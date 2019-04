El Larguero (16/04/2019): Primera parte

Voz 1 00:00 las once y media a las diez y media en Canarias hola a todos

Voz 1991 00:41 qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este dieciséis de abril enhorabuena al Fútbol Club Barcelona que se acaba de meter hace unos minutos en las semifinales de la Liga de Campeones después de derrotar al Manchester United hoy el Barça eso sí ha sufrido en los primeros minutos del partido incluso ha habido un larguero de Ras pero Apareció Leo Messi ha parecido lo Messi dejó sentenciada la eliminatoria en tan sólo cuatro minutos el primero en el minuto dieciséis después de hacer un caño uno de los defensores disparo clásico del argentino es la frontal con Rosita en el segundo palo no pudo hacer nada De Gea y cuatro minutos más tarde en el minuto veinte el propio Messi en esta ocasión con la derecha y en colaboración con De Gea que es la colado la bola por debajo del cuerpo hacía el el segundo en teniendo en cuenta el cero uno de la ida pues era prácticamente la la sentencia la eliminatoria sentencia que ha llegado en el segundo tiempo con el golazo de Coutinho eh Le ha pegado fenomenal con la derecha rosca al ángulo derecho prácticamente la escuadra gesto de Coutinho a a la grada un jugador que ha estado cuestionado por su público que ha estado cuestionado por los medios de comunicación del que se esperaba mucho más en este inicio de tiempo Prada ha cerrado los ojos ha echado la mano las manos a los queridos veremos veremos si da algún tipo de explicaciones para explicar ese gesto ese gesto en el que está tapado en los oídos el Barça que ya sabéis que va a jugar la eliminatoria de semifinales contra el ganador de el partido de mañana o la eliminatoria de mañana que se cierra entre el Liverpool y el Oporto se juegan Portugal y en la ida el Liverpool ganó dos cero así que vamos a ver si es capaz el equipo de Casillas de darle la vuelta eliminatoria O'Shea es el Liverpool finalmente el rival del Barcelona en semifinales también se mete en semifinales el Ajax de Amsterdam que ha eliminado a la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo tras el uno uno de la ida el favorito era evidentemente la Juve el conjunto italiano que yo creo que junto a real la bici Barcelona eran los tres equipos más potentes al inicio de la competición pero también hay que decir que la Juventus empezó mucho más fuerte la competición ha ido de más a menos este año lo ha anotado de Choice adelantado incluso con gol de Cristiano Ronaldo pero al final los goles de Van debe ir de de LIC qué qué pedazo de jugadores como salta entre los defensores de de la Juve un salto limpio sin tocar a ninguno de ellos con la cabeza metido ese uno dos que era definitivo y hace que el Ajax sigue haciendo historia en esta edición de la Liga de Campeones porque hay que recordar que ahora en cuartos de final ha cargado la Juve pero en la anterior eliminatoria en octavos de final se cargaba al Real Madrid que era el otro gran favorito favorito con más mérito porque las eliminatoria la ser resuelto en campo contrario que hacerlo en el Santiago Bernabéu y hacerlo en en Turín desde luego lo hace muy poquitos equipos está Juventus ya lo comenté este Ajax mejor dicho ya lo comentaremos luego pero recuerda bastante al el de el Ajax del noventa y cinco lo digo por la juventud y el desconocimiento de muchos de sus jugadores si vas hablando de los Overmars Davis los hermanos De Boer Kluivert que hizo el gol en la final el gol el del título eh van der Sar estaba también en ese equipo pues es una generación muy parecida en cuanto a Juventud bueno de hecho en aquel Ajax hay que recordar que estaba Raica que ya venía de vuelta de haber estado con el con el Milán donde se programó además con el famoso equipo de Xaki campeón de Europa pues consiguió también este título con el Ajax un Ajax que va a dar mucha guerra en esta Liga de campeones así que luego vamos con todo con todo lo que tiene que ver con esta Liga de Campeones y sobre todo estaremos en el Camp Nou abre escuchamos a los protagonistas en nuestro país enfado en el Valencia por una por digamos esa nueva Copa del Rey que ha propuesto el presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales para el director general de el Valencia e la decisión perjudica a clubes como el alemán hay no puede ser Rubiales a que tome decisiones de forma unilateral sin consultar a los clubes en no hay que olvidar que Mateo Alemany es el mismo que no dijo nada cuando Javier Tebas presidente de la Liga decidió de forma unilateral organizar el famoso partido de Miami de hecho llegó a apoyar la medida diciendo que no era un capricho y que si queríamos ser la mejor liga del mundo había que tomar medidas de este tipo es decir que a Mateo el alemán no me gusta las decisiones unilaterales de Rubiales con respecto a la Copa del Rey y la Supercopa de España pero no le importa que Tebas tome decisiones de forma unilateral con respecto al futuro de la Liga española con algunos partidos de la Liga española como fuese partido que finalmente el famoso partido de Miami que finalmente no celebró tampoco es casualidad en lo digo porque Tebas fue quién se encargó del concurso acreedores del Mallorca en dos mil doce cuando estaba en el conjunto insular Mateo el imagen tampoco hay que sorprenderse de de que te vas estuviese detrás de un concurso acreedores de uno de los clubes de de nuestro país porque yo diría que el noventa por ciento de los clubes cuando han han entrado en concurso acreedores han tenido detrás a a Javier Tebas al más el Betis ha ejercido la opción de compra que tenía sobre lo Celso por el que ha pagado al París Saint Germain veintidós millones de euros el argentino firma con el conjunto verdiblanco por tres temporadas más es decir hasta junio de dos mil veintidós El Laura arrancado han arrancado las eliminatorias de cuartos de final el Baskonia ha caído Moscú frente al CSKA nueve cuatro seis ocho para mañana turno para los otros dos equipos españoles en la competición los dos a las siete de la tarde el Barcelona juega en la cancha del Anadolu Efes el Real Madrid recibe al Panathinaikos mañana en tenis vuelve Rafa Nadal que ya sabéis que se va a medir a otro español en el Masters mil de Montecarlo va a ser contra Roberto Bautista así que contado los todo las once y treinta y seis Nos vamos al Camp Nou típico nuestro

Voz 2 06:33 el feto

Voz 4 06:56 hola

Voz 0588 07:00 sintonía de Sun

Voz 1991 07:01 León si no perdemos ni un segundo nos vamos a la zona mixta del Cano unos pide paso Adriá Albets con protagonista Olaberria ha tal muy bien

Voz 5 07:08 las buenas noches pues la escuchamos en directo habla inglés lo vemos que esos partidos con un gol cambió muchas cosas

Voz 1758 07:16 de defender muy bien para para manejar el partido como lo queremos ir si todo el equipo no sólo dos el jugador cuatro todo el equipo trabaja muy bien parada para no encajar estos goles Si esto caro no ayuda a los centrales si el portero también era para defender viario si yo creo que estamos bien en este sentido pero hay que seguir para para los pasajeros que viene muchas cosas positivas

Voz 6 07:43 los en el partido una de ellas también es por ejemplo que ha marcado Coutinho ha sido creo y una liberación para él se ha notado y también la tiene una celebración un poco extraña no sí podéis podido hablar con él también

Voz 5 07:52 como que si tapaba los oídos

Voz 1758 07:55 me importara celebración lo que me importa es el gol que que ha marcado un golazo y hay que tener confianza para meter este tipo de gol sí lo ha aprobado sobre el campo que tiene huevos tiene confianza si es capaz de dar

Voz 0458 08:09 al milagro otra exhibición de Messi no sé qué más se puede decir de él porque quiere esta Champions y de qué manera

Voz 1758 08:17 bueno casi nada yo creo que hemos dicho todo sobre sobre Leo es el mejor del mundo libre maneja bien los tiempos del partido Si cuando quiere cuando tiene un poco de tiempo es el más peligroso del mundo y lo ha demostrado esta noche

Voz 7 08:33 tanto le llegaste este verano como el tercer central y te has consolidado como titularísimo en todos los partidos y en los encuentros grandes junto a Gerard Piqué

Voz 1758 08:43 no sé si hay que preguntar al míster pero estoy contento de jugar este partido porque son partidos importante que me hacen crecer más rápido que otros partidos porque el nivel está más arriba ir allí para mí es un sueño de jugar

Voz 5 08:59 estos partidos y O'Hara puedo proseguir estaba tres partidos de poder ganar una Champions que que sensación ahora mismo

Voz 1758 09:08 bueno estoy contento pero a falta partidos hija Victoria para para

Voz 5 09:14 yo creo que el trabajo que hemos hecho

Voz 1758 09:16 ahora es muy bueno pero

Voz 5 09:19 pero estos partidos de semifinales que que define un poco las costas si bien seguro que vamos a sufrir como como siempre pero tenemos calidad para para pasar estamos hablando Leclerc a ver si podemos escuchar al entrar francés

Voz 1758 09:40 lo lo que había pero XVI venir en tan grande con jugadores tan grande decía yo quiero jugar esos partidos saber cómo desde veía tengo una una historia han menos grande que esos jugadores ya que

Voz 1991 09:57 dejamos Allen Anglet en zona mixta hay Sique Rodríguez muy buenas tenemos a Valverde

Voz 1906 10:02 ella agua empieza a hablar de Valverde reconociendo que los cinco primeros minutos lo han pasado mal pero destacando con los otros ochenta y cinco el Barça dominado el partido lo escuchamos las horas han ido ajustando hemos empezado a tener más el balón

Voz 0588 10:13 hemos encontrado situaciones en las que llegábamos a subir medio campo con posibilidades de combinar ahí un poco que el dominio era salvo el ese arreón inicial el dominio era nuestro ideal y un poco también y bueno cómo ha ido el partido en líneas generales no después ya lo hemos dominado más claramente tenemos que estar atentos un poco a la velocidad de sus jugadores porque si nos cogían con poco espacio pero yo creo que lo hemos hecho bastante hola Ernesto saber que antes es

Voz 1906 10:45 me ha dicho que no es de hacer apuestas pero que si lo hiciera cree que el Barça va a ganar la Champions

Voz 1991 10:51 bonito escuchamos más preguntas para

Voz 1906 10:54 esto Valverde sobre el hecho de haberse clasificado después de cuatro años para las semifinales de Champions

Voz 0588 11:01 hemos mucha ilusión en esta esta eliminatoria no voy a negar sobre todo pues bueno hacía tiempo que el que el equipo no estaba en en semifinales de la Champions el año pasado pues sufrimos una derrota dolorosa hay bueno estábamos muy mentalizados para para el partido de hoy lo que pasa es que fútbol no sabes nunca como como ellos tienen grandes jugadores es un gran equipo que en un momento determinado te pueden resolver el partido no las generales yo creo que eso se ha demostrado

Voz 8 11:32 eh

Voz 0588 11:33 en tanto en la ida como la vuelta que nosotros hemos jugado muy serios hemos jugado muy muy mentalizados para para pasar de ahí que hayamos tenido este este premio y sobre todo pues bueno también de cara poco a toda nuestra gente pues mira el pasar de cuartos que parece que cuando tienes una estadística negativa que daban recordando sistemáticamente pues bueno vamos a ver ahora si tenemos eh

Voz 1906 11:58 suerte hacemos buenos partidos para poder ir a la final este siguen las preguntas para Ernesto Valverde destaca también que sólo ha dicho que Messi es un jugador fantástico que ha marcado las diferencias y que el Barça tiene muy buena definición y eso ha marcado el el partido los Kutxa a Valverde y luego pregunta bueno otros venga bueno hemos hecho dos buenos

Voz 0588 12:16 partidos que es lo que hay que hacer para poder seguir en Champions y el qué Nos considere más menos favoritos son otros nos veamos mejor os os nos encontramos bien desde luego pero sabemos las dificultades que tiene esto que en cinco minutos malos pues tener un disgusto pues estamos confiados para la siguiente eliminatoria que será contra un buen equipo seguro no sabemos contra quién pero bueno un un gran rival entonces bueno para eso nos quedan diez días ocho quince días todavía nuestros que te entraba ahora en la Liga pero sí estamos contentos por el nivel que estamos mostrando de asustarnos encontré a la final pudo responder aquí sigue Rodríguez en directo para El Larguero de la SER y el mundo de Cataluña después del cuatro cuatro contra el Villarreal dijiste que tenías la sensación de que ese partido iría bien al equipo cuatro partidos después los cuatro con la portería a cero y prácticamente sin conceder ocasiones de gol

Voz 0985 13:15 tú que hablas desde

Voz 8 13:19 y en

Voz 0588 13:23 bueno a lo largo del de esta temporada de la anterior siempre ha habido algún partido por ahí suelto acuerdo de alguno de la temporada pasada en el que o en los que el contrario todas a ese entramado que tenemos nosotros a la hora de jugar en el ataque y logra hacernos unas cuantas ocasiones nos pasó el año pasado con el Levante con el con el seguía recuerdo y este año pasar con algún otro equipo sabemos lo que tenemos que hacer sabemos la mentalidad que tenemos que tener para para superar eso dentro de la dificultad que tiene claro pensar que el Manchester no te van a correr a la espalda con los velocistas que tienes difícil pero es una cuestión de colocación y sobre todo de a detener un buen juego ofensivo si juego ofensivo y estás bien colocado al final puedes defender bien te puedes defender alto Mister buenas noches John no vamos a ver

Voz 1991 14:15 hasta aquí la rueda de prensa de Ernesto Valverde está en sala de prensa analizando esta victoria del Barça que le mete en semifinales director de Carrusel Dani Garrido qué tal muy buenas noches Jordi Martí buenas noches buenas noches Marcos López qué tal muy buenas noches Dani te ha parecido el partido qué te ha parecido el Barça porque salvo esos cinco diez minutos el resto muy controlada

Voz 0458 14:36 partido plácido para para el Barça es verdad que bueno no sé porqué por amparar una torrija grande de el equipo de Valverde al arranque cajas a oportunidad que es importante pero bueno una vez no supone en modo on Leo Messi es arrancadas fantástica además estemos en Carrusel que me recuerda un gol que le hace Leo Messi al Athletic Club de Bilbao en Copa del Rey una arrancada que

Voz 1991 14:57 sí que es verdad que fue más espectacular a Balenciaga le tiró un caño

Voz 0458 14:59 De3 después remata ese tipo de jugada él

Voz 1991 15:02 muy bien el campo el decide decide el partido

Voz 0458 15:05 en un momento terminó el Barça en ese momento lo estaba pasando mal jugadas una auténtica pasada yo creo que el partido y amore con con el error tremendo de un portero que no puede ser uno de los mejores del mundo sigue en un día tan señalado como el de hoy comete ese error será un buen portero seguro pero no aporte a partir de ahí el Barça disfrutaba hoy por cierto hay un dato para la para la historia el Barça encadena treinta y un partidos de Champions consecutivos sin perder en el Camp Nou si supera la mayor racha que se dio que es del Bayern de Munich con con lo anterior no así que es es una es un partido plácido para para el Barça qué porción romper ese muro al que hacía alusión Flaqué de cuartos de final

Voz 1991 15:38 y otro dato que siempre que marca Leo Messi en una eliminatoria del Barça a partir de octavos de final siempre gana esa eliminatoria el conjunto catalán

Voz 0458 15:46 buen dato no está mal eh o sea que en el próximo

Voz 1991 15:48 partido en cuanto marque gol ya se sabe que el Barça va a pasar la eliminatoria es broma eh eh Jordi queda parecido

Voz 0985 15:54 bueno perdona en relación a la partida de póquer ver quién saca la carta más alta en relación a datos de Messi el compañero del compañero también el dato eh compañero Fermín Suárez dice que lleva cuarenta y cinco goles son los mismos que la temporada pasada pero con mil setenta minutos menos ojo eh no nos eh luego Messi pues bueno hoy nos ha dado otro recital

Voz 1991 16:18 el el partido menos eh

Voz 0985 16:20 sí sí son once partidos menos mil setenta minutos menos lleva los mismos goles cuarenta y cinco que la temporada pasada Joyce activa para hasta la altura de la exigencia de la contienda será cuenta del sufrimiento del Barcelona sale al paso de sufrimiento el segundo

Voz 1991 16:35 Jordi que nos pide pasos ante Ovalle con protagonista Valle qué tal muy buenas con Alexis Sánchez le escuchamos de atacando y tuvo ocasión clara pero pero bueno esto el fútbol una Champions caso después de que otro equipo encima en su casa y el Barça ahí bueno usted sabe lo que el Barça

Voz 6 16:53 yo lo que conoces bien no que es Leo Messi que tremendo el primer gol increíble primer fue

Voz 1991 16:59 es muy lindo lo leo Diagonal y Vega le usado hay nada bueno sino un alguna que fallas aquí después de lo que tenemos

Voz 0458 17:08 Alexis volvía a ser después de lesión y el Camp Nou a pesar de que no habéis podido pasar te ha recibido muy bien qué has sentido en ese momento y que recuerdo

Voz 1991 17:16 esto el Barça sí la verdad es que entré escuche el aplauso y la verdad que que muy contento hace un momento lindo ganamos leyendas cosa aquí Ártico en grandes jugadores nada muy contento por volver a a de mi lesión y también el de la gente

Voz 1758 17:31 sí supongo que no te sorprende pero lo de Messi hoy pocas palabras no

Voz 1991 17:37 bien lo mismo lo mismo de siempre te sabes lo que él le oí me pone contento El porque se mantiene la misma forma partidos nada el equipo también juega juega muy esté ya sabes

Voz 6 17:47 esta de Champions hoy eliminado por el Ajax y visto lo visto contra el Ajax uno dos y fuera de la Champions se queda el Barça como

Voz 1991 17:55 favorito tu crees no se la Champion es muy complicado veces de una mala pasada o algo te puedes azares como un Mundial

Voz 0458 18:02 el oliendo de Alexis crees que pese a que me ha dado hoy más de medio balón de oro las palabras Yago de Alexis sí sí lo ha recibido muy bien una gran ovación incluso alguna han coreado su nombre tímidamente pero mucho

Voz 1991 18:20 aplausos y a pesar de que su equipo ha quedado

Voz 0458 18:22 o eliminado pues la verdad es que estaba con una sonrisa porque volvía a jugar después de lesión y por ese gran recibimiento que le ha brindado la que fue su afición

Voz 1991 18:30 gracias Ovalle hubiese algún protagonista más volveríamos a esa zona mixta antes de seguir escuchando a Jordi Martí al que al que cortado el saludar Ramon Besa hola Ramón qué tal muy hola buenas y Bruno Le Pen que también está hola Bruno es un flaco pero flaquea les saludaba o no ha concretado Ruano aquí no les saludaba muy buena la confianza y la verdad es que casamos escuchamos al final de Carrusel pero macho da gusto escucharte esa el ponerte a ver el partido a la narración de los goles si es que es no hace falta ser del Barça para que eso te ponga los pelos de punta lo que da a la vez

Voz 1157 19:03 ya está que no deja de sorprender te que es tremendo

Voz 1991 19:07 me parece raro que no te habían pedido todavía el propio Messi alguna narración si es que no te has querido

Voz 0458 19:12 no es seguro que la hecho Flaqué y siempre sorprende con con algo bueno en la narración que por cierto se puede ver además con con la imagen de que es el pone la vena examina algunas Gemma apretarse S

Voz 9 19:22 ha dicho vigilar las Messi por encima del Barça sido así se pone color Obradovic subirá el cobra lo ves si Hussein que oye en un espectáculo amo

Voz 1991 19:36 creo que estaba hablando Jordi por poner orden

Voz 0985 19:38 no hombre simplemente decíamos estábamos elogiando partidazo de Messi no él se ha activado para salir al rescate del Barcelona que en los primeros diez minutos ha tenido un rendimiento pésimo pero es que además él ha estado a la altura la exigencia de la contienda no solo también a la hora de marcar goles de repartir juego sino también de la intensidad de robar el balón desatar la presión y bueno y afinar una cosa muy interesante es que incluso es líder fuera del terreno de juego cuando ha hecho autocrítica porque él después en las declaraciones que le hemos escuchado hace autocrítica de estos primeros diez minutos por lo tanto oye nunca podremos mejorar lo que él ha dicho Ryan Giggs a Santi Ovalle en la previa del partido es que el propio geek

Voz 1991 20:17 yo sí Messi tiene el día no hay nada que hacer y esta es la realidad Messi ha con seguido que el Barça hoy sea el rival a batir Ramón

Voz 1785 20:28 bueno sí ha sido un partido que no ha respondido ninguno de los guiones que había Se hablaba de la última jugada del del United no hemos visto ni en la última animada así que hemos visto la primera en cambio hablábamos de un plan de catorce jugadores que iba a utilizar Valverde nadie ha reparado los cambios sea Messi desmienten las previas lo desmiente todo sabiendo que va a ser decisivo pero por más vueltas que le demos a cómo va a ser el desenlace del encuentro no acertamos a visualizar lo hoy creo que tengo la sensación de que Messi se vuelve un poco como Muhammad Ali a quiero decir de que ya no están juguetón sino que es más selectivo va o sea cuando huele la sangre cuando ve que el defensa es débil cuando advierte que que hay posibilidad de gol marca luego puede estar más rato sin comparecer porque la sus apariciones hoy han sido tan deslumbrantes que ha tenido cinco las cinco valen por todo el partido y sí que se puede hacer un resumen ya con lo que ha hecho Messi y luego el equipo pues ha entendido que a su alrededor lo que tiene que hacer es acompañarle pero me ha parecido una de las actuaciones más célebres de de lo de Messi en mucho tiempo y creo que si los ingleses hasta ahora se acordaban de Maradona a partir de hoy también se van a acordar de mes

Voz 1991 21:40 los hombres que también Messi va cumpliendo una edad y también se tiene que dosificar no es lo mismo cuando tenía veintitrés veinticuatro años que podía estará a tope todo el partido yo cuando uno llega a esta edad siempre me gusta utilizar una frase que es carrera aquel galgo no dan el cuerpo la lleva y eso es que selecciona muy bien a qué esfuerzos tiene que ir en qué momento y siendo el mejor del mundo pues lo hace como lo ha hecho y que ha sido fantástica la primera jugada ya con el no merecía el el gol Bruno aparece bueno él el partido

Voz 0301 22:08 es verdad que viene marcado por por Messi pero también está bien leído creo por Valverde por incluso te diría Busquets que se mete entre centrales justo cuando más se está sufriendo el Barça en la en la salida de balón desde el punto de vista del Manchester United te tengo que decir Yago que algo decepcionante toda la eliminatoria incluso te diría ya con nombres propios a nivel individual esperamos mucho más de lo que estuvo muy buen nivel contra el París Saint Germaine es un joven que apunta alto pero que en esta eliminatoria realmente ha estado muy muy fallón bastante errático y creo que no ha sido un buen United y se ha encontrado con un gran Messi con un buen

Voz 1991 22:42 esa flaco ha sido la eliminatoria tal y como la esperabas quiero decir con tal dominio del Barça ganando la ida ganando sin sufrir salvo esos cinco minutos es que es más yo creo que sí aunque se hubiese adelantado el Manchester con el cero uno de en el minuto dos creo que ha sido el minuto dos minuto uno

Voz 1157 22:57 esta eliminatoria lo que se ha ganado el Barça haber visto a posteriori la eliminatoria es un espejo de lo que es el Barça de Valverde un equipo altamente fiable que te concede más bien poco que tiene algún pasaje de desconexión en la que el rival pues a veces te puede pegar un susto en esta eliminatoria de ciento ochenta minutos se reduce prácticamente a los cinco primeros del partido de vuelta y luego en cuando tiene la oportunidad pues eh no deja la oportunidad de sentenciar de valga la redundancia hacer lo hizo en la en la ida con el con el gol de Suárez tras el primer cuarto de hora y lo ha hecho hoy a la que aparecido Messi por por dos veces aunque el segundo con la colaboración de De Gea decir me esperaba esta eliminatoria yo sinceramente con con todo lo que había pasado en los cuartos de final de las últimas temporadas seguramente me esperaba más sufrimiento visto a posteriori me parece que el Barça empieza a ser reconocido y reconocible a partir de lo que quiere Valverde hoy con más valor en Old Trafford no tanto dominaba vetas del del del del del libreto de juego digamos que que que le permiten jugar al a tocar la posesión o a aprovechar espacios y luego tiene un comodín un as en la manga que es que es Messi con el que evidentemente le convierten en factor diferencial respecto al resto de equipos no

Voz 1991 23:57 antes de ir con el resto de cuestiones sí que hemos dejado la rueda de prensa Valverde a medias ha dicho algo más

Voz 1906 24:02 bueno que no van a pedir perdón por tener a Messi sino que hay que disfrutarlo

Voz 10 24:07 eh muy contento con

Voz 1906 24:09 en el juego de equipo con haberse clasificado para las semifinales e icono el rendimiento que están dando los los futbolistas

Voz 1991 24:19 Valle cerramos también en zona mixta creo que no va a pasar ningún protagonismo protagonista más no

Voz 0458 24:23 no porque ha pasado por aquí Paul Pogba hemos preguntado si era su último partido en Europa con la camiseta del Manchester United pero no ha querido responder salida directo hacia el autobús del equipo también ha pasado De Gea sin querer hacer ninguna declaración y con cara de pocos amigos Se acabó lo que se da por parte del Manchester United en está franquista gracias un abrazo un abrazo en no sé si al vez vas

Voz 1991 24:49 ir algún protagonista más del Barça de momento

Voz 11 24:51 estamos aquí pues de varios periodistas esperando porque no está cerrada por parte del Barça la zona mixta pero lleva rato sin aparecer ningún futbolista es verdad que ha pasado por aquí muy serio a pesar de la clasificación y el gran partido Filipe Coutinho que ya hemos contado en Carrusel que bueno celebraba el gol con ese gesto con el rostro lo serio cerrando los ojos tapándose los oídos Un gesto que hemos interpretado como un desafío al público a los medios de comunicación no algo al entorno pero que el brasileño de momento no ha explicado porque como digo ha pasado por aquí muy serio no ha dicho absolutamente nada Filipe Coutinho acompañado de su amigo Arthur Melo así que de momento Yago esperando a ver si sale algún protagonista más por parte del Barça en esta zona mixta