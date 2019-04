Notre Dame, identidad de Francia

no el mundo observa perplejo las imágenes un icono universal que define épica ni heroísmo simplemente por la dejadez en el mantenimiento de un edificio tan emblemático insiste la prensa francesa que no es el único en Francia que está en peligro un accidente sí pero evitables tema para una meditación las grandes obras con las que se pretende marcar nuestro paso por la tierra también están expuestas los caprichos la dejadez la error rumanos nada de lo que hacemos es definitivo ni siquiera aquello que simboliza lo que se pretende eterno Pierre Nora historiador de la identidad francesa sitúa Notre Dame las selectiva lista de los siete altos lugares de Francia la cueva de la SCO el asentamiento galos romano de Alexia la abadía de vez en le los castillos del Loira Lesaka que arde en Montmartre y la Torre Eiffel y el turismo la coloca al frente de la clasificación Notre Damme desde su privilegiado emplazamiento en la isla de la City entre dos brazos del Sena ha sufrido las vicisitudes y transformaciones de la historia de París Si Víctor Hugo los describió a Notre Damme rodeada por el pueblo y el bullicio popular cuando House Man rompió el París medieval con las avenidas que debían traer la modernidad el gentío fue en el centro la Catedral se quedó sola las personas dejaron su lugar a las grandes edificios del poder en poco tiempo la aprobación del entorno cayó de quince mil habitantes a cinco mil la reconciliación con la República vivo por los funerales por la guerra Sadiq Arnau asesinada en mil novecientos ochenta y cuatro y Félix Faure fueron los primeros presidentes cuyos cortejos fúnebres incluyeron a Notre Dame en sus recorridos pero serían el Te Deum de la victoria de la Primera Guerra Mundial el diecisiete de noviembre de mil novecientos dieciocho y el de la Segunda Guerra Mundial el veintiséis de agosto de mil novecientos cuarenta y cuatro en presencia el general De Gaulle los que sellaron el vínculo entre la Catedral y la Francia republicana los empresarios franceses Hanoi Pinault atentos al impacto popular la acontecimiento ponen trescientos millones de euros para la reconstrucción y el presidente Macron y la alcaldesa Hidalgo apelan a una recolecta internacional los franceses siguen convencidos de que Francia es el mundo

Voz 2

03:13

co culpó cinco puntos el punto cinco co con cinco el punto cinco sí qué co