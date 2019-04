Messi: "Cualquier equipo es complicado, sea Liverpool u Oporto será difícil, es la semifinal de la Champions y están los mejores"

Voz 1 00:00 no importa pero ahora hay en buena imagen espectacular no

Voz 1293 00:05 eso es lo que lo que somos sacándolo lo primero cinco minutos no entramos

Voz 2 00:10 del frío y algo nervioso no

Voz 1293 00:13 sí sí que se resultado era medio raro y por eso está manera pero después tomaba me encontró el gol te los que te gusta o no por la posición de los que acostumbras sí la verdad es que que sí que tuve la suerte que entró lo cual no salió fuerte con el segundo fue un poco más de suerte pero pero bueno lo importante que que conseguimos el objetivo de de pasar a cuartos casi cada año que no no lo hacíamos aquí ir un pasito más

Voz 3 00:45 eh Rozas del hat trick tuvo usted una chilena hasta en dos ocasiones la pensaste pero no salió

Voz 1293 00:50 o no me quedo justo ahí no sabían si si venía Ali también por ahí estuve pedirle a él pero pero bueno como dije recién contento por poner Tribune fue como decíamos por por como les sin que me de lo que me decía el susto de cómo salió el equipo eso es algo a tener en cuenta para para corregir ese error sin duda sin duda que sí porque lo sabemos que no podemos salir así en ningún partido de Champions dijimos al principio de que cree que tenemos la experiencia de Roma y de partido echar porque que cinco días minuto mal lo Champions te puede complicar la situación no tenemos que que que ser consciente eso mal sexto Mora no va a ser dificilísimo se puro corto así que que

Voz 3 01:37 hicimos un partido a quién quieres de Liverpool Corzo viendo en esta Champions en la que si no me corrigen creo que se ha quedado fuera de la Juve porque pasa Laya