el diecisiete de abril de mil novecientos setenta y cinco es una fecha que pocos camboyanos habrán olvidado también es una fecha que dio inicio a un periodo que pocos camboyanos sobrevivieron porque ese fue el día que los Jemeres Rojos liderados por Pol Pot entraron en la capital Phnom Penh y empezaron a aplicar su política pese que teóricamente eran comunistas los jemeres hacía una interpretación digamos que muy personalizada de las doctrinas marxistas lo primero que se vieron obligados a hacer los habitantes de Phnom Penh fue desalojar la capital porque Pol Pot y sus seguidores eran partidarios de vaciar las ciudades ponen a todo el país a trabajar en el campo y no sólo eso cada camboyano deniegue cumplir unas cuotas de producción imposible veinte altas los jemeres también eran contrarios a cualquier tipo de dependencia extranjera por lo que estaba prohibida la importación de medicamentos el régimen de trabajo y la falta de vacunas no te mataba Pol Pot y sus Jemeres se encargarían de precipitar tu paso mejor vida llevaron a cabo una implacable persecución de todos los que consideraban sospechosos de no ser digamos muy felices con el nuevo régimen cualquiera que pudiese ser sospechoso de ser un intelectual era ejecutado yo porque las pistas para encontrar estos intelectuales incluían factores como llevar gafas o saber un idioma extranjero Camboya no es un país muy grande pero aún así los Jemeres Rojos mataron a más de uno coma ocho millones de personas con lo que es lo mismo una cuarta parte de los habitantes del país así que si llevas gafas te has llevado algún que otro insulto para hacerlo consuela te pensando en que hace cuarenta y cuatro años en Camboya te habrían llevado a la tumba