voz 7 11:58 madre mediría María Dolores María Dolores pues sí sí sí porque sí notó un tenue casi imperceptible aroma algo que no sea un AVE Lita Aude yo abro corriendo aunque fuera esté cayendo chuzos de punta yo abro todo

Voz 1826 12:11 o sea que tu casa también sería como ha dicho la Casa de pingüe pingüe las sabían ya tengo a mi señor constipado no te claro aquí en el estudio menos mal que no lo es que si no pues estaríamos ventilando

Voz 7 12:19 no te la juegues porque yo mañana no que no voy pero pasado yo te llevo ambientado eres Mikado de enchufe de spray de pastillas de vela mañana ellos llevó os os dan viento

Voz 1826 12:27 venga déjate de formas que aquí nos he ventilado mudos unos ambientado mañana vuelves pero desde ahí desde Valencia mañana

Voz 7 12:34 así pero el además es que ahora me toca ir porque me tengo que poner ya al Caperucita me están esperando la procesión y yo ya no puedo más de sí

Voz 1826 12:39 bueno venga o te te vas entonces dentro de nada sí sí vale vale vale pues nada no te quedas aquí hasta que acabó el recreo venga así me quedo pero ahora molestaron poco a pero momento que tenemos una llamada

Voz 15 12:49 pum pum pum pum pum

Voz 16 12:58 no sé hasta cuando está Puy en Ciudad Real

Voz 17 13:28 no

Voz 18 13:38 ya troyano buenas

Voz 17 13:55 el eh

Voz 0484 14:13 tenemos una llamada porque este pasado domingo pudimos

Voz 5 14:15 ver de nuevo a algo referido a

Voz 0484 14:19 Marie Cóndor en El País Semanal por ejemplo el reportaje sobre las maricón de españolas bueno ya saben es la gran gurú de la vida organizada ordenaba hemos tardado mucho pero por fin ha llegado a un problema pequeño problema técnico no sé qué estaría ordenando pero maricón

Voz 9 14:34 en versión de la redacción de garita nos atiende a esta hora en el recreo de La Ventana maricón qué tal buenas tardes bueno como esta tarde

Voz 0509 14:44 a que viene que es como lo de partido e con lo de orden sí sí sí sí bueno estoy estoy llegando billetes para enterrarlos a todos los del recreo tanto vi esa es que no me caben en la cuenta

Voz 1826 14:55 pero no me caben

Voz 0509 14:57 me entiendes la sí sí sí sí sí sí sí sí Santiago lo bueno que yo empecé así con recogiendo nunca se dije para que la quiere pensé para mí yo sola no hice me ocurrió lo del orden pero es fácil le a lo mejor tú vas al armario y tienes una camiseta de esas que poner alguien que me quiere mucho me trajo esta camiseta de Villar da vine a la basura osea eso para que lo quiero tener hizo he venido para qué lo quieres a la basura que con Izar

Voz 1826 15:23 pero eso ya así de entrada por decreto camisetas y tendrás que te han traído por ahí hay que tirarlos todos

Voz 0509 15:28 claro y las tasas y todo eso todas estas tasas que te dicen que la vida va a ser el fenomenal un lunes a las seis de la mañana eso eso para eso o a la basura todo a lo mejor también te dan un recuerdo de la comunión de tu sobrina pues te come la bolsa de pesadillas el muñeco a tomar viento está muy bueno y todas esas cosas pues he ganado dinero porque también lo hago pero con frases que moran Rayo tengo a hay tres frases mías que lo Pétain bastante una es soltar cosas es aún más importante que añadirle

Voz 19 15:59 esa esa frase aquella saber destacado Dios no

Voz 0509 16:02 luego hay otra que es nosotros vivimos en el presente no importa cuán maravillosas hayan sido las cosas no podemos vivir en el pasado

Voz 8 16:10 esa esa larga para una camiseta

Voz 0509 16:13 pero la tercera que tengo también es la de me encanta cuando callas porque estás como ausente

Voz 1826 16:17 pero esa no es tu mía

Voz 0509 16:19 sí sí también sí

Voz 20 16:22 nada que ahora te tengo que decir una cosa

Voz 19 16:24 qué quiere usted más de todo pero todo subieron dime dime si tengo un problema muy grande que te pasa hija

Voz 0509 16:30 no esto es serio es tengo mi casa que la tengo tan bien ordenada San economizar espacio que sólo me cabe Un libro tengo el mío y el tuyo a comprar tuyo la edición de bolsillo que ya sé que esto

Voz 1826 16:43 sí

Voz 19 16:44 sí tal uno de los dos pero en condición de bolsillo no Javier los dos porque

Voz 0509 16:49 no porque los dos son ya diciéndolo sí pero economista tanto que sólo me queda el hueco S

Voz 1826 16:54 o sea que al final te quedas solo con un libro con

Voz 0509 16:56 ir por supuesto me voy a quedar mal el tuyo para contar no de cartón

Voz 1826 17:00 por su puesto

Voz 20 17:02 mira papá él pío pero yo haría lo mismo eh oye fue descuidados ella economizar siempre es un abrazo un abrazo adiós adiós

Voz 1 17:14 les toque

Voz 0484 17:25 en lugar de ir de profesión se va de verbena creo como siga sonando dos minutos más para ser más esta canción aquí la fuerte oye yo no esperaba escuchar la cucaracha así que Edgar Hita después si tenemos un ratito antes de que sea la A6 que trae aquí

Voz 8 17:40 buen material para el último trago pero esto es de la redada no tendrá redadas ahora Charity una explicación Roberto yo sea aquí en La Ventana eso espero les gusta mucho lo que ligar las músicas con el contenido que lo ha intentado vamos a hablar efectivamente de cucarachas de cucarachas

Voz 9 17:53 muy bien venga tú dirás aunque también son ganas ahora mismo

Voz 0484 17:57 creo que es el animal que proporcionalmente el animal que más miedo da a la gente

Voz 8 18:02 sí precisamente es que ahora claro empieza a llegar de calor y es cuando empiezan a aparecer las llamadas cookies

Voz 1826 18:08 se olvida calle por las calles de la ciudad

Voz 8 18:10 sabes ir vamos a hablar de una idea Animos hablar de maricón dos el orden y la limpieza y ahora la sociedad total vamos a hablar de una idea española para frenar las o al menos para intentarlo es que un equipo de investigadores del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona quiere intentar esterilizar las para frenar de una vez por todas las plagas Maria Dolors Blacks es científica del CSIC líder de este proyecto yo le pregunté si esto era más o menos como hacer una vasectomía a gran escala a las cucarachas

Voz 21 18:37 no no porque no lo vamos a tocar los las nada no tomar desde arriba no

Voz 22 18:43 sí vamos tenemos el genoma hay muchos genes que por ejemplo genes que son de reserva para los huevos y los embriones si este es agentes no se pueden sintetizar las proteínas esenciales para la reproducción los embriones no podrán seguir adelante con el desarrollo por ejemplo si tocamos un gen que afecte a la cáscara del huevo lo los huevos serán frágiles y no aguantarán las condiciones atmosféricas no se podrán reproducir

Voz 1826 19:08 y qué qué interesante quiero decir también lingüísticamente eso de No me toques las bueno apunta

Voz 0484 19:13 oye a ver la idea es ver qué genes influyen en sí

Voz 1826 19:15 de reproducción para después poder modificar los claro

Voz 8 19:18 ahora están en una fase de búsqueda de patrocinios porque llevan treinta y cinco años trabajando para estudiar las cucarachas pero necesitan más personal y recursos para poder avanzar sobre todo porque confían en que esta idea puede funcionar

Voz 22 19:30 no es ocurre que nosotros tenemos financiación por otros proyectos y otros y líneas de investigación pero necesitamos podernos a dedicar enteramente ha visto proyecto para poder tener éxito entonces la idea de la campaña es poder eh ver a un personados di exclusivamente dirigido a esto hemos hecho las primeras pruebas sabemos que esto es prometedor porque hemos visto que podemos hacer entrar las proteínas dentro de lo que son los ovocitos de la madre y entonces esto no indica que podemos legar a tener éxito

Voz 1826 20:00 pues todos control las cucarachas así que ahora tuit te haremos dentro de un momento y si no lo decimos la página a través de la cual se puede echar una mano a Maria Dolors y a subir y a su equipo para que lleve a cabo esta investigación Juan aparte de por el asco que pueden dar porque hay que poder frenar el avance de las

Voz 8 20:20 quisque pues mira hay varios motivos que hacen que las cookies no sean animales demasiado recomendables el primero es que se llevan muy bien con los microbios marinos

Voz 22 20:28 las mismas tal vez no elevan las enfermedad pero lo has arrastran de un lugar a otro porque arrastraba suciedad ella se mueven por lugares muy sucios normalmente por lugares eh porque con es que aunque esté en un lugar muy limpio siempre rincones sucios detrás de un mueble detrás de una cafetera en las cocinas detrás de los armarios te llegan desde las cloacas suben por los estas tuberías de de ASO de agua por fuera de las tuberías esto hace que arrastren con ellas con las patas con el cuerpo cualquier tipo de microbios que luego se pasean por la cocina os te pasean por casa los van soltando

Voz 8 21:03 el segundo problema reside exactamente en las en la solución actual con la que estamos peleando las cucarachas que son los insecticidas es verdad que estos productos químicos las matan pero ya de paso se cargan a otros muchos animales tampoco es que sean especialmente bueno para nosotros los humanos

Voz 22 21:17 qué ocurre si si eso ocurre con muchos productos químicos que utilizamos cada día y no nos damos cuenta no no no son necesariamente insecticidas esto ocurre con muchos aerosoles que utilizamos en casa cada día al final unos pliegan Nos acaban produciendo alergias entonces hay que vigilar con todos estos productos químicos y lo que hemos de hacer es intentar buscar soluciones soluciones a ellos se están utilizando ya soluciones para otros insectos y para control de plagas en campo pues tendríamos que podrán hacer lo mismo nosotros en casa

Voz 1826 21:47 luego hay otra cosa de las cucarachas que a mí me llama poderosísima ante la atención es la cantidad de tipos de derechas que hay no habrá aquí en Madrid he visto hay una así más Rondilla La Rubia a las remesas ruta si un poco más delgada además que que las llamas que no veas cómo corren trepa por las paredes que da gusto

Voz 8 22:04 es otra de las características de este insecto le preguntamos a Maria Dolors qué es eso que las aceptan resistentes

Voz 1826 22:10 hay hay quienes nunca seremos muy grande

Voz 22 22:12 esto ha ocurrido también en entre otras razones porque han ido modificando el genoma para irse adaptando cualquier producto que les sea perjudicial tiene una capacidad de mutar y cambiar cosas a ver cuando hablas de mutaciones no quiero decir que creen no ha sido son capaces de silenciar productos que les serían genes que serían sensibles algunos productos lo activan de otra manera entonces si tú lo expone es un insecticida que determina que su sistema inmunitario reaccione contra eso cambiarán el sistema inmunitario para tener una una reacción que se adapte a esas resistencias

Voz 8 22:50 venga venga pan que seguro se deseando que que por saber si la hicimos la pregunta clara hachas holocausto nuclear no si son capaces de sobrevivir contaba yo con eso estaba seguro que tú has hecho la pregunta no es así

Voz 22 23:08 yo no sé la respuesta no ha vivido una una bomba nuclear por suerte y no sé qué ha quedado después de ella pero evidentemente cualquier insecto que se esconda bajo piedras esté muy protegido ha apostado sea posible para para otros pero yo no lo puedo afirmar de momento para mí esto siempre ha sido una leyenda urbana que todo

Voz 21 23:28 mundo se agarra ella pero yo no no te puedo decir nada sobre esto

Voz 1826 23:33 bueno bueno tampoco tampoco lo confirma ni desmiente no pero la pregunta en realidad es a ver si de verdad las cucarachas pueden sobrevivir a un holocausto nuclear it right mata las cucarachas de qué está hecho el no claro

Voz 6 23:47 yo creo que

Voz 1826 23:48 es salvaría las avestruces también no

Voz 6 23:50 San porque mete la cabeza pero la cabeza de

Voz 1826 23:53 sí sí eso os recordamos entonces precipita punto es no es donde poder echar una mano y meter unos euros ahí para ayudar a estos científicos acabar con las vamos a seguir hablando poco jugará primo las cookies

Voz 0509 28:51 acabo de imagínate si tú no lo tienes claro tampoco yo menos osada ya ayer el primer día con eso de querer que lo sea

Voz 9 28:58 bueno fundía a Juego de Tronos mal mal mes la liga regular no ganamos no ganamos pero bueno hoy sí hoy Si ganamos hoy que tenga

Voz 0509 29:08 sí resulta pues nada que ha llegado la Semana Santa Mi sobrino de seis años me viene y me dice me enseña algo que ha construido en el colegio que es un castillo con materiales reciclables os a un castigo de dos plantas que una puerta corredera un puente elevado hizo con seis años

Voz 0484 29:25 hoy todo con sus pero bueno

Voz 0509 29:28 los no tenía cocodrilos pero yo que sé no lo tenía porque creo que es aquello de se venden por separado pero bueno ojo que Un castillo que no lo hago yo ahora y además claro qué pasa que a mí como no me gusta perder ni contra mi sobrino pues digo ya verás tú me puse serio empecé a decir todo lo que hacíamos antes en el colegio todas las manualidades que por supuesto eran mejor que lo de ahora

Voz 5 29:57 menudo reto e hoy sigue que lo tienes

Voz 0484 29:59 lo tienes crudo así que es tú que quieres convencernos de que las manualidades que cuando nosotros íbamos al colegio de los tiempos de GB eran los pasillos mejor que el castillo algunos clásicos que no podía fallarle sí sí

Voz 0509 30:12 ya bueno acababa de pasar al día el padre está llegando el día de la madre hallan regalos siempre la concienciación por parte de los promesa era tremenda era buenísima niños mejor Un mundo sin humo no fumar nunca pero llega el día del padre vamos a hacer un cenicero de barro que ponga de quiero papá o no seis y con menos años de vida pero te quiero vale también se solían hacer figuritas con cartulinas así un hilo para colgarlas en el retrovisor así interior del coche bueno figuritas un pedazo de coche de cartulina que ocupaba más que el parasol de la Caja Rural sea te dejaba visibilidad casi nula entre los patéticos de cuando había nacido el guante de boxeo porque tu padre había ido a entrenar una vez a ese coche grande y todo eso no se veía bueno que como si hubiera niebla como va pasando por Lleida a las ocho de la mañana puede que sea lo que Dios quiera y luego por supuesto los collar de macarrones

Voz 1826 31:04 sí hombre sí hombre sí

Voz 0509 31:07 tú les vas a tu madre decía mamá hoy te lo tienes que llevar al trabajo el collar hoy va a ser el Omega no por supuesto ajo por supuesto hijo Bacon con el collar ese de macarrones y yo era yo era tan tonto que es que me salían mal sea mira que osea que dices es meter un hilo por el interior de los macarrones y al final me lo tenía que hacer la profesión siguen

Voz 1826 31:27 todos vosotros os daba también regular esto de las tonalidades azules sale mal tú que recuerda más en este momento

Voz 8 31:33 como soy zurdo el tema de recortar para mí siempre ha sido pero hay tijeras ha sido siempre un drama

Voz 1826 31:37 que que decías Forte no que si a él galos

Voz 7 31:40 Carles también los hacia la señorita el collar de

Voz 0509 31:42 ya ya ya sí decir que no sabía meter el hilo que nunca sabios meterla el dilo tú y yo recuerdo una cabeza de caballo

Voz 1826 31:50 que tuve que pintar le ponerle un barniz es la única vez que disfruté porque es que era muy fácil en cuanto había que ser un poquito preciso encima de venir ponen vosotros que hacíais de

Voz 7 31:59 yo a mi yo todavía recuerdo que tuvo que hacer un circuito con una bombilla que se encendiera no se me encendió en la vida un farol tuve que era horrible horrible horrible

Voz 0509 32:07 no ligaba salón si es siempre falla hay buena ICO ya lo que iba es que es decir tanto el circuito ese como la más cara de caballo como todo al final había algunos alumnos que íbamos un poco bueno iban iban más lentos que los demás claro el día a día señalado vaya expansión de recortar que se veja a profit de pinta de todo cambia a mí no me pasaba eh pero yo lo veía

Voz 0484 32:49 bueno de momento no sé cómo vosotros lo habéis pero yo y el balance no veo que las manualidades

Voz 6 32:52 escolares de antes fundieron en la competición esta que te has inventado de ahora eh

Voz 0509 32:59 bueno pero ahora ahora voy con algo que que ha perdido que es maravilloso que es el punzón vale una idea maravillosa no en vuestras escuelas lo tu vida

Voz 1826 33:07 con lo cual ya debajo

Voz 0509 33:10 claro los profes pensaban que podemos darle a los niños que están todos locos y que sólo piensan en hacer el mal pues claro un punzón con la punta de metal que se pueda clavar en el brazo del compañero

Voz 6 33:20 yo el último que vi fue en Instinto básico

Voz 0509 33:22 el stone pues parecido pero sin hielo hoy mismo es otra cosa es también que tenían funciones que tenían una función pero servían para hacer el mal eran por ejemplo el roturadores aquellos Leda de Lápice Rita que ya Blanca qué cosa más rica oler lo sin parar así empecé yo es solía eso es el mejor olor después de la gasolina estamos de acuerdo es un gran olor el de los rotuladores eso ha dicho que si yo Carlos esta vez mira me gusta luego de loco pero no estoy loco del todo o hay más locos como yo por cierto niños alguna cosa que no tenéis que hacer en casa y que no es cierto es que si mestiza te da fiebre y no tienes que ir al colegio repito no lo hagáis yo no lo he pasado

Voz 0484 34:03 pero te has dicho no te dijo un amigo que sí que lo probó pero hoy no funcionó no lo hagáis oye pero lo más básico lo que se hizo y se hará siempre eso debe continuar siendo así el dibujo libre no el dibujo a dibujo libre que para noche

Voz 0509 34:16 Quillo era algo fabuloso porque tú pensabas anda el profe ha llegado contento y feliz ahora ya de mayor sabes que lo que llegaba con una resaca tremenda pensando a dibujar que yo tengo un gramo de sangre porque Mayte osea su otro dibujar que que también te digo una cosa no hay nada mejor para saber cómo es un chiquillo que mandarle hacer un dibujo libres porque estaba el que gustaban los coches dibuja un coche el otro te dibujado la familia el flipado que dibujaba un dragón y luego estaba el que te dibujaba asesinatos sangre cuchillos cabezas cortadas que cuando cuando se lo entregó al profe SL cortaba la resaca de golpe

Voz 0484 34:58 bueno la mayoría de manualidades ya antes es posible que no fueran obras maestras de la papiroflexia pero sí que cosa realmente brillantes

Voz 0509 35:07 sí ahora aquí tengo que decir que había una cosa que me dejó roto

Voz 6 35:10 que me dijo yo no se hacían todas las pero

Voz 0509 35:12 no daba un duro porque funcionara hicimos una vez un experimento magnífico que ponías un yogur metías media patata encima está cortadas por la mitad le ponías lentejas lentejas lentejas las parejas tengo un algodón hilo llegabas ilegal que se convertían pelo qué maravilla era como si salieran como ir a Turquía donde ya no hay gente que lo hace con un calcetín con semilla de césped pero pero los pobres lo hacíamos con lentejas como decía la gente se está yendo a Turquía a poner pelo ponte unas lentejas en la cabeza con algodón sale pues éste

Voz 0484 35:46 del velo que dice estuviera bastante elaborado después había otros más sencillitas

Voz 0509 35:49 sí a mí el trabajo manual que mejor se dado en mi vida era cuán dramas pequeñito que decía vamos a hacer un trabajo manual nunca más manual que esto que era meter la mano en pintura imponer la Palma en un mural era que hoy lo colgaban en los pasillos del colegio por dentro que yo te digo una cosa yo voy a votar en las elecciones y ahí está mi mano qué digo nos pasó más chiquillos osea yo tengo treinta y nueve años no han pasado va niños mi habrá sigue ahí o sea la que es la clase de las mariposas la mano de Édgar y siguen ese mural marrón color marrón feo ahí está que mano más bien puesta

Voz 40 36:22 te pintar UPA Mari se juraron amor

Voz 1 36:28 empezase

Voz 40 36:30 viendo lo que algún día estábamos hablando

Voz 0484 36:33 escuchando cómo habla Edgar Hita de manualidades enseñanzas de antes que no sé si después te sirvieron en tu día a día más más adelante otro así sí claro

Voz 0509 36:41 que han servido porque no sólo ha sido útil para nuestra vida laboral el teorema de Pitágoras y las raíces cuadradas a escala cosas hay más cosas como la marca quería en la que sería eso era la evolución del punto para hacerte daño pero eso no ha ido genial e a mí bueno si me va agua brutal yo creo que rompió unas tres mil quinientas Sierras de aquellas técnicas que te daban en un mes y medio de Klaas haciendo una hora a la semana unas tres mil quinientas me sale a unas trescientas por clase derrota sobrelleva

Voz 9 37:08 hacer algo con marquetería o no lo hacía mal además nunca encajaba

Voz 0509 37:11 decía no si las medidas son estas exactamente yo me lo curaba que se mordía la lengua y todo para lo que tú llegas te hacer

Voz 0484 37:17 punto de cruz también porque si el cole hombre yo

Voz 0509 37:20 te ganchillo y punto de cruz lo el currículum eso nivel medio de inglés informática a nivel usuario hice la cabeza el para todas las en punto de cruz lo pongo siempre y otra cosa es que se me da bastante bien era pintar todo con ceras de muchos colorines así era una cartulina muchos muchísimos Rayo te ahí sin conocimiento es pues sí pintamos encima de negro hiló con un palillo ya le daba a la fantasía hacías así un dibujo que a veces me alguna dibuja un órgano masculino y después ya al profe venía ahora es un ratón inclinada hacia Scorsese encima ganar

Voz 6 37:52 por todo ello entonces

Voz 0484 37:55 a qué conclusión que estamos llegando que antes eran las manualidades más complejas o no del todo pues Chelo

Voz 0509 38:00 ante ante más ella ya había más era pintar huevos de Pascua las caretas del Carnaval las marionetas de yeso con un resultado sorprendente tres sorprendentemente mal hechas hechas un desastre había muchas más yo preguntado en en Twitter aquí la gente está contestando dice la patata pila no sé cuál es la parte

Voz 0484 38:21 la patata pila eso lo he visto que el hormiguero sí sí sí

Voz 0509 38:23 eso funcione y eso es hacía de pequeña Isaza en el hormiguero sea que la maloliente antes mola más Miguel Fernández usar el punzón veintitrés niños no haber nadie sangrando eso íbamos todos al módulo tres de Alcalá Meco Jordi Moreno también hacia Cenicero de barro y Adolfo Alonso recuerda figuras con pinzas hizo el espejo raspado por detrás verdad intentando plasmar un dibujo dice yo era muy manco en esto inmortalizada

Voz 1826 38:49 lo que sí es que yo menos eso

Voz 7 38:51 la marquetería que me queda o Manu callada porque digo yo lo de la marquetería no tengo el gusto sí

Voz 0509 38:55 a la pequeñita ahí con cortos

Voz 7 38:58 hacer eso o no la verdad que no lo hice algo de cocina

Voz 0509 39:01 sí he de cocina está bien porque te hacían nacer galletas sin azúcar sigue decías que al que somos niños queremos azúcar mi

Voz 1826 39:08 que yo hice pal Papa sí sí sí

Voz 0509 39:11 salió mal el peor del mundo de Marta Valderrama nuestra amiguita dice el marco de fotos de macarrones tampoco vale sí vale la evolución la evolución del collar in bicho sesenta y cuatro que dice el circuito con bombilla ella también lo hizo dicen Newton estaría

Voz 1826 39:27 orgulloso bueno a ver cómo va nuestro las bombillas si si estáis despiertos porque Carlos Iribarren ahora nos reta a averiguar quién será el personaje de

Voz 9 39:46 todo tuyo Iribarren pues nada no todo vuestro todo vuestro en realidad que yo sé que después de lo de ayer está

Voz 0484 39:51 es un poquito picados pero pueden participar aunque sea es que tenemos hoy Abe ha venido una familia imagino que sólo la familia estaba por aquí sentada que nosotros no hemos tenido ni tiempo de charlar con ellos uno se igual son

Voz 6 40:03 no

Voz 0484 40:03 checos y no hablan español pero bueno está aquí como si estuvieran entendiendo lo todo están entretenidos pueden llegar a los móviles de la mano los los dos millennials sí

Voz 9 40:14 vale vale vale no es la única condición

Voz 6 40:17 les recuerdo que tuvo refuerzos que vamos a buscar un personaje a través de tres pistas musicales ese personaje puede ser una mujer ser un nombre puede ser un personaje de ficción y hoy la primera pista es una pista cuarentón

Voz 27 40:29 a ver si tiene so pues su juicio eh

Voz 41 41:01 eh

Voz 1 41:06 Manu Chao

Voz 6 41:10 Pekín Weekly demasiado fue John Lennon Ése fue precisamente con cuarenta años sólo se lo llevaron se lo llevó Mark David Chapman pues un tarado directamente que le disparó en Nueva York nació en Liverpool en mil novecientos cuarenta no

Voz 0484 41:25 la familia de aquí yo creo que ha pasado el control de armas subsidio

Voz 6 41:28 pero bueno grande un grande de la música que bueno yo creo que de sus mejores canciones es este está Artin Over un tema de mil novecientos ochenta es el el el tema que abría el álbum Double Fantasy in John Lennon hay que decir que murió tiroteado pues después de publicarlo bueno por la pista la primera pista dice que el personaje nuestro personaje nació el mismo año que John Lennon mil novecientos cuarenta en mil novecientos cuarenta nació el personaje que estamos buscando esa es la primera vista quién pregunta hoy quién es el primero la primero preguntar quién se atreve a Juan no le jodió de momento escaso no venga Edgar tú venga nació en mil novecientos cuarenta es bastante actual no puede ser un personaje de ficción porque ha dicho que nació te tengo que decir que los personajes de ficción nacen también si me vale se reproducen y cobrar algunos sí sí

Voz 5 42:15 a ver a ver yo creo que esta vez sí es un artista un artista es un artista artista

Voz 9 42:25 es muy amplia la pregunta pero voy a hacer vale

Voz 0484 42:27 doscientos cuarenta que de estar vivo estaría entre los setenta y ocho setenta y nueve años correcto vale eso es lo que sabemos

Voz 1826 42:33 la primera pistas vamos a por la segunda era vamos a por la segunda es una pista de aquí una pista europea

Voz 1 42:57 aspiraciones claro

Voz 6 43:12 pero no estamos al concurso obligado hay mini concursos que van surgiendo bueno este te más de mil novecientos ochenta y seis aparece la banda sonora de Top Gun si tiene que ser frustrante para John Crawford sobretodo todo también para la vocalista terminan que John Ford componía canciones para este grupo californiano Berlín componía canciones con con compuso muchas pero ninguna tuvo éxito la única que tuvo realmente éxito esta este me y que no es suya el de Georgia un compositor italiano de bandas sonoras que en fin muy de los ochenta muy de los ochenta con una música que bueno no es mi favorita a la verdad pero bueno esta canción tiene su punto íbamos a punto de falta pero comparándolo con otro venga vamos a la pista en la pista como el grupo se llama Berlín hay que decir que nuestro personaje cazó un oso en Berlín cazó un oso es decir

Voz 0484 44:05 que ganó el Oso de la verdad

Voz 8 44:07 la verdad es que tienen acto vale sí sí sí sí sí

Voz 9 44:10 no toro directores artistas sabemos que entonces está más o menos vinculado digo más o menos vinculado al mundo del cine porque a veces ha habido algún especímenes y raro ya sabemos quién preguntaba a Juan López eh

Voz 0509 44:23 no me pregunte otro mejor venga pues parece que te estás borrando muchísimo no quiere tirar el quinto penalti

Voz 5 44:29 ya toca es que tengo una duda porque oigo hablar a todos en masculina me perdido y hoy ha dicho ya que

Voz 9 44:35 ha dicho nuestro personal específico porque me va a decir nuestra personal

Voz 5 44:40 bueno claro yo digo oyentes oyentes de Hollande de ser

Voz 6 44:43 cualquiera de las tres opciones vale pues entonces bueno

Voz 5 44:46 Edgar ha dicho que sí

Voz 0484 44:48 lista si es yo pregunto

Voz 5 44:51 G

Voz 6 44:52 es mujer es mujer quién es Kaká no solo

Voz 0484 44:55 es no estaba a tope no has dicho el año en el que cazó el oso en Berlín no no lo he dicho pero te lo puedo decir vale en mil novecientos noventa y dos mil novecientos noventa y dos una mujer no tenía fácil

Voz 0509 45:07 cuenta y dos años cuando va no debemos correr

Voz 9 45:10 pues no os digo la película porque claro cuando venga vamos vamos con la tercera espera a ver qué tal a ver si

Voz 1 45:47 para decirme que yo no

Voz 6 45:54 muy grande José Luis Perales muy grande muy era enorme es que está pistas Vicky el vikingo es de estas en las que tenemos que estar atentos porque uno de los datos que voy a decir es importante es que es decir sí porque tenemos que tener inspiración vikingo para resolver sus sus problemas y no José Luis Perales nación Castejón en Cuenca en mil novecientos cuarenta y cinco Se la sociedad muchas veces a cantautor triste para mí me parece un gran compositor tiene este me llamas de su disco Tiempo de otoño mil novecientos setenta y nueve pero compuso temas estrella de Rocío Jurado de Isabel Pantoja Raphael Paloma San Basilio Mocedades Los Pecos Jeanette yo me quito el sombrero ante este caballero después la pista es igual para una fiesta no espero para para ser un gran músico lo es bueno pues la pista es una de las obras importantes y más conocidas de nuestro personaje concretamente la segunda tiene relación con un dato muy importante de Perales un dato que acabo de decir cómo veis muy bien no había otro dato un dato que acabamos he dicho que nació en Castejón Cuenca

Voz 5 47:15 hasta de triste que esta canción

Voz 6 47:18 que está muy bien digo para una fiesta que esta canción se llama me llamas del tiempo de otoño sí bueno venga venga nació en Castejón provincia de Cuenca provincias insiste con ese dato eh a vez pero y ahora quien tiene que preguntar es

Voz 43 47:34 no no no no

Voz 6 47:37 Palop López Summer sino que me lo Albacete hay que echarle valor que va a estar difícil Osasuna vas clave en la vez que no se pregunta la verdad Pedro I no nos imaginemos que puede ser directora pero es probable que sea una actriz Chamartín

Voz 5 47:54 claro ya que cazó un oso en la Berlinale de mil novecientos noventa dos

Voz 9 48:01 que nació en mil novecientos cuarenta por lo tanto cuando ganó el Oso tenía cincuenta y dos años eso es correcto artista lo que sabemos y a Juan pregunta pregunta es actriz actriz no puede que es bueno me parece buena pregunta buena pregunta sí sí es es es actriz no no no no es aquí vale no anti Roberto te queda una pregunta o Mi pista extra que la tengo claro

Voz 6 48:29 lo que tú quieras Dalia a la pista extra la pista extra pues venga dice así hizo cine hizo teatro e hizo televisión

Voz 1 48:42 mucha mucha televisión

Voz 0484 48:48 eso ocurre algo porque yo ahora Perales bueno pero ahora pero podría ser española también no sé ya sé

Voz 6 48:54 a la una directora o alguien relacionado con el mundo del cine que fuera el segunda obra tiene algo que ver con Castejón que está en Cuenca claro lo tiene yo creo que sí yo creo que si Roberto Salas

Voz 44 49:10 a Ferrero le sacarnos de aquí

Voz 45 49:13 es Pilar min

Voz 1826 49:17 no

Voz 9 49:22 lo de Cuenca los ha salvado

Voz 0484 49:23 nunca porque de una ahora te los vas a como estábamos pensando todo el rato una actriz por eso era muy buena pregunta

Voz 5 49:30 la no él él no son de Plata en la Berlinale y por

Voz 6 49:35 Bale su segunda película fue el crimen de Cuenca nació en mil novecientos cuarenta falleció en el noventa y siete ganó siete goyas por el perro del hortelano

Voz 9 49:42 Clark miró bueno mañana más alma André

Voz 0484 49:46 jugar Lope Caritas

Voz 9 49:48 ahora mismo

Voz 1 49:57 el bolso que aquel vestido de K