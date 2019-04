Yago de Vega: "Coutinho no ha demostrado ni la mitad de la mitad de lo que se esperaba de él"

Voz 1991

pues ahora hablaremos también tema de Coutinho pero lo para empezar Coutinho que se relaje a pesar Lage por un partido bueno uno no puede sacar la cabecita han pagado una pasta porel ha llegado como una auténtica estrella a este Barcelona de momento no ha demostrado ni la mitad de la mitad de lo que se espera de él momentos lamentables momentos de desconexión momentos de falta de actitud con c en momentos en los que ha sido Valverde el que ha tenido que tirar de él él el tirar del equipo cuando la necesitado con lo cual Coutinho de momento que que se relaje saques herrajes y ojalá siga en esta línea por el bien de del Barça pero de momento está muy muy muy lejos de lo que se espera de él no sólo en lo económico sino también lo deportivo en el en el club yo ahora mismo de